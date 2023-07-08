Португалія підтримує членство України в НАТО, коли будуть відповідні умови

Україна і Португалія уклали декларацію, що передбачає підтримку Лісабоном Києва, у тому числі у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави, документ схвалили під час час телефонної розмови у суботу Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португальської Республіки Антоніу Кошта.

"Португальська Республіка продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, – індивідуально та шляхом міжнародного співробітництва в Європейському Союзі, НАТО, ООН та в інших форматах", - ідеться в декларації.

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Крім того, Португалія "рішуче підтримує" Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, очікуючи на позитивний звіт Європейської комісії.

У межах НАТО Португалія продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України, зокрема через посилений Комплексний пакет допомоги Альянсу, у координації з країнами-членами та партнерами продовжує надавати підтримку зміцненню спроможності України захищатися та нагадує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки.

"Португальська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з’являться відповідні умови. Україна та Португальська Республіка з нетерпінням чекають на розв’язання всіх цих питань на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - наголошується в документі.

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Повний текст декларації опубліковано на сайті ОП.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.