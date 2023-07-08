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Новини
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Португалія підтримує членство України в НАТО, коли будуть відповідні умови

португалия

Україна і Португалія уклали декларацію, що передбачає підтримку Лісабоном Києва, у тому числі у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу глави держави, документ схвалили під час час телефонної розмови у суботу Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португальської Республіки Антоніу Кошта.

"Португальська Республіка продовжуватиме надавати політичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно, – індивідуально та шляхом міжнародного співробітництва в Європейському Союзі, НАТО, ООН та в інших форматах", - ідеться в декларації.

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Крім того, Португалія "рішуче підтримує" Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ, очікуючи на позитивний звіт Європейської комісії.

У межах НАТО Португалія продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України, зокрема через посилений Комплексний пакет допомоги Альянсу, у координації з країнами-членами та партнерами продовжує надавати підтримку зміцненню спроможності України захищатися та нагадує, що Україна має право обирати власні заходи безпеки.

"Португальська Республіка продовжуватиме підтримувати Україну на шляху до майбутнього членства та виступає за те, щоб Україна стала членом НАТО, коли для цього з’являться відповідні умови. Україна та Португальська Республіка з нетерпінням чекають на розв’язання всіх цих питань на майбутньому саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року", - наголошується в документі.

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Повний текст декларації опубліковано на сайті ОП.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

Автор: 

НАТО (6561) Португалія (210) членство в НАТО (1745)


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Топ коментарі
+4
і слава богу. якщо зайця клоуна постійно бити по голові, то його можна навчити сірники запалювати умови виконувати
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08.07.2023 15:32 Відповісти
+3
Португалія "рішуче підтримує" Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ
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08.07.2023 15:27 Відповісти
+2
Умови як раз відповідні, це - можливість зупинити війну.
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08.07.2023 15:25 Відповісти
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Умови як раз відповідні, це - можливість зупинити війну.
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08.07.2023 15:25 Відповісти
Португалія "рішуче підтримує" Україну в її зусиллях щодо реформ та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ
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08.07.2023 15:27 Відповісти
що ж діється, знов умови виконувати. порхоботи португальські
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08.07.2023 15:26 Відповісти
Что поделать, таков Устав НАТО...
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08.07.2023 15:29 Відповісти
і слава богу. якщо зайця клоуна постійно бити по голові, то його можна навчити сірники запалювати умови виконувати
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08.07.2023 15:32 Відповісти
Одне слово. Угорщина.
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08.07.2023 15:43 Відповісти
дотиснуть того орбана, коли час настане. він скоро до єс по гроші прийде. популізм коштує не дешево
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08.07.2023 16:06 Відповісти
Мова не про то. В Угорщині і не тільки та сама корупція, російські агенти впливу, в Німеччині, Австрії, практично всі міжнародні організації спонсоруються російськими грошима і вни можуть бути в ЄС і НАТО, а в нас корупція то ми не можемо. Це називається подвійні стандарти.
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08.07.2023 16:39 Відповісти
я це розумію. орбану треба лхторат годувати. у нього пахне вже економічною катастрофою.
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08.07.2023 16:44 Відповісти
ЦБ Венгрии.
Чистый убыток, млрд форинтов.
2021: 57
2022: 402
2023 (прогноз): 1900

Венгрия. Июнь 2023
Инфляция: +20.1%,
Хлеб: +48.6%
Молочные продукты: +41.4%
Яйца: +40.1%
Масло сливочное: +35.6%
Газ в баллонах: +44.6%
Трубопроводный газ: +43%
Электроэнергия: +26.6%
Автомобильное топливо: +20.2%
Венгрия покупает газ у России дороже, чем он стоит на споте

@Segozavr(С)
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08.07.2023 16:48 Відповісти
Ну, так може даста тоді грати в ігри, двері відчинені, двері зачинені. Треба приймати серйозні рішення, або визнати що не хочуть цього робити через росію, бо воювати доведеться.
А корупція нікуди не зникне, доки існують гроші й капіталістична система. Але це вже зовсім інша, велика й глобальна тема.
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08.07.2023 17:34 Відповісти
може легше клоунській монобільшості прийняти необхідні закони та не скавучати?
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08.07.2023 18:09 Відповісти
Туй я ничим не поможу. Я просто об'єктивно сказав про політичний цинізм і лицемірство.
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08.07.2023 18:41 Відповісти
це лише претензія на об'єктивність.
були б виконані умови - можна було би когось звинувачувати, а так, все це бездоказові припущення
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08.07.2023 18:58 Відповісти
Як хочете
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08.07.2023 19:17 Відповісти
Все надо делать по законам
Но только не просить у других
Быть белыми и пушистыми
Когда сами запачкались
По самое не хочу
Напомнить Португалии про
Ее знаменитого *****?
Того,который Аграмунт
Уж так измазался русским дерьмом
Что Португалии можно немного помолчать в сторонке
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08.07.2023 15:40 Відповісти
португалия в нато и вашего мнения не спрашивает.
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08.07.2023 18:11 Відповісти
 
 