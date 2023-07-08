Родинна фірма Бубки продає пальне окупантам, - розслідування Bihus.info

Російська фірма "Монблан", яка належить відомому українському легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне терористам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info

У травні 2023-го року компанія уклала офіційні контракти з окупантами на постачання пального на понад 800 тисяч рублів.

Фірма "Монблан" – старий родинний бізнес Сергія Бубки. Українська компанія була створена у Донецьку з основним видом діяльності – торгівля пальним. За даними українського реєстру юридичних осіб, навіть після окупації частини Донбасу компанія не була закрита. Окрім самого Сергія Бубки, власниками бізнесу значаться його рідний брат Василь та мати Валентина.

До 2014 р. "Монблан" брав участь в українських тендерах і вигравав підряди на постачання пального та їжі на мільйони гривень щороку. Після окупації Донецька фірма змінила юридичну адресу на Волноваху (на той час не окуповану) і продовжила брати участь в українських тендерах. Востаннє вона засвітилася у публічних торгах у 2018-му році.

На початку 2023 р. фірма "Монблан" з’явилася в російському реєстрі юридичних осіб. Реєстрація в базах країни-агресора відбувалася після того, як там ухвалили закон, що всі компанії на окупованих територіях мають привести документи у відповідність до законодавства РФ. На відміну від українського реєстру, в базах терористів адреса реєстрації фірми знову зазначена як Донецьк, а власниками компанії записані лише Сергій Бубка та його брат. Василь Бубка також значиться директором цієї компанії.

У травні 2023 р. російська фірма "Монблан" братів Бубок почала офіційно торгувати з терористами.

Журналісти Bihus.Info знайшли 3 контракти на постачання пального для структур окупантів, опубліковані на порталі закупівель РФ.

Так, 4 травня компанія уклала угоду з так званим "республиканским реабилитационным центром министерства здравоохранения ДНР" на майже 100 тисяч рублів. За ці гроші вона має надати окупантам 2000 літрів пального.

Наступна угода датована 26-им травня. Фірма "Монблан" продала 11,5 тисяч літрів пального на майже 669 тисяч рублів "федеральному казенному учреждению "центр по обеспечению деятельности казначейства России".

Останній контракт від 30-го травня. 1 200 л пального на 63 тисячі рублів компанія Бубок продала так званому "республиканскому казначейству ДНР".

За угодами фірма "Монблан" продає не саме пальне, а талони на нього. Використати їх можна на заправках "Монблану". Наразі їх як мінімум шість, усі – на тимчасово окупованих українських територіях: чотири в Донецьку, по одній – у Макіївці та біля Волновахи.

На всіх контрактах з окупантами стоїть підпис Василя Бубки як керівника компанії. Також в реєстраційних документах зазначено, що він є громадянином РФ. А Сергій Бубка в цих же документах значиться громадянином України.

Сергій Бубка – видатний український спортсмен та відомий у світі легкоатлет. 35-разовий рекордсмен світу зі стрибків з жердиною. Чемпіон Європи та світу, олімпійський чемпіон. З 2005-го по 2022-ий очолював Національний олімпійський комітет. У 2001 році Бубка отримав звання Героя України. Був членом Партії регіонів.

