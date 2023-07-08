УКР
Родина головного ракетобудівника Росії Обносова живе в Празі, - чеські ЗМІ

Родичі Бориса Обносова – генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ), розробки якої використовуються для обстрілів України, – продовжують жити в Чехії та володіють нерухомістю на десятки мільйонів крон.

З таким заголовком у суботу вийшла новина в чеських Novinky, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Родина Бориса Обносова, керівника російського ВАТ "Корпорація Тактичне ракетне озброєння", компанії, що розробляє та виготовляє ракети, якими Росія обстрілює українську територію, володіє нерухомістю в Чехії на сотні мільйонів крон, йдеться у матеріалі.

Обносов, зауважує автор, не значиться ні в чеському, ні в європейському санкційних списках, хоча очолюваний ним холдинг - так. На ситуацію звернула увагу група Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

За даними активістів, зять Обносова - Ростислав Зоріков мешкає з червня 2020 року в Празі, де має вид на постійне проживання. Його нерухомість коштує понад сто мільйонів крон (близько 4,2 млн євро).

"Зоріков не тільки продовжує жити в Празі, але й живе як бандит. Він їздить на розкішних автомобілях, хоча офіційно не має доходів, і б’є людей, які наважуються протестувати проти корупції та несправедливості", – написала керівниця відділу розслідувань ФБК Марія Певчих у суботу в Twitter. Вона додала відео начебто атаки Зорікова.

Російський антивоєнний рух "Весна" в Празі підтвердив, що Зоріков напав на їх активіста, постраждалий був доставлений до лікарні з саднами та синцями.

У Міністерстві закордонних справ ЧР відмовилися коментувати цю справу. "З міркувань безпеки ми не оприлюднюємо подробиці процесу внесення юридичних осіб до національного списку санкцій", – заявив речник відомства.

Ростислав Зоріков - чоловік дочки Обносова Ольги, яка працює в івент-агентстві, що спеціалізується на елітних весіллях і урочистостях в Росії і за кордоном. За даними Фонду Навального, Ольга також має 20% акцій в холдингу свого батька.

Згідно з інформацією фонду від травня цього року, Зоріков володіє активами на суму приблизно 188 мільйонів крон через дві компанії. Компанії офіційно орієнтовані на будівництво та оренду нерухомості, квартир та нежитлових приміщень. Через другу компанію, за даними Фонду Навального, Зоріков володіє чотириповерховим будинком у Жижкові, вартість якого становить близько 140 мільйонів крон.

Як відомо, російське ВАТ "Корпорація Тактичне ракетне озброєння", яким Обносов керує останні двадцять років, з 1950-х років розробляє військові ракети.

Топ коментарі
+29
Блін ну чому не в Пєнзі? Ну чому вони лізуть в загниваючий захід?
показати весь коментар
08.07.2023 22:09 Відповісти
+19
Ціль для Українського МОСАДУ....
показати весь коментар
08.07.2023 22:08 Відповісти
+15
Кацапи ж казали що в Європі живуть геї.
показати весь коментар
08.07.2023 22:11 Відповісти
Ціль для Українського МОСАДУ....
показати весь коментар
08.07.2023 22:08 Відповісти
А що, український мосад вже навів порядок в Україні, що йому потрібно в Прагу?
показати весь коментар
08.07.2023 22:20 Відповісти
Порядок в Україні - найскладніша ціль. Тому спочатку дрібнота.
показати весь коментар
08.07.2023 22:39 Відповісти
Был фильм такой:Спортлото 82,так там один,из главных героев,говорил мало ли что с ними в дороге случиться может(С)
показати весь коментар
08.07.2023 23:47 Відповісти
Блін ну чому не в Пєнзі? Ну чому вони лізуть в загниваючий захід?
показати весь коментар
08.07.2023 22:09 Відповісти
хочуть бачити на власні очі як він той клятий захід загниває . А насправді краще жити поміж нормальних людей, коли є бабки, ніж серед худоби в Мордорі чи підері, ну або у Сечі
показати весь коментар
08.07.2023 22:14 Відповісти
В Пензе достать сложнее...
показати весь коментар
08.07.2023 23:48 Відповісти
Кацапи ж казали що в Європі живуть геї.
показати весь коментар
08.07.2023 22:11 Відповісти
Так ведь ****** к геям тянуться.
показати весь коментар
08.07.2023 22:13 Відповісти
...Тим більше з прізвищем Обсосови
показати весь коментар
08.07.2023 22:19 Відповісти
офіційна насва мордору - "роССійская підеросія"
показати весь коментар
08.07.2023 23:06 Відповісти
Особисто я вважаю Московiя маэ назву Парашна *********.
показати весь коментар
09.07.2023 06:08 Відповісти
ДОБРОЙ ОХОТЫ украинцам в Праге
показати весь коментар
08.07.2023 22:12 Відповісти
Та пох.. сподіваюсь їм розуму вистачило, щоб зрозуміти що це за пекло - руцЪкый мЫр..
показати весь коментар
08.07.2023 22:13 Відповісти
Наступна новина вю родину повісили
показати весь коментар
08.07.2023 22:15 Відповісти
І що їх так тяне на той як вони говорять "гнилий Захід"?
показати весь коментар
08.07.2023 22:16 Відповісти
а він в душі, десь так глибоко,
що батіскафи не можуть на ту глибину - демократ і чех!
показати весь коментар
08.07.2023 22:20 Відповісти
Колись в програмі ТБ був фільм "Велика родина", так там було написано Великая родина.
показати весь коментар
08.07.2023 22:20 Відповісти
Зять, не знаю, а дочку удовить! Не в Чехии конечно!
показати весь коментар
08.07.2023 22:20 Відповісти
Думаю уже жить не будет….. эх … встречай родные берёзки да болотца…
показати весь коментар
08.07.2023 22:27 Відповісти
Розлізлась мразота рашиська по світу!!!
А світ й радий за гроші приймати любу мразоту у себе....
показати весь коментар
08.07.2023 22:28 Відповісти
глобализация, *****однако.
показати весь коментар
08.07.2023 22:31 Відповісти
фашисти з параші вбивають людей за гроші і на них живуть в європі,
чому гітлер до цього не додумався
показати весь коментар
08.07.2023 22:32 Відповісти
Любі чешські патріоти, ану покажіть москалю чешську гостинність так, щоб аж за вагонами до параші тягло
показати весь коментар
08.07.2023 22:34 Відповісти
скрепненько.
показати весь коментар
08.07.2023 22:37 Відповісти
Якщо у доньки 20% акцій головного ракетобудівника, то хто вона в юридичному сенсі ?
Якщо корпорація під санкціями ?
показати весь коментар
08.07.2023 22:41 Відповісти
кацапняча навала,
зелені зайці на День Незалежності України,
зелене пізділово гуманітарки і не тільки на всіх рівнях влади,
ця нерівна з ніякого боку війна, на якій хлопці роблять неможливе,
ну так, влада в Україні кловани - "молоді, прикацаплені риги яника",
ну хоч ви, союзники, шо б у вас наснага допомогати не закінчувалася,
хоч палево по кацапні зніміть з вимог до України - це вже незрозуміло ні з ніякого боку!
показати весь коментар
08.07.2023 22:44 Відповісти
А они все про стандарты да про коррупцию в Украине рассказывают. Лицемеры.
показати весь коментар
08.07.2023 23:41 Відповісти
У Празі купа наших! То може варто завітати дружним натовпом до кацапчика? Біти там взяти, арматуру....
показати весь коментар
08.07.2023 23:49 Відповісти
этим должно заниматься чешское прав-во и прокуратура
показати весь коментар
09.07.2023 00:03 Відповісти
Строят и сдают в аренду - вот и весь бизнес - ноль фантазии.
А где строительство - там и подкуп чиновников.
Они по-другому не умеют - надо прошерстить все разрешения
на строительство там точно будут нарушения.
показати весь коментар
09.07.2023 02:30 Відповісти
не поділився з фондом нациста Навального і вони здали свого Обносова з потрохами).
показати весь коментар
09.07.2023 04:10 Відповісти
Это же хорошо,ЦРУ про карлика и всю его свору знают все
показати весь коментар
09.07.2023 08:33 Відповісти
..гнать тварей на болота мацковии.....
показати весь коментар
09.07.2023 08:38 Відповісти
Не будем уточнять какими тряпками 💩👹💩
показати весь коментар
09.07.2023 09:18 Відповісти
Підорафи здають підорафів - така країна повинна загинути...
показати весь коментар
09.07.2023 10:21 Відповісти
Чому ми узнаєм цю новину від фонду Навального, а не від СВР або СБУ?
показати весь коментар
09.07.2023 11:45 Відповісти
 
 