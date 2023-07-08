Родина головного ракетобудівника Росії Обносова живе в Празі, - чеські ЗМІ

Родичі Бориса Обносова – генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ), розробки якої використовуються для обстрілів України, – продовжують жити в Чехії та володіють нерухомістю на десятки мільйонів крон.

З таким заголовком у суботу вийшла новина в чеських Novinky, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Родина Бориса Обносова, керівника російського ВАТ "Корпорація Тактичне ракетне озброєння", компанії, що розробляє та виготовляє ракети, якими Росія обстрілює українську територію, володіє нерухомістю в Чехії на сотні мільйонів крон, йдеться у матеріалі.

Обносов, зауважує автор, не значиться ні в чеському, ні в європейському санкційних списках, хоча очолюваний ним холдинг - так. На ситуацію звернула увагу група Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.

За даними активістів, зять Обносова - Ростислав Зоріков мешкає з червня 2020 року в Празі, де має вид на постійне проживання. Його нерухомість коштує понад сто мільйонів крон (близько 4,2 млн євро).

"Зоріков не тільки продовжує жити в Празі, але й живе як бандит. Він їздить на розкішних автомобілях, хоча офіційно не має доходів, і б’є людей, які наважуються протестувати проти корупції та несправедливості", – написала керівниця відділу розслідувань ФБК Марія Певчих у суботу в Twitter. Вона додала відео начебто атаки Зорікова.

Російський антивоєнний рух "Весна" в Празі підтвердив, що Зоріков напав на їх активіста, постраждалий був доставлений до лікарні з саднами та синцями.

У Міністерстві закордонних справ ЧР відмовилися коментувати цю справу. "З міркувань безпеки ми не оприлюднюємо подробиці процесу внесення юридичних осіб до національного списку санкцій", – заявив речник відомства.

Ростислав Зоріков - чоловік дочки Обносова Ольги, яка працює в івент-агентстві, що спеціалізується на елітних весіллях і урочистостях в Росії і за кордоном. За даними Фонду Навального, Ольга також має 20% акцій в холдингу свого батька.

Згідно з інформацією фонду від травня цього року, Зоріков володіє активами на суму приблизно 188 мільйонів крон через дві компанії. Компанії офіційно орієнтовані на будівництво та оренду нерухомості, квартир та нежитлових приміщень. Через другу компанію, за даними Фонду Навального, Зоріков володіє чотириповерховим будинком у Жижкові, вартість якого становить близько 140 мільйонів крон.

Як відомо, російське ВАТ "Корпорація Тактичне ракетне озброєння", яким Обносов керує останні двадцять років, з 1950-х років розробляє військові ракети.