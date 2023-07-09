УКР
Австрійська енергокомпанія OMV не планує розривати газові контракти з "Газпромом"

газпром

Австрійська група енергокомпаній ОMV цієї зими й надалі продовжить закуповувати газ у Росії, попри наявні резервні контракти.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними гендиректора ОMV Альфреда Штерна, підприємство не має наміру розривати довгостроковий контракт на постачання газу з Росії, укладений із "Газпромом" у 2018 році.

"Поки Росія буде здійснювати постачання, ми будемо забирати ці обсяги у "Газпрому", - заявив Штерн.

Також читайте: Австрійський Raiffeisen Bank відмовляється йти з Росії, чекає на завершення війни, – Reuters

Компанія ОMV, найбільшим власником акцій якої є австрійський уряд, забезпечує 30% газу на ринку країни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це підприємство не раз піддавалося критиці через закупівлю російських енергоносіїв.

Генеральний директор зазначив, що наразі компанія уклала контракти на оренду трубопровідної потужності для прокачування всього необхідного їй газу, а також забезпечила постачання з Норвегії та з терміналів СПГ у Нідерландах та Італії.

"Усе це дає нам доступ до неросійського газу, якого більш ніж достатньо для покриття наших зобов'язань перед клієнтами", - сказав Штерн.

Також читайте: Купуючи російський газ, ми фінансуємо путінську війну, - міністерка енергетики Австрії Гевесслер

Штерн також поскаржився на ненадійність із російської сторони, оскільки торік сильно варіювалися постачання, складаючи від 20% до 70% щомісячного імпорту газу ОMV.

Загалом контракт ОMV на купівлю газу в "Газпрому" закінчується у 2040 році.

+10
Через Україну постачаються москальські нафта і газ у Європу. Тут або хреста зняти, або труси надіти.
09.07.2023 16:11 Відповісти
+6
Помічники для путіна: хто продає рф санкційні товари?
https://www.youtube.com/watch?v=3BHUs0_pqJ8
09.07.2023 16:02 Відповісти
+6
швайцарія і австрія хочуть залізти в европейский повітряний купол.. і одночасно обніматися з куйлом... яка ж це орбанщина заразна.. вони за гроші продали б рідну маму...
тьфу на них.. всі нещастя на ці дебільні голови
09.07.2023 16:09 Відповісти
Само- собой!

А зачем ей это надо?

«Эта чисто бизнес проект» как говорила 16 лет фрау Меркель-Ребинтроп…
09.07.2023 16:08 Відповісти
швайцарія і австрія хочуть залізти в европейский повітряний купол.. і одночасно обніматися з куйлом... яка ж це орбанщина заразна.. вони за гроші продали б рідну маму...
тьфу на них.. всі нещастя на ці дебільні голови
09.07.2023 16:09 Відповісти
Через Україну постачаються москальські нафта і газ у Європу. Тут або хреста зняти, або труси надіти.
09.07.2023 16:11 Відповісти
Думаю в Австрії немало людей тужать за імперією - так що не має чого дивуватися.
09.07.2023 16:13 Відповісти
"Чуть лучше, чем Орбан."
"Австрия не оказывает военно-техническую помощь Украине, мотивируя это своим статусом нейтрального государства."
Австрия выступает против гарантий безопасности для Украины. А США наоборот, готовы предоставить Украине гарантии безопасности.
На складах Бельгийской оборонной компании *** стоит еще стоят 112 легких танков SK-105, но Австрия не дает согласия на их продажу Украине.
Австрийская энергокомпания OMV не планирует разрывать газовые контракты с "Газпромом."

Какая-то подленькая страна, в середине Европы..
09.07.2023 16:29 Відповісти
Правильно, бо як розірувть контракт то не зможуть відсудити з них компенсації
09.07.2023 16:55 Відповісти
Что мешает вам, украинцам, ,,помочь,, им? Ваш контракт с «Газпромом» заканчивается в 2024 году.
09.07.2023 17:13 Відповісти
Потому как наши дипломаты, кроме гольфа и бассейна, как и принято у сраной элитки Украины, должны еще и работать. Рецепт простой - надо внятно пояснить, что рашизм - это такой же нацизм, как у австрийца Гитлера, и нечего стесняться. Райффайзен работает - объявить пособниками нацизма и нафиг с пляжа. Но именно с такой формулировкой.
09.07.2023 18:38 Відповісти
Андрей Лавриненко - Ведуший эксперт по непроходимости Абрамсов, сложности логистики F-16, и простоте перепрошивки Хаймарс, сегодня объявлен диванным экспертом дня по бездеятельности Украинской дипломатии.
09.07.2023 18:46 Відповісти
Спасибо, Рабинович. Хотя формулировка "непроходимость Абрамсов" мне напоминает кишечную непроходимость, ну да ладно.
09.07.2023 19:01 Відповісти
Говорять, що газпром щедро коррупціонуе віденських менеджерів.
09.07.2023 20:27 Відповісти
 
 