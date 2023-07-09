Австрійська енергокомпанія OMV не планує розривати газові контракти з "Газпромом"

Австрійська група енергокомпаній ОMV цієї зими й надалі продовжить закуповувати газ у Росії, попри наявні резервні контракти.

Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За даними гендиректора ОMV Альфреда Штерна, підприємство не має наміру розривати довгостроковий контракт на постачання газу з Росії, укладений із "Газпромом" у 2018 році.

"Поки Росія буде здійснювати постачання, ми будемо забирати ці обсяги у "Газпрому", - заявив Штерн.

Компанія ОMV, найбільшим власником акцій якої є австрійський уряд, забезпечує 30% газу на ринку країни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це підприємство не раз піддавалося критиці через закупівлю російських енергоносіїв.

Генеральний директор зазначив, що наразі компанія уклала контракти на оренду трубопровідної потужності для прокачування всього необхідного їй газу, а також забезпечила постачання з Норвегії та з терміналів СПГ у Нідерландах та Італії.

"Усе це дає нам доступ до неросійського газу, якого більш ніж достатньо для покриття наших зобов'язань перед клієнтами", - сказав Штерн.

Штерн також поскаржився на ненадійність із російської сторони, оскільки торік сильно варіювалися постачання, складаючи від 20% до 70% щомісячного імпорту газу ОMV.

Загалом контракт ОMV на купівлю газу в "Газпрому" закінчується у 2040 році.