Австрійська енергокомпанія OMV не планує розривати газові контракти з "Газпромом"
Австрійська група енергокомпаній ОMV цієї зими й надалі продовжить закуповувати газ у Росії, попри наявні резервні контракти.
Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними гендиректора ОMV Альфреда Штерна, підприємство не має наміру розривати довгостроковий контракт на постачання газу з Росії, укладений із "Газпромом" у 2018 році.
"Поки Росія буде здійснювати постачання, ми будемо забирати ці обсяги у "Газпрому", - заявив Штерн.
Компанія ОMV, найбільшим власником акцій якої є австрійський уряд, забезпечує 30% газу на ринку країни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну це підприємство не раз піддавалося критиці через закупівлю російських енергоносіїв.
Генеральний директор зазначив, що наразі компанія уклала контракти на оренду трубопровідної потужності для прокачування всього необхідного їй газу, а також забезпечила постачання з Норвегії та з терміналів СПГ у Нідерландах та Італії.
"Усе це дає нам доступ до неросійського газу, якого більш ніж достатньо для покриття наших зобов'язань перед клієнтами", - сказав Штерн.
Штерн також поскаржився на ненадійність із російської сторони, оскільки торік сильно варіювалися постачання, складаючи від 20% до 70% щомісячного імпорту газу ОMV.
Загалом контракт ОMV на купівлю газу в "Газпрому" закінчується у 2040 році.
