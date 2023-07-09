Глава МЗС Туреччини Фідан поговорив з Лавровим про "зернову угоду"
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови обговорив зі своїм російським колегою чорноморську зернову ініціативу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TRT Haber з посиланням на МЗС Туреччини, пише "Європейська правда".
"Під час розмови обговорювалися останні події довкола України та Стамбульської зернової угоди", – йдеться у повідомленні.
У МЗС Росії заявили, що Лавров обговорив із главою МЗС Туреччини повернення захисників Маріуполя до Києва.
"Увагу Анкари було звернено на деструктивність курсу на продовження поставок військової техніки київському режиму. Відповідні кроки, як було підкреслено, можуть призвести тільки до негативних наслідків", – повідомили також у міністерстві.
Під час візиту президента Володимира Зеленського до Стамбула днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що охоче продовжити угоду про безпечний транзит українського зерна на три місяці замість двох.
Термін дії угоди про постачання зерна закінчується 17 липня. Це життєво важливий шлях для українського сільськогосподарського експорту, завдяки якому за останні 11 місяців було експортовано мільйони тонн зерна та інших товарів.
Припинення транзиту може підняти світові ціни на продовольство, враховуючи важливість України як експортера зерна.
Міністерство закордонних справ Росії у вівторок заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.
У середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Насправді я не знаю, чи піде на таке Ердоган. Але - хто зна? Пункт перший "за": Туреччині це буде вигідно...
яке казламорді не ******** і не спалили - буде на погрузку,
як ви скажете..
не скажете? - не буде.
крапка.
в нас теж є кого кормити...
Порадитись у Єрусалимі,про червоні лінії )(уйла.
"...
Путину намекнули, что он слишком зарывается, и взорвали аммиакопровод. Вновь никакой реакции, в Кремле сделали вид, что намеков не понимают. Второй намек - это разрыв договоренностей по пленным и их возвращение Украине. Мало того - один из командиров прямо заявил, что вернется на фронт, что противоречит уже не просто договоренностям, а нарушает Женевскую конвенцию, запрещающую возвращение интернированных к участию в боевых действиях.
Были и другие намеки - объявлено о поставках Украине турецких гаубиц. Пока неясно, насколько это будет осуществимо, так как это уже не просто намек, а прямое вооружение противника Кремля, но заявление такое сделано.
Если Кремль и этот намек не поймет, то не исключено, что 17-18 июля Эрдоган гарантирует безопасность сделки в эксклюзивном порядке. А значит - теперь российские корабли или самолеты, которые рискнут атаковать суда с зерном или воспрепятствовать их движению любым способом, станут законной целью для турецких кораблей сопровождения.
Один-в-один повторяется история, предшествующая 24 ноября 2015 года, когда турецкий самолет сбил самолет российский. Тогда тоже было много намеков и прямых требований, но российское руководство делало вид, что не понимает. И точно так же вдруг оказалось перед выбором - либо потеря лица, либо полноценный военный конфликт. В 2015 году Кремль выбрал потерю лица..."
Наразі,запасаємось попкорном,чекаємо самміту НАТО.
І само собою,допомагаєм,хто як може ЗСУ!