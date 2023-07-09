УКР
Новини
3 595 18

Глава МЗС Туреччини Фідан поговорив з Лавровим про "зернову угоду"

коридор,зерновий

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови обговорив зі своїм російським колегою чорноморську зернову ініціативу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TRT Haber з посиланням на МЗС Туреччини, пише "Європейська правда".

"Під час розмови обговорювалися останні події довкола України та Стамбульської зернової угоди", – йдеться у повідомленні.

У МЗС Росії заявили, що Лавров обговорив із главою МЗС Туреччини повернення захисників Маріуполя до Києва.

"Увагу Анкари було звернено на деструктивність курсу на продовження поставок військової техніки київському режиму. Відповідні кроки, як було підкреслено, можуть призвести тільки до негативних наслідків", – повідомили також у міністерстві.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Стамбула днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що охоче продовжити угоду про безпечний транзит українського зерна на три місяці замість двох.

Термін дії угоди про постачання зерна закінчується 17 липня. Це життєво важливий шлях для українського сільськогосподарського експорту, завдяки якому за останні 11 місяців було експортовано мільйони тонн зерна та інших товарів.

Припинення транзиту може підняти світові ціни на продовольство, враховуючи важливість України як експортера зерна.

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.

У середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

Топ коментарі
+5
показати весь коментар
09.07.2023 18:43 Відповісти
+4
цікаво, чи коню педальному було повідомлено, що Ердоган прийняв рішення про конвоювання зерновозів своїм ВМС
Насправді я не знаю, чи піде на таке Ердоган. Але - хто зна? Пункт перший "за": Туреччині це буде вигідно...
показати весь коментар
09.07.2023 18:33 Відповісти
+2
овса предлагал?
показати весь коментар
09.07.2023 18:32 Відповісти
погодував тобто старого меріна....
показати весь коментар
09.07.2023 18:29 Відповісти
Коню Лаврушке поводили хреном по губам, причём лошадиного размера.
показати весь коментар
09.07.2023 18:30 Відповісти
овса предлагал?
показати весь коментар
09.07.2023 18:32 Відповісти
турецький флот, може все забезпечити незважаючі на ніякi кацапсинські вибрики - не забезпечить? - не голодні ще...
показати весь коментар
09.07.2023 18:33 Відповісти
апереділ з месагою! Втім, я не ображаюсь, і навіть не шкодую А те. що в США і над таким задумуються - я вітаю!
показати весь коментар
09.07.2023 18:35 Відповісти
цікаво, чи коню педальному було повідомлено, що Ердоган прийняв рішення про конвоювання зерновозів своїм ВМС
Насправді я не знаю, чи піде на таке Ердоган. Але - хто зна? Пункт перший "за": Туреччині це буде вигідно...
показати весь коментар
09.07.2023 18:33 Відповісти
кацапня на понтах як і буба - розпальцовки кидають...
показати весь коментар
09.07.2023 18:37 Відповісти
Ну, логічно...лошадь і зерно...
показати весь коментар
09.07.2023 18:37 Відповісти
розмова тільки одна - наше зерно,
яке казламорді не ******** і не спалили - буде на погрузку,
як ви скажете..
не скажете? - не буде.
крапка.
показати весь коментар
09.07.2023 18:43 Відповісти
за умови захисту турецького флага.
в нас теж є кого кормити...
показати весь коментар
09.07.2023 18:47 Відповісти
показати весь коментар
09.07.2023 18:43 Відповісти
Так вони навчили і голодомори-геноциди створювати!
показати весь коментар
09.07.2023 18:59 Відповісти
За більше 15 років на Цензорі,мене банили і змінив нік тільки за антисемітські пости.Тому просто лайкнув. В світлі останніх заяв посла бродського, зранку ще й у Берези відправили в баню.Як на мене, то цього посла пора за грузинським відправляти.
Порадитись у Єрусалимі,про червоні лінії )(уйла.
Порадитись у Єрусалимі,про червоні лінії )(уйла.
показати весь коментар
09.07.2023 19:07 Відповісти
Щоби Ви розуміли - це частина https://telegra.ph/Vsyo-te-zhe-grabli-07-09 текста від російського політолога Анатолія Несміяна, він же Єль-Мюрід. Його варто почитати для розуміння.

"...

Путину намекнули, что он слишком зарывается, и взорвали аммиакопровод. Вновь никакой реакции, в Кремле сделали вид, что намеков не понимают. Второй намек - это разрыв договоренностей по пленным и их возвращение Украине. Мало того - один из командиров прямо заявил, что вернется на фронт, что противоречит уже не просто договоренностям, а нарушает Женевскую конвенцию, запрещающую возвращение интернированных к участию в боевых действиях.

Были и другие намеки - объявлено о поставках Украине турецких гаубиц. Пока неясно, насколько это будет осуществимо, так как это уже не просто намек, а прямое вооружение противника Кремля, но заявление такое сделано.

Если Кремль и этот намек не поймет, то не исключено, что 17-18 июля Эрдоган гарантирует безопасность сделки в эксклюзивном порядке. А значит - теперь российские корабли или самолеты, которые рискнут атаковать суда с зерном или воспрепятствовать их движению любым способом, станут законной целью для турецких кораблей сопровождения.

Один-в-один повторяется история, предшествующая 24 ноября 2015 года, когда турецкий самолет сбил самолет российский. Тогда тоже было много намеков и прямых требований, но российское руководство делало вид, что не понимает. И точно так же вдруг оказалось перед выбором - либо потеря лица, либо полноценный военный конфликт. В 2015 году Кремль выбрал потерю лица..."
показати весь коментар
09.07.2023 19:11 Відповісти
скорее всего кацапье согласиться ибо выбора нет если Эрдоган за... так хоть идиотами не будут выглядеть...
показати весь коментар
09.07.2023 19:14 Відповісти
московські пітари в чорному морі ніхєра не рішають. Вирішує тільки турецький султан. Так що, як скаже Ердоган, так і буде по зерновому коридорі. А судячи з того, що ятоган все сильніше залазить у пітарську дупу, то українське зерно попливе в Африку всупереч волі кремлефюрера.
показати весь коментар
09.07.2023 19:23 Відповісти
Розклад неабиякий...
Наразі,запасаємось попкорном,чекаємо самміту НАТО.
І само собою,допомагаєм,хто як може ЗСУ!
показати весь коментар
09.07.2023 19:42 Відповісти
схоже на те, що Ердоган вирішив Чорне море зробити турецьким, бо остаточно зрозумів, що ***** абсолютно нічим цьому завадити.
показати весь коментар
09.07.2023 21:56 Відповісти
 
 