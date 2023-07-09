Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранений, - ОВА
Росіяни обстріляли місто Береслав у Херсонській області, поранена одна людина.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.
Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.
45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу. Наразі його життю та здоровʼю нічого не загрожує.
Нагадаємо, 8 липня російські війська 59 разів обстріляли Херсонську область.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Mask #575829
показати весь коментар10.07.2023 06:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль