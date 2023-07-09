УКР
Росіяни обстріляли Херсонщину, є поранений, - ОВА

Росіяни обстріляли місто Береслав у Херсонській області, поранена одна людина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА. 

Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.

45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу. Наразі його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 9 липня росіяни завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 37 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Нагадаємо, 8 липня російські війська 59 разів обстріляли Херсонську область.

