Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки роботи української делегації на саміті НАТО у Вільнюсі.
Як інформує Цензор.НЕТ., про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.
У повідомленні зазначається: "Дуже потрібний вагомий успіх для України. Я вдячний усім лідерам, усім країнам НАТО за цілком практичну та безпрецедентну, враховуючи десятиліття наших відносин, підтримку для України. Сьогодні є гарантії безпеки для України на час руху в НАТО – дуже важливий пакет гарантій. Ми погоджуємо з "Великою сімкою" основу архітектури гарантій, а далі будемо їх розшивати двосторонніми і багатосторонніми домовленостями з партнерами.
Гарантії безпеки передбачають: заходи з допомоги Україні в захисті себе та запобігання новій агресії, заходи на випадок нової агресії, підтримку в притягненні Росії до відповідальності за агресію.
Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою для наших людей, для нашої держави. Це відкриває для нас абсолютно нові можливості безпеки. Дякую всім, хто працював заради цього! Дякую вам, дорогі колеги – Президенте США Джозефе Байдене, канцлере Німеччини Олафе Шольце, Президенте Франції Еммануелю Макроне, Прем’єр-міністре Великої Британії Ріші Сунаку, Прем’єр-міністре Італії Джорджо Мелоні, Прем’єр-міністре Канади Джастіне Трюдо, Прем’єр-міністре Японії Фуміо Кішідо, Президенте Європейської ради Шарлю Мішелю, Президенте Європейської комісії Урсуло фон дер Ляєн".
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ЩАС КОНЧУ
дурь вивітрилась після самміту,а до маразму ще далеко
Хоча багато мільйонів мудрого наріду повірить.
клони по
долякови - це як радіоточка в 70-х
«Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - Прим. ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (керівництво Росії - Прим. ред.) готові, але і ми готові, оскільки перебуваємо на своїй землі і на своїй території», - заявив Зеленський і закликав українців готуватися до шашликів.
божазелена роса.
на випадок нової агресії,на випадок нової агресії, на випадок нової агресії,
24 02 2022 стара агресiя
А, може, почали забувати? Наприклад, Єрмака, десь по дорозі?
Та ні, що я... вони листочки краще викинуть...
Жалюгідно виглядали всі ...
Жалюгідно виглядає столтенберг, який не розуміє навіщо європейським країнам відвертий гемор у вигляді України.
Жалюгідно виглядає найвеличніший, який явно не розуміє для чого збирається ця тусня.
Жалюгіднт виглядає тусня, що намагається не помічати Президента України (не зважаючи на прізвище).
Жалюгідні заяви та нікчемні обіцянки ...
В цілому оце збіговисько нагадувало типову науково-профаністичну конхфернцію з метою ... попити кави та показати одне одному, що ще живі ...
У цих жалюгідних все норм.
А от горді, войовничі українці без жалюгідних грошей, жалюгідної зброї, жалюгідних технологій та жалюгіджних альянсів миттєво опиняються глибоко у сраці.
Обидва напарюють своєму бидлорату повну дичину.
❗️Все больше украинцев, нашедших убежище в Германии, планируют остаться в стране на несколько лет/навсегда, - Bloomberg
44% https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-12/ukrainians-in-germany-increaslingly-plan-to-stay-for-longer?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google#:~:text=About%2044%25%20of%20respondents%2***,German%2**********%20for%20Economic%20Research. беженцев из Украины намерены остаться в Германии. Это на 5% больше, чем по данным предыдущего опроса.
Це найбільше визнання, що життя в Україні було не для всіх людей, а лише для окремих відсотків. Жінки самотні знаходять свою половинку за кордоном, к заміжні, нажаль, почали переглядати свої стосунки, своє життя і на жаль вже звикли вирішувати свої проблеми самостійно. Знаходити роботу, вчити дітей, відпочивати.... Та шукають адвокатів для розлучення.. зараз в мене полетять капці, бо пишу як бачу, ми ж перемагаємо але не на всіх фронтах.... http://t.me/content_tut_bot