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Новини Україна-НАТО
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Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки роботи української делегації на саміті НАТО у Вільнюсі.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дуже потрібний вагомий успіх для України. Я вдячний усім лідерам, усім країнам НАТО за цілком практичну та безпрецедентну, враховуючи десятиліття наших відносин, підтримку для України. Сьогодні є гарантії безпеки для України на час руху в НАТО – дуже важливий пакет гарантій. Ми погоджуємо з "Великою сімкою" основу архітектури гарантій, а далі будемо їх розшивати двосторонніми і багатосторонніми домовленостями з партнерами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україну точно запросять до НАТО, коли закінчиться війна, - Зеленський за підсумками саміту у Вільнюсі

Гарантії безпеки передбачають: заходи з допомоги Україні в захисті себе та запобігання новій агресії, заходи на випадок нової агресії, підтримку в притягненні Росії до відповідальності за агресію.

Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою для наших людей, для нашої держави. Це відкриває для нас абсолютно нові можливості безпеки. Дякую всім, хто працював заради цього! Дякую вам, дорогі колеги – Президенте США Джозефе Байдене, канцлере Німеччини Олафе Шольце, Президенте Франції Еммануелю Макроне, Прем’єр-міністре Великої Британії Ріші Сунаку, Прем’єр-міністре Італії Джорджо Мелоні, Прем’єр-міністре Канади Джастіне Трюдо, Прем’єр-міністре Японії Фуміо Кішідо, Президенте Європейської ради Шарлю Мішелю, Президенте Європейської комісії Урсуло фон дер Ляєн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо стояти на місці і розраховувати, що нас підтримуватимуть десятиліттями, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) НАТО (6636)


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Топ коментарі
+30
Нехай цар і його уряд припинять мародерити, красти, закривати телеканали, віддадуть Бєню, знімуть кремлівського штірліца etc. А локшинку вже не усі хавають. От і НАТО не схавало..
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12.07.2023 20:20 Відповісти
+25
Оооо, отримав відкоша , а все одно ''пабєдун''.
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12.07.2023 20:17 Відповісти
+22
ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО!!!!
ЩАС КОНЧУ
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12.07.2023 20:16 Відповісти
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ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО!!!!
ЩАС КОНЧУ
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12.07.2023 20:16 Відповісти
От иво дресс кода?)))
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12.07.2023 20:23 Відповісти
Нам пощастило, що наша перша ледя нічого не переплутала та не одягнула кокошнік. Або чоловікову косоворотку.
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13.07.2023 06:34 Відповісти
Кончил... не кончил... три минуты....Кто следующий с вопросом к микрофону?
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13.07.2023 01:15 Відповісти
АААААААААААААААААААА
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12.07.2023 20:17 Відповісти
Оооо, отримав відкоша , а все одно ''пабєдун''.
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12.07.2023 20:17 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳🥳🥳🥳🥳🥳🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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12.07.2023 20:19 Відповісти
Ну не закривати ж єдиний тєлємарафон.
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12.07.2023 20:33 Відповісти
"шеф, всё что угодно , только не это !"
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13.07.2023 01:07 Відповісти
То це ''Будапешт2"?
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12.07.2023 20:19 Відповісти
Это операция "Лапша 9999" для лохов от Подоляка. А вчера как дышал, как дышал ! Даже ножкой топал. Но не громко Громко страшно.
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12.07.2023 20:43 Відповісти
Сам отримав п####лєй за всі викрутаси і теперь називає це перемогою
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12.07.2023 20:19 Відповісти
Нехай цар і його уряд припинять мародерити, красти, закривати телеканали, віддадуть Бєню, знімуть кремлівського штірліца etc. А локшинку вже не усі хавають. От і НАТО не схавало..
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12.07.2023 20:20 Відповісти
Сегодня пришлось невольно недолго послушать марафона. Так даже ведущие были в а@уе - А вчера что? А сегодня что? А как это все совместить? Пришлось выпускать штатных толмачей. Это было эпично
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12.07.2023 20:46 Відповісти
Просто розірвали там усіх! Невже це не перемога?
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12.07.2023 20:21 Відповісти
трохи Зе приземлили... те що я писав раніше
дурь вивітрилась після самміту,а до маразму ще далеко
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12.07.2023 20:21 Відповісти
Бла-бла-бла. Тепер буде розказувати яке воно успішне і вся ЗЕ-шобла які молодці.
Хоча багато мільйонів мудрого наріду повірить.
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12.07.2023 20:21 Відповісти
Успішний народ, що став на шляху болотних зайд.
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12.07.2023 20:23 Відповісти
ти , в німеччині стала?
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12.07.2023 20:27 Відповісти
З якої бригади тут пишете?
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12.07.2023 20:33 Відповісти
зебіли як і їхній вождь - їм ссуть , а вони Божа роса!
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12.07.2023 20:28 Відповісти
50 джавелінів при Порошенку з вимогою ніколи не стріляти з них в росіян це перемога. Постачання західної техніки у великих обсягах це поразка. Головне нічого не переплутати.
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12.07.2023 20:22 Відповісти
Людмило, хто у нас зараз президент, Порошенко?
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12.07.2023 20:23 Відповісти
Сотні танків, артилерія, ПРО, бронетранспортери, авіація хоч і радянська, гранатомети і різна ручна зброя це звичайно поразка. Коли б не давали нічого взагалі мабуть була б перемога? Тільки чия? Ви самі знаєте хто у вас президент.
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12.07.2023 20:28 Відповісти
😊 А скільки з цього всього було заеуплено/помтавтено в ЗСУ з 2019 ро 24 лютого 2022? Сквльки бмигад розформовано за цей час? Скільки розміновано/розведено бойових позицій і той самий період, ви не цікавились?
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12.07.2023 20:37 Відповісти
ми знаем а ти??
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12.07.2023 20:57 Відповісти
Не полемізуйте з зебілами, для дурня "після" тотожнє "внаслідок".
клони подолякови - це як радіоточка в 70-х
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12.07.2023 21:21 Відповісти
0% окупованих територій при Порошенку - зрада! 20 - при зебілу - то перемога! іди накуй
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12.07.2023 20:26 Відповісти
Чи Донбас це вже Росія чи Крим? Коли вони були окуповані?... Обридли срачв сектантів з двох сторін. Ви там в себе до сперечаєтесь, що вас всіх не дай бог росіяни в упряжці воювати проти Заходу поведуть, не знаю чи буде тоді вам цікаво виясняти хто з ваших кумирів був для історії цінний?
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12.07.2023 20:32 Відповісти
Срачи набридли? Так ти ж сама їх і починаєш. Мимо твоїх тупих висерів нормальна людина пройти просто не може, і тому вступає з тобою в перепалку в надії, що хоч трошки розуму у тебе прибавиться
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12.07.2023 20:54 Відповісти
точно!
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12.07.2023 20:57 Відповісти
"Ви там в себе до сперечаєтесь" Може стулите пельку, якось без Вас розберемося
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12.07.2023 21:23 Відповісти
Я таки думаю, судячи з ваших коментів, що ви таки да? Чи таки ні? Якщо ні то ви дурепа.
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12.07.2023 22:02 Відповісти
«Кілька годин думали: ми вкладали кошти у комфорт для людей, як тепер руйнувати все це? Ми ж думали, що з того боку теж люди, що вони дбайливо ставитимуться до будинків, мостів та іншої інфраструктури», - так пояснили у Зеленського чому не підривали мости.========тобто вони думали, що русня не буде руйнувати будинки, мости та іншу інфраструктуру.====Тоді для чого вони впустили їх в Україну?---Вбивати українців?---------Подоляк пояснив, що влада припустилася стратегічних, інформаційних та кадрових помилок------і ще таке--------------12 квітня 2021-------Як заявив Зеленський журналістам CNN під час візиту до Донецької області, в Україні розуміють, що російське вторгнення є цілком реальним сценарієм розвитку конфлікту.

«Звичайно. Ми знаємо (про можливість вторгнення - Прим. ред.), з 2014 року ми знаємо, що це може статися кожного дня. Вони (керівництво Росії - Прим. ред.) готові, але і ми готові, оскільки перебуваємо на своїй землі і на своїй території», - заявив Зеленський і закликав українців готуватися до шашликів.
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13.07.2023 06:22 Відповісти
Сколько "воздушных тревог" по всей Украине было при Порошенко?
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12.07.2023 20:28 Відповісти
і , Порошенко бігав по світу з простягнутою рукою
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12.07.2023 20:29 Відповісти
Под "воздушные тревоги"?
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12.07.2023 20:49 Відповісти
50 джавелінів при Порошенку . (без нинішньої окупації територіїУкраїни при "зе лідору" ,але Постачання західної техніки у великих обсягах це поразка(і окупація українських територій). Головне нічого не переплутати. )
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12.07.2023 20:37 Відповісти
50 джавелінів при Порошенку зупинили російське вторгнення.
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12.07.2023 20:53 Відповісти
Главное громко испортить атмосферу. То что это тупое вранье - не так и важно

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12.07.2023 21:42 Відповісти
Ой не звезди Володько, не звезди. Все пройшло на кізяк як не гірше. Ну сказав би українцям чесно, що ми знаходимося між лайном східним і лайном західним. Звернися через республіканців до американського народу і покажи, хто прийшов у них до влади і що робить, починаючи з Афганістану, закінчуючи Україною. Нагадай як воно прийшло до влади і вкрало президентство. Люди не дурні і все зрозуміють
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12.07.2023 20:28 Відповісти
Цей саміт для України абсолютний провал. Для України, а не лише президента Зеленського, тому не розумію зловтішань в коментарях. А стосовно того, що і наша влада і лідери Заходу назвали це перемогою, то основний хліб будь-якого політика це обман нажаль. Чесні люди в політиці довго не затримуються. І на мою думку через рік ганебні переговори з московитами без деокупації наших територій влада теж назве перемогою, бо так скажуть лідери ЄС та США
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12.07.2023 20:30 Відповісти
Тут не зловтішання. Тут мова про те що його витягнули з ''теплої ванни'' і пикою тикнули в його ж про**би, а за це мусять розплачуватися українці (даже ті які його не вибирали)! Дуже високою ціною розплачуватися.... (((
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12.07.2023 20:34 Відповісти
ви вважаєте зе був в теплій ванні??? цікаво....
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13.07.2023 00:16 Відповісти
А Ви думаєте пиляючи з Фірташем бабло, Зеленський не забезпечив уже кілька поколінь своїх наперед? Чи він в багнюці та мастилі під танком був колись?
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14.07.2023 11:23 Відповісти
А які замашки були спочатку -"тільки запрошення в НАТО''
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12.07.2023 20:30 Відповісти
Зрозуміло. Били гуртом, можливо ногами. Інакше як пояснити таке миттєве просвітлення
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12.07.2023 20:32 Відповісти
Ага з "перемогою" вони повертаються, скоріше з голою дупою
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12.07.2023 20:38 Відповісти
... и с полными памперсами успехов ...
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12.07.2023 20:42 Відповісти
От що виходить, коли в політику сунуться клоуни, яку про цю політику поняття жодного не мають. Некомпетентні ідіоти думали, що надуванням щок поставлять раком політичних акул Заходу? Серйозно? Щоб грати на полі з Заходом, треба бути висококваліфікованими дипломатами, а не криворагульскою бидлотою.
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12.07.2023 20:43 Відповісти
гризи печеньку ермачела
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12.07.2023 20:58 Відповісти
У українців ніякого програшу немає (тільки дурачки надіялися, що нас там будут прінімать в НАТО). А програш є у вас, у зебілів, бо супер-інтелегентні політики Заходу почали просипатися, і почінають хоч якось відповідати на хамство зелених дурачків, які за 4 роки так і не навчилися дипломатії, і вже ніколи не навчаться
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12.07.2023 20:59 Відповісти
бомбити тебе придурку, та і зелених будуть однаково. Але коли летить ракета, не забудь сказати, а все одно зе - гівно. Може тобі полешає і вона полетить стороною?
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13.07.2023 00:17 Відповісти
однозначно! всі, хто не цілує с...ку зебілу і , не вмивається його ссаниною - ВСІ , БЕЗ ВИЙНЯТКУ - АГЕНТИ КРЕМЛЯ!
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12.07.2023 21:00 Відповісти
Так акція Дякуємо вже проходила в 2019 на вул. Банковій. І правда геометрія Лобочевського на шарі)).
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12.07.2023 20:49 Відповісти
В очі 73% потужно полилася божа зелена роса.
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12.07.2023 20:50 Відповісти
не безпеку нам пообіцяли забезпечити, а зброєю в ще більших об'ємах.
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12.07.2023 22:15 Відповісти
Гарантії безпеки передбачають: заходи з допомоги Україні в захисті себе та запобігання новій агресії, заходи на випадок нової агресії, підтримку в притягненні росії до відповідальності за агресію. Джерело:
на випадок нової агресії,на випадок нової агресії, на випадок нової агресії,
24 02 2022 стара агресiя
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13.07.2023 02:20 Відповісти
він не зрадів
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13.07.2023 00:19 Відповісти
просто цікаво, чи не загубиди десь по дорозі листочок від Столтенберга (і окремо від Байдена) з умовами вступу в НАТО.

А, може, почали забувати? Наприклад, Єрмака, десь по дорозі?
Та ні, що я... вони листочки краще викинуть...
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12.07.2023 22:21 Відповісти
Віктор Небоженко створив допис про саміт НАТО в Вільнюсі рід назвою "Чудес не було" . До вашої уваги , цікавий та об*єктивний коментар від одного з читачів : Oleksandr Novokhatskyi

Жалюгідно виглядали всі ...

Жалюгідно виглядає столтенберг, який не розуміє навіщо європейським країнам відвертий гемор у вигляді України.

Жалюгідно виглядає найвеличніший, який явно не розуміє для чого збирається ця тусня.

Жалюгіднт виглядає тусня, що намагається не помічати Президента України (не зважаючи на прізвище).

Жалюгідні заяви та нікчемні обіцянки ...

В цілому оце збіговисько нагадувало типову науково-профаністичну конхфернцію з метою ... попити кави та показати одне одному, що ще живі ...
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12.07.2023 22:23 Відповісти
Жалюгідніший нікчема, який просрав своє життя і стоїть з простягнутою рукою і клянчить у цих "жалюгідних".

У цих жалюгідних все норм.
А от горді, войовничі українці без жалюгідних грошей, жалюгідної зброї, жалюгідних технологій та жалюгіджних альянсів миттєво опиняються глибоко у сраці.
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12.07.2023 23:16 Відповісти
в цьому фарсі тільки путін віглядав не жалюгідно, бо здобув чого хотів
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13.07.2023 00:20 Відповісти
Славімо його, Боневтік !
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12.07.2023 22:50 Відповісти
Вы хоть дотащите ту значительную победу---видать тяжёлая. Так охота глянуть и на саму значительность, да и на победу!
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12.07.2023 23:09 Відповісти
Ну і чим ЗЄ відрізняється від *****?
Обидва напарюють своєму бидлорату повну дичину.
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12.07.2023 23:12 Відповісти
Ну у ермака с зешоблой безопасности точно не будет после победы,куду они бежать будут?
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13.07.2023 00:06 Відповісти
Весь час були одні перемоги, але....


❗️Все больше украинцев, нашедших убежище в Германии, планируют остаться в стране на несколько лет/навсегда, - Bloomberg

44% https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-12/ukrainians-in-germany-increaslingly-plan-to-stay-for-longer?utm_source=google&utm_medium=bd&cmpId=google#:~:text=About%2044%25%20of%20respondents%2***,German%2**********%20for%20Economic%20Research. беженцев из Украины намерены остаться в Германии. Это на 5% больше, чем по данным предыдущего опроса.

Це найбільше визнання, що життя в Україні було не для всіх людей, а лише для окремих відсотків. Жінки самотні знаходять свою половинку за кордоном, к заміжні, нажаль, почали переглядати свої стосунки, своє життя і на жаль вже звикли вирішувати свої проблеми самостійно. Знаходити роботу, вчити дітей, відпочивати.... Та шукають адвокатів для розлучення.. зараз в мене полетять капці, бо пишу як бачу, ми ж перемагаємо але не на всіх фронтах.... http://t.me/content_tut_bot
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13.07.2023 03:43 Відповісти
Ліпити слово-"щастя" із слова " жопа" наше кредо, наш девіз -наша перемога в саміті, -- основа світогляду совка-
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13.07.2023 04:17 Відповісти
Як казав Зе...я вам ничего не должен,эпоха бедности прошла...потому что я смотрел в глаза пуйла ...,а братан Димон Гордон подтвердил ... Хуже не будет...,а разминированный Чонгар,то поклёп из Гослепа,моя разведка круче ЦРУ... войны не будет ...
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13.07.2023 06:38 Відповісти
Все та передвиборна боротьба, все той же Бог: рейтiнг! Головне, що його цiкавить, та й вiдповдати боЇться.
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13.07.2023 07:14 Відповісти
Хоч би вділось як людина.Кончене.
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13.07.2023 07:24 Відповісти
За парєбріком бункерне одягається як людина, а по факту-залишається конченим ******.
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13.07.2023 08:36 Відповісти
Не совсем понятно с кем зе «сражался»- с союзниками??
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13.07.2023 07:49 Відповісти
Зрада ! Зніміть рожеві окуляри. Зараз, під час повномасштабної війни, Україну до НАТО ніхто б не взяв, тому що прийшлось би напряму, своїми руками, воювати з кацапстаном, на що Захід поки що не готовий, тому що у зайвохромосомних повно ЯЗ. І неважливо, хто був би президентом зараз-зе, сивочолий чи хтось інший. Усе одно прямо зараз-не прийняли б. Але все ж таки захід запевнив, що буде продовжувати нас підтримувати і після війни ми будемо у НАТО, що-аж ніяк не погані новини.
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13.07.2023 08:32 Відповісти
 
 