Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки роботи української делегації на саміті НАТО у Вільнюсі.

Як інформує Цензор.НЕТ., про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Дуже потрібний вагомий успіх для України. Я вдячний усім лідерам, усім країнам НАТО за цілком практичну та безпрецедентну, враховуючи десятиліття наших відносин, підтримку для України. Сьогодні є гарантії безпеки для України на час руху в НАТО – дуже важливий пакет гарантій. Ми погоджуємо з "Великою сімкою" основу архітектури гарантій, а далі будемо їх розшивати двосторонніми і багатосторонніми домовленостями з партнерами.

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Гарантії безпеки передбачають: заходи з допомоги Україні в захисті себе та запобігання новій агресії, заходи на випадок нової агресії, підтримку в притягненні Росії до відповідальності за агресію.

Українська делегація повертається додому зі значною безпековою перемогою для наших людей, для нашої держави. Це відкриває для нас абсолютно нові можливості безпеки. Дякую всім, хто працював заради цього! Дякую вам, дорогі колеги – Президенте США Джозефе Байдене, канцлере Німеччини Олафе Шольце, Президенте Франції Еммануелю Макроне, Прем’єр-міністре Великої Британії Ріші Сунаку, Прем’єр-міністре Італії Джорджо Мелоні, Прем’єр-міністре Канади Джастіне Трюдо, Прем’єр-міністре Японії Фуміо Кішідо, Президенте Європейської ради Шарлю Мішелю, Президенте Європейської комісії Урсуло фон дер Ляєн".

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