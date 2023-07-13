На Хмельниччині збито ворожу ракету, влучань не зафіксовано, - ОВА
Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ракету військ РФ на Хмельниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Хмельницької ОВА.
Як зазначається, влучань не зафіксовано.
"Постраждалих немає. Дякуємо ППО за філігранну роботу!", - йдеться у повідомленні.
Цієї ночі російські загарбники здійснили масовану атаку на Київ іранськими дронами. Вибухи пролунали в декількох районах столиці. Є руйнування, загиблий та поранений. У Києві падіння уламків зафіксували у 4 районах міста. За даними Повітряних сил, у ніч на 13 липня 2023 року знищено 20 ударних "Шахедів" та 2 "Калібри".
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