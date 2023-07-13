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Жодних експериментів із заміни українського дубляжу титрами бути не може, - Кремінь

кремінь

Єдиною державною мовою є українська. У кінематографі не може бути жодних експериментів із заміни українського дубляжу титруванням.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав в ефірі Еспресо, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Звернімося до Конституції України 1996 року, а також рішення Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним закону про мову. Двомовність не є конституційною, єдиною державною мовою є українська. Але ніхто не забороняє послуговуватися іншим мовами за згодою сторін", - сказав Кремінь.

Читайте: Союз кінотеатрів України просить Зеленського переглянути законопроєкт про статус англійської мови у кіно

Він навів приклади ситуацій, коли можуть бути використані інші мови: наприклад, при проведенні міжнародних заходів у сферах медицини, освіти, науки тощо.

"А що стосується сфери кінематографа, то профільний комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики наступного тижня розглядатиме цей законопроєкт і буде наполягати на тому, щоб питання захисту прав громадян на українську мову були захищені. Жодних експериментів у кінематографі із заміни українського дубляжу титруванням бути не може", - підкреслив Кремінь.

Також читайте: Для 78% українців рідна мова - українська, - опитування Центру Разумкова

Він також зауважив, що громадяни України не зобов'язані володіти іншою мовою, окрім державної.

28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в країні та сприяє її вивченню. Законопроєкт передбачає розширення сфер застосування англійської та збільшення частки фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами.

Також читайте: Рішення щодо перейменування Запоріжжя має бути скасовано, - Кремінь

4 липня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє українізації. 7 липня вона зібрала необхідні 25 тис. голосів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обіцяє, що питання щодо показів стрічок англійською мовою в українських кінотеатрах будуть обговорювати з громадськістю.

Автор: 

дубляж (6) українська мова (840) Кремінь Тарас (155)


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Топ коментарі
+10
Давайте "Единый телемарафон" для пробы запустим на английском языке с титрами. Этож сколько народу сразу можно английскому обучить. И бесплатно! Даже в кино ходить не придется!
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13.07.2023 13:50 Відповісти
+8
І тількі Так!,
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13.07.2023 13:15 Відповісти
+8
Бананова республіка - це країна, яка не має права використовувати свою мову, бо є колонією. Ми, на щастя, не колонія. Ні паРаші, ні Заходу.
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13.07.2023 13:21 Відповісти
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І тількі Так!,
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13.07.2023 13:15 Відповісти
Ці уйопки вже пропонували продавати собак, щоб оплатити комуналку, вчителям зарплати по 4000 $, це тілки так, навскидку. А тепер замість того, щоб піднімати рівень навчення в школах, ублюдки переклали навчання на кінотеатри і самих людей. ****, 73% довбойобів, ви це зробили разом
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13.07.2023 15:57 Відповісти
поперше, якщо ви,вважаєте їх такими,то йдіть і кажіть це їм,а не зривайтеся на людях, по-друге, ви ображаєте громадян України,Це ні занадто??,,,,чи на вашу думку,треба також виразиться по вашому прикладу??(( навчиться спілкуватися,та ні вподобляйтеся у своїй поведінці,ідіотам!,(,
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13.07.2023 17:29 Відповісти
Є хороший варіант. Паралельно дубльованим,
Фільми з титрами показувати вдвідчі дешевше))) Людське жлобство заставить миритись з дискомфортом
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13.07.2023 13:17 Відповісти
Кінотеатрам це невигідно.
Нормальний варіант вже був озвучений. Спочатку демонстрація англійською, синхронно зі світовим кінопрокатом, потім, коли буде готовий дубляж (тиждень-два) - з дубляжем.
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13.07.2023 13:20 Відповісти
Ти вважаєш, що всі фільми англомовні?
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13.07.2023 13:24 Відповісти
Ні. Поправка: кінотеатрам дозволяється випускати в прокат фільми мовою оригіналу, за умови, що ця мова - англійська. Так дається свобода вибору власникам і затикається щілина для тих, кому "какая разніца".
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13.07.2023 13:27 Відповісти
Що робити із французьким чи італійським кіно тоді?
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13.07.2023 13:30 Відповісти
Або робити в законі приписку, що фільми можна демонструвати мовою оригіналу, якщо вона не російська, або... чекати на переклад.
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13.07.2023 13:33 Відповісти
Хай ідуть різними мовами. Хоч і угорською. Єдина заборона - на мову країни - агресора.
Через 2 тижні - уже тільки дубльовані українською.
Якщо на нас нападе ще хтось, крім рашки, аналогічна заборона.
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13.07.2023 13:53 Відповісти
Відкрию секрет: деякі українські студії дубляжу співпрацюють напряму із голівудськими студіями і отримують фільми для перекладу до прем'єри. Завдяки цьому нерідко світова і українська прем'єри фільмів відбуваються одночасно (ну або з різницею в кілька днів).
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13.07.2023 13:27 Відповісти
Так можна дати право кінотеатрам демонструвати фільми також англійською мовою.
Скільки у нас людей може зрозуміти повноцінно на слух? Відсотки два в кращому разі.
Для них можна зробити окремі сеанси пізно ввечері.
Власники кінотеатрів самі вирішать, коли і скільки "оригінальних" сеансів робити.
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13.07.2023 13:32 Відповісти
Я чудово дивлюся фільми і шоу на кшталт ТопГіра в оригіналі навіть без субтитрів, але лише вдома. В кінотеатрі пару разів був на англомовних сеансах (такі бувають іноді у Жовтні), але мені незручно в кіно - важко зосередитися...
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13.07.2023 13:35 Відповісти
Ну от ви вивчили англійську добре, а я, наприклад, - ні. Зрозумію одне слово з десяти, якщо з сабами - десь третину. Тому без дубляжу немає мені сенсу дивитись. І багатьом іншим людям також.
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13.07.2023 13:40 Відповісти
Ну я вивчив, але я є прихильником українського дубляжу - він у нас класний.
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13.07.2023 14:08 Відповісти
вчити англійську мову по фільмам в кінотеатрі,те саме що вчити анатомію по "фільмам" на порнхабі...
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13.07.2023 14:47 Відповісти
Так там "анатомію " показують з усіх боків і чоловічу і жіночу .
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13.07.2023 18:09 Відповісти
Вибачте ,а ви згадайте ,як за совітських часів в школах вчили англійську мову ,а в деяких взагалі замість неї німецьку ,або французську ,нехай ця криворізька гопота вивчить українську.
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13.07.2023 18:07 Відповісти
Навіть не деякі, а всі, що працюють з кінотеатральними релізами і "Нетфліксом", і доволі жорстко ними контролюються у творчому плані. Кожен перекладений і локалізований жарт, наприклад, треба пояснити у зворотному перекладі тощо
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13.07.2023 13:32 Відповісти
Дубляж наразі готується саме до дати світової прем'єри, це централізований процес, тому що мікс дубльованих версій найчастіше робиться одночасно для всіх мов дубляжу. І "тиждень-два" - то тільки той час, що потрібен для перекладу і локалізації діалогів для подальшого запису так званими voice talents - дубляжними акторами, закріпленими за іноземними акторами (Том Круз, наприклад, сам обирав свій український голос з десятка кастингованих акторів)
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13.07.2023 13:28 Відповісти
Тобто люфт між світовою прем'єрою і виходом дубляжу все ж є?
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13.07.2023 13:30 Відповісти
Чесно кажучи, не стежу, але буває так, що в нас прем'єра раніше, ніж в Америці, наприклад.
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13.07.2023 13:33 Відповісти
Вважаю, що треба дати право кінотеатрам демонструвати мовами оригіналу (виключення для російської). У нас дуже мало людей знає англійську на потрібному рівні, тому без дублювання кінотеатри збанкрутіють.
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13.07.2023 13:37 Відповісти
У нас місія вже у прокаті (із субтитрами ). Маленький десклеймер тим хто ще не бачив.

У Баренцевому морі кацапський атомний підводний човен запускає по НАТІ торпеду з написом "удачі". Удача не змусила себе довго чекати. У кращих традиціях русні торпеда розгортається і підриває свою підлідку. Екіпаж пускаючи бульбочки став хорошими росіянами і опускається на дно.

Ось так усе закручується. Рекомендую. Цікаво вкрадуть таке кіно кацапи для піратського релізу на московії?
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13.07.2023 14:31 Відповісти
Маячня та безглуздя. Спробуйте самі подивитись щось іномовне вдома:
- і тоді додайте (уявіть), що ви іще витратили гроші на те та час дістати кінотеатру.
Коли наступного разу ви поїдете у таке кіно ще? Аж ніколи, так?

Тільки англійскою "єдиний марафон" всіх навчіть і всі все нарешті зрозуміють, і без субтитрів.
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13.07.2023 19:31 Відповісти
Дивився, і не раз, тому знаю, про що кажу. Неможна у нас показувати без дубляжу, дивитись будуть лічені люди, а от окремі сеанси без перекладу для цих лічених людей можна і зробити, чому ні?
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14.07.2023 09:18 Відповісти
Та тоді давайте взагалі без титрів ще варіант зробимо. Бо мені було б некомфортно, весь фільм сидіти і дивитись на величезні букви.
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13.07.2023 13:21 Відповісти
Тут треба розуміти, що вартість дубляжу ніяк не впливає на гаманець глядача або бюджет держави. І сеанси мовою оригіналу з титрами завжди були (принаймні, в Києві), на них просто ніхто не ходить. Зараз (і вже років сім-вісім як) Польща закупає фільмокопії, дубльовані українською, тому що є попит в кінотеатрах.
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13.07.2023 13:43 Відповісти
То сарказм був, якщо може хтось не зрозумів...
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13.07.2023 13:50 Відповісти
"яке воно ..."
йдеться про міжнародну практику прокату фільмів мовою оригіналу та субтитрами мовою країни, де йде прокат. Але це про цивілізовані країни. Хтось хоче, щоб Україна залишалася "банановою республікою"
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13.07.2023 13:19 Відповісти
Бананова республіка - це країна, яка не має права використовувати свою мову, бо є колонією. Ми, на щастя, не колонія. Ні паРаші, ні Заходу.
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13.07.2023 13:21 Відповісти
А чия колонія ЄС?

Мати можливість бачити прем'єри фільму відразу після світового релізу - один із ступенів свободи,
а кацапські наративи не перестають бути кацапськими, якщо написати українською
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13.07.2023 13:34 Відповісти
А для чого, взагалі, потрібна українська мова?
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13.07.2023 13:52 Відповісти
Світова практика як раз дубляж. На Netflix і інших стрімах присутній дубляж на іноземні фільми.
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13.07.2023 13:28 Відповісти
Якщо у Франції, Польщі чи Чехії ідуть паралельно фільми з дубляжом та з субтитрами - то це бананові республіки чи лише наполовину?
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13.07.2023 13:29 Відповісти
У Франції, Польщі чи Чехії 73% населення розмовляють російською мовою?
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13.07.2023 13:36 Відповісти
Ну от тому треба дубляж саме УКРАЇНСЬКОЮ! Але щоб паралельно були фільми мовою оригіналу з субтитрами - на вибір.
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13.07.2023 13:39 Відповісти
Це ти про кінотеатри, інтернет, телебачення?
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13.07.2023 13:57 Відповісти
У даному випадку ж тема дискусії - кіно...
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13.07.2023 14:07 Відповісти
У кінотеатри ходять max 5%...
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13.07.2023 14:23 Відповісти
То при совітах всі ходили в кінотеатр бо нєхрін чого було дивитись по тєліку,а тепер по інтернету можна дивитись задарма , ьайдуже з яким дубляжем.
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13.07.2023 18:12 Відповісти
Мені доводилося бувати лише у Франції, ця країна аутсайдер у плані володіння іноземними мовами, французи цього соромляться, але й там дублюють переважно голлівудську попсу, артхаус йде мовою оригіналу із субтитрами
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13.07.2023 13:39 Відповісти
Артхаус і в нас можна з субтитрами подивитися...
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13.07.2023 13:43 Відповісти
Так Україна вже на всьому готовому 🍿
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13.07.2023 13:47 Відповісти
Артхаус іде мовою оригіналу з титрами, тому що його невигідно дублювати. У нас так само. Welcome to Жовтень
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13.07.2023 13:45 Відповісти
Можу сказати за Німеччину: усі фільми якісно дубльовані німецькою мовою, усі. Існують правда деякі кінотеатри, де йдуть фільми мовою оригіналу, але без титрів.
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13.07.2023 15:27 Відповісти
Эта тема была вкинута Зелей в общество искусственно чтобы отвлечь внимание общества от про@бов и факапов власти. Народ повелся. Есть Конституция и есть "Закон про ... Державну мову" и их необходимо неукоснительно исполнять. И все.
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13.07.2023 13:21 Відповісти
73% повелись.
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13.07.2023 13:45 Відповісти
Генеральне завдання, щоб в Україні не звучала українська мова і щоб українці були такими, як їх зображують у 95 кварталі. За їх задумкою українцям розмовляти взагалі не положено.
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13.07.2023 13:23 Відповісти
А в мене на Цензорі інша картина маслом...
В українському варіанті - маю 33 помилки в редакторі... як блін так?
Тєлєга, ****, українську розуміє...
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13.07.2023 13:25 Відповісти
Підтримую позицію Тараса Креміня.
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13.07.2023 13:27 Відповісти
Людська психіка, з мовою включно, є продуктом навколишнього середовища. Якщо дитина до 5 років чула російську мову, то самі розумієте, яке мауглі з неї виросте. І залиште вже, нарешті, англійську мову англійцям.
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13.07.2023 13:44 Відповісти
Якщо українці хочуть бути конкурентними то крім української повинні опанувати англійську-без варіантів,головна роль в цьому за державою,це освіта,закінчив школу-володієш мовою, все інше відмовки та профанація, роками наші школярі щось зубрять а на виході 0.Потрібно змінювати освітній процес.
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13.07.2023 14:39 Відповісти
І як відразу перестали говорити про російську мову...в той час коли її не вчать, але всі нею розмовляють...
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13.07.2023 14:53 Відповісти
та на7рать на російську Україна має колоніальне минуле тому потрібно пережити таку проблему і головне в цьому є школа та мовні програми для дорослого населення , нам своє робить ,моя дитина повинна закінчити школу та володіти як українською так і англійською чому я маю ще репетиторів шукати..
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13.07.2023 15:03 Відповісти
Якщо говорити про європейську практику, то тут є зали для плебсу та кінотеатри, де в прокаті більш інтелектуальні фільми. Можуть дублювати дитячі фільми, а 12+ с субтитрами
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13.07.2023 13:44 Відповісти
Давайте "Единый телемарафон" для пробы запустим на английском языке с титрами. Этож сколько народу сразу можно английскому обучить. И бесплатно! Даже в кино ходить не придется!
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13.07.2023 13:50 Відповісти
100%!!
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13.07.2023 13:58 Відповісти
Тарас Кремінь ,це людина з великої літери. Чого ж ви його Суки не вибрали у президенти. Ця людина мені подобаєтся, . Мова у Державі, повинна бути одна Українська . Як друга, в допомогу англійська. Усе крапка . Новини , та інше , повинно бути Українською . У Дупу руській.
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13.07.2023 13:54 Відповісти
В Ізраїлі англійська друга державна?
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13.07.2023 13:59 Відповісти
по факту так ,там дозволено вести нею діловодство а в Україні таке дозволено?Крім того там 73 % володіють розмовною англійською ,у нас це 18% але думаю що насправді цифри ще менше через нашу недолугу середню школу..
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13.07.2023 14:49 Відповісти
ВВажаю, субтитри - це прекрасно) Власники та працівники кіноіндустрії теж повинні ненавидіти зеленожабну владу, як і ФОП-и, військові, промисловість, вчителі, та інші верстви. Зеля, побільше сала за шкуру всім, побільше трешу.
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13.07.2023 13:55 Відповісти
віктор федорович 31ee1569 , Ні ,ні та ще раз ,ні . Англійська потрібна як повітря , . Я багато, їзжу, так ось за кордоном Ізраїлю, спілкуюсь, виключно Англійською . Вона потрібна. Но державна ,тільки Українська. До речі, Українську у МВС запровадили ще в часи кучми , щоб він здох .
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13.07.2023 14:02 Відповісти
А я от думаю, якою мовою чехи зі словаками спілкуються...дивився фільм "Труднощі перекладу"? - з японцями англійською не дуже поговориш...есперантисти казали, що їх метою є витіснення англійської мови...не вийшло...тоді вирішили зробити з англійської есперанто, яке вже скоро, мабуть й англійці перестануть розуміти...а ти за те, щоб на Землі був один народ та одна мова?
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13.07.2023 14:38 Відповісти
А...українську, як обов'язкову, запровадили в МВС ще за часів Шелеста.
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13.07.2023 14:39 Відповісти
У транспорті, та в державних закладах , по перше Іврит, по друге Англійська, ну далі аравит . Та я шкодую що не знаю аравита . Ну все ще попереду Багато підлеглих, арабов , та я іноді не розумію що вони кажуть
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13.07.2023 14:07 Відповісти
Вивчення англійської мови є необхідним для професійного навчання в ********* світі. І цим мають займатися ті кому це потрібно згідно посадових обовязків. Коли мен було потрібно я вивчив і навіть написав і захистив докторську англійською мовою в Британії. В Україні англійська мені в побуті не потрібна зовсім і дивитися фільми англійською я не стану. Простіше переглянути на російській мові в інтернеті. Невже це не зрозуміло "посадовцям"? Зрозуміло! Ще й як зрозуміло. Саме для того щоб зберегти кацапомовність в Україні і запропоновано цей горезвісний закон кацапомовним Зє.
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13.07.2023 14:09 Відповісти
Абсолютно...ВСІ закони цієї влади апріорі антиукраїнські та приховано проросійські і аж ні як не проанглійські(навіть підкреслило слово, як помилку).
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13.07.2023 14:27 Відповісти
А зелені довбойоби хочуть щоб українці дивились фільми в інтернеті з москальським дубляжем.
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13.07.2023 18:01 Відповісти
надо так: украинский закадровый перевод (не дубляж), чтоб на втором плане была слышна приглушённая англ речь и англ субтитры.
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14.07.2023 06:07 Відповісти
 
 