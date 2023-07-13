Жодних експериментів із заміни українського дубляжу титрами бути не може, - Кремінь
Єдиною державною мовою є українська. У кінематографі не може бути жодних експериментів із заміни українського дубляжу титруванням.
Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав в ефірі Еспресо, повідомляє Цензор.НЕТ.
""Звернімося до Конституції України 1996 року, а також рішення Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним закону про мову. Двомовність не є конституційною, єдиною державною мовою є українська. Але ніхто не забороняє послуговуватися іншим мовами за згодою сторін", - сказав Кремінь.
Він навів приклади ситуацій, коли можуть бути використані інші мови: наприклад, при проведенні міжнародних заходів у сферах медицини, освіти, науки тощо.
"А що стосується сфери кінематографа, то профільний комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики наступного тижня розглядатиме цей законопроєкт і буде наполягати на тому, щоб питання захисту прав громадян на українську мову були захищені. Жодних експериментів у кінематографі із заміни українського дубляжу титруванням бути не може", - підкреслив Кремінь.
Він також зауважив, що громадяни України не зобов'язані володіти іншою мовою, окрім державної.
28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в країні та сприяє її вивченню. Законопроєкт передбачає розширення сфер застосування англійської та збільшення частки фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами.
4 липня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє українізації. 7 липня вона зібрала необхідні 25 тис. голосів.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обіцяє, що питання щодо показів стрічок англійською мовою в українських кінотеатрах будуть обговорювати з громадськістю.
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Фільми з титрами показувати вдвідчі дешевше))) Людське жлобство заставить миритись з дискомфортом
Нормальний варіант вже був озвучений. Спочатку демонстрація англійською, синхронно зі світовим кінопрокатом, потім, коли буде готовий дубляж (тиждень-два) - з дубляжем.
Через 2 тижні - уже тільки дубльовані українською.
Якщо на нас нападе ще хтось, крім рашки, аналогічна заборона.
Скільки у нас людей може зрозуміти повноцінно на слух? Відсотки два в кращому разі.
Для них можна зробити окремі сеанси пізно ввечері.
Власники кінотеатрів самі вирішать, коли і скільки "оригінальних" сеансів робити.
У Баренцевому морі кацапський атомний підводний човен запускає по НАТІ торпеду з написом "удачі". Удача не змусила себе довго чекати. У кращих традиціях русні торпеда розгортається і підриває свою підлідку. Екіпаж пускаючи бульбочки став хорошими росіянами і опускається на дно.
Ось так усе закручується. Рекомендую. Цікаво вкрадуть таке кіно кацапи для піратського релізу на московії?
- і тоді додайте (уявіть), що ви іще витратили гроші на те та час дістати кінотеатру.
Коли наступного разу ви поїдете у таке кіно ще? Аж ніколи, так?
Тільки англійскою "єдиний марафон" всіх навчіть і всі все нарешті зрозуміють, і без субтитрів.
йдеться про міжнародну практику прокату фільмів мовою оригіналу та субтитрами мовою країни, де йде прокат. Але це про цивілізовані країни. Хтось хоче, щоб Україна залишалася "банановою республікою"
Мати можливість бачити прем'єри фільму відразу після світового релізу - один із ступенів свободи,
а кацапські наративи не перестають бути кацапськими, якщо написати українською
В українському варіанті - маю 33 помилки в редакторі... як блін так?
Тєлєга, ****, українську розуміє...