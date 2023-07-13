Жодних експериментів із заміни українського дубляжу титрами бути не може, - Кремінь

Єдиною державною мовою є українська. У кінематографі не може бути жодних експериментів із заміни українського дубляжу титруванням.

Про це уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь сказав в ефірі Еспресо, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Звернімося до Конституції України 1996 року, а також рішення Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року про визнання конституційним закону про мову. Двомовність не є конституційною, єдиною державною мовою є українська. Але ніхто не забороняє послуговуватися іншим мовами за згодою сторін", - сказав Кремінь.

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Він навів приклади ситуацій, коли можуть бути використані інші мови: наприклад, при проведенні міжнародних заходів у сферах медицини, освіти, науки тощо.

"А що стосується сфери кінематографа, то профільний комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики наступного тижня розглядатиме цей законопроєкт і буде наполягати на тому, щоб питання захисту прав громадян на українську мову були захищені. Жодних експериментів у кінематографі із заміни українського дубляжу титруванням бути не може", - підкреслив Кремінь.

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Він також зауважив, що громадяни України не зобов'язані володіти іншою мовою, окрім державної.

28 червня в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про застосування англійської мови в Україні. Документ визначає англійську як мову міжнародного спілкування в країні та сприяє її вивченню. Законопроєкт передбачає розширення сфер застосування англійської та збільшення частки фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами.

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4 липня на сайті Кабінету міністрів України з'явилася петиція, у якій українці вимагають залишити в кінотеатрах український дубляж, оскільки він сприяє українізації. 7 липня вона зібрала необхідні 25 тис. голосів.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко обіцяє, що питання щодо показів стрічок англійською мовою в українських кінотеатрах будуть обговорювати з громадськістю.