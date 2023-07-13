Україна отримала від США касетні боєприпаси, - Тарнавський

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Ми щойно отримали їх, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити (ситуацію на полі бою. - Ред.)", - сказав Тарнавський.

"Ворог також розуміє, що з цим типом озброєння у нас буде перевага. Ворог відмовиться від частини території, на якій ми можемо застосовувати ці снаряди", - додав він.

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Тарнавський розповів, що українське командування ще вирішить, на якій саме ділянці фронту застосовувати касетні боєприпаси.

Він наголосив, що "це дуже потужна зброя". Тарнавський підтвердив, що касетні боєприпаси не можна застосовувати в густонаселених районах - навіть якщо вони окуповані російськими військами.

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"Росіяни думають, що ми застосовуватимемо їх на всії ділянках фронту. Це геть не так. Але вони (росіяни. - Ред.) вкрай стурбовані", - розповів генерал.