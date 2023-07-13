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Новини Війна
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Україна отримала від США касетні боєприпаси, - Тарнавський

боєприпаси,касетні

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.

"Ми щойно отримали їх, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити (ситуацію на полі бою. - Ред.)", - сказав Тарнавський.

"Ворог також розуміє, що з цим типом озброєння у нас буде перевага. Ворог відмовиться від частини території, на якій ми можемо застосовувати ці снаряди", - додав він.

Читайте: Глава Пентагону Остін про рішення США надіслати Україні касетні боєприпаси: Для захисту своєї території!

Тарнавський розповів, що українське командування ще вирішить, на якій саме ділянці фронту застосовувати касетні боєприпаси.

Він наголосив, що "це дуже потужна зброя". Тарнавський підтвердив, що касетні боєприпаси не можна застосовувати в густонаселених районах - навіть якщо вони окуповані російськими військами.

Також читайте: Воллес про касетні боєприпаси для України: Розумію військову необхідність

"Росіяни думають, що ми застосовуватимемо їх на всії ділянках фронту. Це геть не так. Але вони (росіяни. - Ред.) вкрай стурбовані", - розповів генерал.

Автор: 

Тарнавський Олександр (278) касетні боєприпаси (130)


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Топ коментарі
+62
Іпаште, хлопці, кацапсячу мерзоту ними!
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13.07.2023 14:49 Відповісти
+45
Гарна новина-рашистам має сподобатись...
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13.07.2023 14:49 Відповісти
+30
Взагалі-то нам треба знищувати кацапів, а не випускати живими, щоб вони перегрупувалися і зайшли з іншого боку. Так що краще, аби вони були знищені в нуль цими касетниками.
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13.07.2023 15:08 Відповісти
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Іпаште, хлопці, кацапсячу мерзоту ними!
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13.07.2023 14:49 Відповісти
Супер! тепер чекаємо новини з фронту та кацапське пищання у пабликах Слава ЗСУ!!!
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13.07.2023 15:46 Відповісти
Це супер
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13.07.2023 15:51 Відповісти
Гарна новина-рашистам має сподобатись...
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13.07.2023 14:49 Відповісти
Головне щоб люди не постраждали...
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13.07.2023 15:18 Відповісти
рашисти не люди...
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13.07.2023 15:21 Відповісти
Ото-ж !
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13.07.2023 15:45 Відповісти
Пан Президент працює як віл, а з ним і команда. 🇺🇦👍🏻
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13.07.2023 14:51 Відповісти
У полі Орачі на ярину орали,
І Муха там була,
І хоч її, непрохану, ганяли,
Одначе крадькома і їла, і пила,
Бо звикла змалечку кохаться у чужому.
Надвечір Орачі верталися додому,
І Муха там на розі у вола.
Зустрівсь Комар на лузі край села
Та й каже сміючись: - Добривечір, сестричко!
А ти вже тут чого, моя перепеличко?
Кума чи родичка кому? -
А та йому:
- Бов-бов! Раденький, що дурненький!
Хоч довгий ніс, та розум коротенький,
Бо комарі не сіють і не жнуть…
Ти роздивись: у полі ми орали,
Раненько почали, ввесь день не оддихали,
Тепер додому час, з вечерею нас ждуть.
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13.07.2023 14:54 Відповісти
А гарна байка...
І мораль жіноча...
Комар під мухою ніс не підточе...
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13.07.2023 14:59 Відповісти
Прехидент свою роботу робить, а дебіли порохоботи скачуть як очманілі
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13.07.2023 18:39 Відповісти
Президент США?
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13.07.2023 15:03 Відповісти
На галєрах? ))
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13.07.2023 15:11 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3024985-ukraina-poinformuvala-obse-pro-znisenna-ponad-3-miljoniv-protipihotnih-min.html https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3024985-ukraina-poinformuvala-obse-pro-znisenna-ponad-3-miljoniv-protipihotnih-min.html

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13.07.2023 15:12 Відповісти
Іспанський кабальєро,не підкажеш ,який віл (чи корова) за 1 день здали Південь,відкрили дорогу на Бучу і Гостомель,здали в оточення Маріуполь?
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13.07.2023 15:35 Відповісти
Так працює, так працюе, что еле уговорили ехать на саммит НАТО...
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13.07.2023 15:57 Відповісти
Чий президент? Американський?
Якщо з вашої сторони це був сарказм, вибачаюсь. Тоді все вірно.)
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14.07.2023 08:19 Відповісти
МО РФ замовило багато памперсів.
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13.07.2023 14:51 Відповісти
На біса це повідомлення? Хіба не ліпше було б дізнатися про це з результатами застосування? Та й тоді можна було не рекламувати чим це зроблено.
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13.07.2023 14:53 Відповісти
я думаю это информационная война. Без нее никак. Говорит, значит есть цель.
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13.07.2023 15:05 Відповісти
Існує ймовірність, що вони залишать певні території без бою. Якщо подивитись як працює ця зброя я із цимпогоджуюсь.
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13.07.2023 15:05 Відповісти
Взагалі-то нам треба знищувати кацапів, а не випускати живими, щоб вони перегрупувалися і зайшли з іншого боку. Так що краще, аби вони були знищені в нуль цими касетниками.
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13.07.2023 15:08 Відповісти
Нажаль в процесі при знищенн кацапів гинуть наші воїни.
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13.07.2023 15:11 Відповісти
Нажаль, але навряд чи кацапня просто так піде з територій, злякавшись повідомлення про касетні **********. Вони там вгризлися дуже сильно і відступати не збираються, все одно доведеться вибивати.
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13.07.2023 15:18 Відповісти
Москву?
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13.07.2023 19:18 Відповісти
рашка теж отримала, але є нюанс.
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13.07.2023 14:53 Відповісти
Слава Союзникам ! Слава ЗСУ ! Ганьба невдячним казнокрадам..
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13.07.2023 14:54 Відповісти
добра новина,шкода звісно,що торік не отримали це б врятувало тисячі життів українських воїнів та цивільних.
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13.07.2023 14:54 Відповісти
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13.07.2023 15:00 Відповісти
Уууу.Блиск і шик.ДЯКУЄМО АМЕРИКАНСЬКИМ ДРУЗЯМ!
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13.07.2023 15:00 Відповісти
"Болтун - находка для шпиона"! Як же багато розвелося тупих говорунів ротом...
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13.07.2023 15:00 Відповісти
Авжеж з дивану видніше ніж командувачу фронту...😅
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14.07.2023 04:20 Відповісти
Ну тепер цікавіше буде дивитись звістки ,про утилізованих кацапів , сподіваюсь на 1000 на день)
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13.07.2023 15:02 Відповісти
От навіщо розповідати що не стрілятимуть по густонаселених районах? Тепер кацапня навмисно буде розміщатися щоб прикриватися цивільними
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13.07.2023 15:03 Відповісти
Цивільних не виведеш в чисте поведе вони закрились. Касетні ********** не для міст, а просто ідеальні для степу.
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13.07.2023 15:07 Відповісти
Тепер чекаємо оцінки козломордих. На півдні дозволений вигляд андрофагів має були лише у вигляді конструктора лего.
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13.07.2023 15:04 Відповісти
"Ми щойно отримали їх, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити (ситуацію на полі бою. - Ред.)", - сказав Тарнавський."Ворог також розуміє, що з цим типом озброєння у нас буде перевага. Ворог відмовиться від частини території, на якій ми можемо застосовувати ці снаряди", - додав він. Джерело:

Ну і до чого це? Чергова Ванга? Черговий "навесні будемо в Криму"?
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13.07.2023 15:06 Відповісти
Не повірю поки не побачу
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13.07.2023 15:08 Відповісти
Я, звичайно, вибачаюся! Можливо, правильніше б сказати, що московіти ***** нарешті вже, на собі, побачили отримані та застосовані Україною, оті цікаві вироби!!!
Перші орки *****, що їх отримали, уже теж себе показати в чорних пакетах!! За білими ладами-каліками, на московії,значно збільшилися черги!
Слава Україні!
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13.07.2023 15:08 Відповісти
Николаев постоянно обстреливали кассетными снарядами
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13.07.2023 15:10 Відповісти
так давай сразу попробуем на лаптях
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13.07.2023 15:09 Відповісти
В Донецьку тривожно, приліт по заводу - Топаз
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13.07.2023 15:11 Відповісти
Что жє проізошло?
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13.07.2023 15:15 Відповісти
кассеты опробуем
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13.07.2023 15:16 Відповісти
С Богом!!! ✨️❤️💛💙✨️
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13.07.2023 15:13 Відповісти
«Ми щойно їх отримали, ще не використали, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою».
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13.07.2023 15:13 Відповісти
Головне щоб безмозгла чи падлоляк з аброхвмією не зробили селіфі на фоні цих *********** ! Та не скинули локації перебування ! Бо вже таке було . . .
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13.07.2023 15:18 Відповісти
шо за Подляк ?
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13.07.2023 15:19 Відповісти
зек і посадка ,яка грація
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13.07.2023 15:19 Відповісти
Це все залежить від США
США дали згоду на передачу *********** і передали і нікого не запитали тим більше угорщину
Яка є противником України
Тому вступ в НАТО також залежатиме від США
А не від
Угорщини навіть якщо вона в блокуватиме вступ але якщо Україна відповідатиме всім стандартам то приймуть
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13.07.2023 15:19 Відповісти
Як такого діла не вистачало коли пєтухі лізли на Бахмут...
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13.07.2023 15:21 Відповісти
Продолжительность жизнь российских оккупантов в Украине, порой, настолько короткая, что невольно напрашиваются сравнения с мухами-однодневками
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13.07.2023 15:21 Відповісти
сейчас пися скажет что мы так не договаривались!)))
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13.07.2023 15:25 Відповісти
Ванька, встань-ка, що таке?

Приготуй собі пакет!

Ванька-встанька, не біжи!

Вже немає куди йти!
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13.07.2023 15:25 Відповісти
Цікаво чи доведеться "хуманс райтс вотч" повертати кацапам гроші за провалену кампанію?
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13.07.2023 15:30 Відповісти
По ростову чи мааскві там людей майже не має.
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13.07.2023 15:34 Відповісти
Це не той Тарнавський,який з дня у день знищує по 3-4 роти русні? Ну а тепер......боюся навіть уявити....
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13.07.2023 15:36 Відповісти
Рєзніков вже давно міг би заряжати в касети тухлі яйця та розкидувати на кацапські позиції, чого так довго чекали???
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13.07.2023 15:39 Відповісти
Тепер русні звяздаааааа.
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13.07.2023 15:42 Відповісти
Чувак ты кацапский троляра зашифрованный под типа украинца с британским флажком через VPN , Не переживай дибил нашу территорию мы как раз очистим от вашей чумы.
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13.07.2023 22:24 Відповісти
хлопці лупаніть ними 15 липня !
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13.07.2023 15:55 Відповісти
а шо их солить ?
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13.07.2023 16:04 Відповісти
Кассета с записью Кобзона
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13.07.2023 16:01 Відповісти
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13.07.2023 16:08 Відповісти
Не гаймо часу! Катюзі по заслузі!
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13.07.2023 16:13 Відповісти
Виріште в.бати по Кремль і скажіть що це не ви, а москальська опозиція.
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13.07.2023 16:15 Відповісти
Боже борони Америку! Слава Україні!!!
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13.07.2023 16:17 Відповісти
Але ж у кацапні є такі ж ********** , чи не буде це все дзеркально на фронті?
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13.07.2023 16:18 Відповісти
Кацапи використовували касетні бомби ще у 2014 році на Донбасі ,
так що ми тут не першоприходці🙁
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13.07.2023 16:38 Відповісти
Чудовий засіб вибивати погань з посадок.
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13.07.2023 16:22 Відповісти
Поли бажання перемоги у влади відсутнє, дуже тяжко воювати хлопцям в ЗСУ!
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13.07.2023 16:22 Відповісти
Хлопці новоспочених бригад не дуже рвуться на 3-4 бій орків баранити. Дивився відео як командир роти новоспеченої бригади морської пехоти під Новосілкою розповідав що йому пришлось зі взводними , та главними сержантами- самим їхати на двох Хамві посадку -зачищати- бо солдати відмовлялися орків бити- і вони ту посадку таки зачистили і вернулися-тобто офіцерам самим доведеться йти вперед- бо солдати не хочуть
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13.07.2023 18:50 Відповісти
зара відео пошукаю. 3-а-штурмова бригада Азов, батальон К-2, батальон Да-Вінчі. механізовані старі частини там де хлопці обстріляні- інша справа- то наші Сонечки
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13.07.2023 18:54 Відповісти
бо дронiв чекають
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13.07.2023 20:10 Відповісти
Що ти триндиш дибіл зі своїм ще дибільнішим логіном. Одні командири без солдатів поїхали зачищати ??? Як дезинформація ??? ТРОляра ***** звідси з цього сайту
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13.07.2023 22:37 Відповісти
Кажуть , що кацапи в захваті від цієї новини -
бігають як навіжені і кричать😫 чи то від радості , чи то від люті , не відомо поки що 🫤
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13.07.2023 16:35 Відповісти
Оце так будуть лiтати лаптi i памперси
************ - вчiться лiтати
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13.07.2023 16:43 Відповісти
Через поле, через гай
Іде Байден Помагай
Він касетні нам привіз
Бо кацап з катушок зліз
Будем бити москалів,
Тут не прошених козлів.
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13.07.2023 16:55 Відповісти
В ЗСУ для цього бою,
Байден дав касетну зброю.
Будем гнати москалів
У свинячий їхній хлів.
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13.07.2023 17:16 Відповісти
Враховуючи як ці дибіли ******* кучкуватися (для анально-орального сексу і щоб побухати), то ці снаряди це саме те, що треба.
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13.07.2023 17:21 Відповісти
Концерти кобзона тепер на касетах
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13.07.2023 18:00 Відповісти
Странно слышать от военного о том, что кассетные боеприпасы могут что-то там "радикально" изменить. Кассетный боеприпас эффективней аналогичного (по массе ВВ) артиллерийского боеприпаса в 6-7 раз (если мне память не изменяет), но исключительно по живой силе и АБТиВ расположенным открыто. ВСУ же придется иметь дело с обороняющимся противником, укрытым в полевых и долговременных укреплениях.
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13.07.2023 18:03 Відповісти
Ну це зелені жополізи починають прославляти провали як перемоги. Зелена команди все більше схожа на ********
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13.07.2023 18:28 Відповісти
Птурщиков в посадках чистить самое оно.
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14.07.2023 00:46 Відповісти
Не только и не столько для этого, конечно. ... Но, я ведь не сказал, что они бесполезны, я сказал, что они радикально ничего не изменят и изменить не могут
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14.07.2023 04:26 Відповісти
Никто не знает сколько их дадут если дадут столько же сколько дали ракет storm shadow или scalp то эффекта не будет кроме громких заявлений
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13.07.2023 18:10 Відповісти
Ну ты же у нас стратег с многолетним боевым стажем и большой эксперт по вооружениям. Американские военные специалисты по сравнению с тобой глупые дети. Но вот вопрос: почему ты все это строчишь сидя на старом диване ?
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13.07.2023 20:14 Відповісти
Представь себе разбираюсь ракеты в Украину летят на голову украинцев и их детей. Или тебе в Казахстане кажется по другому ина каком диване я сижу это точно не твое дело занимайся проблемами своей страны со своего дивана!
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13.07.2023 20:47 Відповісти
Нічого вони радикально не можуть змінити, навіщо про це брехати аби піліграти адміністрації Байдена в небажанні нам давати в достатній кількості ********** для наступу
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13.07.2023 18:26 Відповісти
Покажчик стурбометра зафіксував 90 мегамеркелів.
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13.07.2023 21:09 Відповісти
Головне тепер, щоби ці ********** не згнили на складах.👈
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14.07.2023 08:11 Відповісти
 
 