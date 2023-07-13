Україна отримала від США касетні боєприпаси, - Тарнавський
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на CNN.
"Ми щойно отримали їх, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити (ситуацію на полі бою. - Ред.)", - сказав Тарнавський.
"Ворог також розуміє, що з цим типом озброєння у нас буде перевага. Ворог відмовиться від частини території, на якій ми можемо застосовувати ці снаряди", - додав він.
Тарнавський розповів, що українське командування ще вирішить, на якій саме ділянці фронту застосовувати касетні боєприпаси.
Він наголосив, що "це дуже потужна зброя". Тарнавський підтвердив, що касетні боєприпаси не можна застосовувати в густонаселених районах - навіть якщо вони окуповані російськими військами.
"Росіяни думають, що ми застосовуватимемо їх на всії ділянках фронту. Це геть не так. Але вони (росіяни. - Ред.) вкрай стурбовані", - розповів генерал.
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І Муха там була,
І хоч її, непрохану, ганяли,
Одначе крадькома і їла, і пила,
Бо звикла змалечку кохаться у чужому.
Надвечір Орачі верталися додому,
І Муха там на розі у вола.
Зустрівсь Комар на лузі край села
Та й каже сміючись: - Добривечір, сестричко!
А ти вже тут чого, моя перепеличко?
Кума чи родичка кому? -
А та йому:
- Бов-бов! Раденький, що дурненький!
Хоч довгий ніс, та розум коротенький,
Бо комарі не сіють і не жнуть…
Ти роздивись: у полі ми орали,
Раненько почали, ввесь день не оддихали,
Тепер додому час, з вечерею нас ждуть.
І мораль жіноча...
Комар під мухою ніс не підточе...
Якщо з вашої сторони це був сарказм, вибачаюсь. Тоді все вірно.)
Ну і до чого це? Чергова Ванга? Черговий "навесні будемо в Криму"?
Перші орки *****, що їх отримали, уже теж себе показати в чорних пакетах!! За білими ладами-каліками, на московії,значно збільшилися черги!
Слава Україні!
США дали згоду на передачу *********** і передали і нікого не запитали тим більше угорщину
Яка є противником України
Тому вступ в НАТО також залежатиме від США
А не від
Угорщини навіть якщо вона в блокуватиме вступ але якщо Україна відповідатиме всім стандартам то приймуть
Приготуй собі пакет!
Ванька-встанька, не біжи!
Вже немає куди йти!
так що ми тут не першоприходці🙁
бігають як навіжені і кричать😫 чи то від радості , чи то від люті , не відомо поки що 🫤
************ - вчiться лiтати
Іде Байден Помагай
Він касетні нам привіз
Бо кацап з катушок зліз
Будем бити москалів,
Тут не прошених козлів.
Байден дав касетну зброю.
Будем гнати москалів
У свинячий їхній хлів.