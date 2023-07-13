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Новости Война
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Украина получила от США кассетные боеприпасы, - Тарнавский

боєприпаси,касетні

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"Мы только что получили их, еще не использовали, но они могут радикально изменить (ситуацию на поле боя. - Ред.)", - сказал Тарнавский.

"Враг также понимает, что с этим типом вооружения у нас будет преимущество. Враг откажется от части территории, на которой мы можем применять эти снаряды", – добавил он.

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Тарнавский рассказал, что украинское командование еще решит, на каком участке фронта применять кассетные боеприпасы.

Он подчеркнул, что "это очень мощное оружие". Тарнавский подтвердил, что кассетные боеприпасы нельзя применять в густонаселенных районах – даже если они оккупированы российскими войсками.

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"Россияне думают, что мы будем применять их на всех участках фронта. Это совсем не так. Но они (россияне. - Ред.) крайне озабочены", - рассказал генерал.

Тарнавский Александр (223) кассетные боеприпасы (99)


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Топ комментарии
+62
Іпаште, хлопці, кацапсячу мерзоту ними!
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13.07.2023 14:49 Ответить
+45
Гарна новина-рашистам має сподобатись...
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13.07.2023 14:49 Ответить
+30
Взагалі-то нам треба знищувати кацапів, а не випускати живими, щоб вони перегрупувалися і зайшли з іншого боку. Так що краще, аби вони були знищені в нуль цими касетниками.
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13.07.2023 15:08 Ответить
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Іпаште, хлопці, кацапсячу мерзоту ними!
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13.07.2023 14:49 Ответить
Супер! тепер чекаємо новини з фронту та кацапське пищання у пабликах Слава ЗСУ!!!
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13.07.2023 15:46 Ответить
Це супер
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13.07.2023 15:51 Ответить
Гарна новина-рашистам має сподобатись...
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13.07.2023 14:49 Ответить
Головне щоб люди не постраждали...
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13.07.2023 15:18 Ответить
рашисти не люди...
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13.07.2023 15:21 Ответить
Ото-ж !
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13.07.2023 15:45 Ответить
Пан Президент працює як віл, а з ним і команда. 🇺🇦👍🏻
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13.07.2023 14:51 Ответить
У полі Орачі на ярину орали,
І Муха там була,
І хоч її, непрохану, ганяли,
Одначе крадькома і їла, і пила,
Бо звикла змалечку кохаться у чужому.
Надвечір Орачі верталися додому,
І Муха там на розі у вола.
Зустрівсь Комар на лузі край села
Та й каже сміючись: - Добривечір, сестричко!
А ти вже тут чого, моя перепеличко?
Кума чи родичка кому? -
А та йому:
- Бов-бов! Раденький, що дурненький!
Хоч довгий ніс, та розум коротенький,
Бо комарі не сіють і не жнуть…
Ти роздивись: у полі ми орали,
Раненько почали, ввесь день не оддихали,
Тепер додому час, з вечерею нас ждуть.
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13.07.2023 14:54 Ответить
А гарна байка...
І мораль жіноча...
Комар під мухою ніс не підточе...
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13.07.2023 14:59 Ответить
Прехидент свою роботу робить, а дебіли порохоботи скачуть як очманілі
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13.07.2023 18:39 Ответить
Президент США?
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13.07.2023 15:03 Ответить
На галєрах? ))
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13.07.2023 15:11 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3024985-ukraina-poinformuvala-obse-pro-znisenna-ponad-3-miljoniv-protipihotnih-min.html https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3024985-ukraina-poinformuvala-obse-pro-znisenna-ponad-3-miljoniv-protipihotnih-min.html

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13.07.2023 15:12 Ответить
Іспанський кабальєро,не підкажеш ,який віл (чи корова) за 1 день здали Південь,відкрили дорогу на Бучу і Гостомель,здали в оточення Маріуполь?
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13.07.2023 15:35 Ответить
Так працює, так працюе, что еле уговорили ехать на саммит НАТО...
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13.07.2023 15:57 Ответить
Чий президент? Американський?
Якщо з вашої сторони це був сарказм, вибачаюсь. Тоді все вірно.)
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14.07.2023 08:19 Ответить
МО РФ замовило багато памперсів.
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13.07.2023 14:51 Ответить
На біса це повідомлення? Хіба не ліпше було б дізнатися про це з результатами застосування? Та й тоді можна було не рекламувати чим це зроблено.
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13.07.2023 14:53 Ответить
я думаю это информационная война. Без нее никак. Говорит, значит есть цель.
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13.07.2023 15:05 Ответить
Існує ймовірність, що вони залишать певні території без бою. Якщо подивитись як працює ця зброя я із цимпогоджуюсь.
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13.07.2023 15:05 Ответить
Взагалі-то нам треба знищувати кацапів, а не випускати живими, щоб вони перегрупувалися і зайшли з іншого боку. Так що краще, аби вони були знищені в нуль цими касетниками.
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13.07.2023 15:08 Ответить
Нажаль в процесі при знищенн кацапів гинуть наші воїни.
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13.07.2023 15:11 Ответить
Нажаль, але навряд чи кацапня просто так піде з територій, злякавшись повідомлення про касетні **********. Вони там вгризлися дуже сильно і відступати не збираються, все одно доведеться вибивати.
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13.07.2023 15:18 Ответить
Москву?
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13.07.2023 19:18 Ответить
рашка теж отримала, але є нюанс.
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13.07.2023 14:53 Ответить
Слава Союзникам ! Слава ЗСУ ! Ганьба невдячним казнокрадам..
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13.07.2023 14:54 Ответить
добра новина,шкода звісно,що торік не отримали це б врятувало тисячі життів українських воїнів та цивільних.
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13.07.2023 14:54 Ответить
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13.07.2023 15:00 Ответить
Уууу.Блиск і шик.ДЯКУЄМО АМЕРИКАНСЬКИМ ДРУЗЯМ!
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13.07.2023 15:00 Ответить
"Болтун - находка для шпиона"! Як же багато розвелося тупих говорунів ротом...
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13.07.2023 15:00 Ответить
Авжеж з дивану видніше ніж командувачу фронту...😅
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14.07.2023 04:20 Ответить
Ну тепер цікавіше буде дивитись звістки ,про утилізованих кацапів , сподіваюсь на 1000 на день)
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13.07.2023 15:02 Ответить
От навіщо розповідати що не стрілятимуть по густонаселених районах? Тепер кацапня навмисно буде розміщатися щоб прикриватися цивільними
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13.07.2023 15:03 Ответить
Цивільних не виведеш в чисте поведе вони закрились. Касетні ********** не для міст, а просто ідеальні для степу.
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13.07.2023 15:07 Ответить
Тепер чекаємо оцінки козломордих. На півдні дозволений вигляд андрофагів має були лише у вигляді конструктора лего.
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13.07.2023 15:04 Ответить
"Ми щойно отримали їх, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити (ситуацію на полі бою. - Ред.)", - сказав Тарнавський."Ворог також розуміє, що з цим типом озброєння у нас буде перевага. Ворог відмовиться від частини території, на якій ми можемо застосовувати ці снаряди", - додав він. Джерело:

Ну і до чого це? Чергова Ванга? Черговий "навесні будемо в Криму"?
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13.07.2023 15:06 Ответить
Не повірю поки не побачу
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13.07.2023 15:08 Ответить
Я, звичайно, вибачаюся! Можливо, правильніше б сказати, що московіти ***** нарешті вже, на собі, побачили отримані та застосовані Україною, оті цікаві вироби!!!
Перші орки *****, що їх отримали, уже теж себе показати в чорних пакетах!! За білими ладами-каліками, на московії,значно збільшилися черги!
Слава Україні!
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13.07.2023 15:08 Ответить
Николаев постоянно обстреливали кассетными снарядами
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13.07.2023 15:10 Ответить
так давай сразу попробуем на лаптях
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13.07.2023 15:09 Ответить
В Донецьку тривожно, приліт по заводу - Топаз
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13.07.2023 15:11 Ответить
Что жє проізошло?
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13.07.2023 15:15 Ответить
кассеты опробуем
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13.07.2023 15:16 Ответить
С Богом!!! ✨️❤️💛💙✨️
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13.07.2023 15:13 Ответить
«Ми щойно їх отримали, ще не використали, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою».
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13.07.2023 15:13 Ответить
Головне щоб безмозгла чи падлоляк з аброхвмією не зробили селіфі на фоні цих *********** ! Та не скинули локації перебування ! Бо вже таке було . . .
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13.07.2023 15:18 Ответить
шо за Подляк ?
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13.07.2023 15:19 Ответить
зек і посадка ,яка грація
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13.07.2023 15:19 Ответить
Це все залежить від США
США дали згоду на передачу *********** і передали і нікого не запитали тим більше угорщину
Яка є противником України
Тому вступ в НАТО також залежатиме від США
А не від
Угорщини навіть якщо вона в блокуватиме вступ але якщо Україна відповідатиме всім стандартам то приймуть
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13.07.2023 15:19 Ответить
Як такого діла не вистачало коли пєтухі лізли на Бахмут...
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13.07.2023 15:21 Ответить
Продолжительность жизнь российских оккупантов в Украине, порой, настолько короткая, что невольно напрашиваются сравнения с мухами-однодневками
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13.07.2023 15:21 Ответить
сейчас пися скажет что мы так не договаривались!)))
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13.07.2023 15:25 Ответить
Ванька, встань-ка, що таке?

Приготуй собі пакет!

Ванька-встанька, не біжи!

Вже немає куди йти!
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13.07.2023 15:25 Ответить
Цікаво чи доведеться "хуманс райтс вотч" повертати кацапам гроші за провалену кампанію?
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13.07.2023 15:30 Ответить
По ростову чи мааскві там людей майже не має.
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13.07.2023 15:34 Ответить
Це не той Тарнавський,який з дня у день знищує по 3-4 роти русні? Ну а тепер......боюся навіть уявити....
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13.07.2023 15:36 Ответить
Рєзніков вже давно міг би заряжати в касети тухлі яйця та розкидувати на кацапські позиції, чого так довго чекали???
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13.07.2023 15:39 Ответить
Тепер русні звяздаааааа.
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13.07.2023 15:42 Ответить
Чувак ты кацапский троляра зашифрованный под типа украинца с британским флажком через VPN , Не переживай дибил нашу территорию мы как раз очистим от вашей чумы.
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13.07.2023 22:24 Ответить
хлопці лупаніть ними 15 липня !
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13.07.2023 15:55 Ответить
а шо их солить ?
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13.07.2023 16:04 Ответить
Кассета с записью Кобзона
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13.07.2023 16:01 Ответить
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13.07.2023 16:08 Ответить
Не гаймо часу! Катюзі по заслузі!
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13.07.2023 16:13 Ответить
Виріште в.бати по Кремль і скажіть що це не ви, а москальська опозиція.
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13.07.2023 16:15 Ответить
Боже борони Америку! Слава Україні!!!
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13.07.2023 16:17 Ответить
Але ж у кацапні є такі ж ********** , чи не буде це все дзеркально на фронті?
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13.07.2023 16:18 Ответить
Кацапи використовували касетні бомби ще у 2014 році на Донбасі ,
так що ми тут не першоприходці🙁
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13.07.2023 16:38 Ответить
Чудовий засіб вибивати погань з посадок.
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13.07.2023 16:22 Ответить
Поли бажання перемоги у влади відсутнє, дуже тяжко воювати хлопцям в ЗСУ!
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13.07.2023 16:22 Ответить
Хлопці новоспочених бригад не дуже рвуться на 3-4 бій орків баранити. Дивився відео як командир роти новоспеченої бригади морської пехоти під Новосілкою розповідав що йому пришлось зі взводними , та главними сержантами- самим їхати на двох Хамві посадку -зачищати- бо солдати відмовлялися орків бити- і вони ту посадку таки зачистили і вернулися-тобто офіцерам самим доведеться йти вперед- бо солдати не хочуть
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13.07.2023 18:50 Ответить
зара відео пошукаю. 3-а-штурмова бригада Азов, батальон К-2, батальон Да-Вінчі. механізовані старі частини там де хлопці обстріляні- інша справа- то наші Сонечки
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13.07.2023 18:54 Ответить
бо дронiв чекають
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13.07.2023 20:10 Ответить
Що ти триндиш дибіл зі своїм ще дибільнішим логіном. Одні командири без солдатів поїхали зачищати ??? Як дезинформація ??? ТРОляра ***** звідси з цього сайту
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13.07.2023 22:37 Ответить
Кажуть , що кацапи в захваті від цієї новини -
бігають як навіжені і кричать😫 чи то від радості , чи то від люті , не відомо поки що 🫤
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13.07.2023 16:35 Ответить
Оце так будуть лiтати лаптi i памперси
************ - вчiться лiтати
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13.07.2023 16:43 Ответить
Через поле, через гай
Іде Байден Помагай
Він касетні нам привіз
Бо кацап з катушок зліз
Будем бити москалів,
Тут не прошених козлів.
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13.07.2023 16:55 Ответить
В ЗСУ для цього бою,
Байден дав касетну зброю.
Будем гнати москалів
У свинячий їхній хлів.
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13.07.2023 17:16 Ответить
Враховуючи як ці дибіли ******* кучкуватися (для анально-орального сексу і щоб побухати), то ці снаряди це саме те, що треба.
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13.07.2023 17:21 Ответить
Концерти кобзона тепер на касетах
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13.07.2023 18:00 Ответить
Странно слышать от военного о том, что кассетные боеприпасы могут что-то там "радикально" изменить. Кассетный боеприпас эффективней аналогичного (по массе ВВ) артиллерийского боеприпаса в 6-7 раз (если мне память не изменяет), но исключительно по живой силе и АБТиВ расположенным открыто. ВСУ же придется иметь дело с обороняющимся противником, укрытым в полевых и долговременных укреплениях.
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13.07.2023 18:03 Ответить
Ну це зелені жополізи починають прославляти провали як перемоги. Зелена команди все більше схожа на ********
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13.07.2023 18:28 Ответить
Птурщиков в посадках чистить самое оно.
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14.07.2023 00:46 Ответить
Не только и не столько для этого, конечно. ... Но, я ведь не сказал, что они бесполезны, я сказал, что они радикально ничего не изменят и изменить не могут
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14.07.2023 04:26 Ответить
Никто не знает сколько их дадут если дадут столько же сколько дали ракет storm shadow или scalp то эффекта не будет кроме громких заявлений
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13.07.2023 18:10 Ответить
Ну ты же у нас стратег с многолетним боевым стажем и большой эксперт по вооружениям. Американские военные специалисты по сравнению с тобой глупые дети. Но вот вопрос: почему ты все это строчишь сидя на старом диване ?
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13.07.2023 20:14 Ответить
Представь себе разбираюсь ракеты в Украину летят на голову украинцев и их детей. Или тебе в Казахстане кажется по другому ина каком диване я сижу это точно не твое дело занимайся проблемами своей страны со своего дивана!
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13.07.2023 20:47 Ответить
Нічого вони радикально не можуть змінити, навіщо про це брехати аби піліграти адміністрації Байдена в небажанні нам давати в достатній кількості ********** для наступу
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13.07.2023 18:26 Ответить
Покажчик стурбометра зафіксував 90 мегамеркелів.
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13.07.2023 21:09 Ответить
Головне тепер, щоби ці ********** не згнили на складах.👈
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14.07.2023 08:11 Ответить
 
 