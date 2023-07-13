Украина получила от США кассетные боеприпасы, - Тарнавский
Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.
"Мы только что получили их, еще не использовали, но они могут радикально изменить (ситуацию на поле боя. - Ред.)", - сказал Тарнавский.
"Враг также понимает, что с этим типом вооружения у нас будет преимущество. Враг откажется от части территории, на которой мы можем применять эти снаряды", – добавил он.
Тарнавский рассказал, что украинское командование еще решит, на каком участке фронта применять кассетные боеприпасы.
Он подчеркнул, что "это очень мощное оружие". Тарнавский подтвердил, что кассетные боеприпасы нельзя применять в густонаселенных районах – даже если они оккупированы российскими войсками.
"Россияне думают, что мы будем применять их на всех участках фронта. Это совсем не так. Но они (россияне. - Ред.) крайне озабочены", - рассказал генерал.
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І Муха там була,
І хоч її, непрохану, ганяли,
Одначе крадькома і їла, і пила,
Бо звикла змалечку кохаться у чужому.
Надвечір Орачі верталися додому,
І Муха там на розі у вола.
Зустрівсь Комар на лузі край села
Та й каже сміючись: - Добривечір, сестричко!
А ти вже тут чого, моя перепеличко?
Кума чи родичка кому? -
А та йому:
- Бов-бов! Раденький, що дурненький!
Хоч довгий ніс, та розум коротенький,
Бо комарі не сіють і не жнуть…
Ти роздивись: у полі ми орали,
Раненько почали, ввесь день не оддихали,
Тепер додому час, з вечерею нас ждуть.
І мораль жіноча...
Комар під мухою ніс не підточе...
Якщо з вашої сторони це був сарказм, вибачаюсь. Тоді все вірно.)
Ну і до чого це? Чергова Ванга? Черговий "навесні будемо в Криму"?
Перші орки *****, що їх отримали, уже теж себе показати в чорних пакетах!! За білими ладами-каліками, на московії,значно збільшилися черги!
Слава Україні!
США дали згоду на передачу *********** і передали і нікого не запитали тим більше угорщину
Яка є противником України
Тому вступ в НАТО також залежатиме від США
А не від
Угорщини навіть якщо вона в блокуватиме вступ але якщо Україна відповідатиме всім стандартам то приймуть
Приготуй собі пакет!
Ванька-встанька, не біжи!
Вже немає куди йти!
так що ми тут не першоприходці🙁
бігають як навіжені і кричать😫 чи то від радості , чи то від люті , не відомо поки що 🫤
************ - вчiться лiтати
Іде Байден Помагай
Він касетні нам привіз
Бо кацап з катушок зліз
Будем бити москалів,
Тут не прошених козлів.
Байден дав касетну зброю.
Будем гнати москалів
У свинячий їхній хлів.