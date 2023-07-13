Украина получила от США кассетные боеприпасы, - Тарнавский

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

"Мы только что получили их, еще не использовали, но они могут радикально изменить (ситуацию на поле боя. - Ред.)", - сказал Тарнавский.

"Враг также понимает, что с этим типом вооружения у нас будет преимущество. Враг откажется от части территории, на которой мы можем применять эти снаряды", – добавил он.

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Тарнавский рассказал, что украинское командование еще решит, на каком участке фронта применять кассетные боеприпасы.

Он подчеркнул, что "это очень мощное оружие". Тарнавский подтвердил, что кассетные боеприпасы нельзя применять в густонаселенных районах – даже если они оккупированы российскими войсками.

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"Россияне думают, что мы будем применять их на всех участках фронта. Это совсем не так. Но они (россияне. - Ред.) крайне озабочены", - рассказал генерал.