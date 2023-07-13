НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина

Національне антикорупційне бюро розшукує депутата Київради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"У лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували справу до суду. Розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться в Telegram Бюро.

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9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, і от на початку квітня її призначили до розгляду по суті. Наступне засідання призначили на 30 травня.

Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.

Також раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що "слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів.

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