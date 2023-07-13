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Новини
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НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина

Національне антикорупційне бюро розшукує депутата Київради Владислава Трубіцина, обвинуваченого в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"У лютому 2022 року детективи НАБУ викрили його та співучасників на одержанні 1,39 млн грн неправомірної вигоди за розміщення точок сезонної пересувної торгівлі, 11 жовтня 2022 року НАБУ і САП скерували справу до суду. Розшукуваний обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться в Telegram Бюро.

НАБУ оголосило в розшук депутата Київради Трубіцина 01

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9 лютого 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили депутата Київради Трубіцина на його спільників на отриманні на 1,26 млн грн неправомірної вигоди.

За даними НАБУ, Трубіцин у змові з групою осіб, серед яких були керівники столичних комунальних підприємств, отримували хабарі забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок.

Справу надіслали в суд у жовтні 2022 року. Підготовче провадження тривало майже пів року, і от на початку квітня її призначили до розгляду по суті. Наступне засідання призначили на 30 травня.

Трубіцин призупинив членство у партії "Слуга народу", але лишився депутатом Київради. До нього не застосували імперативний мандат. В матеріалах слідства по Трубіцину фігурує заступник голови ОП Олег Тататров, якому він начебто щотижня звітував про "касу". Також Трубіцина називають наближеним до Андрія Єрмака.

Також раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомляв, що "слугу народу" Трубіцина раніше судили за підробку документів.

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Автор: 

НАБУ (5111) розшук (657) Трубіцин Владислав (57)


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Топ коментарі
+30
Чергове шапіто-спочатку дати втекти а потім типу розшукувати...
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13.07.2023 15:07 Відповісти
+18
Значить вже добре засів, раз у розшук об'явили...
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13.07.2023 15:07 Відповісти
+18
мало того - головний Розвідник і пророк взяття Криму Буданов видав квиток за поребрик
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13.07.2023 15:10 Відповісти
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13.07.2023 15:05 Відповісти
Чергове шапіто-спочатку дати втекти а потім типу розшукувати...
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13.07.2023 15:07 Відповісти
мало того - головний Розвідник і пророк взяття Криму Буданов видав квиток за поребрик
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13.07.2023 15:10 Відповісти
Значить вже добре засів, раз у розшук об'явили...
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13.07.2023 15:07 Відповісти
😂😂😂 А що, загубився?
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13.07.2023 15:07 Відповісти
Я вже втомилася писати-ваш банкір Шевченко ну зовсім не переховується в Відні.
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13.07.2023 15:09 Відповісти
в Монако він готується до наступу !
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13.07.2023 15:10 Відповісти
Нє падайтє духом,
****** Трубіцин!
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13.07.2023 15:11 Відповісти
Так він же, мабуть у Брюсель, в тую НАТО поїхав, як нардеп від МОНОБІЛЬШОСТІ з ВРУ, порішати щодо вступу…, і патіхамувлєс, деспасерєдінє…
Рябошапка з послицями, можуть підтвердити! Вони ж, на 💯%🤑 сваї!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Слава Україні!
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13.07.2023 15:15 Відповісти
рябошапка ******** Хфранцію - там будиночок, Range Rover, інші смаколики
От тільки з бюджету України виплачують мільйонні компенсації незаконно звільненим цим діячем працівникам прокуратури. Може би хтось про регресні позовні вимоги подумав, щоб хоч трішки підтримати бюджет... Мрії ...
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13.07.2023 15:32 Відповісти
Легендарного будановського розвідника?! Зовсім сором втратили,шукати після того,як самі й випустили....До речі,на Рашці був такий собі Юрій Буданов,полковник,який прославився тим,що в Чечні згвалтував і вбив дівчину,потім чеченці його вбили у Москві. Ходять чутки,що "наш" Буданов йому близький родич.....
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13.07.2023 15:15 Відповісти
Тихенько в ліс пішов. Бо відпустили!
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13.07.2023 15:16 Відповісти
Думаю, Трубіцину хтось спрезентував шапку-невидимку. Ходить по Києву - ніхто не бачить, переїжджає кордон - теж всі осліпли.
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13.07.2023 15:20 Відповісти
і не сормно
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13.07.2023 15:20 Відповісти
Йоу..Майже митєво ! Напевно вже на зв*язочку
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13.07.2023 15:21 Відповісти
не минуло і року....
Хоча?
Інфа "" - появилася тут ще до повномасштабного вторгнення *****...
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13.07.2023 15:24 Відповісти
Що тут сказати ЗЕЛЕНА БАНДА МАРОДЕРІВ ЗРОБИЛА ВАС.
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13.07.2023 15:25 Відповісти
Мда..Зробила усю Україну.
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13.07.2023 15:30 Відповісти
якщо ЦЕЙ трубіцим вспливе в ІЗРАЇЛІ,то це є захист від антисеметизму чи приховання злочинця,який просто оплатив свої перебування,як рабінович чи шор,а коли в ГРУЗІЇ з вікна почнуть викидати всіх -проросійських швілі-це ЩО!!? а якщо їх викидатимуть -швілі-прозахідних поглядів-сторонники саакаШВІЛІ--ТО МОЖЕ ПОРА єврейським орг протидіяти ВИКОРИСТАННЯМ кремлем євреїв для своїх неофашистських ідей,які фінансують і озброюють арабтерористів!!
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13.07.2023 15:49 Відповісти
 
 