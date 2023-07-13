Ігнат: Україні потрібно декілька десятків пілотів, які зможуть літати на F-16

Україні потрібно кілька десятків пілотів, навчених літати на американських винищувачах 4 покоління F-16. Тривалість навчання залежитиме від досвіду кожного окремого пілота.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

Він розповів, що в Україні є багато молодих, але досвідчених, з великим нальотом годин, пілотів. Вони мають бойовий досвід та володіють англійською мовою. Саме вони будуть першими навчатися керувати F-16. Перша група, яку відправлять на навчання, вже сформована.

"Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Їм треба буде збагнути, як це все працює. Їм треба буде поміняти філософію – зі старої радянської техніки пересісти на західну", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що Україні потрібно декілька ескадрилій літаків, щоб повноцінно захищати повітряний простір від дронів-камікадзе та ракет, допомагати наземним силам просуватися та прикривати наше морське узбережжя.

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Щодо самої підготовки пілотів, то все залежатиме від рівня досвіду кожного пілота. Хтось буде спочатку проходити наземну підготовку, а хтось одразу перейде до польотів.

Для навчань будуть використовувати різні літаки, але західні, сучасні, в яких є адаптивна кабіна. Далі підуть навчання на реактивних літаках – цей процес навчання буде довгим, наголошує Юрій Ігнат.

Для тих пілотів, які одразу сядуть в F-16, процес навчання буде коротшим.

"Перспектива навчання наших пілотів буде довгострокова. Ми повинні усіх наших пілотів навчити. І надалі повністю замінити радянський парк Су-24, МіГ-29, Су-27 на західні літаки", – заявив Ігнат.

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Нагадаємо, CNN повідомляла, що Румунія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16, ймовірно, вже наступного місяця.