Ігнат: Україні потрібно декілька десятків пілотів, які зможуть літати на F-16
Україні потрібно кілька десятків пілотів, навчених літати на американських винищувачах 4 покоління F-16. Тривалість навчання залежитиме від досвіду кожного окремого пілота.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".
Він розповів, що в Україні є багато молодих, але досвідчених, з великим нальотом годин, пілотів. Вони мають бойовий досвід та володіють англійською мовою. Саме вони будуть першими навчатися керувати F-16. Перша група, яку відправлять на навчання, вже сформована.
"Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Їм треба буде збагнути, як це все працює. Їм треба буде поміняти філософію – зі старої радянської техніки пересісти на західну", - наголосив Ігнат.
Він зазначив, що Україні потрібно декілька ескадрилій літаків, щоб повноцінно захищати повітряний простір від дронів-камікадзе та ракет, допомагати наземним силам просуватися та прикривати наше морське узбережжя.
Щодо самої підготовки пілотів, то все залежатиме від рівня досвіду кожного пілота. Хтось буде спочатку проходити наземну підготовку, а хтось одразу перейде до польотів.
Для навчань будуть використовувати різні літаки, але західні, сучасні, в яких є адаптивна кабіна. Далі підуть навчання на реактивних літаках – цей процес навчання буде довгим, наголошує Юрій Ігнат.
Для тих пілотів, які одразу сядуть в F-16, процес навчання буде коротшим.
"Перспектива навчання наших пілотів буде довгострокова. Ми повинні усіх наших пілотів навчити. І надалі повністю замінити радянський парк Су-24, МіГ-29, Су-27 на західні літаки", – заявив Ігнат.
Нагадаємо, CNN повідомляла, що Румунія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16, ймовірно, вже наступного місяця.
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не бачу жодної причини не зробити Повітряний Іноземний Легіон!
А ось нових пілотів потрібно навчати керувати літаками виключно західних зразків.
Але, на другому році війни ці розмови сприймаються виключно, як халатність влади і бездіяльність!
Авто звичайно не літак, але якщо наші пілоти літали на цих совкових ********* то на Ф16 проблем не буде взагалі а саме навчання це більше по функціоналу\авіоніці і озброєнню.
Інша справа, що західний літак значно більше ніж радянський чи російський - частина системи.
Із більшими можливостями виявлення цілей і на порядок більшим різномаїттям озброєння.
Перечитай що мною написано, якщо досі не в'їхав.
"Інша справа, що західний літак значно більше ніж радянський чи російський - частина системи.
Із більшими можливостями виявлення цілей і на порядок більшим різномаїттям озброєння"
Ти розумієш різницю між самим літальним апаратом і вмонтованої в нього апаратури?