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Ігнат: Україні потрібно декілька десятків пілотів, які зможуть літати на F-16

f-16,літак

Україні потрібно кілька десятків пілотів, навчених літати на американських винищувачах 4 покоління F-16. Тривалість навчання залежитиме від досвіду кожного окремого пілота.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти".

Він розповів, що в Україні є багато молодих, але досвідчених, з великим нальотом годин, пілотів. Вони мають бойовий досвід та володіють англійською мовою. Саме вони будуть першими навчатися керувати F-16. Перша група, яку відправлять на навчання, вже сформована. 

"Це буде не навчання, а перенавчання на новий тип літака. Їм треба буде збагнути, як це все працює. Їм треба буде поміняти філософію – зі старої радянської техніки пересісти на західну", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що Україні потрібно декілька ескадрилій літаків, щоб повноцінно захищати повітряний простір від дронів-камікадзе та ракет, допомагати наземним силам просуватися та прикривати наше морське узбережжя.

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Щодо самої підготовки пілотів, то все залежатиме від рівня досвіду кожного пілота. Хтось буде спочатку проходити наземну підготовку, а хтось одразу перейде до польотів.

Для навчань будуть використовувати різні літаки, але західні, сучасні, в яких є адаптивна кабіна. Далі підуть навчання на реактивних літаках – цей процес навчання буде довгим, наголошує Юрій Ігнат.

Для тих пілотів, які одразу сядуть в F-16, процес навчання буде коротшим.

"Перспектива навчання наших пілотів буде довгострокова. Ми повинні усіх наших пілотів навчити. І надалі повністю замінити радянський парк Су-24, МіГ-29, Су-27 на західні літаки", – заявив Ігнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає літаки F-16 від європейських країн, - радник Байдена Салліван

Нагадаємо, CNN повідомляла, що Румунія розпочне навчання українських пілотів на винищувачах F-16, ймовірно, вже наступного місяця.

навчання (600) Ігнат Юрій (813) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+10
Можна задіяти американських "відпустників" ))
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13.07.2023 15:37 Відповісти
+9
як Іноземний Легіон воює за Україну на землі,
не бачу жодної причини не зробити Повітряний Іноземний Легіон!
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13.07.2023 15:44 Відповісти
+4
я звісно не експерт але як казав мені інструктор - якщо навчився їздити на конченому жигулю то на мерседесі поїдеш за пару хвилин, але вивчати всі відмінності і функції мерса будеш потім ще не один тиждень.
Авто звичайно не літак, але якщо наші пілоти літали на цих совкових ********* то на Ф16 проблем не буде взагалі а саме навчання це більше по функціоналу\авіоніці і озброєнню.
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13.07.2023 15:52 Відповісти
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Можна задіяти американських "відпустників" ))
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13.07.2023 15:37 Відповісти
повірте мені - це зовсім непогана ідея...
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13.07.2023 15:41 Відповісти
як Іноземний Легіон воює за Україну на землі,
не бачу жодної причини не зробити Повітряний Іноземний Легіон!
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13.07.2023 15:44 Відповісти
Не думаю, що перенавчання викликає великі труднощі у пілотів, які мають опит пілотування МІГів та СУшок. Час потрібен, але все ж не вчити людей з нуля.
А ось нових пілотів потрібно навчати керувати літаками виключно західних зразків.
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13.07.2023 15:41 Відповісти
Головна складність мабуть не в перенавчанні пілотуванню на F-16, а в навчанні бойовому застосуванню літака, як платформи для декількох десятків найменувань ракетного озброєння.
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13.07.2023 19:58 Відповісти
ГОЛОВНИЙ ТОП-ГАН США,обявив,що ГОТОВИЙ САМ!! і його товариші!! сісти на ці літаки для бою!! а він володії приватною військовою компанією!! ТАК,що з боку ЗАКОНА тут все в порядку,а ще є льотчики в ЄВРОПІ,так,що НЕМАЄ ПРОБЛЕМ!!
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13.07.2023 15:44 Відповісти
Ці розмови сприймались в перші місяці війни!
Але, на другому році війни ці розмови сприймаються виключно, як халатність влади і бездіяльність!
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13.07.2023 15:49 Відповісти
я звісно не експерт але як казав мені інструктор - якщо навчився їздити на конченому жигулю то на мерседесі поїдеш за пару хвилин, але вивчати всі відмінності і функції мерса будеш потім ще не один тиждень.
Авто звичайно не літак, але якщо наші пілоти літали на цих совкових ********* то на Ф16 проблем не буде взагалі а саме навчання це більше по функціоналу\авіоніці і озброєнню.
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13.07.2023 15:52 Відповісти
Із чого ти взяв, що МіГ 29- "********"? Як літак ця машина на рівні Ф 16 і навіть вище.
Інша справа, що західний літак значно більше ніж радянський чи російський - частина системи.
Із більшими можливостями виявлення цілей і на порядок більшим різномаїттям озброєння.
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13.07.2023 19:26 Відповісти
ну тобі звісно видніше ніж пілотам які прямо так і кажуть, навіть сперечатись не стану з експертом.
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13.07.2023 22:34 Відповісти
А ну, розкажи які саме пілоти розказують, що МіГ 29- ******** порівняно із Ф 16?
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13.07.2023 22:40 Відповісти
ти взагалі шо за хрон такий щоб я тобі щось доводив і розказував та щей в такому тоні? ти нічого не переплутав? Не позорься, відкриваєш будь-яке інтервью і дивишся а потім попутно забіжи хочаб в вікіпедію і подивись з якої відстані міг29 виявляє ціль, з якої може починати обстріл і як наводиться на ціль ракета і потім розкажеш свої спостереження про "навіть кращий".
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13.07.2023 23:04 Відповісти
Яким чином "виявляє" ціль відноситься до конструкції і технічниких характеристик самого літального апарату, який ти назвав "*********"?
Перечитай що мною написано, якщо досі не в'їхав.

"Інша справа, що західний літак значно більше ніж радянський чи російський - частина системи.
Із більшими можливостями виявлення цілей і на порядок більшим різномаїттям озброєння"
Ти розумієш різницю між самим літальним апаратом і вмонтованої в нього апаратури?
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13.07.2023 23:26 Відповісти
і дійсно, яким це чином найважливіші характеристики літака відносяться до технічних характеристик? "літальний апарат" *****, це ти про планер? як же я іноді жалкую, що на цензорі немає смайлику клоуна... Бувай.
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14.07.2023 00:03 Відповісти
Чувак, навіть грати дурня у тебе погано виходить.
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14.07.2023 01:25 Відповісти
куди мені до тебе "чувак".
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14.07.2023 17:35 Відповісти
попроси гавнокомандуючого- перевчить з асфальтоукладчика за 3 дні як люся вафлестович
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13.07.2023 17:54 Відповісти
Коли уже ці Ігнати та інші будуть меньше ******* ,а щось робити ,не речники а Ванга на мінімалках
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13.07.2023 19:28 Відповісти
 
 