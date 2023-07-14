Друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ. ВIДЕО
Пов’язаний із партією "Слуга народу" Вадим Слюсарєв за лічені дні до повномасштабного вторгнення поїхав у Росію. За декілька місяців він повернувся в Україну, перед тим відвідавши Європу. За час війни він, зокрема, переофоромив на себе бізнес, який належав оточенню колишнього прем’єра Азарова та проросійського політика Мураєва.
Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.
За даними журналістів, він відкрив фірму в Угорщині, зареєстрував компанію у США та придбав нерухомість у Ніцці. Разом із Оленою Польовик, яка веде бізнес в окупованому Криму.
Французька компанія SCI GOODWIN раніше належала росіянам Світлані і Павлу Поповим. Влітку 2022 р. її власниками стали харків’яни Вадим Слюсарєв і Людмила Польовик. Під час укладання угоди зазначалося, що компанія володіє квадратними метрами у комплексі "CARRE RUBIS" у Ніцці, за адресою: 64 Avenue de la Lanterne. За даними французьких держорганів, фірма кілька років тому придбала там кілька квартир і паркомісць.
18 лютого 2022 УП повідомляла, що Слюсарєв поїхав до РФ. За даними ЗМІ, на той момент він був членом партії "Слуга народу". Джерела Bihus.Info повідомили, що після того виїзду Слюсарєв повернувся в Україну у травні 2022-го.
Співрозмовники у "Слузі народу" не змогли повідомити, чи вийшов він з президентської партії.
Голова Харківського обласного осередку "Слуги народу" та давній знайомий Слюсарєва нардеп Сушко заявив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради.
Адвокатка Слюсарєва це питання проігнорувала. Замість відповіді на нього Олена Бардіна зазначила, що Слюсарєв не є членом керівного органу партії – політради, куди його обрали, але нибито так і не призначили.
Нардеп Андрій Одарченко, якого вважали одним із протеже Слюсарєва, повідомив, що спілкується зі Слюсарєвим "досить рідко" і не знає, чи припинено його членство в партії "Слуга народу", пише Bihus.Info.
Про Людмилу Польовик відомо, що у минулому вона була співвласницею двох українських фірм, якими пізніше почав володіти Вадим Слюсарєв. Крім того, у неї є донька Даша, а з її російським мобільним номером пов’язана дівчинка на ім’я Слюсарєва Дарья Вадимівна, за даними злитих російських баз.
"Як виявили Bihus.Info, після окупації Криму росією Польовик відкрила на своїй ділянці в Алушті готель Blumarin. Вона неодноразово фігурувала на відео святкувань дня народження готелю в окупації. Зокрема на відео, викладеному у травні 2022 р", - йдеться в повідомленні.
За даними журналістів, у 2017 Польовик брала участь у державних закупівлях рф – продавала послуги поселення в готелі Blumarin бюджетній установі рф за рублі. Її підпис на тому контракті збігається з підписом на документах про купівлю французької компанії, який стоїть поруч із підписом Слюсарєва.
"Польовик володіє в РФ трьома фірмами, які платять податки агресору (ООО "Рубикон 2016", ООО "Авис-Крым", ООО "Центр медицинской реабилитации"). У державному реєстрі компаній рф "ЕГРЮЛ" Польовик зазначена як громадянка рф. При купівлі французької нерухомості вона вказала українське громадянство", - додали у Bihus.Info.
За даними ЗМІ, під час повномасштабного вторгнення РФ Слюсарєв оформив на себе харківський завод "Рапід", який належав оточенню Мураєва-Азарова, і вивіз частину виробничих потужностей заводу в Угорщину. Крім того, під час повномасштабної війни Слюсарєв став учасником нової компанії у штаті Флоріда і вказав адресу своєї реєстрації у хмарочосі на березі океану. У тих же апартаментах "прописались" свіжостворена американська компанія брата нардепа Одарченка і сам брат нардепа.
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кошти потрапила туди , розправила беніни крильця і отримала монобільшість у ВР !😠
Зеля озолотився , коли набирали нелюдів до цієі позорноі партіі
клептоманів і брехунів😡
В цієї скотини совісті немає.
Значить воно поза законом. ********* суку похабною смертю - накормить копійками.
Вони дають привід не довіряти ні Слугам, ні тому президенту, який прийшов до влади, завдяки таким ось прислужникам
Ср, 23/03/2022 - 15:57
Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.
ЧЛЕН ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля УЕХАЛ ИЗ УКРАИНЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ,
сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.
Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
ЧЛЕНОМ ПОЛИТСОВЕТА партии "Слуга Народа".
В 2020 году на сайте партии Слуга народа https://sluga-narodu.com/kharkivskij-oseredok-partiyi-sluga-narodu-ocholiv-pavlo-sushko/ Слюсарев упоминался как член
совета Харьковской областной партийной организации.
Также Слюсарев фигурировал в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода) как "https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html серый кардинал " мажоритарщиков от партии "Слуга народа" в Харьковской области.
В 2006-2012 годах он был помощником народного депутата 5-го и 6-го
созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.
СЛЮСАРЕВ БЫЛ ПРИЧАСТЕН К ФОРМИРОВАНИЮ МАЖОРИТАРЩИКОВ ОТ «СЛУГИ НАРОДА» НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В 2019 ГОДУ.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
А в Ніцці повісток на вулицях не вручають, там-можна ходити!
Немного о том,чего никогда не скажут в телемарафоне ЗеКодломойских не воров...
Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊🥇🥇🥇
Резнікову повилазило та заціпило ….
Тому і не в НАТО!
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА ОЛЕГ ТАТАРОВ дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .
Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать
замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.
И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)
https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk
Дубинский, Бужанский и им подобные
Несть им числа...
А виноват в этом Байден
Они утверждали, что муж Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР. По данным УП, Руслана Бирюкова назначили на должность советника главы ГБР именно благодаря мужу Венедиктовой..
Выступила заhttps://24tv.ua/ru/glava_gbr_hochet_otmeny_zakona_kotoryj_zapreshhaet_presledovanie_aktivistov_majdana_n1284462 отмену закона , который предусматривает амнистию активистов Майдана. По ее мнению, этот закон препятствует объективному расследованию событий Майдана.
За ее правление первым заместителем директора ГБР стал https://24tv.ua/ru/jeto_pornografija_kotoruju_ustroila_venediktova__advokat_otreagiroval_na_naznachenie_babikova_n1269419 АЛЕКСАНДР БАБИКОв .
Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича
https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303
АНДРІЙ ХОЛОДОВ
У 2019 році був https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21081 обраний народним депутатом 9 скликання ВІД ПАРТІЇ https://www.chesno.org/party/1991/ "СЛУГА НАРОДУ" номером 22 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Когда СБУ поймают Холодова?
КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА
АНДРЕЙ ХОЛОДОВ
вместе с супругой пересек государственную границу
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
Сам Президент публічно звинуватив його у зраді.
Наумов втік, по ньому є справа про державну зраду.
Є питання. НАУМОВА У СБУ ПРИВІВ БАКАНОВ. Зробив йому фантастичний карьерний зріст. Наумов фактично керував СБУ і не вилазив з кабінету Баканова.
Наумов фактично керував митницею і крав масштабно. Ми публиковали про це десятки матеріалів. Нам казали, що це - замовлення.
І ось, Наумов - зрадник. А хто ж тоді Баканов?
Potomu, chto v NATO njeprinjimajut Armii, a Gosudarstva.
Jeslji v NATO prinjimalji bi 'armii', to Ukraina davno bila bi v NATO.
No v NATO prinjimajut Gosudarstva (s Armijami)! I takomu (poka) korumpirovannomu Gosudarstvu kak Ukrainje v NATO ''nje mesto!!!''!!! Posmotritje sami na sebe v zerkalo, Ukrainci! Hotja na protjazhenjii posljednjevo pol-goda! Vam bila predostavljena vozmozhnostj prodavatj zerno v Afriku? Bila! I chto Ukrainskije kompanjii sdjelalji - cherez podstavchikov prodalji v €uropu, obrushilji ceni na zernovih, i poluchilji ZAPRET na UKRAINSKUJU SELJHOZPRODUKCIJU v POLJSHE i v VENGRII!!! I takimi grjaznimi nogami vi hotjitje prijtji v €U i v NATO, zastrjavshije v svojom korupcionnom bolotje? Nam takih nje v €U nje v NATO NHENUZHNO, 'ot slovo VOOBSHCHE''! I znajetje, k sozhaljenjiju mojemu, dlja Ukraini vsjo zakonchitsja tak-zhje kak v 20-je godi proshlovo stoljetjija - potjerjeij gosudarstvenostji i Ukrainskoij njezavisimostji! - odjin Ukrainjec za boljshevikov, drugoij za Petljuru, tretjij za Mahno, chetvjertij za 'voljnuju kazahskoju', i tak daljeje! Kak vi prosralji Ukrainu togda, tak i prosrjotje seijchas. v 21. veke!
Mnje zhalj vas, kazhdij raz kogda ja v svojom Bavarskom Unjiversitjetskom gorodke gdje to u dorogovo otelja zamechaju ogromnij Jeep (u nas v Germanjii takih njet) s Ukrainskimi nomerami. Slava Ukrainje i osobenno 'Bataljonu Monako' - eta samaja vidjimaja chastj Ukraini v €urope sevodnja!
ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
Спасибо еще , что они нам хоть помогают...
Україна воює на чолі з недосвідченим головнокомандувачем, котрий ніколи не мав стосунку до армії і керівництва державою.
Добре хоч ВСУ керують досвідчені генерали, а не маладые зеленые таланты, а то был бы нам сразу трындец
Potomu, chto v NATO njeprinjimajut Armii, a Gosudarstva.
Jeslji v NATO prinjimalji bi 'armii', to Ukraina davno bila bi v NATO.
No v NATO prinjimajut Gosudarstva (s Armijami)! I takomu (poka) korumpirovannomu Gosudarstvu kak Ukrainje v NATO ''nje mesto!!!''!!! Posmotritje sami na sebe v zerkalo, Ukrainci! Hotja na protjazhenjii posljednjevo pol-goda! Vam bila predostavljena vozmozhnostj prodavatj zerno v Afriku? Bila! I chto Ukrainskije kompanjii sdjelalji - cherez podstavchikov prodalji v €uropu, obrushilji ceni na zernovih, i poluchilji ZAPRET na UKRAINSKUJU SELJHOZPRODUKCIJU v POLJSHE i v VENGRII!!! I takimi grjaznimi nogami vi hotjitje prijtji v €U i v NATO, zastrjavshije v svojom korupcionnom bolotje? Nam takih nje v €U nje v NATO NHENUZHNO, 'ot slovo VOOBSHCHE''! I znajetje, k sozhaljenjiju mojemu, dlja Ukraini vsjo zakonchitsja tak-zhje kak v 20-je godi proshlovo stoljetjija - potjerjeij gosudarstvenostji i Ukrainskoij njezavisimostji! - odjin Ukrainjec za boljshevikov, drugoij za Petljuru, tretjij za Mahno, chetvjertij za 'voljnuju kazahskoju', i tak daljeje! Kak vi prosralji Ukrainu togda, tak i prosrjotje seijchas. v 21. veke!
Mnje zhalj vas, kazhdij raz kogda ja v svojom Bavarskom Unjiversitjetskom gorodke gdje to u dorogovo otelja zamechaju ogromnij Jeep (u nas v Germanjii takih njet) s Ukrainskimi nomerami. Slava Ukrainje i osobenno 'Bataljonu Monako' - eta samaja vidjimaja chastj Ukraini v €urope sevodnja!