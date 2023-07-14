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Друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ. ВIДЕО

Пов’язаний із партією "Слуга народу" Вадим Слюсарєв за лічені дні до повномасштабного вторгнення поїхав у Росію. За декілька місяців він повернувся в Україну, перед тим відвідавши Європу. За час війни він, зокрема, переофоромив на себе бізнес, який належав оточенню колишнього прем’єра Азарова та проросійського політика Мураєва.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, він відкрив фірму в Угорщині, зареєстрував компанію у США та придбав нерухомість у Ніцці. Разом із Оленою Польовик, яка веде бізнес в окупованому Криму. 

Французька компанія SCI GOODWIN раніше належала росіянам Світлані і Павлу Поповим. Влітку 2022 р. її власниками стали харків’яни Вадим Слюсарєв і Людмила Польовик. Під час укладання угоди зазначалося, що компанія володіє квадратними метрами у комплексі "CARRE RUBIS" у Ніцці, за адресою: 64 Avenue de la Lanterne. За даними французьких держорганів, фірма кілька років тому придбала там кілька квартир і паркомісць.

Друг Зеленського та спонсор Слуг народу Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ 01

18 лютого 2022 УП повідомляла, що Слюсарєв поїхав до РФ. За даними ЗМІ, на той момент він був членом партії "Слуга народу". Джерела Bihus.Info повідомили, що після того виїзду Слюсарєв повернувся в Україну у травні 2022-го.

Друг Зеленського та спонсор Слуг народу Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ 02

Співрозмовники у "Слузі народу" не змогли повідомити, чи вийшов він з президентської партії.

Читайте: Куратор харківських "слуг народу" Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ

Голова Харківського обласного осередку "Слуги народу" та давній знайомий Слюсарєва нардеп Сушко заявив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради.

Адвокатка Слюсарєва це питання проігнорувала. Замість відповіді на нього Олена Бардіна зазначила, що Слюсарєв не є членом керівного органу партії – політради, куди його обрали, але нибито так і не призначили.

Нардеп Андрій Одарченко, якого вважали одним із протеже Слюсарєва, повідомив, що спілкується зі Слюсарєвим "досить рідко" і не знає, чи припинено його членство в партії "Слуга народу", пише Bihus.Info.

Про Людмилу Польовик відомо, що у минулому вона була співвласницею двох українських фірм, якими пізніше почав володіти Вадим Слюсарєв. Крім того, у неї є донька Даша, а з її російським мобільним номером пов’язана дівчинка на ім’я Слюсарєва Дарья Вадимівна, за даними злитих російських баз.

Читайте також: Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв

"Як виявили Bihus.Info, після окупації Криму росією Польовик відкрила на своїй ділянці в Алушті готель Blumarin. Вона неодноразово фігурувала на відео святкувань дня народження готелю в окупації. Зокрема на відео, викладеному у травні 2022 р", - йдеться в повідомленні.

Друг Зеленського та спонсор Слуг народу Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ 03
Друг Зеленського та спонсор Слуг народу Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ 04

За даними журналістів, у 2017 Польовик брала участь у державних закупівлях рф – продавала послуги поселення в готелі Blumarin бюджетній установі рф за рублі. Її підпис на тому контракті збігається з підписом на документах про купівлю французької компанії, який стоїть поруч із підписом Слюсарєва.

Друг Зеленського та спонсор Слуг народу Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ 05
Друг Зеленського та спонсор Слуг народу Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ 06

"Польовик володіє в РФ трьома фірмами, які платять податки агресору (ООО "Рубикон 2016", ООО "Авис-Крым", ООО "Центр медицинской реабилитации"). У державному реєстрі компаній рф "ЕГРЮЛ" Польовик зазначена як громадянка рф. При купівлі французької нерухомості вона вказала українське громадянство", - додали у Bihus.Info.

За даними ЗМІ, під час повномасштабного вторгнення РФ Слюсарєв оформив на себе харківський завод "Рапід", який належав оточенню Мураєва-Азарова, і вивіз частину виробничих потужностей заводу в Угорщину. Крім того, під час повномасштабної війни Слюсарєв став учасником нової компанії у штаті Флоріда і вказав адресу своєї реєстрації у хмарочосі на березі океану. У тих же апартаментах "прописались" свіжостворена американська компанія брата нардепа Одарченка і сам брат нардепа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Друг Зеленського та спонсор "Слуги Народу" Слюсарєв придбав нерухомість в одному з елітних ЖК Києва, - журналіст

Автор: 

Бігус Денис (198) Слюсарєв Вадим (13)


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Топ коментарі
+49
ці вже в НАТО.а ви зебарани в сраці.
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14.07.2023 10:07 Відповісти
+46
+10000%
В той час, коли в Україні йде війна друзі Зе-клоуна продовжують обікрадати Україну. А простих людей крутять на вулицях міст і відправляють воювати.
=============================================
Пов'язаний із партією "Слуга народу" Вадим Слюсарєв за лічені дні до повномасштабного вторгнення поїхав у Росію. За декілька місяців він повернувся в Україну, перед тим відвідавши Європу. За час війни він, зокрема, переофоромив на себе бізнес, який належав оточенню колишнього прем'єра Азарова та проросійського політика Мураєва.
=============================================
І це 95% української влади от такі. Друг Зеленського.
Зеленський, скажи хто твій друг - я скажу хто ти.
От чому Україна не в НАТО, не в ЄС. Із-за таких дружків президентів і за других злодіїв при владі.
Як було при Януковичі, влада грабила свою країну - так все і залишилось. Поміняли шило на мило.
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14.07.2023 10:14 Відповісти
+39

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14.07.2023 10:11 Відповісти
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Байда,я тобі одну розумну річ скажу.Якщо ти помітив,що в магазині зросла ціна,то піди в інший і купи той самий товар за нижчою ціною.І не звинувачуй Порошенка
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14.07.2023 12:07 Відповісти
Баба Маша цілком могла продати цей газ сусіду,якщо вона цього не зробила--то її проблема.І ціни визначають економічні закони,а не зеленський
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14.07.2023 12:16 Відповісти
В , так званій , партіі слуг уродів , одна мразота , яка за величезні
кошти потрапила туди , розправила беніни крильця і отримала монобільшість у ВР !😠
Зеля озолотився , коли набирали нелюдів до цієі позорноі партіі
клептоманів і брехунів😡
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14.07.2023 11:52 Відповісти
Партія "Нарід - слуга"
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14.07.2023 18:09 Відповісти
йа нє йа і дача нє мая ...
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14.07.2023 11:52 Відповісти
Бо слуги не нашого народу.
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14.07.2023 11:54 Відповісти
Зате не барига...
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14.07.2023 11:56 Відповісти
Когда я стану президентом то у нас будет все хорошо , но я не сказал , что у вас будет все хорошо.
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14.07.2023 12:01 Відповісти
Депутать. Срав він на нас.
В цієї скотини совісті немає.
Значить воно поза законом. ********* суку похабною смертю - накормить копійками.
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14.07.2023 12:06 Відповісти
як же задовбав вже цей байден зі своєю корупцією...
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14.07.2023 12:08 Відповісти
Розслабтеся,цього недоумкуватого байду щойно забанили
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14.07.2023 12:18 Відповісти
Скільки люті, ненависті, о то, щоб усе це та вилити на ворогів, ми би уже перемогли і будували би іще одну демократичну Україну уже зовсім по-іншому.
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14.07.2023 12:23 Відповісти
Такі як Слюсарєв гірші за ворогів зовнішніх, вони руйнують Україну зсередини, вони ********* її перед світом.

Вони дають привід не довіряти ні Слугам, ні тому президенту, який прийшов до влади, завдяки таким ось прислужникам
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14.07.2023 14:33 Відповісти
Высокопоставленный «слуга народа» удрал в Россию накануне войны

Ср, 23/03/2022 - 15:57

Упоминание Вадима Слюсарева исчезло с официального сайта партии власти.

ЧЛЕН ПАРТИИ "СЛУГА НАРОДА" и ОДИН ИЗ КУРАТОРОВ ПАРТИИ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ Вадим Слюсарев 18 февраля УЕХАЛ ИЗ УКРАИНЫ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ,

сообщает https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/ Украинская правда со ссылкой на данные базы российской пограничной службы, оказавшиеся в распоряжении редакции.

Так, по данным базы 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП "Нехотеевка".

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
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14.07.2023 14:38 Відповісти
13 марта 2021 года Вадим Слюсарев был https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3207620-do-politradi-partii-sluga-narodu-vvijsli-patero-ministriv.html?fbclid=IwAR29LxYYDSyxa7E_5YzDxzcy4pxNf9diwqz5IaKcy9aRO9xJxQ-jPE9YYqg избран

ЧЛЕНОМ ПОЛИТСОВЕТА партии "Слуга Народа".
В 2020 году на сайте партии Слуга народа https://sluga-narodu.com/kharkivskij-oseredok-partiyi-sluga-narodu-ocholiv-pavlo-sushko/ Слюсарев упоминался как член

совета Харьковской областной партийной организации.

Также Слюсарев фигурировал в расследовании проекта "Схемы" (Радио Свобода) как "https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30093380.html серый кардинал " мажоритарщиков от партии "Слуга народа" в Харьковской области.
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14.07.2023 14:41 Відповісти
РЕДКО Я СЕЙЧАС КОММЕНТИРУЮ ...НО ЗАСТАВИЛИ .....ДА ПОСАДИ ТЫ @УКА ТРЁХ СВОИХ ДРУЗЕЙ
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14.07.2023 12:27 Відповісти
не посадить НИКОГДА , на друзьях вся ,,слуга ,,держится
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14.07.2023 13:17 Відповісти
СЛЮСАРЕВ ранее был руководителем Департамента персонала внутренней безопасности Государственной пограничной службы Украины.

В 2006-2012 годах он был помощником народного депутата 5-го и 6-го

созывов от «Партии регионов» Артема Пшонки.

СЛЮСАРЕВ БЫЛ ПРИЧАСТЕН К ФОРМИРОВАНИЮ МАЖОРИТАРЩИКОВ ОТ «СЛУГИ НАРОДА» НА ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРАХ В 2019 ГОДУ.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/22/7333657/
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14.07.2023 14:48 Відповісти
Хорошо падлы страну защищают.
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14.07.2023 12:27 Відповісти
Софія Федина: Дуже часто ми хочемо багато прав, але не хочемо чути ані про обов'язки, ані про відповідальність. І з українського боку ми теж могли багато зробити для обезпечення обороноздатності нашої держави. Це не НАТО і не Байден зупинили ракетні програми в 2019 році. Це не НАТО і не Байнед намагалися знищити єдиний Павлоградський завод, який виробляв ракетне паливо. Це не НАТО і не Байден скорочували армію України в 2020 році ......" - https://youtu.be/mai8P24WNs4?t=79
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14.07.2023 12:27 Відповісти
Оце так новина. Можна подумати він до цього не мав нерухомості. Солодка парочка Слюсарєв та Іванов курують митницю, призначення на посади, фінансові потоки , отримують левову частину хабарів, з яких СН отримують зп в конвертах. Дочка Іванова є депутаткою аіж СН. Коротше , якщо разом , то усіх.
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14.07.2023 12:35 Відповісти
А почему Слюсареву, 1972 года рождения, на улице не скрутили руки и не вручили повестку из военкомата?
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14.07.2023 12:38 Відповісти
Бо він «працює»(((
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14.07.2023 12:40 Відповісти
А він по українських вулицях не ходить, він їздить.
А в Ніцці повісток на вулицях не вручають, там-можна ходити!
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14.07.2023 13:02 Відповісти
https://youtu.be/GKLgtb3u5A8 ...

Немного о том,чего никогда не скажут в телемарафоне ЗеКодломойских не воров...
Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊🥇🥇🥇
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14.07.2023 12:41 Відповісти
Військовозобов'язаний, але він «якось дивно» виїхав за кордон!
Резнікову повилазило та заціпило ….
Тому і не в НАТО!
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14.07.2023 12:53 Відповісти
Байден, пачиму ми не в нате !??!?!?
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14.07.2023 13:00 Відповісти
ТАТАРОВ ПОМОГ УБЕЖАТЬ МЕДВЕДЧУКУ И ПОРТНОВЫМ - ЦПК

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ОФИСА ПРЕЗИДЕНТА ОЛЕГ ТАТАРОВ дал сбежать Виктору Медведчуку, Андрею Портнову, а также сыну Портнова. Об этом заявили в Центре противодействия коррупции (ЦПК) в https://www.facebook.com/antac.ua/posts/5011260075639409 Facebook .

Кроме того, по данным ЦБК, Татаров пытается разблокировать

замороженные в Украине счета компании путинского олигарха Дерипаски - Николаевского глиноземного завода.

И это еще далеко не все, что делает Татаров прямо сейчас - во время войны», - сообщают в ЦПК (Центр протидії корупції)

https://www.rupor.info/news/185943/tatarov-pomog-ubezhat-medvedchuku-i-portnovym-tspk
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14.07.2023 14:54 Відповісти
Кто там еще из СЛУГ?

Дубинский, Бужанский и им подобные
Несть им числа...

А виноват в этом Байден
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14.07.2023 14:56 Відповісти
Венедиктова (ныне на «заслуженном» отдыхе послицей в Швейцарии) https://24tv.ua/ru/venediktova_podala_v_sud_na_centr_protivodejstvija_korrupcii_n1294095 Подала в суд на "Украинскую правду" и Центр противодействия коррупции.

Они утверждали, что муж Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на кадровую политику ГБР. По данным УП, Руслана Бирюкова назначили на должность советника главы ГБР именно благодаря мужу Венедиктовой..

Выступила заhttps://24tv.ua/ru/glava_gbr_hochet_otmeny_zakona_kotoryj_zapreshhaet_presledovanie_aktivistov_majdana_n1284462 отмену закона , который предусматривает амнистию активистов Майдана. По ее мнению, этот закон препятствует объективному расследованию событий Майдана.

За ее правление первым заместителем директора ГБР стал https://24tv.ua/ru/jeto_pornografija_kotoruju_ustroila_venediktova__advokat_otreagiroval_na_naznachenie_babikova_n1269419 АЛЕКСАНДР БАБИКОв .

Он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы экс-президента Виктора Януковича


https://24tv.ua/ru/irina_venediktova_biografija_deputata_kto_takaja_venediktova_n1255303
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14.07.2023 15:00 Відповісти
Гнидиси зеленоморді. Переписали фірми на себе щоб в виродка Мураєва та друзів блазня з кацапськіми паспортами часом не конфіскували майно. Ну хто у Франції подумає що друг блазня може ховати кацапські активи?
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14.07.2023 13:11 Відповісти
Вони не подумають, вони все це знають но не знають що робить з 73% зеленоухих
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14.07.2023 14:08 Відповісти
Ще один СЛУГА

АНДРІЙ ХОЛОДОВ

У 2019 році був https://itd.rada.gov.ua/mps/info/page/21081 обраний народним депутатом 9 скликання ВІД ПАРТІЇ https://www.chesno.org/party/1991/ "СЛУГА НАРОДУ" номером 22 у списку як безпартійний. Член однойменної фракції. Заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Когда СБУ поймают Холодова?

 КУМ ВИКТОРА МЕДВЕДЧУКА

АНДРЕЙ ХОЛОДОВ

вместе с супругой пересек государственную границу

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/04/3/7336930/
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14.07.2023 15:07 Відповісти
Наумов - зрадник. А Баканов - хто?

Сам Президент публічно звинуватив його у зраді.

Наумов втік, по ньому є справа про державну зраду.

Є питання. НАУМОВА У СБУ ПРИВІВ БАКАНОВ. Зробив йому фантастичний карьерний зріст. Наумов фактично керував СБУ і не вилазив з кабінету Баканова.

Наумов фактично керував митницею і крав масштабно. Ми публиковали про це десятки матеріалів. Нам казали, що це - замовлення.

І ось, Наумов - зрадник. А хто ж тоді Баканов?
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14.07.2023 15:22 Відповісти
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14.07.2023 13:51 Відповісти
Ця рибка згнила.. ЦЕ "МАЙЖЕ НАТО".. Проте журналіст УП М.Ткач видає : Ви - не Амазон, а ми - не полігон
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14.07.2023 14:24 Відповісти
ПАЧЄМУ МИ НЄ В НАТО ?
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14.07.2023 14:32 Відповісти
Pochemu Ukraine nje v NATO?
Potomu, chto v NATO njeprinjimajut Armii, a Gosudarstva.
Jeslji v NATO prinjimalji bi 'armii', to Ukraina davno bila bi v NATO.
No v NATO prinjimajut Gosudarstva (s Armijami)! I takomu (poka) korumpirovannomu Gosudarstvu kak Ukrainje v NATO ''nje mesto!!!''!!! Posmotritje sami na sebe v zerkalo, Ukrainci! Hotja na protjazhenjii posljednjevo pol-goda! Vam bila predostavljena vozmozhnostj prodavatj zerno v Afriku? Bila! I chto Ukrainskije kompanjii sdjelalji - cherez podstavchikov prodalji v €uropu, obrushilji ceni na zernovih, i poluchilji ZAPRET na UKRAINSKUJU SELJHOZPRODUKCIJU v POLJSHE i v VENGRII!!! I takimi grjaznimi nogami vi hotjitje prijtji v €U i v NATO, zastrjavshije v svojom korupcionnom bolotje? Nam takih nje v €U nje v NATO NHENUZHNO, 'ot slovo VOOBSHCHE''! I znajetje, k sozhaljenjiju mojemu, dlja Ukraini vsjo zakonchitsja tak-zhje kak v 20-je godi proshlovo stoljetjija - potjerjeij gosudarstvenostji i Ukrainskoij njezavisimostji! - odjin Ukrainjec za boljshevikov, drugoij za Petljuru, tretjij za Mahno, chetvjertij za 'voljnuju kazahskoju', i tak daljeje! Kak vi prosralji Ukrainu togda, tak i prosrjotje seijchas. v 21. veke!
Mnje zhalj vas, kazhdij raz kogda ja v svojom Bavarskom Unjiversitjetskom gorodke gdje to u dorogovo otelja zamechaju ogromnij Jeep (u nas v Germanjii takih njet) s Ukrainskimi nomerami. Slava Ukrainje i osobenno 'Bataljonu Monako' - eta samaja vidjimaja chastj Ukraini v €urope sevodnja!
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14.07.2023 19:01 Відповісти
Подарок Суркиса Баканову за 15 тысяч не вызвал интереса в НАПК

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ 2020, 09:53

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/ https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/21/7237952/
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14.07.2023 15:08 Відповісти
В том, что мы не в ЕС и НАТО, виноваты не ЕС И НАТО!!!
Спасибо еще , что они нам хоть помогают...

Україна воює на чолі з недосвідченим головнокомандувачем, котрий ніколи не мав стосунку до армії і керівництва державою.

Добре хоч ВСУ керують досвідчені генерали, а не маладые зеленые таланты, а то был бы нам сразу трындец
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14.07.2023 15:17 Відповісти
Я те ж про це думав…. А як би командувачем призначили наприклад арахамію чи безуглу, що б це було б???? Точно шо триндець, вже б другий рік під куйлом проживали….
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14.07.2023 15:43 Відповісти
граб награбленое......девіз гопників
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14.07.2023 18:26 Відповісти
Pochemu Ukraine nje v NATO?
Potomu, chto v NATO njeprinjimajut Armii, a Gosudarstva.
Jeslji v NATO prinjimalji bi 'armii', to Ukraina davno bila bi v NATO.
No v NATO prinjimajut Gosudarstva (s Armijami)! I takomu (poka) korumpirovannomu Gosudarstvu kak Ukrainje v NATO ''nje mesto!!!''!!! Posmotritje sami na sebe v zerkalo, Ukrainci! Hotja na protjazhenjii posljednjevo pol-goda! Vam bila predostavljena vozmozhnostj prodavatj zerno v Afriku? Bila! I chto Ukrainskije kompanjii sdjelalji - cherez podstavchikov prodalji v €uropu, obrushilji ceni na zernovih, i poluchilji ZAPRET na UKRAINSKUJU SELJHOZPRODUKCIJU v POLJSHE i v VENGRII!!! I takimi grjaznimi nogami vi hotjitje prijtji v €U i v NATO, zastrjavshije v svojom korupcionnom bolotje? Nam takih nje v €U nje v NATO NHENUZHNO, 'ot slovo VOOBSHCHE''! I znajetje, k sozhaljenjiju mojemu, dlja Ukraini vsjo zakonchitsja tak-zhje kak v 20-je godi proshlovo stoljetjija - potjerjeij gosudarstvenostji i Ukrainskoij njezavisimostji! - odjin Ukrainjec za boljshevikov, drugoij za Petljuru, tretjij za Mahno, chetvjertij za 'voljnuju kazahskoju', i tak daljeje! Kak vi prosralji Ukrainu togda, tak i prosrjotje seijchas. v 21. veke!
Mnje zhalj vas, kazhdij raz kogda ja v svojom Bavarskom Unjiversitjetskom gorodke gdje to u dorogovo otelja zamechaju ogromnij Jeep (u nas v Germanjii takih njet) s Ukrainskimi nomerami. Slava Ukrainje i osobenno 'Bataljonu Monako' - eta samaja vidjimaja chastj Ukraini v €urope sevodnja!
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14.07.2023 19:05 Відповісти
так вийнятків у слуг народу немає- усе шапіто однакове іх же за такими критеріями і підбирали, тому нічого дивного
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15.07.2023 11:35 Відповісти
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