Друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв купив нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка веде бізнес в окупованому Криму, - ЗМІ. ВIДЕО

Пов’язаний із партією "Слуга народу" Вадим Слюсарєв за лічені дні до повномасштабного вторгнення поїхав у Росію. За декілька місяців він повернувся в Україну, перед тим відвідавши Європу. За час війни він, зокрема, переофоромив на себе бізнес, який належав оточенню колишнього прем’єра Азарова та проросійського політика Мураєва.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналістів, він відкрив фірму в Угорщині, зареєстрував компанію у США та придбав нерухомість у Ніцці. Разом із Оленою Польовик, яка веде бізнес в окупованому Криму.

Французька компанія SCI GOODWIN раніше належала росіянам Світлані і Павлу Поповим. Влітку 2022 р. її власниками стали харків’яни Вадим Слюсарєв і Людмила Польовик. Під час укладання угоди зазначалося, що компанія володіє квадратними метрами у комплексі "CARRE RUBIS" у Ніцці, за адресою: 64 Avenue de la Lanterne. За даними французьких держорганів, фірма кілька років тому придбала там кілька квартир і паркомісць.

18 лютого 2022 УП повідомляла, що Слюсарєв поїхав до РФ. За даними ЗМІ, на той момент він був членом партії "Слуга народу". Джерела Bihus.Info повідомили, що після того виїзду Слюсарєв повернувся в Україну у травні 2022-го.

Співрозмовники у "Слузі народу" не змогли повідомити, чи вийшов він з президентської партії.

Читайте: Куратор харківських "слуг народу" Слюсарєв виїхав до РФ напередодні її вторгнення в Україну, - ЗМІ

Голова Харківського обласного осередку "Слуги народу" та давній знайомий Слюсарєва нардеп Сушко заявив, що його осередок не володіє запитуваною інформацією. Хоча саме в цьому регіональному партійному осередку Слюсарєв раніше був членом ради.

Адвокатка Слюсарєва це питання проігнорувала. Замість відповіді на нього Олена Бардіна зазначила, що Слюсарєв не є членом керівного органу партії – політради, куди його обрали, але нибито так і не призначили.

Нардеп Андрій Одарченко, якого вважали одним із протеже Слюсарєва, повідомив, що спілкується зі Слюсарєвим "досить рідко" і не знає, чи припинено його членство в партії "Слуга народу", пише Bihus.Info.

Про Людмилу Польовик відомо, що у минулому вона була співвласницею двох українських фірм, якими пізніше почав володіти Вадим Слюсарєв. Крім того, у неї є донька Даша, а з її російським мобільним номером пов’язана дівчинка на ім’я Слюсарєва Дарья Вадимівна, за даними злитих російських баз.

Читайте також: Компанія Мураєва підтвердила, що її придбав друг Зеленського та спонсор "Слуг народу" Слюсарєв

"Як виявили Bihus.Info, після окупації Криму росією Польовик відкрила на своїй ділянці в Алушті готель Blumarin. Вона неодноразово фігурувала на відео святкувань дня народження готелю в окупації. Зокрема на відео, викладеному у травні 2022 р", - йдеться в повідомленні.





За даними журналістів, у 2017 Польовик брала участь у державних закупівлях рф – продавала послуги поселення в готелі Blumarin бюджетній установі рф за рублі. Її підпис на тому контракті збігається з підписом на документах про купівлю французької компанії, який стоїть поруч із підписом Слюсарєва.





"Польовик володіє в РФ трьома фірмами, які платять податки агресору (ООО "Рубикон 2016", ООО "Авис-Крым", ООО "Центр медицинской реабилитации"). У державному реєстрі компаній рф "ЕГРЮЛ" Польовик зазначена як громадянка рф. При купівлі французької нерухомості вона вказала українське громадянство", - додали у Bihus.Info.

За даними ЗМІ, під час повномасштабного вторгнення РФ Слюсарєв оформив на себе харківський завод "Рапід", який належав оточенню Мураєва-Азарова, і вивіз частину виробничих потужностей заводу в Угорщину. Крім того, під час повномасштабної війни Слюсарєв став учасником нової компанії у штаті Флоріда і вказав адресу своєї реєстрації у хмарочосі на березі океану. У тих же апартаментах "прописались" свіжостворена американська компанія брата нардепа Одарченка і сам брат нардепа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Друг Зеленського та спонсор "Слуги Народу" Слюсарєв придбав нерухомість в одному з елітних ЖК Києва, - журналіст