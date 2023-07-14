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Новини
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Формат участі Путіна в саміті БРІКС ще не визначено, - Пєсков

путін

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що формат участі російського диктатора у саміті БРІКС в ПАР наразі не визначено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Формат участі Путіна у саміті БРІКС наразі не визначено, продовжуються обговорення", - сказав він.

РосЗМІ повідомили, що Путін відклав рішення про поїздку на саміт БРІКС через "низку невдач"

Президент ПАР Рамафоса заявив, що попри ордер на арешт МКС Путін буде присутнім на саміті БРІКС.

Читайте: ПАР прийме саміт БРІКС у серпні попри ордер на арешт Путіна, - Reuters

Автор: 

Пєсков Дмитро (1707) путін володимир (24222) ПАР (165) БРІКС (64)


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Топ коментарі
+4
Зассал
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14.07.2023 12:49 Відповісти
+2
чому так? усі дублери намагаються відкосити?
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14.07.2023 12:50 Відповісти
+2
Поки що диктатор побоюється розплати. Але шкоду світовому порядку вже нанесено. Ера, де домінує право сильного диктувати свої умови і залякувати незгодних зброєю масового ураження стала дуже близькою.
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14.07.2023 12:51 Відповісти
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Шукають чумайдан побільше, бо мало лі шо...
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14.07.2023 12:47 Відповісти
Формат визначений давно , щоб зберегти лице ботоксного - голова повинна зберігатися в

фомаліні.
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14.07.2023 12:51 Відповісти
То їду, то не їду. Копіює нашого Гкомандуючого.
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14.07.2023 12:48 Відповісти
У форматі "очково".
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14.07.2023 12:49 Відповісти
)9уйло тупо підсикує ...
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14.07.2023 12:49 Відповісти
Зассал
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14.07.2023 12:49 Відповісти
заодно и засрал
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14.07.2023 14:51 Відповісти
сцикотно і хочеться і очко жим жим👌
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14.07.2023 12:49 Відповісти
Формат - буцегарня в ПАР.
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14.07.2023 12:50 Відповісти
Буцегарня та ж сама, в який сконав Мілошевіч, в Гаазі. В ПАР тільки арешт і трансфер.
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14.07.2023 13:53 Відповісти
чому так? усі дублери намагаються відкосити?
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14.07.2023 12:50 Відповісти
Лежачі під крапельницею.
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14.07.2023 12:50 Відповісти
Поки що диктатор побоюється розплати. Але шкоду світовому порядку вже нанесено. Ера, де домінує право сильного диктувати свої умови і залякувати незгодних зброєю масового ураження стала дуже близькою.
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14.07.2023 12:51 Відповісти
Їхав у Преторію--потрапив у Гаагу.Буває
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14.07.2023 12:51 Відповісти
от і побачимо на що здатен-- Міжнародний розшук
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14.07.2023 12:58 Відповісти
Не міжнародний розшук, а ПАР, як держава.
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14.07.2023 13:54 Відповісти
Думаю, поедет. **** копслеит Зе с то поеду на саммит НАТО, то не поеду. Для **** эта поездка отличный способ показать, что постановления международного суда мало что значат.
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14.07.2023 12:59 Відповісти
**** дико ссыт, так как это "показывание" от него не зависит.
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14.07.2023 13:55 Відповісти
rm -rf /х#йло. Повторить по вкусу. Вот и весь формат.
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14.07.2023 13:02 Відповісти
Сразу ж в аеропорті взяти підора під варту ,зафільмувати іпало униле і розповсюджити all over the world
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14.07.2023 13:08 Відповісти
Онлайн. З Гааги
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14.07.2023 14:23 Відповісти
 
 