Формат участі Путіна в саміті БРІКС ще не визначено, - Пєсков
Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що формат участі російського диктатора у саміті БРІКС в ПАР наразі не визначено.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Формат участі Путіна у саміті БРІКС наразі не визначено, продовжуються обговорення", - сказав він.
РосЗМІ повідомили, що Путін відклав рішення про поїздку на саміт БРІКС через "низку невдач"
Президент ПАР Рамафоса заявив, що попри ордер на арешт МКС Путін буде присутнім на саміті БРІКС.
Топ коментарі
+4 Сергей Середа
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+2 Office Den Haag
показати весь коментар14.07.2023 12:50 Відповісти Посилання
+2 Людмила Полякова #573716
показати весь коментар14.07.2023 12:51 Відповісти Посилання
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