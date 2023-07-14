Формат участі Путіна в саміті БРІКС ще не визначено, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що формат участі російського диктатора у саміті БРІКС в ПАР наразі не визначено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Формат участі Путіна у саміті БРІКС наразі не визначено, продовжуються обговорення", - сказав він.

РосЗМІ повідомили, що Путін відклав рішення про поїздку на саміт БРІКС через "низку невдач"

Президент ПАР Рамафоса заявив, що попри ордер на арешт МКС Путін буде присутнім на саміті БРІКС.

Читайте: ПАР прийме саміт БРІКС у серпні попри ордер на арешт Путіна, - Reuters