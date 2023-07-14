Шольц про передачу касетних боєприпасів Україні: Не коментуємо суверенне рішення США

Берлін не коментує суверенне рішення США про передачу Україні касетних боєприпасів, хоча й виступає загалом проти використання таких видів озброєнь.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на річній великій пресконференції в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підписали Конвенцію Осло, ми не маємо власних запасів касетних боєприпасів. ФРН на багатьох міжнародних майданчиках намагалася переконати інші країни доєднатися до Конвенції. Але США не підписали Конвенцію, так само як Росія і Україна, тому ми сказали, що не коментуємо суверенні рішення інших країн", - сказав Шольц.

Він визнав при цьому, що це рішення Вашингтона не здивувало німецьку сторону, особливо з огляду на те, що партнери не можуть наразі передати Україні звичайні боєприпаси в достатній кількості.

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Рішення нещодавнього саміту НАТО у Вільнюсі глава уряду ФРН назвав добрими і підкреслив, що це "не кінцева зупинка, а проміжний пункт".

Він зазначив, що на саміті було досягнуто домовленості про започаткування "дуже далекосяжного безпекового партнерства", яке передбачає підтримку України як під час війни, так і після її завершення. Щольц пообіцяв, що Німеччина направлятиме "подальші мільярди Україні ближчими роками".

Російська агресивна війна стала поворотним моментом в історії, Європа згуртувалися навколо ідеї щодо неприпустимості зміни державних кордонів і того, з якою жорстокістю російський президент намагається відняти території сусідньої країни.

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"Ми не можемо цього акцептувати, ми не можемо дозволити цьому статися", - підкреслив канцлер. Тому, за його словами, Німеччина разом із союзниками та партнерами підтримує Україну в її захисті від агресора фінансово, економічно, гуманітарно та зброєю.

Шольц, відповідаючи на запитання стосовно членства в Північноатлантичному альянсі Швеції, обмовився і сказав: "Я підтримую членство України в НАТО", що викликало жваву реакцію численних представників преси.

Нагадаємо, напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.