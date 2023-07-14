УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6922 відвідувача онлайн
Новини
760 11

Шольц про передачу касетних боєприпасів Україні: Не коментуємо суверенне рішення США

боєприпаси,касетні

Берлін не коментує суверенне рішення США про передачу Україні касетних боєприпасів, хоча й виступає загалом проти використання таких видів озброєнь.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц на річній великій пресконференції в Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми підписали Конвенцію Осло, ми не маємо власних запасів касетних боєприпасів. ФРН на багатьох міжнародних майданчиках намагалася переконати інші країни доєднатися до Конвенції. Але США не підписали Конвенцію, так само як Росія і Україна, тому ми сказали, що не коментуємо суверенні рішення інших країн", - сказав Шольц.

Він визнав при цьому, що це рішення Вашингтона не здивувало німецьку сторону, особливо з огляду на те, що партнери не можуть наразі передати Україні звичайні боєприпаси в достатній кількості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ворога приходить час розплати, - Череватий про передачу Силам оборони касетних боєприпасів

Рішення нещодавнього саміту НАТО у Вільнюсі глава уряду ФРН назвав добрими і підкреслив, що це "не кінцева зупинка, а проміжний пункт".

Він зазначив, що на саміті було досягнуто домовленості про започаткування "дуже далекосяжного безпекового партнерства", яке передбачає підтримку України як під час війни, так і після її завершення. Щольц пообіцяв, що Німеччина направлятиме "подальші мільярди Україні ближчими роками".

Російська агресивна війна стала поворотним моментом в історії, Європа згуртувалися навколо ідеї щодо неприпустимості зміни державних кордонів і того, з якою жорстокістю російський президент намагається відняти території сусідньої країни.

Також читайте: США підтвердили доставку касетних боєприпасів до України

"Ми не можемо цього акцептувати, ми не можемо дозволити цьому статися", - підкреслив канцлер. Тому, за його словами, Німеччина разом із союзниками та партнерами підтримує Україну в її захисті від агресора фінансово, економічно, гуманітарно та зброєю.

Шольц, відповідаючи на запитання стосовно членства в Північноатлантичному альянсі Швеції, обмовився і сказав: "Я підтримую членство України в НАТО", що викликало жваву реакцію численних представників преси.

Нагадаємо, напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

Автор: 

НАТО (6636) Шольц Олаф (1142) касетні боєприпаси (130)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
ДОСТОЙНА відповідь! Особливо на фоні підписаної конвенції на продовженні поставок снарядів та бронетехніки Україні!
показати весь коментар
14.07.2023 14:22 Відповісти
+4
Ф16 на озброені Бундесферу не має, якщо не помиляюся є Єврофайтери ...
показати весь коментар
14.07.2023 14:23 Відповісти
+3
Московських окупантів, убивць Українців, розмови шрьодера, меркель, Шольца, не зупинили від убивст в Україні !!
А добре Українське слово «Нехай счастить!», разом з касетними ************, спиймається окупантами набагато краще!!
Цоков, може це підтвердити…
Слава Україні!
показати весь коментар
14.07.2023 14:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ти давай F-16, а Байден знає що робити і без твоїх коментарів.
показати весь коментар
14.07.2023 14:21 Відповісти
Ф16 на озброені Бундесферу не має, якщо не помиляюся є Єврофайтери ...
показати весь коментар
14.07.2023 14:23 Відповісти
Шлоьц передаст
показати весь коментар
14.07.2023 14:21 Відповісти
ДОСТОЙНА відповідь! Особливо на фоні підписаної конвенції на продовженні поставок снарядів та бронетехніки Україні!
показати весь коментар
14.07.2023 14:22 Відповісти
Шольце будь мужиком, покажи що ти не боїшся *****. Скажи що Штати зробили все правильно.
показати весь коментар
14.07.2023 14:23 Відповісти
Політик він по-перше політик, а вже потім людина. Він зважає на електоральні настрої. От скільки українців переймалися долею Грузії в 2008? Тому що нам було вигідно цього не помічяти. Хочя я не розумію як Грузини після всіх знущань вибрали проросійський уряд
показати весь коментар
14.07.2023 14:35 Відповісти
Московських окупантів, убивць Українців, розмови шрьодера, меркель, Шольца, не зупинили від убивст в Україні !!
А добре Українське слово «Нехай счастить!», разом з касетними ************, спиймається окупантами набагато краще!!
Цоков, може це підтвердити…
Слава Україні!
показати весь коментар
14.07.2023 14:25 Відповісти
.......у війні є прості але чесні бачення країн партнерів в війні проти росії....НАДАННЯ ******** ТА ДАЛЕКОБІЙНОЇ ЗБРОЇ...НАДАННЯ ТЕХНІКИ ТА ТАНКІВ В ПЕРСПЕКТИВІ ЛІТАКІВ.....АЛЕ.....УВАГА....НАВІТЬ ВСЕ ЦЕ НЕ НАБЛИЖАЄ УКРАЇНУ ДО ВСТУПУ НАТО...ЯКЩО ВСІ КРАЇНИ ПАРТНЕРИ В ОДИН ГОЛОС КАЖУТЬ РЕФОРМУЙТЕ АРМІЮ ДО СТАНДАРТІВ І УСТАВУ НАТО ...ЩО ДОРЕЧІ ПРИБЕРЕ БАГАТОМІЛЬЙОНУ КОРУПЦІЮ......АЛЕ КЕРІВНИЦТВО КРАЇНИ УПОРНО СПИРАЮЧИСЬ НА ВІЙНУ ВЗАГАЛІ НЕХОЧЕ ЧИПАТИ СОВКОВУ МОДЕЛЬ І ПРАВЛІННЯ І СТАТУТУ АРМІЇ....НЕМАЄ В ПЛАНАХ РЕФОРМ ТА ЗМІНУ ЗАКОНІВ НА ТІ ЯКІ БУДУТЬ ВІДПОВІДАТИ СТАНДАРТАМ ТА МОДЕЛІ НАТО.....А ЗНАЧИТЬ ЩО....МАБУТЬ ЗНОВУ НАС РОБЛЯТЬ ВОНИ ВСІХ РАЗОМ...БРЕХНЯ В ТОМУ ЩО КАЖУТЬ І МІН .ОБОРОНОВЕЦЬ І ПРЕЗИДЕНТ ОДНЕ ..ЩО МИ ХОЧЕМО ......АЛЕ ДЛЯ ЦЬОГО НЕРОБИТЬСЯ НІЧОГО НАВІТЬ ПЛАНУ НЕМАЄ .....ЦЕ ТАКИЙ СОБІ РОЗВОД ПО ....ЯНУКОВСЬКИ....ОГИДНО ТА ПРИКРО ЩО КРАЇНУ ДУРЯТЬ...І ВИ ВПЕВНЕНІ ЩО ЖІНКИ ПОВЕРНУТЬСЯ ...НІ....ЖІНКИ В ТАКУ КРАЇНУ ПОВЕРТАТИСЬ НЕМАЮТЬ БАЖАННЯ...ПРОЙДЕ РІК...І У ВАШИНГТОНІ ..ПІСНЯ ЗЕШОБЛА ...ПОВТОРИТЬСЯ...МИ ДУЖЕ ХОЧЕМО АЛЕ НАС НЕБЕРУТЬ....ЖАХ....ЯКИЙ ЄС І НАТО ...НІ КРАЇНА ТАК КОРУМПОВАНА ЩО НІЯКІ БАЖАННЯ НАРОДУ УКРАЇНИ НЕПЕРЕСИЛЯТЬ БАЖАННЯ МОЖНОВЛАДЦІВ МАТИ НЕЧЕСНІ ГРОШІ.....ПРИКРО.
показати весь коментар
14.07.2023 14:37 Відповісти
нуль пише, пенсия от газпрома в уме
показати весь коментар
14.07.2023 14:40 Відповісти
Цікаво, а для чого на весь світ волати, "що ми Україні даємо касетні снаряди"??? Чи ракети далекої дальності (хоча річ завжди йшла про ракети малої дальності)???
Невже не можна або тихо передавати зброю, або називати її по іншому, наприклад ********** з АГІТАЦІЙНИМИ зарядами...!?
Чи літаки... От ми не даємо ф16, а тільки запчастини до ф16 (тут тільки лампочки прикрутити треба)!?
показати весь коментар
14.07.2023 14:46 Відповісти
Оце правильна зважена відповідь
показати весь коментар
14.07.2023 14:46 Відповісти
 
 