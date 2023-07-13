США підтвердили доставку касетних боєприпасів до України

У Сполучених Штатах підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси.

Про це заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Він підтвердив, що Україна отримала обіцяні США касетні боєприпаси, але не надав додаткових деталей.

"Станом на зараз касетні боєприпаси справді були доставлені в Україну", – сказав Сміт, не уточнивши, чи вже використовували їх українські війська.

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Нагадаємо, сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.