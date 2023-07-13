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Новини Допомога Україні
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США підтвердили доставку касетних боєприпасів до України

пентагон

У Сполучених Штатах підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси.

Про це заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.

Він підтвердив, що Україна отримала обіцяні США касетні боєприпаси, але не надав додаткових деталей.

"Станом на зараз касетні боєприпаси справді були доставлені в Україну", – сказав Сміт, не уточнивши, чи вже використовували їх українські війська.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Касетні боєприпаси деморалізують ворога та змінять ситуацію на користь ЗСУ, - Сили оборони

Нагадаємо, сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

США (23607) допомога і підтримка (1170) касетні боєприпаси (130)


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Топ коментарі
+8
Кацапи бомбили Алеппо касетними бомбами.
Тепер, сподіваюся, вони на своїй шкурі відчують, що це таке.

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13.07.2023 22:55 Відповісти
+4
Хочеться вірити, що їх застосують, а не закинуть на якісь склади, де по них прилетять "калібри" чи "шахеди".
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13.07.2023 22:57 Відповісти
+3
ТРУПАКАМИ!
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13.07.2023 23:10 Відповісти
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Українці давно моляться на Байдена і Америку..... Алілуйя...!!!
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13.07.2023 22:40 Відповісти
Гордон же предлагал, поставить памятник Байдену и назвать улицу в Киеве, в его честь.
Кстати, к США, претензий не должно быть, Конгресс США проголосовал, за Ленд-лиз, по которому , Байден должен предоставить (бесплатно), Украине: танки, самолеты, протезы, пайки и т.д.
Война бы закончилась, еще в прошлом году, не гибли бы люди, не разрушались бы города, но Байден медлил, а в Украине сработала ФСБ, где украинские журналисты повторяли бред Володина, спикера парламента России, что за Ленд-лиз нужно платить.
Даже, перестали приглашать экономиста Илларионова, который показал, Ленд-лиз бесплатен.
Каждое воскресенье, перед Белым Домом США, стоят толпы украинцев-жителей США с плакатами - дать Ленд-лиз Украине. СМИ Украины, хоть раз показала митинги, перед Белым Домом???
Кто-нибудь слышал, чтобы ,,говорящие головы,, - Подоляк и Арестович или в ОП , говорили, что нужен Ленд-лиз...?
Только сейчас, когда генерал Залужный заявил, что нет оружия, он не может посылать на убой своих сыновей (военнослужащих), заговорили об Ленд-лизе.
Кстати, Ленд-лиз заканчивается в сентябре 2023 .... , как говорят военные США, там стоят законсервированными, тысячи танков и самолетов...
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14.07.2023 02:00 Відповісти
З яйцями, чи без? Бо яйцекрад хвилюється.
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13.07.2023 22:41 Відповісти
НАЙКРАЩЕ ПІДТВЕРДЕННЯ-знищені рашисти
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13.07.2023 22:41 Відповісти
Ше треба шоб рашка підтвердила .
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13.07.2023 22:41 Відповісти
ТРУПАКАМИ!
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13.07.2023 23:10 Відповісти
на днях підтвердить.
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13.07.2023 22:44 Відповісти
стільки розмов та анонсів з тими касетними ************ , підозрюю з ними буде теж саме що й контрнаступом
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13.07.2023 22:51 Відповісти
Кацапи бомбили Алеппо касетними бомбами.
Тепер, сподіваюся, вони на своїй шкурі відчують, що це таке.

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13.07.2023 22:55 Відповісти
Хочеться вірити, що їх застосують, а не закинуть на якісь склади, де по них прилетять "калібри" чи "шахеди".
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13.07.2023 22:57 Відповісти
Між іншим, щось підозріла тиша про так само широко розпіарені в свій час снаряди зі збідненим ураном. Невже їх справді кацапи знищили тоді в Хмельницькому?
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14.07.2023 00:03 Відповісти
Скоріше щось потужніше, бо в городах були доволі великі шматки металу товщиною десь біля 2 см, а в будинках вивалені стіни та діри. Те, що підірвали не лише пальне - це факт, але що конкретно важко сказати, хоча містом гуляє певна інформація на рівні чуток, відтак, не озвучуватиму її.
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14.07.2023 00:23 Відповісти
Наскільки зрозуміло, влучання в наші склади БК вже було далеко не один раз. Цікаво, який баран до такого додумався: складувати величезну кількість *********** в одному місці? Та ще й в таких відомих місцях. Чому не розвозять відразу малими партіями по якихось сторонніх об"єктах, щоб навіть підозри ні в кого не виникло, що там щось є? Чи справді ті, що організовують таке масове зберігання БК, настільки тупі чи це робиться навмисно?
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14.07.2023 00:38 Відповісти
Звичайна халатність або тупість. Про склади в Хмельницькому знали всі, їх ще з "совка" будували, їх добре було видно з карт і розміщувати там щось було дурістю, тим паче, без прикриття ППО. Тим паче, що біля об'єкту розчистили посадку, кожному було видно, що там не просто закинуті старі склади, а діючий об'єкт. Але найбільш підозріло, що попри те, що це відоме кацапам місце його понад рік ігнорували, хоча били по Хмельницькому неодноразово. Отже, ймовірно інформацію про те, коли саме треба вдарити "злили" з середини, відтак, рашисти отримали максимальний результат.
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14.07.2023 00:49 Відповісти
В такому випадку це вже не халатність і тупість. Дуже схоже, що зроблено навмисно.
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14.07.2023 08:08 Відповісти
Москва получила в Вильнюсе ответ на вопрос о Нарве
https://www.youtube.com/watch?v=9lu3NBAwgfU&t=203s
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13.07.2023 23:07 Відповісти
Цікаво: а чи можливо їх використати для розмінування територіЇ? Якщо так, то це просто супер!
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13.07.2023 23:09 Відповісти
нет конечно..там еще от них остается около 20% неразорвавшиеся суббоеприпасов....
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13.07.2023 23:26 Відповісти
Это у касабских около 30% несдетонировавших частей остается. У современных кассетных от США - только 2-3% несдетонировавших частей.
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14.07.2023 12:24 Відповісти
выдавливать орков из укрепрайнов, нужны не кассетные боеприпасы, а термобарические, кои за пол-года можно было наклепать самим - там не космические технологии.....
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13.07.2023 23:25 Відповісти
N napalma by tak tysz 20 st nie mieshalo by
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14.07.2023 02:31 Відповісти
...футбольное поле,футбольное поле мокшанский бежит по огню....
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14.07.2023 09:23 Відповісти
 
 