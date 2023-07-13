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США підтвердили доставку касетних боєприпасів до України
У Сполучених Штатах підтвердили, що Україна вже отримала касетні боєприпаси.
Про це заявив директор Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал-лейтенант Дуглас Сімс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Associated Press.
Він підтвердив, що Україна отримала обіцяні США касетні боєприпаси, але не надав додаткових деталей.
"Станом на зараз касетні боєприпаси справді були доставлені в Україну", – сказав Сміт, не уточнивши, чи вже використовували їх українські війська.
Нагадаємо, сьогодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.
Топ коментарі
+8 izzabaru
показати весь коментар13.07.2023 22:55 Відповісти Посилання
+4 Sergiy Vitalyovich
показати весь коментар13.07.2023 22:57 Відповісти Посилання
+3 Макс Пейн #551650
показати весь коментар13.07.2023 23:10 Відповісти Посилання
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Кстати, к США, претензий не должно быть, Конгресс США проголосовал, за Ленд-лиз, по которому , Байден должен предоставить (бесплатно), Украине: танки, самолеты, протезы, пайки и т.д.
Война бы закончилась, еще в прошлом году, не гибли бы люди, не разрушались бы города, но Байден медлил, а в Украине сработала ФСБ, где украинские журналисты повторяли бред Володина, спикера парламента России, что за Ленд-лиз нужно платить.
Даже, перестали приглашать экономиста Илларионова, который показал, Ленд-лиз бесплатен.
Каждое воскресенье, перед Белым Домом США, стоят толпы украинцев-жителей США с плакатами - дать Ленд-лиз Украине. СМИ Украины, хоть раз показала митинги, перед Белым Домом???
Кто-нибудь слышал, чтобы ,,говорящие головы,, - Подоляк и Арестович или в ОП , говорили, что нужен Ленд-лиз...?
Только сейчас, когда генерал Залужный заявил, что нет оружия, он не может посылать на убой своих сыновей (военнослужащих), заговорили об Ленд-лизе.
Кстати, Ленд-лиз заканчивается в сентябре 2023 .... , как говорят военные США, там стоят законсервированными, тысячи танков и самолетов...
Тепер, сподіваюся, вони на своїй шкурі відчують, що це таке.
https://www.youtube.com/watch?v=9lu3NBAwgfU&t=203s