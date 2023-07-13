США подтвердили доставку кассетных боеприпасов в Украину

В США подтвердили, что Украина уже получила кассетные боеприпасы.

Об этом заявил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

Он подтвердил, что Украина получила обещанные США кассетные боеприпасы, но не предоставил дополнительных деталей.

"По состоянию на данный момент кассетные боеприпасы действительно были доставлены в Украину", – сказал Смит, не уточнив, использовали ли их украинские войска.

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Напомним, сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.