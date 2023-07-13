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США подтвердили доставку кассетных боеприпасов в Украину
В США подтвердили, что Украина уже получила кассетные боеприпасы.
Об этом заявил директор Объединенного комитета начальников штабов армии США генерал-лейтенант Дуглас Симс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
Он подтвердил, что Украина получила обещанные США кассетные боеприпасы, но не предоставил дополнительных деталей.
"По состоянию на данный момент кассетные боеприпасы действительно были доставлены в Украину", – сказал Смит, не уточнив, использовали ли их украинские войска.
Напомним, сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский подтвердил, что Украина получила кассетные боеприпасы от США.
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+8 izzabaru
показать весь комментарий13.07.2023 22:55 Ответить Ссылка
+4 Sergiy Vitalyovich
показать весь комментарий13.07.2023 22:57 Ответить Ссылка
+3 Макс Пейн #551650
показать весь комментарий13.07.2023 23:10 Ответить Ссылка
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Кстати, к США, претензий не должно быть, Конгресс США проголосовал, за Ленд-лиз, по которому , Байден должен предоставить (бесплатно), Украине: танки, самолеты, протезы, пайки и т.д.
Война бы закончилась, еще в прошлом году, не гибли бы люди, не разрушались бы города, но Байден медлил, а в Украине сработала ФСБ, где украинские журналисты повторяли бред Володина, спикера парламента России, что за Ленд-лиз нужно платить.
Даже, перестали приглашать экономиста Илларионова, который показал, Ленд-лиз бесплатен.
Каждое воскресенье, перед Белым Домом США, стоят толпы украинцев-жителей США с плакатами - дать Ленд-лиз Украине. СМИ Украины, хоть раз показала митинги, перед Белым Домом???
Кто-нибудь слышал, чтобы ,,говорящие головы,, - Подоляк и Арестович или в ОП , говорили, что нужен Ленд-лиз...?
Только сейчас, когда генерал Залужный заявил, что нет оружия, он не может посылать на убой своих сыновей (военнослужащих), заговорили об Ленд-лизе.
Кстати, Ленд-лиз заканчивается в сентябре 2023 .... , как говорят военные США, там стоят законсервированными, тысячи танков и самолетов...
Тепер, сподіваюся, вони на своїй шкурі відчують, що це таке.
https://www.youtube.com/watch?v=9lu3NBAwgfU&t=203s