За тиждень на Півдні звільнено 10,9 кв.км території. Знищено 134 одиниці техніки та 36 складів боєприпасів, взято у полон 50 окупантів, - Міноборони

На Півдні Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках

Про це повідомила у телеграм-каналі заступниця міністра оборони, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, Сили оборони вели наступальні дії на напрямках Макарівка, Старомайорське; Новодарівка, Приютне; Мала Токмачка, Новопокровка; П’ятихатки, Грозове, мали успіх.

За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування вглиб противника від лінії нашої оборони.

"Звільнені території за тиждень збільшено на 10,9 кВ.км. В цілому просування з часу наступу на півдні становить 9,25 км, звільнена площа складає 179,5 кВ.км", - уточнила Маляр.

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За її словами, у період з 10.07 по 16.07 на таврійському напрямку було знищено:

134 одиниці ворожої ОВТ та 36 складів боєприпасів противника й 2 склади з пально-мастильними матеріалами.

Зокрема, 6 танків, 24 ББМ, 12 БПЛА, 2 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація", самохідну артилерійську установку 2С7 "Піон", 5 гаубиць 2А65 "Мста-Б", гаубиця 2С19 "Мста-С", 4 гармати "Гіацинт-Б", 5 БМ-21 "Град", 3 комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-М", 4 гаубиці Д-30, 2 ЗРК "Бук", 2 ЗРК "Стріла - 10", 4 станції РЕБ, переносна РЛС "Кредо-М", 2 автоматизовані станції постановки перешкод Р330 "Житель та автомобільну техніку.

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Також Маляр додала, що за минулий тиждень взято в полон 50 військовослужбовців ворога.

"За минутой тиждень в результаті наступальних дій загалом звільнено майже 18 кВ.км. В цілому звільнена площа за час наступу складає 210,5 кВ.км", - в іншому дописі уточнила Маляр.