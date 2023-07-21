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Новини
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Заступниця Генсека ООН Дікарло про обстріли України: Через дії Росії зростають ціни на продовольство, посилюючи кризу в усьому світі

дікарло

Вихід Росії із зернової угоди посилює енергетичну та фінансову кризи у світі.

Про це заявила у п’ятницю заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло на засіданні Ради Безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми стали свідками ще одного удару по глобальній продовольчій безпеці, оскільки Росія четвертий день поспіль здійснює напади на українські чорноморські порти в Одесі, Чорноморську та Миколаєві за допомогою ракет і безпілотників, знищуючи критично важливі об'єкти портової інфраструктури й запаси зерна", – зазначала Дікарло.

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Вона нагадала, що ці напади призвели до жертв серед цивільного населення.

Погрози щодо можливості атакувати цивільні судна в Чорному морі неприйнятні, підкреслила вона.

Водночас, за її словами, "напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру – не нова тенденція в цьому конфлікті, а радше його трагічна закономірність".

Дікарло зазначила, що ВООЗ задокументувала шкоду, заподіяну більш як тисячі медичних закладів, внаслідок чого загинула 101 особа та 139 отримали поранення.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 270 культурним об'єктам, у тому числі 116 релігійним об'єктам, 27 музеям, 95 будівлям історичного значення, 90 пам'ятникам, 12 бібліотекам і одному архіву.

Крім того, від бомбардувань і обстрілів постраждало 3467 навчальних закладів, 335 із них – зруйновані.

Від початку повномасштабної війни вбито 12 журналістів і працівників ЗМІ.

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За словами Дікарло, підрив Каховської дамби матиме далекосяжні екологічні та гуманітарні наслідки. Так, після руйнування греблі майже 600 тис. гектарів сільськогосподарських угідь більше не мають доступу до зрошування, що посилюватиме продовольчу кризу в світі.

Автор: 

зерно (3116) Радбез ООН (852) Дікарло Розмарі (20)


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Топ коментарі
+11
Ціни на продовольство. Ну, і ще українці гинуть, але то таке
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21.07.2023 19:04
+10
і нехай зростають !!! щоб всіх зачіпило!!! відсидітися за трибуною оон не вийде!!!
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21.07.2023 19:05
+7
Терпилы ущербные.
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21.07.2023 19:06
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Ціни на продовольство. Ну, і ще українці гинуть, але то таке
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21.07.2023 19:04 Відповісти
і нехай зростають !!! щоб всіх зачіпило!!! відсидітися за трибуною оон не вийде!!!
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21.07.2023 19:05 Відповісти
Нажаль, наші бариги використають цю ситуацію аби ще більше піднімати ціни в Україні (попри те, що вони і так ростуть щодня).
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21.07.2023 19:32 Відповісти
прийдеться грабити продуктові.. где ж я буду хорчеваться?
я без харчевання не могу
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21.07.2023 19:33 Відповісти
tak mozhe perestanete tam nyti ta zrobite shos na korist Ukraini ? zrobite konvoi na mori - v chomu problema ?!🤬
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21.07.2023 19:06 Відповісти
Терпилы ущербные.
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21.07.2023 19:06 Відповісти
bezhrebetniki🤬
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21.07.2023 19:07 Відповісти
жуйте шмарклі далі....
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21.07.2023 19:09 Відповісти
А сам гамасек-гутериш, или как там ту макаку звать, сможет такое заявить??? Или у макаки рашистсике "бананы" со всех дар свисают???
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21.07.2023 19:09 Відповісти
Тут забули дописати:
"...А у зв'язку з цим, нам потрібно зняти з Росії санкції і доплатити їм за завдані санкціями збитки. Також поставити їм нові ракети, замість тих що вони використали на лікарні і аграрні підприємства, порти і електростанції, щоб вони вже могли почати бити по військовим. Треба дати Путіну зберігати обличчя, зазирнути в очі і нарштеґі просто перестати стріляти'

Тьфу, гімно!
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21.07.2023 19:18 Відповісти
ООН - ПНХ!
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21.07.2023 19:19 Відповісти
І шоо, чергове ''нуу дуууже глибоке занепокоєння''! На яке *уйло першу частину свого ''поганяла'' поклав.
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21.07.2023 19:20 Відповісти
слизняки і нікчеми , тільки і можете ковтать сльози з соплями ..
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21.07.2023 19:25 Відповісти
А Україна вам шо - Амазон????!!
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21.07.2023 19:30 Відповісти
Протоколи ньюйоркських імпотентів.
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21.07.2023 19:46 Відповісти
Если такая ОЗАБОЧЕННАЯ, то дай ПОД СРАКУ своему ШЕФУ-******** - пусть шевелится.
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21.07.2023 20:01 Відповісти
Ого, то що виходить українське продовольство настільки важливе???
Тільки до повномасштабного вторгнення не відчувалося, що ми багаті, швидше пограбовані баригами при владі 🤬
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21.07.2023 20:20 Відповісти
 
 