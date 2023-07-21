Заступниця Генсека ООН Дікарло про обстріли України: Через дії Росії зростають ціни на продовольство, посилюючи кризу в усьому світі

Вихід Росії із зернової угоди посилює енергетичну та фінансову кризи у світі.

Про це заявила у п’ятницю заступниця Генсека ООН з політичних питань Розмарі Дікарло на засіданні Ради Безпеки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми стали свідками ще одного удару по глобальній продовольчій безпеці, оскільки Росія четвертий день поспіль здійснює напади на українські чорноморські порти в Одесі, Чорноморську та Миколаєві за допомогою ракет і безпілотників, знищуючи критично важливі об'єкти портової інфраструктури й запаси зерна", – зазначала Дікарло.

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Вона нагадала, що ці напади призвели до жертв серед цивільного населення.

Погрози щодо можливості атакувати цивільні судна в Чорному морі неприйнятні, підкреслила вона.

Водночас, за її словами, "напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру – не нова тенденція в цьому конфлікті, а радше його трагічна закономірність".

Дікарло зазначила, що ВООЗ задокументувала шкоду, заподіяну більш як тисячі медичних закладів, внаслідок чого загинула 101 особа та 139 отримали поранення.

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЮНЕСКО підтвердила збитки, завдані 270 культурним об'єктам, у тому числі 116 релігійним об'єктам, 27 музеям, 95 будівлям історичного значення, 90 пам'ятникам, 12 бібліотекам і одному архіву.

Крім того, від бомбардувань і обстрілів постраждало 3467 навчальних закладів, 335 із них – зруйновані.

Від початку повномасштабної війни вбито 12 журналістів і працівників ЗМІ.

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За словами Дікарло, підрив Каховської дамби матиме далекосяжні екологічні та гуманітарні наслідки. Так, після руйнування греблі майже 600 тис. гектарів сільськогосподарських угідь більше не мають доступу до зрошування, що посилюватиме продовольчу кризу в світі.