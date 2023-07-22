УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12223 відвідувача онлайн
Новини
7 876 187

Німеччина підтримає Польщу в разі нападу "вагнерівців", - Пісторіус

пісторіус

Німеччина підтримає Польщу, якщо Варшава зазнає нападу угруповання "ПВК Вагнера" з території сусідньої Білорусі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про це 21 липня на пресконференції в Празі. Міністра запитали про те, як відреагувала б Німеччина на перспективу загострення ситуації на східному кордоні Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський телеканал CNN.

"Ми всі разом, ми тісно координуємо наші дії, і не тільки коли ми очно зустрічаємося один з одним на рівні міністрів оборони, але і в інших випадках. Коли наші польські друзі вимагатимуть допомоги – якщо станеться найгірше з гіршого – вони отримають її", – відповів Пісторіус на запитання журналіста.

Бойовики угруповання "ПВК Вагнера" прибули до Білорусі після заколоту, влаштованого командуванням цього формування в червні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони Польщі вирішило перемістити військових на схід країни через присутність ПВК "Вагнер" у Білорусі

Польське державне агентство ПАП (PAP) повідомило 21 липня з посиланням на голову Комітету безпеки Польщі Збігнєва Гоффмана, що армійські частини будуть передислоковані із заходу на схід країни. Чиновник заявив, що таке рішення ухвалене міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком після розгляду Комітетом безпеки "ймовірної загрози з боку групи "Вагнера".

CNN зазначає, що Пісторіус висловив упевненість у готовності двох союзників по НАТО до можливого нападу, якщо такий стався б.

Того ж дня, 21 липня, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе до МЗС посла Росії після слів Путіна, нібито Сталін "подарував" Польщі землі.

Автор: 

Німеччина (7326) Польща (8486) ПВК Вагнер (1540) Пісторіус Борис (247)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+17
Буде так саме, як з російською ракетою. Скажуть: ми не знаємо, хто напав на Польщу.
показати весь коментар
22.07.2023 01:07
+14
Клоуни під час війни стоять з простягнутою рукою та голою сракою.
показати весь коментар
22.07.2023 01:30
+13
просто будуть відбивати напад, це не оголошення війни НАТО, клоуни
показати весь коментар
22.07.2023 01:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
ух ти! оце аргумент! просто фактаж 80го рівня!
читав би й читав таке!
шкода що ні ляєн, ні пісторіус таких фактів не мають.
показати весь коментар
22.07.2023 12:05 Відповісти
Гафностан против НАТО как муравей залезший в жопу слону.
показати весь коментар
22.07.2023 02:28 Відповісти
та можна лаяти рифи як завгодно. але це ніяк не виправить стану бундесвера. а саме бундесвер має виконати обіцянку пісторіуса.

в бундесвері багато чого є. але воно майже все не працює. і папєрєднікі тільки скорочували видатки на військо та на нато. пригадайте як меркель пручалася збільшувати платню з 1% ввп до 2%, як це передбачено угодою альянсу.

і всі оці "перші в світі жінки - військові міністри від зелених" аж ніяк не сприяли боєздатності німецької армії.
показати весь коментар
22.07.2023 02:36 Відповісти
И зачем тогда кляньчить, если оно не працюе?В Украине кроме асфальта шо працюе?
Если по 25 штук техники скопом на минные поля загонять,то потом оно уже не працюе,верно.И 3 из 6 подаренных Германией Ягуара для разминирования сразу там перестали працювать.
показати весь коментар
22.07.2023 02:42 Відповісти
шановний, ви тут мішаєте "тепле" з "мьяким".
стаття не про те, що українські зелені замість будувати оборону, будували асфальт.
стаття про те, що пісторіус щось обіцяє польщі, але бундесвер у найближчому майбутньому не має змоги виконати ту обіцянку свого міністра, бо бундесвер наразі небоєздатний.

тобто цього разу "гаспадін саврамши" (с) майстер та маргарита (я про заяву пісторіуса)
показати весь коментар
22.07.2023 02:54 Відповісти
Міністр оборони Німеччини знає про свою армію точно більше, ніж якийсь диванний ******.
показати весь коментар
22.07.2023 03:05 Відповісти
нах до москалів!

так зрозуміло?
показати весь коментар
22.07.2023 03:13 Відповісти
Аргументів нема ?
Лишилась тільки лайка ?
Троляка нарешті втомився ...
показати весь коментар
22.07.2023 03:38 Відповісти
лаєшся тут ти.

ачкі ннада?
прочитай свої писульки.
як подужаєш їх прочитати ще раз - нах до москалів.

і нема чого свої болячки іншим клеїти
показати весь коментар
22.07.2023 03:45 Відповісти
Ачко нє балит ?
Ат русскай бутилкі ?
Так ненавидіти Німеччину може тільки русскій.
показати весь коментар
22.07.2023 03:48 Відповісти
ще приклади твоєї тупості потрібні? ану письни ще щось. може вийде без лайки.

але навряд. тому - давай дасвіданья. нах до москалів
показати весь коментар
22.07.2023 03:52 Відповісти
Що ти белькочеш ?
П Є Р Є В Є Д І !
показати весь коментар
22.07.2023 04:00 Відповісти
вчися розмовляти у пристойній громаді.
а зараз - просто зникни за обрій.
вихід - там де кнопка "вийти"

просто дивуюся - чи тобі хтось платить всякою маячнею забовкувати важливі теми?
і регоче так, наче дійсно смішно коли робить з себе ідіота.
насправді це не смішно. це - сумно.
ти ж нічого не повідомив, крім того що є лайливим бовдуром

це за чотири місяці в києві стало так весело?
нічні тривоги сприяли збільшенню вавки на всю голову?
показати весь коментар
22.07.2023 04:06 Відповісти
Нічні тривоги сприяли рано лягати спати.
показати весь коментар
22.07.2023 04:26 Відповісти
і знову воно регоче. точно нічого з головою не сталося? певен?
я знаю про нічні тривоги. переживав їх саме у київі ці півтора року.

безкоштовна порада - перевірся таки у лікаря. є класні заспокійливі.
після них не треба кілометрами засирати коментарі.
просто спокійно читаєш інформацію та не нападаєш на оточуючих з лайкою та порожньою балаканиною.
і ніяке власне его не завадить вибачитися за лайку.

і доречі шукати тролів у темній кімнаті серед ночі теж непотрібно.
показати весь коментар
22.07.2023 04:36 Відповісти
" у київі" ? Не мучся, пиши російською.
Бо української ти не знаєш.
показати весь коментар
22.07.2023 04:59 Відповісти
знаток української? в перекладі на москальські матюки?
щось про опечатки чув?
та де тобі!
ти ж зайнятий - тролів серед ночі шукаєш.
хоч незадарма?
показати весь коментар
22.07.2023 05:04 Відповісти
Опечатка у твоєму мозку.
показати весь коментар
22.07.2023 05:47 Відповісти
"дурак - сам дурак"
другий клас початкової школи.
піди почитай якусь книжку розумну. хочаб арифметику, якщо іншої не знайдеш
тролів шукати в порожній кімнаті - це не твоє. з цим - до психіатора треба
показати весь коментар
22.07.2023 06:07 Відповісти
Тоесть ваши боездатные ездят на обучение к не боездатным,выпрашивают их не боездатную технику ,снаряжение,оружие.Я все правильно понял?Это ты про Зообордели наверное наслушался.Армия Германии как раз самая боездатная в ЕС.
показати весь коментар
22.07.2023 03:22 Відповісти
В армії Німеччини приховують жахливий стан власної бойової техніки - Bild

https://novyny.online.ua/v-armiyi-nimechchini-prihovuyut-zhahliviy-stan-vlasnoyi-boyovoyi-tehniki-bild_n853081/ почитайте тут. може тоді саркастичні питання відпадуть
показати весь коментар
22.07.2023 03:36 Відповісти
Щось вас тут забагато, як на 3 годину ночі.
Порядні люди сплять, а от троллі - на вахті.
показати весь коментар
22.07.2023 03:41 Відповісти
та йди вже спати.
навіть вибачитися нездьобне
тільки матюкатися
показати весь коментар
22.07.2023 03:46 Відповісти
А я щойно виспався.
Вибачатись за те, що вивів на чисту воду тролля ?
показати весь коментар
22.07.2023 03:50 Відповісти
вибачитися за лайку та матюки.
такі очевидні речі треба тобі пояснювати.
ти там часом школу не проспав?

бо аргументація твоя щось дуже цим пахне.
показати весь коментар
22.07.2023 03:54 Відповісти
Ляти троллів неообхідно - вони як таракани.
Перед тараканами ніхто не вибачається.
показати весь коментар
22.07.2023 04:02 Відповісти
Лаяти тролів необхідно ! Це святе !
показати весь коментар
22.07.2023 04:03 Відповісти
ти точно придурок. що ж я не лікар - тут нічим зарадити не зможу.

нахіба ти на кілометр засрав коментарі?
показати весь коментар
22.07.2023 04:08 Відповісти
Хто б говорив !
показати весь коментар
22.07.2023 04:18 Відповісти
я сказав. маєш чим заперечити?
дуже багато сміятися - шкідливо. пропустиш через свій регіт щось справді для тебе важливе.
та й сміятися без причини - то ти сам знаєш. знаєш жеж?
показати весь коментар
22.07.2023 04:25 Відповісти
Я не сміюся.
Я регочу з тебе та твоєї недолугості.
показати весь коментар
22.07.2023 04:27 Відповісти
ну от знову. ну пукнув ти і що з того? порозумнішав у власних очах?
кажу ж - бутилки для тебе немає.
тому - все що ти бачиш, це тільки в твоїх власних очах. і більше ніде.

"я не сміюся - я регочу". авжеж - це докорінно міняє справу!
але не профіль лікаря
показати весь коментар
22.07.2023 04:31 Відповісти
Если у Танка в Германии краска поцарапана-не прошёл контроль.
Если в Украине ещё не все колёса отвалились и заводить надо с толкача,то в полной боевой готовности.
Что в Германии идёт в мусорку,считалось бы в Срацеи или Украине абсолютно новым и современным.Меньше читайте кацапской пропаганды.
показати весь коментар
22.07.2023 05:19 Відповісти
давайте не скочуватися до рівня щукача тролів кольта. річ не в пропаганді. річ в стані бундесверу. от дописувач дав посилання на дейлі мейл, же йдеться теж про скрутний стан армії британії. я дава посилання на більд, щодо стану німецької арміі.

хоч якими б таблоїдами та і інша газети не були, але вони пишуть про стан справ, який відповідає дійсності.

і це - не москальська пропаганда. це видання британії та німеччини, які найбільше читають у цих країнах. те, що за ціми статтями стоять факти, ви можете пригадати хочаб по тому, що більд першим опублікував схеми вторгнення рифи у лютому 2022.

небоєздатний танк на останніх навчаннях в німеччині - цк той, який не завівся. і тому з нього навіть не намагалися стріляти.

певен, що в британії такі ж самі критерії до боєздатності

і якщо британці пишуть, що в них тільки 40 танків спроможні воювати проти 2000 російських танків (та ще 2000 танків резерву), то мають для цього вагомі підстави
показати весь коментар
22.07.2023 05:51 Відповісти
В той ссылке только не прошли контроль(немецкий)
Если в Бундесфере офицер обязан стучаться в комнату к солдату,то в Украине он набьёт солдату рыло не за что и солдат ещё рад будет,что легко отделался.
Нормы в Германии это не нормы Африки,там солдаты застрахованы на десятки миолионов каждый(простая авто страховка минимум 20 мил.евро) и никто им не разрешит что то использовать только при подозрении на неисправность.Мы говорим о двух совершенно разных мирах,это не сравнивается.
показати весь коментар
22.07.2023 06:09 Відповісти
ось цитата з шпігелю. тут нічого немає про набити солдату рило. тут тільки про жахливий стан бундесверу. просто почитайте. на не треба видумувати якісь міфічні різні світи.

Один із прикладів: командир 10-ї танкової дивізії доповів своєму керівництву, що під час навчань з 18 БМП «Puma» всі вони вийшли з ладу. Це викликало занепокоєння, враховуючи, що ********** системи озброєння є ключовим компонентом сил швидкого реагування НАТО. З огляду на те, що не вистачає *********** і техніки, постачання зброї в Україну лише погіршили ситуацію.
показати весь коментар
22.07.2023 06:23 Відповісти
Что такое по твоему"жахливий стан"?
Если с танка капнет пару капель масла на землю,то выкопают яму 2×2 и отвезут её в специальное захоронение.
Ты за это всё заплатишь очень много и танк никуда уже не поедет.
Речь о просто ехать, стрелять и попадать не идёт.
Авто не прошедшие в Германии техосмотр могут ещё 20 лет в Украине ездить.
"Bild" имеет офис в Москве тоже.
показати весь коментар
22.07.2023 06:39 Відповісти
я написав. цитата із шпігелю. всі нісецькі видання більш меньш серйозні писали про те, що меркель та компанія уграли бундесвер. маю сподівання, що ви прочитали цитату повністю.

жахливий стан - це з 18 одиниць пума всі 18 поламалися і не потрапили на навчання.

не подряпали фарбу, а "вийшли з ладу". і ця стаття шпігеля про фрау-міністерку оборони зв часів меркель, яку змінив пісторіус та має розгрібати тепер оте усе накероване Крістіною Ламбрехт
показати весь коментар
22.07.2023 06:47 Відповісти
Що тут важливого? Що змінюють застарілі моделі на нові, при огріхах відразу виправляють помилки? Навіщо ви проводите маніпуляцію інформацією з ресурсів смі,а не дійсно правдивими даними? Ви учора маніпулювали на пустому місці, ви не аналізуєте, а пропагандуєте проти Німеччини. Знову повторюсь, давно вас не бачила тут, але при перших ваших постах на російській мові, видно було що бот орків
показати весь коментар
22.07.2023 09:46 Відповісти
а коли я писав російською? а ну процитуйте, будьласка. памьятаєте мій нік від 2013? ні? то чого ви тут фантазуєте?

маніпулюю я? егеж. не те що дехто приписує фон дер ляєн слова ген іншої людини з ройтерс.

маніпуляції - це огульно когось в чомусь звинувачувати. наприклад у праці на рашистів.
огульно - це не маючи жодних фактів. (нажаль не знаю як теє слово буде українською)
от лазив тут один кольт вчора. матюкався та лаявся. ви б краще у нього взнали, чию пропаганду він тут розводив.

а взагалі - це я все десь вже бачив. "все, я так сказала, значить це так і є. крапка. а хто не згоден - шпійон з москви"
показати весь коментар
22.07.2023 11:22 Відповісти
останній тиждень йде рекламна компанія "вагнер", хто тільки цих потвор не рекламує, чому і кому це порібно?
показати весь коментар
22.07.2023 03:02 Відповісти
Путіну це потрібно, бо Вагнер здриснув із Бахмача зі зброєю як позорний дезертир.
Путіну треба відмити реноме рицарів кувалди - бо це і його реноме.
показати весь коментар
22.07.2023 03:07 Відповісти
може і так, але чому країни заходу "підспівують" щодня?
показати весь коментар
22.07.2023 06:44 Відповісти
Помощнички без армии. Карлсон с двумя танками и снарядами которых хватит только до обеда. Весь этот комичный сброд сидит на шее у США. Лучше бы каждый год платили в бюджет Пентагона.
показати весь коментар
22.07.2023 04:24 Відповісти
ну то ви добродію й загнули! німеччина нехай платить у бюджет пентагону?

німеччині б хочаб спромогтися виконати сплату до бюджету нато за договором.

хоча теперішнє керівництво дуже старається виправити бодай якісь з косяків минулого
показати весь коментар
22.07.2023 04:28 Відповісти
А толку от этих процентов. У немцев оказалась фальшивая армия. Вы читали про "армию" Великобритании? Там дела еще хуже. Что там реально с Францией никто не знает. Про остальных говорить вообще никакого смысла. Только Польша подает надежды.
показати весь коментар
22.07.2023 04:35 Відповісти
про англію не читав. можна посилання, якщо щось бачили. я от про шведів читав. наче там все гаразд

а проценти - важливі. 2% німецького ввп - на ці гроші можна багато чого зробити для сил бистрого реагування нато. це, звісно, за умови, якщо фондами розпоряджатиметься якийсь дійсно бойовий генерал.
показати весь коментар
22.07.2023 04:47 Відповісти
Европейцев по планам должно хватить на три дня. Пока не приедут американцы. Но даже это сомнительно. Потому что как выяснилось им нечем воевать три дня.
показати весь коментар
22.07.2023 04:58 Відповісти
то є старовинний німецький вітц (анєгдот)

"бундесвер - це такі озброєні частини, які повинні протриматися на кордоні стільки, поки не приїде справжня армія"

року десь 1990го.
показати весь коментар
22.07.2023 05:08 Відповісти
2% явно мало. Через пару лет бюджет Пентагона достигнет триллиона долларов. Это половина ВВП Германии.
показати весь коментар
22.07.2023 05:03 Відповісти
Вже зараз США тратить 3.4%…
показати весь коментар
22.07.2023 05:04 Відповісти
Триллион от 30 триллионов. Все сходится. Реальный ВВП США растет на сюрреалистичные два триллиона в год за счет печатания доллара.
показати весь коментар
22.07.2023 05:08 Відповісти
Доброе слово и Пентагон позволяет достичь большего, чем просто доброе слово.
показати весь коментар
22.07.2023 05:07 Відповісти
то є такий договір: кожна країна нато сплачує у бюджет нато не меньше ніж 2% свого річного ввп.

те що зараз все і всім сплачують сша - це відомо. як і те, що військовий бюджет сша - найбільший в світі.

але ж все таки - повернімося до теми. тут річ саме в німеччині. і намірах допомогти польщі. тому важливо не те, що витрачають сша, а що витрачає на армію та нато німеччина.

та ще якось забулася ваша вельми цікава ремарка про стан армії англії. я дійсно нічого про те не читав, крім того, що англія - друга за обсягом допомоги країна в європі після німеччини
показати весь коментар
22.07.2023 05:13 Відповісти
Вы понимаете английский? В Великобритании уже много статей про это. Думаю из-за этого Уоллеса турнули из должности.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-12264611/Britain-just-40-tanks-dozen-frigates-destroyers-ready-war.html
показати весь коментар
22.07.2023 05:16 Відповісти
трохи розумію, хоча вже 27 років користуюся майже виключно німецькою. зараз спробую прочитати. дякую.
показати весь коментар
22.07.2023 05:20 Відповісти
прочитав. дійсно сумно. як бистро виправиться - не пишуть. але - всього 40 справних танків, з яких 17 передали в україну? гм...
показати весь коментар
22.07.2023 05:29 Відповісти
с кем они там на острове воевать на танках собрались по вашему?
показати весь коментар
22.07.2023 15:24 Відповісти
Нет такого договора и никогда не было
Есть обещание стремиться к этой цифре.
"Двадцать три из 30 стран - участниц НАТО не достигли целевого показателя расходов на оборону в 2022 году - 2% ВВП."
ВВП Германии в 100 раз больше Эстонии и не имея рядом опасных соседей с каких ху.в они в 100 раз больше платить должны.100% от ВВП Эстонии тоже,что 1% от ВВП Германии.
показати весь коментар
22.07.2023 05:28 Відповісти
може воно й обіцянки. я чув про письмові перепалки щодо цього ще за часів коли трамп вимагав у меркель збільшити асигнування до нато. якраз до рівня тих самих 2%. що там з юридичними документами - я точно не знаю.
показати весь коментар
22.07.2023 05:32 Відповісти
скажімо так щоб всіх задовольнило: не договір, а домовленість
показати весь коментар
22.07.2023 05:33 Відповісти
Нет,только рекомендация,не более.
Люхенбург платит 0,55% и это очень много по сравнению с такими голодранцами как Польша и Прибалты.
Это у них граница с Гафностаном и Бульбостаном и смешное ВВП.
показати весь коментар
22.07.2023 05:49 Відповісти
Мені от цікаво, ну хай навіть нагребуть вагнера до 20 000 м'яса і що далі, з такими мізером захоплювати Литву чи Естонію чи Латвію чи частину Польщі. ***** і ко розуміє, що не потягне війну ще й проти НАТО, так що ці заяви ні про що.
показати весь коментар
22.07.2023 05:51 Відповісти
особовий склад вагнера 50000 тисяч. і якраз напевно й думка така: вагнер - пвк, всі бачили як вони бунтують. то в разі нападу рифи тут нідочого - ***** в домику, питайте про все пригожина. а поки думатимуть, чи застосовувати нато проти рифи, чи просто понаглядати як польща викручується, можна напхати до зеків вагнера купу старого залізячча. воно стріляє та може побити купу поляків. особливо цивільних

а занючи що в німців та англійців воювати ніким, то можна багато чого в польщі накрутити
показати весь коментар
22.07.2023 05:58 Відповісти
ну списать что чвк вагнер, это не россия, и к ним все претензии.... Я думаю, нато такое не схавает.
показати весь коментар
22.07.2023 15:26 Відповісти
вкотре переконуюсь, що якби рашка напала на Прибалтику угрупуванням замість Києва с самого початку, то НАТО нічого б не зробило, тільки стурбовані і гнівні заклики
показати весь коментар
22.07.2023 05:57 Відповісти
Ага,ввели б санкції...Проти поляків.
показати весь коментар
22.07.2023 06:24 Відповісти
путін реально ідіот, якби він замість повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022, пішов на Європу, то за тиждень, його війська дійшли б до ламаншу і при цьому, піторська армія хєр би зазнала таких втрат, як в Україні.
показати весь коментар
22.07.2023 06:27 Відповісти
ну що ж. європа має дякувати тому, що в пуйла буди свої "позитивні блогери" та воно таки застрягло в україні.

але замість отакого "німеччина допоможе у разі вторгнення"
треба заявляти отаке "німеччина створила та озброїла додатковий контингент і збільшить свою присутність у литві"
показати весь коментар
22.07.2023 06:35 Відповісти
Це точно....
показати весь коментар
22.07.2023 07:27 Відповісти
Nemci umejet vojevat ix soldat podgotovka luce vsex jesli korotko.Eto ne rosijskije soldati golodranci pered nimi.
показати весь коментар
22.07.2023 07:20 Відповісти
вміють воювати. це так. але не мають чим, дякуючи колишнім пропутінським канцлерам.
та й з розмов тут на місті - німці не бажають воювати. будьде та за будького.
літо, пиво, відпустки. а тут політики з війною в україні. виплати в бундесвері досить великі, не на всякому заводі таке платять. і платять навіть коли солдат спить або пьє пиво. то ж навіщо напружуватися та десь воювати? нехай ті на сході самі вирулять свої проблеми. тим більше що всі вони колишні совьєти
показати весь коментар
22.07.2023 07:32 Відповісти
Sam fakt sto nemeckyje soldati luce po podgotovke.Eto ne ruskije golodaranci soldati.Napomniu vam Litve svojio vremia 9 tysiac nemeckix soldat razbyla svyse 100 tysiac armiju ruskix bolsevikov eto 1919 godu.U nemcev eto nekuda nedelos.Poteri v toj vojne 1 k 50 bylo.Drugaja mirovaja tem ze zakoncilos jesli ne amerikansi i brity nevmesalis.
показати весь коментар
22.07.2023 08:35 Відповісти
можливо. я по військовій статистиці історичній геть нічого не знаю. пару роуів тому дивився одного німця, емігранта з росії, який взявся досліджувати архіви другої світової, що знаходяться у кобленці. і то всі мої "знання" з цієї теми.

як цивільну персону мене більше цікавлять можливості німеччини та зокрема бундесверу у війні з московією. а тут, у цій статті - чергова заява німецького політика, чергова обіцянка, яка розходиться навіть з заявами того ж самого політика декілька днями раніше.

це не є добре.

я тому й написав, що це кепські заяви. про поміч колись у разі нападу.
треба так, як німеччина вже зробила: заявляти про те, що зібрала, озброїла та навчила черговий контингент з бундесверу та скоро направить його до литви (забув у які терміни нові вояки прибудуть на німецьку базу). оце - вірна заява. або як з самітом. заявили що вже дозволили полякам передати німецькі комплекси ппо і ті вже знаходяться у вільнюсі.

оце - добре.

а обіцяти колись поміч, або бачити скоросні реформи в україні - це якийсь популізм.
показати весь коментар
22.07.2023 11:37 Відповісти
Litve nemci uze s vremion Merkel, pravda ix pribylo togda okolo 800 soldat s drugimi golancami,norvegami i drugimi okolo 2000.Teper Litve budet do 4000 nemcev soldat s texnikoj sto u nix jest.Litve takze jest okolo 2000 amerikansev soldat ,zdes tankovyje vojska,eti toze davno zdes so vremion trampa.Pro Polsu tam amerikansov uze mnogo svyse 10 tysiac,logistika ulazena nado budet podbrosit i 100 tysiac tolko amerikancev.Tak sto napast na Polsu eto samobistvo,s takoj Belorus za 2 casa neostanitsia nicego sto napominajet armiju
показати весь коментар
22.07.2023 11:53 Відповісти
ну добре, що роздивилися про що я. задовбався вже тут доводити що я не верблюд

ще раз до теми: стаття про обіцянки пісторіуса до польщі.
путін оживив нато - це факт. але стаття не про це.
меркель угробила бундесвер - це факт. і це вже трохи ближче до статті, бо як я писав вже
"вчора" пісторіус та шольц бідкаються що в них нічого немає, а "сьогодні" пісторіус обіцяє допомогу польщі у разі нападу.

польща ударними темпами нарощує своє військо, а в німеччині не видно нічого ударного, після того як шольц купив завод з *********** для леопард в іспаніі та став поставляти нам снаряди.

я власне про це й пишу. краще заявляти про те, що вже зробили, ніж заявляти, що колись щось зроблять
показати весь коментар
22.07.2023 12:16 Відповісти
Litve jest nemcev soldat vsego do 4000 budet.Oni ocen otlycajetsia ot drugix soldat po NATO.Vsio u nix akuratno,im uslovija sozdani,takyje kotoryje neprosiat drugyje soldati.Istoriju oni pomnit,v bare otlycilis oni u nas.Vspomnili dedov pesni za eto byli nakazani potom.Krovi u nix jest i dumaju neproc bi otkvytasia kacapam za Prusiju i drugoje
показати весь коментар
22.07.2023 09:23 Відповісти
У мене колеги з Литви Довілє і з Польщі Гражина. Ми сестри по біді. Дякую, що ви є, знаю вас ще з мирних часів. Усе буде Україна
показати весь коментар
22.07.2023 11:57 Відповісти
Воюють не бундесвер, а військові навічно прикріплені до війська НАТО, це 30 тисяч профі. Ви хоч знаєте про що пишите? Кожна країна має свою армію, а країни НАТО мають Армію в яку входить визначена кількість військових з кожної країни в складі НАТО
показати весь коментар
22.07.2023 09:51 Відповісти
А хіба не все НАТО повинно було б дати звіздюлєй?
показати весь коментар
22.07.2023 07:28 Відповісти
Якесь чудне, вагнерівці це якась держава?
показати весь коментар
22.07.2023 07:30 Відповісти
Ау, СтолБтенберг, де заява НАТО?
показати весь коментар
22.07.2023 07:39 Відповісти
будуть дуже стурбовані
показати весь коментар
22.07.2023 09:35 Відповісти
"вагнер" не воює в Україні,кажуть американські політики.Мабуть накопичує сили в Білорусії.щоб почати воювати з НАТО
показати весь коментар
22.07.2023 09:46 Відповісти
А вї*бать по ********* в таком случае?
показати весь коментар
22.07.2023 11:15 Відповісти
"якщо станеться найгірше з гіршого" Джерело: , тобто будуть шольцити і підпихувати до Мінська формулою Штайнмаєра, аж поки кацапи пів Польщі не окупують.
показати весь коментар
22.07.2023 14:33 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 