Німеччина підтримає Польщу в разі нападу "вагнерівців", - Пісторіус
Німеччина підтримає Польщу, якщо Варшава зазнає нападу угруповання "ПВК Вагнера" з території сусідньої Білорусі. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про це 21 липня на пресконференції в Празі. Міністра запитали про те, як відреагувала б Німеччина на перспективу загострення ситуації на східному кордоні Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський телеканал CNN.
"Ми всі разом, ми тісно координуємо наші дії, і не тільки коли ми очно зустрічаємося один з одним на рівні міністрів оборони, але і в інших випадках. Коли наші польські друзі вимагатимуть допомоги – якщо станеться найгірше з гіршого – вони отримають її", – відповів Пісторіус на запитання журналіста.
Бойовики угруповання "ПВК Вагнера" прибули до Білорусі після заколоту, влаштованого командуванням цього формування в червні.
Польське державне агентство ПАП (PAP) повідомило 21 липня з посиланням на голову Комітету безпеки Польщі Збігнєва Гоффмана, що армійські частини будуть передислоковані із заходу на схід країни. Чиновник заявив, що таке рішення ухвалене міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком після розгляду Комітетом безпеки "ймовірної загрози з боку групи "Вагнера".
CNN зазначає, що Пісторіус висловив упевненість у готовності двох союзників по НАТО до можливого нападу, якщо такий стався б.
Того ж дня, 21 липня, премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Польща викличе до МЗС посла Росії після слів Путіна, нібито Сталін "подарував" Польщі землі.
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читав би й читав таке!
шкода що ні ляєн, ні пісторіус таких фактів не мають.
в бундесвері багато чого є. але воно майже все не працює. і папєрєднікі тільки скорочували видатки на військо та на нато. пригадайте як меркель пручалася збільшувати платню з 1% ввп до 2%, як це передбачено угодою альянсу.
і всі оці "перші в світі жінки - військові міністри від зелених" аж ніяк не сприяли боєздатності німецької армії.
Если по 25 штук техники скопом на минные поля загонять,то потом оно уже не працюе,верно.И 3 из 6 подаренных Германией Ягуара для разминирования сразу там перестали працювать.
стаття не про те, що українські зелені замість будувати оборону, будували асфальт.
стаття про те, що пісторіус щось обіцяє польщі, але бундесвер у найближчому майбутньому не має змоги виконати ту обіцянку свого міністра, бо бундесвер наразі небоєздатний.
тобто цього разу "гаспадін саврамши" (с) майстер та маргарита (я про заяву пісторіуса)
так зрозуміло?
Лишилась тільки лайка ?
Троляка нарешті втомився ...
ачкі ннада?
прочитай свої писульки.
як подужаєш їх прочитати ще раз - нах до москалів.
і нема чого свої болячки іншим клеїти
Ат русскай бутилкі ?
Так ненавидіти Німеччину може тільки русскій.
але навряд. тому - давай дасвіданья. нах до москалів
П Є Р Є В Є Д І !
а зараз - просто зникни за обрій.
вихід - там де кнопка "вийти"
просто дивуюся - чи тобі хтось платить всякою маячнею забовкувати важливі теми?
і регоче так, наче дійсно смішно коли робить з себе ідіота.
насправді це не смішно. це - сумно.
ти ж нічого не повідомив, крім того що є лайливим бовдуром
це за чотири місяці в києві стало так весело?
нічні тривоги сприяли збільшенню вавки на всю голову?
я знаю про нічні тривоги. переживав їх саме у київі ці півтора року.
безкоштовна порада - перевірся таки у лікаря. є класні заспокійливі.
після них не треба кілометрами засирати коментарі.
просто спокійно читаєш інформацію та не нападаєш на оточуючих з лайкою та порожньою балаканиною.
і ніяке власне его не завадить вибачитися за лайку.
і доречі шукати тролів у темній кімнаті серед ночі теж непотрібно.
Бо української ти не знаєш.
щось про опечатки чув?
та де тобі!
ти ж зайнятий - тролів серед ночі шукаєш.
хоч незадарма?
другий клас початкової школи.
піди почитай якусь книжку розумну. хочаб арифметику, якщо іншої не знайдеш
тролів шукати в порожній кімнаті - це не твоє. з цим - до психіатора треба
https://novyny.online.ua/v-armiyi-nimechchini-prihovuyut-zhahliviy-stan-vlasnoyi-boyovoyi-tehniki-bild_n853081/ почитайте тут. може тоді саркастичні питання відпадуть
Порядні люди сплять, а от троллі - на вахті.
навіть вибачитися нездьобне
тільки матюкатися
Вибачатись за те, що вивів на чисту воду тролля ?
такі очевидні речі треба тобі пояснювати.
ти там часом школу не проспав?
бо аргументація твоя щось дуже цим пахне.
Перед тараканами ніхто не вибачається.
нахіба ти на кілометр засрав коментарі?
дуже багато сміятися - шкідливо. пропустиш через свій регіт щось справді для тебе важливе.
та й сміятися без причини - то ти сам знаєш. знаєш жеж?
Я регочу з тебе та твоєї недолугості.
кажу ж - бутилки для тебе немає.
тому - все що ти бачиш, це тільки в твоїх власних очах. і більше ніде.
"я не сміюся - я регочу". авжеж - це докорінно міняє справу!
але не профіль лікаря
Если в Украине ещё не все колёса отвалились и заводить надо с толкача,то в полной боевой готовности.
Что в Германии идёт в мусорку,считалось бы в Срацеи или Украине абсолютно новым и современным.Меньше читайте кацапской пропаганды.
хоч якими б таблоїдами та і інша газети не були, але вони пишуть про стан справ, який відповідає дійсності.
і це - не москальська пропаганда. це видання британії та німеччини, які найбільше читають у цих країнах. те, що за ціми статтями стоять факти, ви можете пригадати хочаб по тому, що більд першим опублікував схеми вторгнення рифи у лютому 2022.
небоєздатний танк на останніх навчаннях в німеччині - цк той, який не завівся. і тому з нього навіть не намагалися стріляти.
певен, що в британії такі ж самі критерії до боєздатності
і якщо британці пишуть, що в них тільки 40 танків спроможні воювати проти 2000 російських танків (та ще 2000 танків резерву), то мають для цього вагомі підстави
Если в Бундесфере офицер обязан стучаться в комнату к солдату,то в Украине он набьёт солдату рыло не за что и солдат ещё рад будет,что легко отделался.
Нормы в Германии это не нормы Африки,там солдаты застрахованы на десятки миолионов каждый(простая авто страховка минимум 20 мил.евро) и никто им не разрешит что то использовать только при подозрении на неисправность.Мы говорим о двух совершенно разных мирах,это не сравнивается.
Один із прикладів: командир 10-ї танкової дивізії доповів своєму керівництву, що під час навчань з 18 БМП «Puma» всі вони вийшли з ладу. Це викликало занепокоєння, враховуючи, що ********** системи озброєння є ключовим компонентом сил швидкого реагування НАТО. З огляду на те, що не вистачає *********** і техніки, постачання зброї в Україну лише погіршили ситуацію.
Если с танка капнет пару капель масла на землю,то выкопают яму 2×2 и отвезут её в специальное захоронение.
Ты за это всё заплатишь очень много и танк никуда уже не поедет.
Речь о просто ехать, стрелять и попадать не идёт.
Авто не прошедшие в Германии техосмотр могут ещё 20 лет в Украине ездить.
"Bild" имеет офис в Москве тоже.
жахливий стан - це з 18 одиниць пума всі 18 поламалися і не потрапили на навчання.
не подряпали фарбу, а "вийшли з ладу". і ця стаття шпігеля про фрау-міністерку оборони зв часів меркель, яку змінив пісторіус та має розгрібати тепер оте усе накероване Крістіною Ламбрехт
маніпулюю я? егеж. не те що дехто приписує фон дер ляєн слова ген іншої людини з ройтерс.
маніпуляції - це огульно когось в чомусь звинувачувати. наприклад у праці на рашистів.
огульно - це не маючи жодних фактів. (нажаль не знаю як теє слово буде українською)
от лазив тут один кольт вчора. матюкався та лаявся. ви б краще у нього взнали, чию пропаганду він тут розводив.
а взагалі - це я все десь вже бачив. "все, я так сказала, значить це так і є. крапка. а хто не згоден - шпійон з москви"
Путіну треба відмити реноме рицарів кувалди - бо це і його реноме.
німеччині б хочаб спромогтися виконати сплату до бюджету нато за договором.
хоча теперішнє керівництво дуже старається виправити бодай якісь з косяків минулого
а проценти - важливі. 2% німецького ввп - на ці гроші можна багато чого зробити для сил бистрого реагування нато. це, звісно, за умови, якщо фондами розпоряджатиметься якийсь дійсно бойовий генерал.
"бундесвер - це такі озброєні частини, які повинні протриматися на кордоні стільки, поки не приїде справжня армія"
року десь 1990го.
те що зараз все і всім сплачують сша - це відомо. як і те, що військовий бюджет сша - найбільший в світі.
але ж все таки - повернімося до теми. тут річ саме в німеччині. і намірах допомогти польщі. тому важливо не те, що витрачають сша, а що витрачає на армію та нато німеччина.
та ще якось забулася ваша вельми цікава ремарка про стан армії англії. я дійсно нічого про те не читав, крім того, що англія - друга за обсягом допомоги країна в європі після німеччини
https://www.dailymail.co.uk/news/article-12264611/Britain-just-40-tanks-dozen-frigates-destroyers-ready-war.html
Есть обещание стремиться к этой цифре.
"Двадцать три из 30 стран - участниц НАТО не достигли целевого показателя расходов на оборону в 2022 году - 2% ВВП."
ВВП Германии в 100 раз больше Эстонии и не имея рядом опасных соседей с каких ху.в они в 100 раз больше платить должны.100% от ВВП Эстонии тоже,что 1% от ВВП Германии.
Люхенбург платит 0,55% и это очень много по сравнению с такими голодранцами как Польша и Прибалты.
Это у них граница с Гафностаном и Бульбостаном и смешное ВВП.
а занючи що в німців та англійців воювати ніким, то можна багато чого в польщі накрутити
але замість отакого "німеччина допоможе у разі вторгнення"
треба заявляти отаке "німеччина створила та озброїла додатковий контингент і збільшить свою присутність у литві"
та й з розмов тут на місті - німці не бажають воювати. будьде та за будького.
літо, пиво, відпустки. а тут політики з війною в україні. виплати в бундесвері досить великі, не на всякому заводі таке платять. і платять навіть коли солдат спить або пьє пиво. то ж навіщо напружуватися та десь воювати? нехай ті на сході самі вирулять свої проблеми. тим більше що всі вони колишні совьєти
як цивільну персону мене більше цікавлять можливості німеччини та зокрема бундесверу у війні з московією. а тут, у цій статті - чергова заява німецького політика, чергова обіцянка, яка розходиться навіть з заявами того ж самого політика декілька днями раніше.
це не є добре.
я тому й написав, що це кепські заяви. про поміч колись у разі нападу.
треба так, як німеччина вже зробила: заявляти про те, що зібрала, озброїла та навчила черговий контингент з бундесверу та скоро направить його до литви (забув у які терміни нові вояки прибудуть на німецьку базу). оце - вірна заява. або як з самітом. заявили що вже дозволили полякам передати німецькі комплекси ппо і ті вже знаходяться у вільнюсі.
оце - добре.
а обіцяти колись поміч, або бачити скоросні реформи в україні - це якийсь популізм.
ще раз до теми: стаття про обіцянки пісторіуса до польщі.
путін оживив нато - це факт. але стаття не про це.
меркель угробила бундесвер - це факт. і це вже трохи ближче до статті, бо як я писав вже
"вчора" пісторіус та шольц бідкаються що в них нічого немає, а "сьогодні" пісторіус обіцяє допомогу польщі у разі нападу.
польща ударними темпами нарощує своє військо, а в німеччині не видно нічого ударного, після того як шольц купив завод з *********** для леопард в іспаніі та став поставляти нам снаряди.
я власне про це й пишу. краще заявляти про те, що вже зробили, ніж заявляти, що колись щось зроблять