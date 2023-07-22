Контролюється Україною та стабільно працюватиме для вкладників, - Зеленський про націоналізацію "Сенс Банка"

"Сенс Банк", який належав російським олігархам, тепер контролюється нашою державою та працюватиме в звичайному режимі.

Як передає Цензор.НЕТ про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі", - наголосив Зеленський.

Він подякував команді Нацбанку, Уряду та Фонду гарантування вкладів за швидкі ефективні кроки в рамках законної процедури.

"Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої системи, контролюються нашою державою", – підсував Зеленський.

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