Контролюється Україною та стабільно працюватиме для вкладників, - Зеленський про націоналізацію "Сенс Банка"
"Сенс Банк", який належав російським олігархам, тепер контролюється нашою державою та працюватиме в звичайному режимі.
Як передає Цензор.НЕТ про це у вечірньому відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні завершилась процедура щодо одного із системних банків, який належав російським олігархам. Тепер у ньому державний менеджмент, гарантовані і права вкладників, і стабільність банківського сектору. Надалі цей банк працюватиме в звичайному режимі", - наголосив Зеленський.
Він подякував команді Нацбанку, Уряду та Фонду гарантування вкладів за швидкі ефективні кроки в рамках законної процедури.
"Ще один актив російських олігархів, які досі продовжують працювати в рамках існуючої системи, контролюються нашою державою", – підсував Зеленський.
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«Воронья слободка» загорелась в двенадцать часов вечера, в то самое время, когда Остап Бендер танцевал танго в пустой конторе, а молочные братья Балаганов и Паниковский выходили из города, сгибаясь под тяжестью золотых гирь. В длинной цепи приключений, которые предшествовали пожару в квартире номер три, первым звеном была ничья бабушка. Она, как известно, жгла на своей антресоли керосин, так как не доверяла электричеству. После порки Васисуалия Андреевича в квартире давно уже не происходило никаких интересных событий, и беспокойный ум камергера Митрича томился от вынужденного безделья. Поразмыслив хорошенько о бабушкиных привычках, он встревожился. - Сожжет, старая, всю квартиру,- бормотал он, - ей что, а у меня один рояль, может быть, две тысячи стоит. Придя к такому заключению, Митрич застраховал от огня все свое движимое имущество. Теперь он мог быть спокоен и равнодушно глядел, как бабушка тащила к себе наверх большую,мутную бутыль с керосином, держа ее на руках, как ребенка. Первым об осторожном поступке Митрича узнал гражданин Гигиенишвили и сейчас же истолковал его по-своему. Он подступил к Митричу в коридоре и, схватив его за грудь, угрожающе сказал: - Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили дурак? Гигиенишвили все понимает! И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известии ужас охватил «Воронью слободку». Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами. - Они нас сожгут, эти негодяи!Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховаться!Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю. На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки. - Это выходит, значит, государство навстречу идет? - сказал он мрачно. - Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо.Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем! И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому. Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов. Последним из дому, который уже наполнился самоварным дымом с прожилками огня, выскочил Лоханкин, прикрываясь белым одеялом. Он изо всех сил кричал « Пожар! Пожар!», хотя никого не смог удивить этой новостью. Все жильцы «Вороньей слободки» были в сборе. Пьяный Пряхин сидел на своем сундучке с коваными углами. Он бессмысленно глядел на мерцающие окна, приговаривая: «Как пожелаем, так и сделаем! » Гигиенишвили брезгливо нюхал свои руки, которые отдавали керосином, и каждый раз после этого вытирал их о штаны. Первая огненная пружина вырвалась из форточки и, роняя искры, развернулась под деревянным карнизом. Лопнуло и со звоном вывалилось первое стекло. Ничья бабушка страшно завыла. - Сорок лет стоял дом, - степенно разъяснял Митрич, расхаживая в толпе, - при всех властях стоял, хороший был дом. А при советской сгорел. Такой печальный факт, граждане!
Сказали - викупили. Тобто, дали грошей цапським власникам, щоб без втрат зліняли
Арахам,9 місяців тому:
"...Першим, хто заговорив про націоналізацію, був голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Так, в інтерв'ю "Форбс Україна" він повідомив, що банк потребує докапіталізації - близько $1 млрд. "Якщо актив націоналізувати, то держава повинна заплатити цю суму. Де ми візьмемо гроші? Якщо говорити про націоналізацію та продаж у середньостроковій перспективі, то є ризик, що тільки-но ми про це оголосимо, з нього підуть усі вкладники та "живі" клієнти. Банк не те що знеціниться, держава ще й розраховуватиметься за його боргами. Повторю, треба спочатку розробити стратегію, а не навпаки - спочатку махати шашкою, а потім думати, де взяти гроші на покриття збитків", - прокоментував Арахамія ситуацію, що склалася довкола Альфа-банку..."
Не сумнівайтеся,що кацапській друзі Єрмака й Арихама з тих пір вивели ще мільярдик-два...