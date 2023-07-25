На блокпосту в Києві збито двох військових, один загинув, інший - у важкому стані. Водія затримали (оновлено). ФОТОрепортаж

У Києві водій на блокпосту збив двох військових, одного на смерть. Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - госпіталізований у важкому стані.

Водія 2000 р. н. затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований з травмами (ч. 2 ст. 286 КК України).

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Першочергові слідчі дії тривають.

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Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві.

За даними Нацполіції, сьогодні о 00:05 годині до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля "Фольксваген" скоїв автопригоду з потерпілими. На місце події негайно виїхала швидка медична допомога та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.