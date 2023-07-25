На блокпосту в Києві збито двох військових, один загинув, інший - у важкому стані. Водія затримали (оновлено). ФОТОрепортаж
У Києві водій на блокпосту збив двох військових, одного на смерть. Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.
Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - госпіталізований у важкому стані.
Водія 2000 р. н. затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований з травмами (ч. 2 ст. 286 КК України).
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Першочергові слідчі дії тривають.
Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві.
За даними Нацполіції, сьогодні о 00:05 годині до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля "Фольксваген" скоїв автопригоду з потерпілими. На місце події негайно виїхала швидка медична допомога та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.
"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.
Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.
У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.
Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.
Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.
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Воїни гинуть в тилу під колесами самодурів...!!!
Жаль що тварюку водія не розстріляли...!!!
Безкарність злочинця, породжує ще страшніші рецидиви!!
Квартальні чекають страшну ВРАДІЇВКУ2!!!
Вішати цю гнидоту, прямо на ліхтарному стовпі, на місці злочину!!
Зараз будуть дивитися, а хто він, цей убивця, кому і ким приходиться…..
Чому ми не в НАТО??.
Блокпост здорового человека 👆
У меня другой вопрос : что такое УПК РФ ?
Ніч. Темна вулиця. Іде чоловік, озирається, бо страшно. Аж ось назустріч патруль поліції. Чоловік полегшено видихає, підходить до них і питає - скажіть, а тут зараз безпечно? Ті у відповідь - було б небезпечно, ми б тут не ходили!
Бидла вистачає і без казіно. Оцей ублюдок, 23 років, явно немає ніякого відношення до казино, але від цього не легше.
Розтягують ланци що ріжуть колеса плюс, викочують бочки з водою, освітлення і один з кулеметом....лежачі поліцейські, хочеш не хочеш мусиш зупинитись.... цей блок пост залишає вдень по собі тільки лежачі поліцейські що не є проблемою з відповідними знаками...
А у нас більшість блокпостів зроблені під рибаків, навіть без рішення про їх створення , тому там стоять хаотично і головна їх задача не ДРГ а довідка з тцк
іншого рішення поки не бачу.
НГУ замість посилення фронту стоїть на блокпостах, в той час як мусорня(яка б мала бути на їх місці) пє каву або катається з тцкашниками, щоб наловити охлоса яке дуже потрібно мобілізувати і відправити на передову.
бикують?