УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5514 відвідувачів онлайн
Новини
37 461 187

На блокпосту в Києві збито двох військових, один загинув, інший - у важкому стані. Водія затримали (оновлено). ФОТОрепортаж

У Києві водій на блокпосту збив двох військових, одного на смерть. Смертельна аварія сталася 25 липня 2023 року близько 00:05 у Святошинському районі столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської міської прокуратури. 

Згідно з матеріалами слідства, водій автомобіля, рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Внаслідок ДТП один військовий від отриманих травм помер. Інший - госпіталізований у важкому стані.

Водія 2000 р. н. затримано на місці події в порядку ст. 208 КПК України. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато розслідування за фактом смертельної ДТП, в результаті якої один військовослужбовець загинув, ще один госпіталізований з травмами (ч. 2 ст. 286 КК України).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля блокпосту на виїзді з Києва працівниця правоохоронного органу збила на смерть військового, - ДБР. ФОТО

На блокпосту в Києві збито двох військових, один загинув, інший - у важкому стані. Водія затримали (оновлено) 01
На блокпосту в Києві збито двох військових, один загинув, інший - у важкому стані. Водія затримали (оновлено) 02
На блокпосту в Києві збито двох військових, один загинув, інший - у важкому стані. Водія затримали (оновлено) 03
На блокпосту в Києві збито двох військових, один загинув, інший - у важкому стані. Водія затримали (оновлено) 04
На блокпосту в Києві збито двох військових, один загинув, інший - у важкому стані. Водія затримали (оновлено) 05

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Першочергові слідчі дії тривають.

Також читайте: ВРП продовжила відсторонення судді Тандира, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві.

За даними Нацполіції, сьогодні о 00:05 годині до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" водій автомобіля "Фольксваген" скоїв автопригоду з потерпілими. На місце події негайно виїхала швидка медична допомога та слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП.

"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Національної Гвардії України, які несли службу на блокпосту. Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок зіткнення 49-річний солдат від отриманих травм загинув на місці, а його 26-річного товариша по службі з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до медичного закладу. Ще одному постраждалому військовому надали допомогу на місці.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

Внаслідок ДТП, спричиненої суддею Тандиром, загинув 23-річний нацгвардієць Вадим Бондаренко. 27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19457) прокуратура (3675) військовослужбовці (4743) блокпост (219)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+63
Знову те саме.
Бо суддю вилупка не посадили. А вкраїнчики звикли що все з рук сходить.
показати весь коментар
25.07.2023 10:29
+60
Не розумію. А якби це була ДРГ???
В такому випадку мають стрілять на ураження! У НАС ВІЙНА!!! Які машини які мажори???
показати весь коментар
25.07.2023 10:31
+58
Кожну ніч чую, як підори ганяють по Києву, на весь район чути, як ревуть двигуни.
Щоб ви самі повбивалися, виродки, ні війни в вас, ні совісті.
показати весь коментар
25.07.2023 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Які взагалі в принципі не мають в місто заїзджати, ага. Типове "керування" в стилі трускавецької академії, абсолютно не здивований.
показати весь коментар
25.07.2023 11:29 Відповісти
а може окрім блокпостів мають бути патрулювання по місту? я шось не бачив таких патрулів - тільки уборочні машини гудять. І мажори на гучних автівках.
показати весь коментар
25.07.2023 11:43 Відповісти
В таких випадках навряд чи допоможе. Тільки налякати можна. Русню он лякають, що при проїзді окупованими територіями вас легко може розчавити танк або БТР, і ніякі страхові поліси не працюють.
показати весь коментар
25.07.2023 11:46 Відповісти
пора повертати бетонні блоки шо б пробки були, нарід по іншому не розуміє, взагалі гоняти в ночі при військовому стані... короче таких тварей без попередження треба розстрілювати
показати весь коментар
25.07.2023 10:49 Відповісти
Вогонь на ураження, тільки так
показати весь коментар
25.07.2023 10:50 Відповісти
Лютий треш...!!!
Воїни гинуть в тилу під колесами самодурів...!!!
Жаль що тварюку водія не розстріляли...!!!
показати весь коментар
25.07.2023 10:55 Відповісти
Доки ці мажори будуть бикувати ? хтось воює захищає країну ,а всяке бидло яке "устало от войни" продовжує грабувати країну і відчувати свою безкарність.
показати весь коментар
25.07.2023 10:57 Відповісти
який мажор? там "рено" 20 річної давності.
показати весь коментар
25.07.2023 11:13 Відповісти
І повна дивна нікчемність та безпорадність привладних, впродовж 4 років щодо нагальної НЕВІДКЛАДНОСТІ ВНЕСЕННЯ Змін до Законів писаних ще в реаліях 2000 років!!!
Безкарність злочинця, породжує ще страшніші рецидиви!!
Квартальні чекають страшну ВРАДІЇВКУ2!!!
Вішати цю гнидоту, прямо на ліхтарному стовпі, на місці злочину!!
Зараз будуть дивитися, а хто він, цей убивця, кому і ким приходиться…..
Чому ми не в НАТО??.
показати весь коментар
25.07.2023 10:59 Відповісти
Дадуть підозру і тільки ви його і бачили
показати весь коментар
25.07.2023 11:02 Відповісти


Блокпост здорового человека 👆
показати весь коментар
25.07.2023 11:06 Відповісти
Знову скажуть, що військові перебігали дорогу не в становленому місці?
показати весь коментар
25.07.2023 11:11 Відповісти
або бухий, або уzzкоізичний, або те та інше разом.
показати весь коментар
25.07.2023 11:12 Відповісти
ухти, як я зрозумів, ви тверезий, чистокровний патріот? Де воюєте?
показати весь коментар
27.07.2023 14:09 Відповісти
точно в Україні, на відміну від тебе, грязнокровний "патріот".
показати весь коментар
30.07.2023 20:52 Відповісти
Україна велика, ви десь в районі Карпат тримаєте оборону?
показати весь коментар
30.07.2023 22:22 Відповісти
Вилупок судді або мусорське лайно, або "мой папа начальнік"...можна далі не гадати
показати весь коментар
25.07.2023 11:12 Відповісти
навряд, машинка дуже дешева
показати весь коментар
25.07.2023 13:48 Відповісти
Я нічого поганого не хочу сказати про військови, які стояли на цьому блок посту, але щоб реальний прорив диверсійної групи, теж поліцію викликали? Може вогонь на ураження, а потім розбиратися.
показати весь коментар
25.07.2023 11:14 Відповісти
там всегда был блок-пост или только ночью, кто знает?
показати весь коментар
25.07.2023 11:20 Відповісти
знаешь сколько лет тебе дадут за сбор информации о расположении блокпостов?
показати весь коментар
25.07.2023 13:50 Відповісти
знаю кого ты любишь и почему так пишешь) а типа я спросил расположение? это ты тупанул раз. и по очертанием легко определить локацию. это ты сверхтупанул.
показати весь коментар
25.07.2023 14:00 Відповісти
А что тут нового? В Киеве опять по ночам, не смотря на комендантский час, гоняют сопливые мажоры стритрейсеры. И срать они хотели на все запреты. При этом их не "видит" ни полиция ни НГУ. В прошлом году их не было т.к. мамочки с папочками вывезли своих личинок за кордон, а в этом они вернулись и как я уже сказал - срали они на то что страна воюет и срали они на законы.
показати весь коментар
25.07.2023 11:26 Відповісти
Йому 40 з хвостиком, альо... та й які можуть бути перегони на тому кориті 90х років? (без образ, я й сам на подібному їзжу )
показати весь коментар
25.07.2023 11:31 Відповісти
Та я обрисовал общую картину что происходит на улицах Киева под покровом ночи и в комендантской время.
показати весь коментар
25.07.2023 11:38 Відповісти
общая картина ооочень ****** --- если в комендантское время на большой скорости ****** гандон на блокпост надо из калаша дать очередь по колесам предупредительную , И В ТУ ЖЕ ДОЛЮ СЕКУНДЫ В ЛОБОВОЕ СТЕКЛО , АМИНЬ, иначе такая ***** будет и дальше , а вот когда зелебенямарахвон покажет труп любителя быстрой езды ночью то следующий ,,гонщик,, за 200 метров снизит скорость , выключит ***** фары и остановится на блок - посту
показати весь коментар
25.07.2023 13:39 Відповісти
В теории вы правы, а вот на практике мусорня так не сделает. И солдаты на блок-постах это в основном 1-й полк нацгвардии который в бд не участвовал да и участвовать наверное не будет, пацанята одним словом. Стоят и леденцами машут - проезжай. Их на передок, а ветеранов на блокпосты. Ветераны порядок наведут в этом вопросе.
показати весь коментар
25.07.2023 13:56 Відповісти
Угу.. 49 річні пацанята(((
показати весь коментар
25.07.2023 16:30 Відповісти
Я таких на въезде-выезде из Киева на блокпостах не встречал. Максимум 25 лет. Ни на Харьковском шоссе, ни на Кончу-Заспу ни на Вышгород, ни на Одессу.
показати весь коментар
25.07.2023 16:33 Відповісти
А, от , чому вони воюють на блокпостах, а у васі- петі є шанс через місяць " підготовки" потрапити в мясорубку - то теж цікаве питання...
показати весь коментар
25.07.2023 16:32 Відповісти
"Попередньо правоохоронці встановили, що 23-річний керманич на великій швидкості скоїв наїзд на двох військовослужбовців Джерело: ". 23 - это сорок с хвостиком?
показати весь коментар
25.07.2023 12:51 Відповісти
альо ! Водитель 2000 г. р. задержан на месте происшествия в порядке ст. 208 УПК РФ.
У меня другой вопрос : что такое УПК РФ ?
показати весь коментар
25.07.2023 13:00 Відповісти
Звідки Ви притягли цю ху@ню?
показати весь коментар
25.07.2023 13:19 Відповісти
А це дуже просто втямити: для цього лише треба читати зміст статті очима, а не сракою... Або на надягніть на сраку окуляри,.. Й тоді відразу буде зрозуміло, що загиннув літній війсковий , а злочинець 2 000 року народження... Навіть Вам. Бо це ж все не на івриті написано...
показати весь коментар
25.07.2023 13:34 Відповісти
З іншої сторони, в державній версії сайту такого немає.
показати весь коментар
25.07.2023 13:40 Відповісти
Але ж я читаю зі сторони Цензора... Не було часу перевіряти інші ресурси..Та й є довіра до Ценсора... на відміну від державних версій... бо деражвні версії - бува - тихенечко йдуть лісом
показати весь коментар
25.07.2023 13:44 Відповісти
Маю на увазі, в українській версії статті на Цензорі такого не було.
показати весь коментар
25.07.2023 13:46 Відповісти
Альо, ти читав уважно, водій 2000 року народження, які 40 з хвостиком? Шо ти верзеш? По друге, якщо це корито VW Golf GTI то ти свій КІА не рівняй. В мене приятель саме на такому кориті 210 км/г спокійнісінько топить
показати весь коментар
25.07.2023 13:59 Відповісти
Интересно чьих будет этот ....
показати весь коментар
25.07.2023 11:31 Відповісти
хто вбиває наших військових той ворог
показати весь коментар
25.07.2023 12:02 Відповісти
А чому "розслідування за фактом смертельної ДТП", а не за фактом нападу на блокпост?
показати весь коментар
25.07.2023 11:37 Відповісти
Бо за кримінальним кодексом татарова немає відповідальності за напад на блокпост, мабуть.
показати весь коментар
25.07.2023 11:59 Відповісти
війна кажете в країні? Комендантська година?? Ну-ну.. Як то кажуть - пів країни плаче, пів країни скаче. 23-річний уїбан нісся по місту в комендантську годину, і все, *****, гуд... ((((
показати весь коментар
25.07.2023 11:43 Відповісти
в Дніпрі після 24-00 часто чую як мотоцикли розсікають вовсю по Слобожанському проспекту. Дивлюсь на годинник - пів на першу ночі.. Це як, *****???
показати весь коментар
25.07.2023 11:45 Відповісти
Бо поліція в ночі спить
показати весь коментар
25.07.2023 11:55 Відповісти
та вона і вдень спить(
показати весь коментар
25.07.2023 14:25 Відповісти
Ага, як у анекдоті.
Ніч. Темна вулиця. Іде чоловік, озирається, бо страшно. Аж ось назустріч патруль поліції. Чоловік полегшено видихає, підходить до них і питає - скажіть, а тут зараз безпечно? Ті у відповідь - було б небезпечно, ми б тут не ходили!
показати весь коментар
25.07.2023 12:42 Відповісти
У Київі так само. Кожну ніч перегони на ревучих мотоциклах.
показати весь коментар
25.07.2023 12:56 Відповісти
зараз лякаєшся будь якого гучного звуку, прислухаєшся.. а тут моЦОтикли гасають((
показати весь коментар
25.07.2023 14:24 Відповісти
Скільки нацгвардійців ще мають збити насмерть, щоби начальник допер виконати просту річ- під час КОМЕНДАНТСЬКОЇ ГОДИНИ , перекривати дорогу лежачими поліцейськими, а при необхідності і перекривати загородженням дві полоси взагалі?
показати весь коментар
25.07.2023 11:46 Відповісти
То шо, ви хочете, щоб відвідувачі казіно та нічних клубів, які після "відпочинку" їдуть до "царських сел", кожного дня шини міняли?
показати весь коментар
25.07.2023 13:56 Відповісти
А ти думаєш поу..ти тільки "відвідувачі казино ", тільки вони носяться по дорогам ?
Бидла вистачає і без казіно. Оцей ублюдок, 23 років, явно немає ніякого відношення до казино, але від цього не легше.
показати весь коментар
25.07.2023 14:38 Відповісти
и ещё пару мин положить для гарантии
показати весь коментар
25.07.2023 14:27 Відповісти
на тому ж блокпосту, що й Тандир збив нацгвардійця?
показати весь коментар
25.07.2023 11:51 Відповісти
Просто блок пост треба організувати мобільними укріпленнями, це легко зробити, я працював в країні де були такі блок пости....

Розтягують ланци що ріжуть колеса плюс, викочують бочки з водою, освітлення і один з кулеметом....лежачі поліцейські, хочеш не хочеш мусиш зупинитись.... цей блок пост залишає вдень по собі тільки лежачі поліцейські що не є проблемою з відповідними знаками...

А у нас більшість блокпостів зроблені під рибаків, навіть без рішення про їх створення , тому там стоять хаотично і головна їх задача не ДРГ а довідка з тцк
показати весь коментар
25.07.2023 11:52 Відповісти
Маленький у***** лупив щосили на тридцятирічному відрі, натяків на гальмівний шлях - немає … там невеликий підйом і на великий швидкості утворюється сліпа зона де і був розташований блок пост….
показати весь коментар
25.07.2023 11:56 Відповісти
а що робив ТЦК у машині на блок посту?Блок пости давно вже втратили свою функцію-це блок пост...Тепер це місце де пасуться тцкашніки .де поліція накладні на товар перевіряє -одним словом їх давно пора закрити...Або це має бути обладнаний блок пост
показати весь коментар
25.07.2023 12:08 Відповісти
потрібно бетонні блоки повертати!
іншого рішення поки не бачу.
показати весь коментар
25.07.2023 12:13 Відповісти
Кажуть хлопці на фронті про напряг з особовим складом. Ось вам механік- водій на бтр. Ловити таких шумахерів в комендантську годину і на фронт .
показати весь коментар
25.07.2023 12:16 Відповісти
Навіщо ці блокпости по всьому Києву? Яка їх функція зараз?
показати весь коментар
25.07.2023 12:17 Відповісти
"Далі автомобіль протаранив ще дві припарковані автівки, в одній з яких знаходився військовий територіального центру комплектування", - йдеться у повідомленні." - одна з функцій. І, можливо, одна з причин, чому водій так хотів пошвидше "проскочити".
показати весь коментар
25.07.2023 12:23 Відповісти
блокпости ставили по Києву перед загрозою вторгнення, ставили їжаки, бетонні блоки. Тепер ця функція - відлов п'яних в комендантську годину? Чого вони не перекривають дороги їжаками?
показати весь коментар
25.07.2023 15:37 Відповісти
не перекривають, щоб не перешкоджати руху службового транспорту, екстрених служб. Інша справа - чому не розтягують ті ж самі "шипи", які можна майже миттєво прибрати при наближенні спецтранспорту, навіть не виходячи на проїжджу частину? Це ж просте рішення: розтяжки з шипами, які добре видно. Проїхав - мінус 4 колеса. Тоді хлопцям, які на блок-постах чергують, не треба вибігати на дорогу перед автівкою, щоб її зупинити, ризикуючи життям на рівному місці.
показати весь коментар
25.07.2023 15:55 Відповісти
це тільки початок, цікаво що на блокпосту робили тцкашники о півночі? невже дрг ловили.
НГУ замість посилення фронту стоїть на блокпостах, в той час як мусорня(яка б мала бути на їх місці) пє каву або катається з тцкашниками, щоб наловити охлоса яке дуже потрібно мобілізувати і відправити на передову.
показати весь коментар
25.07.2023 12:21 Відповісти
Єдиний вірний коментар@
показати весь коментар
25.07.2023 16:36 Відповісти
Неправильно влаштовані блокпокпости. В комендантську годину за ;200м попереджувльні знаки про ланцюгові їжаки ,за 100метрів встановлені ланцюгові їжаки для примусової зупинки. Такий собі запобіжник проти дебілів. Місце проїзду блокпосту визначать специ.
показати весь коментар
25.07.2023 12:31 Відповісти
Спробуй це все потягати...
показати весь коментар
25.07.2023 13:38 Відповісти
Війна це взагалі важка робота.
показати весь коментар
25.07.2023 14:38 Відповісти
Зробимо ії ще важче!
показати весь коментар
25.07.2023 20:13 Відповісти
Тогда и "блатным" (ментам, судьям и прокурорам) со спец пропусками прийдется снижать скорость "до неприличной их статусу"? Вы это, что задумали?
показати весь коментар
25.07.2023 14:32 Відповісти
знову прокуроські дріфтуютьбикують?
показати весь коментар
25.07.2023 12:55 Відповісти
В Україні ОФІЦЙНО НЕМАЄ ВІЙНИ- дяка Зе клоунам, бо зеленський це рівень амеби за яку все вирішують фсбшні агенти.
показати весь коментар
25.07.2023 13:38 Відповісти
Яка підозра. Зразу в суд і вирок - довічно
показати весь коментар
25.07.2023 13:44 Відповісти
На мою думку з таким відношенням до військового стану , у України, мало шансів на перемогу. Звеняйте но це факт .
показати весь коментар
25.07.2023 13:51 Відповісти
там все время суки ездят с окуенной скоростью и до и после коменданской годыны...
показати весь коментар
25.07.2023 14:22 Відповісти
А зачем сейчас в Киеве блокпосты,блокпосты и личный состав нужны на сватовском направлении.
показати весь коментар
25.07.2023 15:48 Відповісти
Це багате мажорське бидло поставило себе над законом ,може час з цим закінчувати ?
показати весь коментар
25.07.2023 16:14 Відповісти
Це ж вже не вперше такий випадок. Невже неможна облаштувати блокпости, щоб убезпечити солдат.
показати весь коментар
25.07.2023 16:14 Відповісти
Роздавали повістки порушникам(представник ТЦК СП)....водій міг перелякатись(вручення повістки),та намагатись "проскочити".Виправдання йому немає,але спровокувала ситуацію саме ,роздача порушникам повісток.Чому все так нечмидно в Нашій Країні?
показати весь коментар
25.07.2023 17:52 Відповісти
Закон має бути конкретний - куля в повітря - куля в лоба!До речи,так воно і написано.Тільки військовий має бути захищеним від суддівського проїзволу.
показати весь коментар
25.07.2023 20:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 