Єврокомісар Войцеховський пропонує субсидувати експорт зерна з України суходолом, - Bloomberg

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський пропонує субсидувати експорт зерна з України суходолом, інакше українське зерно програє конкуренцію російському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Єврокомісар наголосив, що допомога ЄС у компенсації вартості транзиту українського зерна через територію держав-членів є нагальним питанням, оскільки транспортування суходолом дорожче за морське.

"Росія буде бенефіціаром ситуації, тому що це (російське зерно. - Ред.) буде дешевше, ніж платити за зерно з України, що транспортується до балтійських портів, вартість цієї операції завжди буде вищою, ніж те, що Росія може запропонувати на світовому ринку", – застеріг він.

Войцеховський запевнив, що підготує для Єврокомісії пропозицію про субсидування витрат на транспортування українського зерна за рахунок коштів ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Франція виступають проти обмежень на експорт українського зерна

Він також заявляв, що Європейський Союз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності".

Нагадаємо, Литовські міністри пропонують збільшити експорт зерна з України транспортним маршрутом до портів країн Балтії.