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Новини Підтримка Україні
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Єврокомісар Войцеховський пропонує субсидувати експорт зерна з України суходолом, - Bloomberg

зерно

Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський пропонує субсидувати експорт зерна з України суходолом, інакше українське зерно програє конкуренцію російському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Єврокомісар наголосив, що допомога ЄС у компенсації вартості транзиту українського зерна через територію держав-членів є нагальним питанням, оскільки транспортування суходолом дорожче за морське.

"Росія буде бенефіціаром ситуації, тому що це (російське зерно. - Ред.) буде дешевше, ніж платити за зерно з України, що транспортується до балтійських портів, вартість цієї операції завжди буде вищою, ніж те, що Росія може запропонувати на світовому ринку", – застеріг він.

Войцеховський запевнив, що підготує для Єврокомісії пропозицію про субсидування витрат на транспортування українського зерна за рахунок коштів ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина та Франція виступають проти обмежень на експорт українського зерна

Він також заявляв, що  Європейський Союз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності".

Нагадаємо, Литовські міністри пропонують збільшити експорт зерна з України транспортним маршрутом до портів країн Балтії.

Єврокомісія (2155) зерно (3119) Євросоюз (13398) допомога і підтримка (1160)


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а може треба спалити кацапське
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25.07.2023 22:48 Відповісти
Той демократичний світ не знає як поступати з російськими бандитами! Росія творить всякі злочини проти світу - збиває цивільні літаки, вбиває лідерів опозиційних держав, окуповує незалежні держави, творить гуманітарні катастрофи та злочини проти цивільного населення. А світ її боїться - якщо так і дальше боятись, то вся планета буде у війні або в російському рабстві. Мирні, але рішучі виходи завжди є - на такі бандитські дії Росії є блокування виходу з Росії і в Росію виходу з Чорного моря, блокування портів для заходу російських кораблів, та перевозок для Росії і т.д. Правило просте - хто не дотримується міжнародних законів, то до нього можна і треба стосувати відповідні санкції. З терористами не можна няньчитись!
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25.07.2023 23:13 Відповісти
То есть отодвинуть в сторону Эрдогана?
А заодно и ООН?
Мысль интересная...
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25.07.2023 23:14 Відповісти
 
 