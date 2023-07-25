Єврокомісар Войцеховський пропонує субсидувати експорт зерна з України суходолом, - Bloomberg
Єврокомісар із питань сільського господарства Януш Войцеховський пропонує субсидувати експорт зерна з України суходолом, інакше українське зерно програє конкуренцію російському.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Єврокомісар наголосив, що допомога ЄС у компенсації вартості транзиту українського зерна через територію держав-членів є нагальним питанням, оскільки транспортування суходолом дорожче за морське.
"Росія буде бенефіціаром ситуації, тому що це (російське зерно. - Ред.) буде дешевше, ніж платити за зерно з України, що транспортується до балтійських портів, вартість цієї операції завжди буде вищою, ніж те, що Росія може запропонувати на світовому ринку", – застеріг він.
Войцеховський запевнив, що підготує для Єврокомісії пропозицію про субсидування витрат на транспортування українського зерна за рахунок коштів ЄС.
Він також заявляв, що Європейський Союз готовий експортувати майже всю сільськогосподарську продукцію з України через "коридори солідарності".
Нагадаємо, Литовські міністри пропонують збільшити експорт зерна з України транспортним маршрутом до портів країн Балтії.
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