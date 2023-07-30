США закуплять для України термінали Starlink, які Маск не зможе відключати, - The New York Times
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Міністерство оборони США закупить у SpaceX для України терміналів Starlink, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати за власним бажанням.
Про це йдеться у статті The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Як зазначається, у червні 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.
За словами двох джерел, згідно з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями того, де працює інтернет-сигнал Starlink на території України, щоб ці нові пристрої могли реалізувати ключові можливості та певні місії.
Очевидно, це було зроблено для того, щоб надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, не побоюючись, що зв'язок буде перервано.
Видання нагадує, що Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.
За інформацією двох джерел, наприкінці 2022 року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги зносити щомісячну плату у розмірі $2500 за кожний.
Повідомляється, що доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни, оскільки Росія завойовувала територію, а Україна виборювала її повернення.
У міру того, як лінія фронту змінювалася, Маск використовував геозони, щоб обмежити доступність Starlink на передовий. SpaceX використовує дані про місцезнаходження, зібрані його службою, для забезпечення дотримання обмежень геозони.
"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити такі міста, як Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія ", – йдеться у статті NYT.
Будь ласка, зачекайте...
наступна - питання вирішене.
Цікаво, скільки коштує доступ до налаштувань? ))
із ким, ти, ілона маск, шо за маска-шоу?
Маск не має тих грошей на рахунках, та не отримує ніяких прибутків з продажу Тесл, тому сплачує 0 податків. Натомість прибутків він отримує опціони на акції, і коли ціна акцій зростає, він ніколи їх не продає, фіксуючи прибутки, а просто йде до банку, та бере там під ту поточну ринкову капіталізацію і той зріст кредит. Іншими словами Маск має свої гроші лише папері. Так роблять всі заможні люди в світі, тому, як раз, з мозоком у Маска краще за будь-кого.
" пули в лоб ему не хватает"
Не влаштував би Маск свої космічні бізнес авантюри, не було б вам і Старлінків, а був би "чупа-чупс" Тому, навіть проста логіка вказує на абсурдність ваших зауважень.
P.S. Боже, позбав Україну усіх шарікових, та й решта ідіотів.
тобто,якби Маск не створив свого часу і не реалізував цей проект?
У всього дві сторони медалі - так, мас мудак, але талановитий мудак.
Але, мова навіть не про те мудак він чи ні - від людина, що коштує 247 млрд. доларів. Єдині хто може на нього впливати, це США (+ акціонери, але це не головне). Ми для нього ніхто. А от те що станом на 2023р. ледь не увесь зв'язок ЗСУ лежить на апаратах (послугах) компанії, що належить людині, на яку у нас 0% впливу, оце погано. І його погляди ситуацію не покращують. Вже є проблеми, з Кримом, тощо. А якщо він завтра оголосить всю нашу війну ескалацією і відключить всі термінали (окрім декількох сотень, поставлених урядом США)? Що тоді?
Потрібно уже зараз звертати увагу на його конкурентів, нехай вони і відстали, "складати яйця в одну корзину", може погано закінчитись.
Він заробить грошей і вирішить якісь питання з урядом, ми отримали звʼязок, дійсно, витрати Пентагону зростуть - могли би де інше ці кошти стати в нагоді…
А його погляди? Нам пощастило що США наш союзник, що Маск - громадянин США і залежний від США, і нічого він не вимкне бо націоналізують у цілях національної безпеки США, як варіант.
А на носі вибори в США, Маск за Трампа, що обіцяє "за день закінчити війну". Знову таки тронути Маска - отримати крики, на кшталт "Байден втручається в комерційну діяльність", тобто до виборів йому ймовірно нічого не буде. Коротко кажучи, чудово, що Старлінк у нас є, чудово, що він працює, але погано, що це з певною ймовірністю величезна проблема в можливому майбутньому.
А кщо в США хтось вирішить «звернути» допомогу, то питання зі старлінками стане 30м по актуальності.
А всім іншим раджу не шукати собі кумирів - он як нахвалювали Маска, може хоч тепер до когось дійшло, що для нас увесь його Старлінк, регулюється його власними уявами, бажаннями, та поглядами. А враховуючи саме його погляди..... ну його нафіг. Хоч би скоріше з'явився реальний його конкурент, бо він схоже, хоче підгребти під себе ледь не увесь інтернет і закінчиться це - "тут мої хейтери, відключу я їм зв'язок". Монополії це зло, а монополії керовані "дивною" людиною з великим его - зло в квадраті.
P.S. Я розумію наскільки є важливим Старлінк в ЗСУ, але це постійна потенційна "бомба", яка може "рвонути" пор бажанню однієї лише людини. Але поки варіантів немає.
Ядерна енергія - це атомні реактори, але ж і атомна бомба. Термоядерна енергія - це водородна бомба, але ж і майбутній термоядерний реактор. Прогрес не зупиниш, але треба морально рости, щоб за моральним рівнем відповідати новим технологіям.
Космосом Маск займається не за свої гроші, а за бюджетні. Майстер "вигравати тендери". І чи чисто там з тими виграшами? Трамп показав, що США вже не те, яке було раніше.
Почитайте Вікіпедію, чому так з бомбою відбулось і скільки жертв могло бути, якби цього не сталось... до речі - Сталін готувався після 45го воювати далі. І, я надіюсь ви ж пам'ятаєте про те, що це не Америка перша напала на Японію, про кількість жертв в Перл Харбор, думаю, пам'ятаєте?
А США тримають його міцно за....., порушення в біржовій діяльності, гибель людей з автопілотами Тесли, похабне відношення до рядових робітників, дозволи на космічні запуски, контракти на запуски військових супутників, багатомільярдні контракти для Пентагону та держслужб. Всі ці, та інші моменти дають можливість американцям не сильно зважати на "хотєлки" Маска і отримувати від нього потрібні їм послуги. А от ми, чи то Австралія, чи то Японія..... не маємо можливостей так ефективно "приводити його до свідомості", тому і знаходимося в ситуації жебрака на площі. Он навіть ЄС уже хоче свій супутниковий зв'язок, бо в глобальному плані, бачили вони Маска.....
щоб не дай Боже Крим не звільнили"щоб не було ескалації це верх цинізму. Бо саме з Криму росіяни обстрілюють південні міста України. Там дуже вигідне розташування для їх Оніксів (долітають до Одеси раніше чим їх виявлять). І не тільки. Бажаю йому щоб його конкуренти в області зв'язку обійшли і розорили.
Здається - Ви теж вмієте знаходити правільні болти на всякі хитрі гайки!
Це дещо різні справи.
І у політиці та військовій справі надіятись на такого партнера необачно, не маючи запасного варіанту.
імовірно, якби цей південноамериканець не жив у США і його бізнес не був розташований на їх території, то його ультиматуми Україні щодо визнання окупації і і анексії української території Пуйлом були б ще нахабнішими
він тут регулярно сре.
звичайний мосКАЛь. від слова КАЛ!
тобто ти хочеш сказати, що в мосКАЛів НЕМА НІЧОГО СВОГО????
Карочє, мав би відповідні кошти, то Теслу у його кампанії не купував би. Хто ше у ньому не розчарувався, то це станеться невдовзі.