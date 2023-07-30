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Пентагон (1076) Ілон Маск (159) Starlink (102)

США закуплять для України термінали Starlink, які Маск не зможе відключати, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

starlink

Міністерство оборони США закупить у SpaceX для України терміналів Starlink, які засновник компанії Ілон Маск не зможе відключати за власним бажанням.

Про це йдеться у статті The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Як зазначається, у червні 2023 року глава Пентагону Ллойд Остін схвалив угоду Пентагону про купівлю від 400 до 500 нових терміналів та послуг Starlink.

За словами двох джерел, згідно з договором, Пентагон отримує контроль над налаштуваннями того, де працює інтернет-сигнал Starlink на території України, щоб ці нові пристрої могли реалізувати ключові можливості та певні місії.

Очевидно, це було зроблено для того, щоб надати Україні спеціальні термінали та послуги для виконання конфіденційних функцій, не побоюючись, що зв'язок буде перервано.

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Видання нагадує, що Маск відключав доступ до деяких терміналів Starlink в Україні.

За інформацією двох джерел, наприкінці 2022 року близько 1300 терміналів Starlink, придбаних через британського постачальника, перестали працювати в Україні після того, як уряд не мав змоги зносити щомісячну плату у розмірі $2500 за кожний.

Повідомляється, що доступ до Starlink також змінювався залежно від ходу війни, оскільки Росія завойовувала територію, а Україна виборювала її повернення.

У міру того, як лінія фронту змінювалася, Маск використовував геозони, щоб обмежити доступність Starlink на передовий. SpaceX використовує дані про місцезнаходження, зібрані його службою, для забезпечення дотримання обмежень геозони.

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"Це викликало проблеми. Коли восени українські війська спробували відбити такі міста, як Херсон, у районах, контрольованих Росією, для зв'язку їм знадобився доступ до Інтернету. Федоров та військові надіслали Маску та співробітникам SpaceX листи з проханням відновити сервіс у районах, де наступала армія ", – йдеться у статті NYT.
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Топ коментарі
+31
Ну, ще одне дякую США. Добре хоч вони тримають його за.....
А всім іншим раджу не шукати собі кумирів - он як нахвалювали Маска, може хоч тепер до когось дійшло, що для нас увесь його Старлінк, регулюється його власними уявами, бажаннями, та поглядами. А враховуючи саме його погляди..... ну його нафіг. Хоч би скоріше з'явився реальний його конкурент, бо він схоже, хоче підгребти під себе ледь не увесь інтернет і закінчиться це - "тут мої хейтери, відключу я їм зв'язок". Монополії це зло, а монополії керовані "дивною" людиною з великим его - зло в квадраті.
P.S. Я розумію наскільки є важливим Старлінк в ЗСУ, але це постійна потенційна "бомба", яка може "рвонути" пор бажанню однієї лише людини. Але поки варіантів немає.
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29.07.2023 23:54
+29
Маск таки тот еще *****..конченынй пули в лоб ему не хватает человек с баблом но без мозгов..
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29.07.2023 23:52
+18
Маск - нудак і просто неприємна людина
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29.07.2023 23:45
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А что так можно было?
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29.07.2023 23:43 Відповісти
😂 одна новина - маск козел, все «пропало».
наступна - питання вирішене.
Цікаво, скільки коштує доступ до налаштувань? ))
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29.07.2023 23:46 Відповісти
Маск таки тот еще *****..конченынй пули в лоб ему не хватает человек с баблом но без мозгов..
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29.07.2023 23:52 Відповісти
У него специфические таланты. Тонкость в том, что когда уже есть деньги, хотя бы инвестиционные, то можно купить любые недостающие знания/навыки/таланты/лицензии/разрешения. Важно это делать так, что бы тебя все воспринимали как "слугу народа". Вспомните те времена, когда о StarLink еще только писали цайтунги, в том числе и в Украине и даже на украинском языке. Помните? Ведь StarLink тогда был спутниковым интернетом для всех, "бесплатно, (то есть даром), и пусть никто не уйдет обиженным". Но это будет потом, в ближайшем будущем. Которое вроде наступило, но что-то пошло не так.
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30.07.2023 00:08 Відповісти
замаскувався...
із ким, ти, ілона маск, шо за маска-шоу?
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30.07.2023 05:55 Відповісти
"человек с баблом но без мозгов"
Маск не має тих грошей на рахунках, та не отримує ніяких прибутків з продажу Тесл, тому сплачує 0 податків. Натомість прибутків він отримує опціони на акції, і коли ціна акцій зростає, він ніколи їх не продає, фіксуючи прибутки, а просто йде до банку, та бере там під ту поточну ринкову капіталізацію і той зріст кредит. Іншими словами Маск має свої гроші лише папері. Так роблять всі заможні люди в світі, тому, як раз, з мозоком у Маска краще за будь-кого.

" пули в лоб ему не хватает"
Не влаштував би Маск свої космічні бізнес авантюри, не було б вам і Старлінків, а був би "чупа-чупс" Тому, навіть проста логіка вказує на абсурдність ваших зауважень.

P.S. Боже, позбав Україну усіх шарікових, та й решта ідіотів.
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30.07.2023 09:16 Відповісти
"человек с баблом но без мозгов" - "слуга народа"
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30.07.2023 10:48 Відповісти
🤣
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30.07.2023 09:33 Відповісти
А зачем нужен доступ к настройкам?
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29.07.2023 23:56 Відповісти
Статтю почитайте.
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30.07.2023 09:32 Відповісти
у тебе скільки немає , подивись скільки держдеп США може витрачати , якщо вийдеш на його показники , питання буде актуальним і для тебе
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29.07.2023 23:59 Відповісти
То таке, не проблема, можна у грошей і якогось судді позичити, чи прикордонника/митника/воєнкома.
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30.07.2023 09:27 Відповісти
Мати такі гроші і є розовою мрією наших суддів і воєнкомів , на щастя для нас , для перелічених тобою - недосяжною , якби натягли , то ми уже б точно у крапацтві справжньому були .
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30.07.2023 09:50 Відповісти
Да, а в чем проблема?
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29.07.2023 23:54 Відповісти
Карашо
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29.07.2023 23:45 Відповісти
Маск - нудак і просто неприємна людина
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29.07.2023 23:45 Відповісти
З іншого боку - а якби зараз не було Старлінк?
тобто,якби Маск не створив свого часу і не реалізував цей проект?
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29.07.2023 23:48 Відповісти
А чорт його знає, може не завмер би в незрозумілому стані OneWeb, amazon уже розгорнув би свою мережу, Iridium розвивався. А може тягли б, польові телефони, як в Другу Світову....
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29.07.2023 23:58 Відповісти
Ага, «якось би було». Типу, був би такий самий продукт - легуючий до розгортання, дешевий в експлуатації, з достатньою пропускною можливістю, стійкий до залому. Польові телефони?))
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30.07.2023 09:04 Відповісти
Тут наголос на слові "може", може так, а може ні. може США надали б широкий доступ до їх військового супутникового зв'язку, а може тоді Ontweb з Iridium не банкротилися щокварталу в умовах тиску від Starlink? А щодо польових телефонів - їх он рашисти в Київській області залишили купу, так що....
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30.07.2023 09:19 Відповісти
Та визнайте вже, що саме маск строрив цивільний продукт, якісний, вчасно, і він влаштовує наших військових.
У всього дві сторони медалі - так, мас мудак, але талановитий мудак.
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30.07.2023 09:23 Відповісти
О! Я десь написав, що Старлінк зовсім поганий? Ні це не так. Маск схожий на Джобса з його айфоном - дочекався коли технології підійшли на необхідний рівень і створив Старлінк, Теслу, ракети... Хороші і багато в чому довершені продукти.
Але, мова навіть не про те мудак він чи ні - від людина, що коштує 247 млрд. доларів. Єдині хто може на нього впливати, це США (+ акціонери, але це не головне). Ми для нього ніхто. А от те що станом на 2023р. ледь не увесь зв'язок ЗСУ лежить на апаратах (послугах) компанії, що належить людині, на яку у нас 0% впливу, оце погано. І його погляди ситуацію не покращують. Вже є проблеми, з Кримом, тощо. А якщо він завтра оголосить всю нашу війну ескалацією і відключить всі термінали (окрім декількох сотень, поставлених урядом США)? Що тоді?
Потрібно уже зараз звертати увагу на його конкурентів, нехай вони і відстали, "складати яйця в одну корзину", може погано закінчитись.
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30.07.2023 09:35 Відповісти
А якщо немає свого, то завжди так - залежиш від когось…
Він заробить грошей і вирішить якісь питання з урядом, ми отримали звʼязок, дійсно, витрати Пентагону зростуть - могли би де інше ці кошти стати в нагоді…
А його погляди? Нам пощастило що США наш союзник, що Маск - громадянин США і залежний від США, і нічого він не вимкне бо націоналізують у цілях національної безпеки США, як варіант.
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30.07.2023 09:45 Відповісти
"нічого він не вимкне, бо націоналізують..." - так уже вимикав - The New York Times стверджують, що "Маск кілька разів обмежував доступ до Starlink під час війни".
А на носі вибори в США, Маск за Трампа, що обіцяє "за день закінчити війну". Знову таки тронути Маска - отримати крики, на кшталт "Байден втручається в комерційну діяльність", тобто до виборів йому ймовірно нічого не буде. Коротко кажучи, чудово, що Старлінк у нас є, чудово, що він працює, але погано, що це з певною ймовірністю величезна проблема в можливому майбутньому.
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30.07.2023 09:58 Відповісти
Скільки вже було розмов, і наведений вами факт, а ми як користувалися Старлінк так і продовжуємо. Кожного разу ситуація вирішується на нашу користь завдяки США.
А кщо в США хтось вирішить «звернути» допомогу, то питання зі старлінками стане 30м по актуальності.
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30.07.2023 10:12 Відповісти
Так і неприємна також. Із іншого боку, ті 1300 старлінків працюють і це також заслуга Маска.
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29.07.2023 23:55 Відповісти
У Львові вони працюють, але там де фронт рухається вже ні. Окрім того, є взагалі блокування при використанні в керуванні зброєю будь-де. Саме тому й з'явилася ця новина від Пентагона.
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30.07.2023 00:22 Відповісти
Ну скажімо не тільки у Львові.
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30.07.2023 00:29 Відповісти
Мудак с мардовскава - грязный чилавег, мудь с мардовскава - грязь, взвесь, ил, земля.
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30.07.2023 09:51 Відповісти
Маск, що з ###лом?
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29.07.2023 23:47 Відповісти
Ну, ще одне дякую США. Добре хоч вони тримають його за.....
А всім іншим раджу не шукати собі кумирів - он як нахвалювали Маска, може хоч тепер до когось дійшло, що для нас увесь його Старлінк, регулюється його власними уявами, бажаннями, та поглядами. А враховуючи саме його погляди..... ну його нафіг. Хоч би скоріше з'явився реальний його конкурент, бо він схоже, хоче підгребти під себе ледь не увесь інтернет і закінчиться це - "тут мої хейтери, відключу я їм зв'язок". Монополії це зло, а монополії керовані "дивною" людиною з великим его - зло в квадраті.
P.S. Я розумію наскільки є важливим Старлінк в ЗСУ, але це постійна потенційна "бомба", яка може "рвонути" пор бажанню однієї лише людини. Але поки варіантів немає.
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29.07.2023 23:54 Відповісти
Звісно,що взяли за яйки. Мабуть пояснили бізнесмену,що політика,геополітика,військова справа-то не його. І що за такі викиди можуть бути й проблемки.
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30.07.2023 00:41 Відповісти
Ум и интеллект - разные понятия.
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29.07.2023 23:55 Відповісти
Так ви праві. Людина може бути дуже розумна в своїй спеціальності, а в інших питаннях дуже наївна. Так буває. Наприклад той же геніальний вчений Оппенгеймер зміг скерувати вчених в США на виготовлення ядерної бомби. А потім, коли США знесли нею два міста в Японії, став полум'яним борцем проти ядерної зброї. При цьому знав що розробляє, тільки казав всім, що це потрібно.
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30.07.2023 00:35 Відповісти
Це типово. У СРСР - академік Сахаров.
Ядерна енергія - це атомні реактори, але ж і атомна бомба. Термоядерна енергія - це водородна бомба, але ж і майбутній термоядерний реактор. Прогрес не зупиниш, але треба морально рости, щоб за моральним рівнем відповідати новим технологіям.
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30.07.2023 00:55 Відповісти
Не ідеалізуйте того Маска. Навішали людям локшину на вуха про геніального вченого й інженера. І космонавтика, і зв'язок, і автомобілі, і акумулятори,... Такого не буває. Той "вчений" - просто бізнесмен і майстер піару. Падають у ціні акції Тесли, тоді червона Тесла запускається у космос. Після того усі поважаючі себе пацанчики біжать у автосалон купувати ту Теслу.

Космосом Маск займається не за свої гроші, а за бюджетні. Майстер "вигравати тендери". І чи чисто там з тими виграшами? Трамп показав, що США вже не те, яке було раніше.
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30.07.2023 01:50 Відповісти
Талант продавати теж талант.
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30.07.2023 06:42 Відповісти
Но никто не создал ничего, что могло бы конкурировать со Старлинком.
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30.07.2023 11:05 Відповісти
Л.Полякова"Так виправі..." І, зовсім не по темі:
Почитайте Вікіпедію, чому так з бомбою відбулось і скільки жертв могло бути, якби цього не сталось... до речі - Сталін готувався після 45го воювати далі. І, я надіюсь ви ж пам'ятаєте про те, що це не Америка перша напала на Японію, про кількість жертв в Перл Харбор, думаю, пам'ятаєте?
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30.07.2023 10:32 Відповісти
Так і Черчіль пропонував не зупинятись на Ельбі, але його не підтримали.
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30.07.2023 11:06 Відповісти
фільм на днях подивились та одразу, беззаперечно закокали на форумі?
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30.07.2023 10:37 Відповісти
Я не дивлюся кіно. Я читаю. І можу привести купу інших прикладів. Від цього суть не зміниться. Талант, вміння гарно розбиратися в одній справі не означає таланту і таких самих вмінь у всьому.
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30.07.2023 11:19 Відповісти
тоді, подивіться й фільм, можливо, осмислите й інші грані у діях Оппенгеймера чи оціните внутрішню g2івську гризню?
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30.07.2023 11:26 Відповісти
Ум это уменение пользоваться интелехтом, а интелехт это свойство мозга как органа. ПС. Не путать с так называемым искусственным интелехтом, шакшотай хухеля (долбодятлом гуглы), набором интегральных схем, работающих на принципах не имеющих ничего общего с работой мозга, по принципу черного ящика.
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30.07.2023 09:56 Відповісти
КРУТО !!!!!!!
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29.07.2023 23:56 Відповісти
Маскло

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29.07.2023 23:59 Відповісти
Ху.лоМаск
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30.07.2023 04:06 Відповісти
Хоть на Маска и имею аллергию, но я его понимаю, когда зебилы на него окрысились, вместо того, чтобы отблагодарить, хоть за такую помощь на том этапе. Он бесплатно предоставлял свою аппаратуру, но с ограниченным режимом действия. За всережимную нужно платить. Сейчас это сделают Штаты.
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30.07.2023 00:02 Відповісти
Тут мова не про гроші, по крайній мірі не такі. Не про те, що Маск хоче грошей за роботу сервісу для дронів. Просто він "не хоче щоб була ескалація".
А США тримають його міцно за....., порушення в біржовій діяльності, гибель людей з автопілотами Тесли, похабне відношення до рядових робітників, дозволи на космічні запуски, контракти на запуски військових супутників, багатомільярдні контракти для Пентагону та держслужб. Всі ці, та інші моменти дають можливість американцям не сильно зважати на "хотєлки" Маска і отримувати від нього потрібні їм послуги. А от ми, чи то Австралія, чи то Японія..... не маємо можливостей так ефективно "приводити його до свідомості", тому і знаходимося в ситуації жебрака на площі. Он навіть ЄС уже хоче свій супутниковий зв'язок, бо в глобальному плані, бачили вони Маска.....
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30.07.2023 00:13 Відповісти
Жадібний м.дак цей Маск. Тому що від його технології життя людей в Україні залежать. Це не той випадок, коли хтось з споживачів не зможе ютуб вдома подивитися чи ще щось подібне.
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30.07.2023 00:15 Відповісти
Це не жадібність, це лівацька ідеологія, як би не дивно це було у успішного бізнесмена.
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30.07.2023 00:29 Відповісти
Маск трампіст. А якщо Трамп лівак, - то я папа римський.
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30.07.2023 01:08 Відповісти
Як вже вказали Маск - трампіст, але окрім цього, він, так би мовити радикальний правий капіталіст - малі зарплати, жорсткі умови праці, потрібно спати на робочому місці....
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30.07.2023 08:43 Відповісти
І це його прикручу налаштування українцям "щоб не дай Боже Крим не звільнили" щоб не було ескалації це верх цинізму. Бо саме з Криму росіяни обстрілюють південні міста України. Там дуже вигідне розташування для їх Оніксів (долітають до Одеси раніше чим їх виявлять). І не тільки. Бажаю йому щоб його конкуренти в області зв'язку обійшли і розорили.
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30.07.2023 00:20 Відповісти
Дякуємо, Америко!

Здається - Ви теж вмієте знаходити правільні болти на всякі хитрі гайки!
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30.07.2023 00:27 Відповісти
он сначала их создают, эти гайки, а потом героически придумывают на них болты. Извращенцы, сэр)
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30.07.2023 00:32 Відповісти
Як би там не було, а без Starlink нашим захисникам було б набагато складніше. Хоч нам в тилу й здається, шо Маск, начебто, іноді заслуговує матюків.
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30.07.2023 00:37 Відповісти
Ні "не зможе", а "не має права" відключати по умовам договору!
Це дещо різні справи.
І у політиці та військовій справі надіятись на такого партнера необачно, не маючи запасного варіанту.
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30.07.2023 01:05 Відповісти
в военных делах вообще иметь "не свое" не рекомендуется. да и раздавать персональные данные целой страны через \"дию"\ исключительно китайские смартфоны с хз какой начинкой - это фейл. когда нет институтов власти, а также здоровой логики и мозгов - вообще все печально происходит.
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30.07.2023 01:19 Відповісти
хФедоров и ко даже не позвонили, а так, письмом, бумажным, наверное, не горит. а "министерство связи" у нас почему то с транспортом связано. вот пусть бы на грузовиках ездили и военные телеграммы разносили, раз ретрансляторов\оптики\лазеров и другой хрени нет.
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30.07.2023 01:16 Відповісти
Голубиною поштою.

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30.07.2023 02:21 Відповісти
за декілька років від поваги до огиди , лайно кончене
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30.07.2023 04:04 Відповісти
Навіщо Мордору витрачати мільярди на підкуп на Заході тисяч агентів впливу, коли за набагато менші кошти за допомогою інфораційно-пропагандистських військ можна взяти у полон мозок окремої людини, у даному випадку такої як Ілон Маск, і отримати від їх таргетування максимальну користь,
імовірно, якби цей південноамериканець не жив у США і його бізнес не був розташований на їх території, то його ультиматуми Україні щодо визнання окупації і і анексії української території Пуйлом були б ще нахабнішими
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30.07.2023 04:26 Відповісти
звісно, південноафриканець
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30.07.2023 04:36 Відповісти
Мало в якої країни все своє. Китай робить все: від кепок до ноутбуків і авто. До того ж в Україні розходи зараз набагато більші чим можливості своїх виробників будь-чого.
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30.07.2023 06:40 Відповісти
не звертай на цього кремлебота увагу.
він тут регулярно сре.
звичайний мосКАЛь. від слова КАЛ!
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30.07.2023 07:19 Відповісти
чекай, чекай...
тобто ти хочеш сказати, що в мосКАЛів НЕМА НІЧОГО СВОГО????
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30.07.2023 07:18 Відповісти
Є і багато навіть більше чим в Росії просто дослідити треба тут газу більше чим в рф
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30.07.2023 08:10 Відповісти
Оце вже діло.
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30.07.2023 07:24 Відповісти
Старлінки на передовій - це мина неочікуваної дії. Після війні Україні треба створювати над країною власну систему супутників.
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30.07.2023 07:26 Відповісти
Ще пару зашкварів і Маска ліквідують. Або серце "прихватить"
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30.07.2023 07:50 Відповісти
Яка ж гидота цей Маск! Є можливість врятувати людей, так - ні...
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30.07.2023 07:57 Відповісти
Мудило думал что поимеет правительство США
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30.07.2023 08:00 Відповісти
Як тобі таке, ілон маск?
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30.07.2023 08:40 Відповісти
Ну, ось і все! Спасибі США!
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30.07.2023 10:20 Відповісти
Это же совпадение шо зеля пилил видосики едучи на его машинке на батарейках.
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30.07.2023 10:26 Відповісти
Чувак "сидить" на Кетаміні (сам цього не приховує), регулярно зустрічається з москалями, обожнює різного роду диктаторів, фанатик біткойну та старанно працює над вичавленням ам. доляра (разом з москалями, саудитами та усіма їх союзниками) у якості універсальної платіжної одиниці. Та ше більше цікавої інфи... (джерела американські).
Карочє, мав би відповідні кошти, то Теслу у його кампанії не купував би. Хто ше у ньому не розчарувався, то це станеться невдовзі.
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30.07.2023 11:31 Відповісти
 
 