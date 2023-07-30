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"В Україні справжній бум виробництва дронів", - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрони

В Україні значно зросли темпи та обсяги виробництва власного озброєння та спорядження, зокрема БПЛА.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо", - заявив він.

Резніков розповів, що минулого року з ініціативи Міноборони уряд спростив процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. Тепер замість двох років процедура введення в експлуатацію виробів сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів.

Крім того, він зазначив, що нещодавно в Україні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектора оборони і тепер у них однакові права з іноземцями.

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Топ коментарі
+55
*********** , ну это уже просто лютый пиар , Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3434301 Какой ***** ,, нашей политике ,, ? ваша политика - грабить , решать, крышевать , и лгать, лгать, и еще раз лгать !!!!!! Клоуны хреновы. Дроны покупают простые люди свими донатами волонтерам , открой глаза и уши , идиот .
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30.07.2023 19:37
+50
бум по яйцям ми пройшли. тепер дрони по сто мільйонів чи як?
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30.07.2023 19:35
+47
Волонтёры пашут, народ донатит, а у Яйценосного оказывается бум.

Дрон летит не для испуга
То Резникова заслуга.
Бабки у Армии спиз..л очкатый,
Порошенко виноватый!
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30.07.2023 19:38
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Мда. Розумні до подляка не підуть, погребують. Ось і набирає Aik Keep
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30.07.2023 20:08 Відповісти
Подоляк скуПРердяй - а Єрмак ще скуПРердіший , а в них вже дуже сраки підгоряють !!!Їхні офшори пфд котролем, вібори їм провести ЗАСЬ! Куди ім подітись ?
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30.07.2023 20:16 Відповісти
а на заборі написав - ЗЕ ВИРОК УКРАЇНІ!!! так це було? тоді Порох молодець бачив ще тоді, чим це закнчиться
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30.07.2023 20:09 Відповісти
Отак курвенне адвокатисько само себе дронить! Тіпа я не Мародер я не Мародер ...
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30.07.2023 20:03 Відповісти
Ага ''бум'' в голові різникоффа.
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30.07.2023 19:50 Відповісти
Яєчних дєл майстер
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30.07.2023 19:50 Відповісти
Фаберже
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30.07.2023 20:12 Відповісти
Курочка Ряба!
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30.07.2023 21:09 Відповісти
А потім додав -
але то не заважає мені красти як і раніше, моєї заступниці піаритися на успіхах ЗСУ, а цензору - піарити цапські медіа. Всі заробляють гроші як можуть.
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30.07.2023 19:52 Відповісти
врачи долго боролись за жизнь больного, но он остался жив (Жванецкий)
так само, несмотря на все усилия банды дермака и его свадебного министра обороны Резникокова, дроны Украине всё-таки выпускаются
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30.07.2023 19:52 Відповісти
Резнікову вірять 140 % !
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30.07.2023 19:52 Відповісти
Нет, неправда. 141. 57%
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30.07.2023 20:14 Відповісти
"Завдяки нашій політиці..."

Всупереч, йолопе, всупереч
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30.07.2023 19:53 Відповісти
о, як під@рок заспівав

ти ж ржав з дронів кілька місяців тому

скільки саме заводів по виробництву дронів побудовано завдяки МО?
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30.07.2023 19:53 Відповісти
Бум виробництва дронів - це коли 300 а не 3 ! дрони атакували столицю кацапії…
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30.07.2023 19:54 Відповісти
Розпустити Рамштайн, негайно!!! Перемога.
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30.07.2023 19:56 Відповісти
Aik Keep

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Реєстрація: 30.07.2023
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30.07.2023 20:10 Відповісти
Дякую ! Моя школа працює- не шкода й помирати
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30.07.2023 20:12 Відповісти
Та так,*Їхнього полку прибуло*
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30.07.2023 21:01 Відповісти
Ти дурило шось путає- Яценюк тоді маджахедив , тобі Пригожинські підставу написали
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30.07.2023 20:11 Відповісти
новая фишка на ЗЕфермах, в темниках им пишу- т Зеленский( Резніков... Єрмак ну и далее по тексту) конечно ворюги и т п но вот Залужный , Порох, Яценюк - где были и шо делали? Зеленые уже знают, кто будет спасать Украину послевоенную?
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30.07.2023 20:21 Відповісти
Пліт яйценюха вартував 12млрд грн українському бюджету. Це не основне джерело пограбунку папєрєдньої влади. Найбільше вони вкрали на енергоресурсах та т.з. банкопаді.
Різник із зеленими чоловічками у владі уже встиг вкрасти біля 50млрд грн лише на закупівлях озброєння, не менше 11млрд грн на продуктах для ЗСУ.
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30.07.2023 22:28 Відповісти
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30.07.2023 20:01 Відповісти
прибить бы тебя падлу
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30.07.2023 20:08 Відповісти
…а кури несуть яйця по 17, аж сі куфайка завертає…
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30.07.2023 20:09 Відповісти
За таку курку дають по яйцям... У такой курки на первом же насесте ******* усохнет, бо никакой дурак не будет покупать яйца по 17, если оптом продают по 2.5
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30.07.2023 21:27 Відповісти
Виробництво дронів ВСУПЕРЕЧ, а не ЗАВДЯКИ владі та МО!
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30.07.2023 20:12 Відповісти
Серед нас сволоти вистачає, але зЕбіли переплюнули усіх...
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30.07.2023 20:13 Відповісти
Пане рєзніков, а ти не триндиш? Стаття від 19 липня 2023:
https://defence-ua.com/people_and_company/v_ukroboronpromi_viznali_scho_serijnogo_virobnitstva_droniv_nemaje_chomu_tse_sistemna_problema-12257.html
Піар та піздь*ж--наше фсьо!
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30.07.2023 20:15 Відповісти
А яким боком до дронів українців та волонтерів має резніков і мо.
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30.07.2023 20:24 Відповісти
Як же він дістав,яйце головий підараст.До чого ж гидкий і тупий придурок.
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30.07.2023 20:27 Відповісти
интерсно каким боком резников к производству дронов???если когжа стояла проблема с ввозом их а Украину никто из мо не пошевелился решить вопрос с свободным ввозом))
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30.07.2023 20:32 Відповісти
Тем же боком, что и производство Богдан, Нептунов, Громов и далее по списку...
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30.07.2023 20:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aObgs4jRTjw - МАДЯР
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30.07.2023 20:37 Відповісти
Огидна, цинічна мразота....
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30.07.2023 20:39 Відповісти
Не врегульоване питання прибутків. За минулі поставки треба віддати прибуток, або суд і штраф.
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30.07.2023 20:44 Відповісти
Вибачте пиз.....щоб і брехун і зелена кордом.
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30.07.2023 20:46 Відповісти
Кому цей чмирь воровкуватий рєзніков передає військові таємниці про дрони?
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30.07.2023 20:51 Відповісти
Здатна тоді чому не забезпечує.
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30.07.2023 20:52 Відповісти
Бум кажеш? А чого волонтери кричать про нестачу цих самих дронів?
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30.07.2023 20:53 Відповісти
ЩО тут скажеш - брехун і дибіл
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30.07.2023 20:54 Відповісти
Ти, рєзнік, не *****, а вироБЛЯй.
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30.07.2023 20:58 Відповісти
Заждался Кобздон эту мразь на своем концерте !!!
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30.07.2023 20:58 Відповісти
Термін "хуцпа" є тільки в жидівського народу. Це що говорить ця гнида якраз воно і є
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30.07.2023 20:59 Відповісти
то воно
віскарь яйцями закусювало
тепер в голові бум-бум
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30.07.2023 21:05 Відповісти
Так, це бум - далі - барабана дроб.
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30.07.2023 21:10 Відповісти
Перед этим был "псевдобэбум"....
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30.07.2023 21:13 Відповісти
Російський шпигун Зєля привів російських шпигунів рєзнікових.

Дострокові. Нам треба нормальний през(Червінський?)
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30.07.2023 21:14 Відповісти
Сами то за кого голосовали в 19-ом?
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30.07.2023 21:21 Відповісти
Це ТЮлькин клієнт.
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30.07.2023 22:14 Відповісти
Дык Ульянка Громова поначалу, в надежде на должность , топила за янелоха.
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30.07.2023 23:13 Відповісти
Походу, тащ переобулся, уже червинским бредит
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30.07.2023 23:27 Відповісти
Зєля - наше фсьо?
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31.07.2023 10:34 Відповісти
Если уже изготовляют по 4200в день, то на.уя призывают донатить на дроны последнее у пересiчних?
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30.07.2023 21:20 Відповісти
Бум це коли уряд Зеленського буде замовляти на один квартал року- 100 000 українських дронів !
Чому не озучив кількість?Соромно?Так отож.
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30.07.2023 21:20 Відповісти
Скорее бум клоунады и писдежа
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30.07.2023 21:21 Відповісти
Дрони з яйцями по 17 грн? Оригінально, таких дронів ще світ не бачив.
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30.07.2023 21:35 Відповісти
Де вони ті дрони
Чому не на фронті
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30.07.2023 21:36 Відповісти
Добре б було, якби комплектуючі для тих дронів не на Аліекспресі купляли.
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30.07.2023 21:40 Відповісти
А чи не запізно?
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30.07.2023 21:46 Відповісти
Коли вони всі працюють? Як не янелох п-ть то міністр якийсь чи заступник чи прищ з опи Шапітолій
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30.07.2023 21:49 Відповісти
Цілком можливо, що він і не бреше, а трішки маніпулює фактами . Наприклад, якщо 2 роки назад на держзамовлення виготовляли 100 дронів, а зараз стали виготовляти 1000 то з точки зору статистики це справді "бум" виробництва. Але якщо поглянути на реальний стан справ то основна маса дронів для фронту це донат від людей і міжнародна допомога . А щоб був "бум" власного виробництва потрібно добрячий "бум" в голову деяким нашим міністрам та чиновникам.
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30.07.2023 21:51 Відповісти
Гнида брехлива, а ваша участь як уряду України яка? Побудоваті підприємства, створені конструкторські бюрл, чи може розміщені державні замовлегня у приватних виробників і розширяється виробництво? Ви мерзенні москальські кроти на тілі України і її народу...
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30.07.2023 21:54 Відповісти
Отэто звиздит и не краснеет. В отставку, гнида!!! Все дроны закупаются на людские донаты за границей. Звездун
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30.07.2023 22:03 Відповісти
Бум пізд...жі
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30.07.2023 22:07 Відповісти
Немає віри цьому покидьку ,він вже казав про яйця за кілограми. Якісь вихидні багаті на казки від влади
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30.07.2023 22:21 Відповісти
Аг7а ти сам заубв як казав що вони непотрібні і всього вистачає?Гнати тебе сраною мітлою.Цей бум хлопцям був потрібен ще рік назал
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30.07.2023 22:31 Відповісти
Гнида! Це чмо говорило про весільні дрони? Цього ган...она, я хочу бачити на шибениці , на Майдані Незалежності, щоб всі бачили, чим закінчується зрада України!
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30.07.2023 22:32 Відповісти
падло за 17 грн
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30.07.2023 22:43 Відповісти
Що з маєтком за 12 млн. євро для дочки нічого не хоче резніков розповісти то навар з яйко чи з цибулі.
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30.07.2023 22:45 Відповісти
От тільки МО тут абсолютно ніяким боком. Готові купу проектів, але всі заклики підключитись державі до кінцевої справи - поставити на конвеєр, залишаються без уваги. Є хороші готові прототипи, зроблені буквально в гаражах, але там неможливо випускати серійно. Грьобана Зе-держава, керована Офісом, піклується тільки власними кишенями, але аж ніяк Армією і швидкою Перемогою.
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30.07.2023 23:05 Відповісти
От тільки Міноборони до цього взагалі ніяким боком.
Дрони, форму, ліки, шанцевий інструмент, сітки труси, шкарпетки, гумові сапоги, тепловізори - волонтери.

Зброя та бабло - Захід.

Яйця по 17, паливо по потрійним цінам - Міноборони.
Краще б взагалі не було ніякого міноборони...
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30.07.2023 23:06 Відповісти
Кількість не завжди дорівнює якості.Китай в 70х роках це довів з виплавкою металу.
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30.07.2023 23:07 Відповісти
Кацапы с конвейера гонят дроны на фронт и в больших количествах, а у этих ажиотаж только-только разгорелся.
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30.07.2023 23:16 Відповісти
Цього 3,14 дара після перемоги першого до стінки
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30.07.2023 23:27 Відповісти
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. ‎03.‎06.‎2023 07.‎07.‎2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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31.07.2023 00:03 Відповісти
Це він про повернення 32 млрд грн з України на ВЕСНІ 2022, які він же і видав фірмам-одноденним на виробництво чудо-ОЗБРОЄННЯ!!
А тепер ні грошей, ні фірм, ні ОЗБРОЄННЯ!

Можливо, у нього і перевиробництво БПЛА, на папері, для янелоха з дєрьмаком, а так, ВОЛОНТЕРИ викручуються…
Щось у адвоката неусьотакадназначна…
Слава Захисникам України!
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31.07.2023 00:23 Відповісти
Саботажник и Враг Народа Кто верит в эту чушь после его заявлений о (свадебных дронах)
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31.07.2023 05:10 Відповісти
Цинічна ze гнида
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31.07.2023 05:41 Відповісти
А хлопці жаліються, що дронів не вистачає! Де ж ті дрони?
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31.07.2023 08:07 Відповісти
Пи....ть як дихає. Як наш янелох. Як остогидла вже ця зелена брехня і це зелене лайно! Але лохторат повірить, як завжди...Нажаль
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31.07.2023 08:16 Відповісти
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