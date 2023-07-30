"В Україні справжній бум виробництва дронів", - Резніков
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В Україні значно зросли темпи та обсяги виробництва власного озброєння та спорядження, зокрема БПЛА.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"В Україні справжній бум виробництва дронів. Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо", - заявив він.
Резніков розповів, що минулого року з ініціативи Міноборони уряд спростив процедури для розробників та виробників озброєння та військової техніки. Тепер замість двох років процедура введення в експлуатацію виробів сягає лічених тижнів разом з укладанням державних контрактів.
Крім того, він зазначив, що нещодавно в Україні врегулювали питання прибутків для українських постачальників сектора оборони і тепер у них однакові права з іноземцями.
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але то не заважає мені красти як і раніше, моєї заступниці піаритися на успіхах ЗСУ, а цензору - піарити цапські медіа. Всі заробляють гроші як можуть.
так само, несмотря на все усилия банды дермака и его свадебного министра обороны Резникокова, дроны Украине всё-таки выпускаются
Всупереч, йолопе, всупереч
ти ж ржав з дронів кілька місяців тому
скільки саме заводів по виробництву дронів побудовано завдяки МО?
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Реєстрація: 30.07.2023
Різник із зеленими чоловічками у владі уже встиг вкрасти біля 50млрд грн лише на закупівлях озброєння, не менше 11млрд грн на продуктах для ЗСУ.
https://defence-ua.com/people_and_company/v_ukroboronpromi_viznali_scho_serijnogo_virobnitstva_droniv_nemaje_chomu_tse_sistemna_problema-12257.html
Піар та піздь*ж--наше фсьо!
віскарь яйцями закусювало
тепер в голові бум-бум
Дострокові. Нам треба нормальний през(Червінський?)
Чому не озучив кількість?Соромно?Так отож.
Чому не на фронті
Дрони, форму, ліки, шанцевий інструмент, сітки труси, шкарпетки, гумові сапоги, тепловізори - волонтери.
Зброя та бабло - Захід.
Яйця по 17, паливо по потрійним цінам - Міноборони.
Краще б взагалі не було ніякого міноборони...
А тепер ні грошей, ні фірм, ні ОЗБРОЄННЯ!
Можливо, у нього і перевиробництво БПЛА, на папері, для янелоха з дєрьмаком, а так, ВОЛОНТЕРИ викручуються…
Щось у адвоката неусьотакадназначна…
Слава Захисникам України!