"В Украине настоящий бум производства дронов", - Резников
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Украине значительно выросли темпы и объемы производства собственного вооружения и снаряжения, в частности, БПЛА.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике, Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.", - заявил он.
Резников рассказал, что в прошлом году по инициативе Минобороны правительство упростило процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники. Теперь вместо двух лет процедура ввода в эксплуатацию изделий достигает считанных недель вместе с заключением государственных контрактов.
Кроме того, он отметил, что недавно в Украине урегулировали вопросы прибылей для украинских поставщиков сектора обороны и теперь у них одинаковые права с иностранцами.
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але то не заважає мені красти як і раніше, моєї заступниці піаритися на успіхах ЗСУ, а цензору - піарити цапські медіа. Всі заробляють гроші як можуть.
так само, несмотря на все усилия банды дермака и его свадебного министра обороны Резникокова, дроны Украине всё-таки выпускаются
Всупереч, йолопе, всупереч
ти ж ржав з дронів кілька місяців тому
скільки саме заводів по виробництву дронів побудовано завдяки МО?
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Реєстрація: 30.07.2023
Різник із зеленими чоловічками у владі уже встиг вкрасти біля 50млрд грн лише на закупівлях озброєння, не менше 11млрд грн на продуктах для ЗСУ.
https://defence-ua.com/people_and_company/v_ukroboronpromi_viznali_scho_serijnogo_virobnitstva_droniv_nemaje_chomu_tse_sistemna_problema-12257.html
Піар та піздь*ж--наше фсьо!
віскарь яйцями закусювало
тепер в голові бум-бум
Дострокові. Нам треба нормальний през(Червінський?)
Чому не озучив кількість?Соромно?Так отож.
Чому не на фронті
Дрони, форму, ліки, шанцевий інструмент, сітки труси, шкарпетки, гумові сапоги, тепловізори - волонтери.
Зброя та бабло - Захід.
Яйця по 17, паливо по потрійним цінам - Міноборони.
Краще б взагалі не було ніякого міноборони...
А тепер ні грошей, ні фірм, ні ОЗБРОЄННЯ!
Можливо, у нього і перевиробництво БПЛА, на папері, для янелоха з дєрьмаком, а так, ВОЛОНТЕРИ викручуються…
Щось у адвоката неусьотакадназначна…
Слава Захисникам України!