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Новости Война в Украине
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"В Украине настоящий бум производства дронов", - Резников

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дрони

В Украине значительно выросли темпы и объемы производства собственного вооружения и снаряжения, в частности, БПЛА.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике, Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.", - заявил он.

Резников рассказал, что в прошлом году по инициативе Минобороны правительство упростило процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники. Теперь вместо двух лет процедура ввода в эксплуатацию изделий достигает считанных недель вместе с заключением государственных контрактов.

Кроме того, он отметил, что недавно в Украине урегулировали вопросы прибылей для украинских поставщиков сектора обороны и теперь у них одинаковые права с иностранцами.

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Топ комментарии
+55
*********** , ну это уже просто лютый пиар , Завдяки нашій політиці Україна здатна самостійно забезпечити себе бронежилетами, шоломами, формою, взуттям тощо", - заявив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3434301 Какой ***** ,, нашей политике ,, ? ваша политика - грабить , решать, крышевать , и лгать, лгать, и еще раз лгать !!!!!! Клоуны хреновы. Дроны покупают простые люди свими донатами волонтерам , открой глаза и уши , идиот .
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30.07.2023 19:37
+50
бум по яйцям ми пройшли. тепер дрони по сто мільйонів чи як?
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30.07.2023 19:35
+47
Волонтёры пашут, народ донатит, а у Яйценосного оказывается бум.

Дрон летит не для испуга
То Резникова заслуга.
Бабки у Армии спиз..л очкатый,
Порошенко виноватый!
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30.07.2023 19:38
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Мда. Розумні до подляка не підуть, погребують. Ось і набирає Aik Keep
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30.07.2023 20:08 Ответить
Подоляк скуПРердяй - а Єрмак ще скуПРердіший , а в них вже дуже сраки підгоряють !!!Їхні офшори пфд котролем, вібори їм провести ЗАСЬ! Куди ім подітись ?
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30.07.2023 20:16 Ответить
а на заборі написав - ЗЕ ВИРОК УКРАЇНІ!!! так це було? тоді Порох молодець бачив ще тоді, чим це закнчиться
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30.07.2023 20:09 Ответить
Отак курвенне адвокатисько само себе дронить! Тіпа я не Мародер я не Мародер ...
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30.07.2023 20:03 Ответить
Ага ''бум'' в голові різникоффа.
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30.07.2023 19:50 Ответить
Яєчних дєл майстер
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30.07.2023 19:50 Ответить
Фаберже
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30.07.2023 20:12 Ответить
Курочка Ряба!
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30.07.2023 21:09 Ответить
А потім додав -
але то не заважає мені красти як і раніше, моєї заступниці піаритися на успіхах ЗСУ, а цензору - піарити цапські медіа. Всі заробляють гроші як можуть.
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30.07.2023 19:52 Ответить
врачи долго боролись за жизнь больного, но он остался жив (Жванецкий)
так само, несмотря на все усилия банды дермака и его свадебного министра обороны Резникокова, дроны Украине всё-таки выпускаются
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30.07.2023 19:52 Ответить
Резнікову вірять 140 % !
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30.07.2023 19:52 Ответить
Нет, неправда. 141. 57%
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30.07.2023 20:14 Ответить
"Завдяки нашій політиці..."

Всупереч, йолопе, всупереч
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30.07.2023 19:53 Ответить
о, як під@рок заспівав

ти ж ржав з дронів кілька місяців тому

скільки саме заводів по виробництву дронів побудовано завдяки МО?
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30.07.2023 19:53 Ответить
Бум виробництва дронів - це коли 300 а не 3 ! дрони атакували столицю кацапії…
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30.07.2023 19:54 Ответить
Розпустити Рамштайн, негайно!!! Перемога.
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30.07.2023 19:56 Ответить
Aik Keep

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Реєстрація: 30.07.2023
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30.07.2023 20:10 Ответить
Дякую ! Моя школа працює- не шкода й помирати
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30.07.2023 20:12 Ответить
Та так,*Їхнього полку прибуло*
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30.07.2023 21:01 Ответить
Ти дурило шось путає- Яценюк тоді маджахедив , тобі Пригожинські підставу написали
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30.07.2023 20:11 Ответить
новая фишка на ЗЕфермах, в темниках им пишу- т Зеленский( Резніков... Єрмак ну и далее по тексту) конечно ворюги и т п но вот Залужный , Порох, Яценюк - где были и шо делали? Зеленые уже знают, кто будет спасать Украину послевоенную?
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30.07.2023 20:21 Ответить
Пліт яйценюха вартував 12млрд грн українському бюджету. Це не основне джерело пограбунку папєрєдньої влади. Найбільше вони вкрали на енергоресурсах та т.з. банкопаді.
Різник із зеленими чоловічками у владі уже встиг вкрасти біля 50млрд грн лише на закупівлях озброєння, не менше 11млрд грн на продуктах для ЗСУ.
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30.07.2023 22:28 Ответить
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30.07.2023 20:01 Ответить
прибить бы тебя падлу
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30.07.2023 20:08 Ответить
…а кури несуть яйця по 17, аж сі куфайка завертає…
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30.07.2023 20:09 Ответить
За таку курку дають по яйцям... У такой курки на первом же насесте ******* усохнет, бо никакой дурак не будет покупать яйца по 17, если оптом продают по 2.5
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30.07.2023 21:27 Ответить
Виробництво дронів ВСУПЕРЕЧ, а не ЗАВДЯКИ владі та МО!
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30.07.2023 20:12 Ответить
Серед нас сволоти вистачає, але зЕбіли переплюнули усіх...
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30.07.2023 20:13 Ответить
Пане рєзніков, а ти не триндиш? Стаття від 19 липня 2023:
https://defence-ua.com/people_and_company/v_ukroboronpromi_viznali_scho_serijnogo_virobnitstva_droniv_nemaje_chomu_tse_sistemna_problema-12257.html
Піар та піздь*ж--наше фсьо!
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30.07.2023 20:15 Ответить
А яким боком до дронів українців та волонтерів має резніков і мо.
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30.07.2023 20:24 Ответить
Як же він дістав,яйце головий підараст.До чого ж гидкий і тупий придурок.
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30.07.2023 20:27 Ответить
интерсно каким боком резников к производству дронов???если когжа стояла проблема с ввозом их а Украину никто из мо не пошевелился решить вопрос с свободным ввозом))
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30.07.2023 20:32 Ответить
Тем же боком, что и производство Богдан, Нептунов, Громов и далее по списку...
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30.07.2023 20:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aObgs4jRTjw - МАДЯР
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30.07.2023 20:37 Ответить
Огидна, цинічна мразота....
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30.07.2023 20:39 Ответить
Не врегульоване питання прибутків. За минулі поставки треба віддати прибуток, або суд і штраф.
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30.07.2023 20:44 Ответить
Вибачте пиз.....щоб і брехун і зелена кордом.
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30.07.2023 20:46 Ответить
Кому цей чмирь воровкуватий рєзніков передає військові таємниці про дрони?
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30.07.2023 20:51 Ответить
Здатна тоді чому не забезпечує.
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30.07.2023 20:52 Ответить
Бум кажеш? А чого волонтери кричать про нестачу цих самих дронів?
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30.07.2023 20:53 Ответить
ЩО тут скажеш - брехун і дибіл
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30.07.2023 20:54 Ответить
Ти, рєзнік, не *****, а вироБЛЯй.
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30.07.2023 20:58 Ответить
Заждался Кобздон эту мразь на своем концерте !!!
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30.07.2023 20:58 Ответить
Термін "хуцпа" є тільки в жидівського народу. Це що говорить ця гнида якраз воно і є
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30.07.2023 20:59 Ответить
то воно
віскарь яйцями закусювало
тепер в голові бум-бум
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30.07.2023 21:05 Ответить
Так, це бум - далі - барабана дроб.
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30.07.2023 21:10 Ответить
Перед этим был "псевдобэбум"....
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30.07.2023 21:13 Ответить
Російський шпигун Зєля привів російських шпигунів рєзнікових.

Дострокові. Нам треба нормальний през(Червінський?)
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30.07.2023 21:14 Ответить
Сами то за кого голосовали в 19-ом?
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30.07.2023 21:21 Ответить
Це ТЮлькин клієнт.
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30.07.2023 22:14 Ответить
Дык Ульянка Громова поначалу, в надежде на должность , топила за янелоха.
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30.07.2023 23:13 Ответить
Походу, тащ переобулся, уже червинским бредит
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30.07.2023 23:27 Ответить
Зєля - наше фсьо?
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31.07.2023 10:34 Ответить
Если уже изготовляют по 4200в день, то на.уя призывают донатить на дроны последнее у пересiчних?
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30.07.2023 21:20 Ответить
Бум це коли уряд Зеленського буде замовляти на один квартал року- 100 000 українських дронів !
Чому не озучив кількість?Соромно?Так отож.
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30.07.2023 21:20 Ответить
Скорее бум клоунады и писдежа
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30.07.2023 21:21 Ответить
Дрони з яйцями по 17 грн? Оригінально, таких дронів ще світ не бачив.
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30.07.2023 21:35 Ответить
Де вони ті дрони
Чому не на фронті
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30.07.2023 21:36 Ответить
Добре б було, якби комплектуючі для тих дронів не на Аліекспресі купляли.
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30.07.2023 21:40 Ответить
А чи не запізно?
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30.07.2023 21:46 Ответить
Коли вони всі працюють? Як не янелох п-ть то міністр якийсь чи заступник чи прищ з опи Шапітолій
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30.07.2023 21:49 Ответить
Цілком можливо, що він і не бреше, а трішки маніпулює фактами . Наприклад, якщо 2 роки назад на держзамовлення виготовляли 100 дронів, а зараз стали виготовляти 1000 то з точки зору статистики це справді "бум" виробництва. Але якщо поглянути на реальний стан справ то основна маса дронів для фронту це донат від людей і міжнародна допомога . А щоб був "бум" власного виробництва потрібно добрячий "бум" в голову деяким нашим міністрам та чиновникам.
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30.07.2023 21:51 Ответить
Гнида брехлива, а ваша участь як уряду України яка? Побудоваті підприємства, створені конструкторські бюрл, чи може розміщені державні замовлегня у приватних виробників і розширяється виробництво? Ви мерзенні москальські кроти на тілі України і її народу...
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30.07.2023 21:54 Ответить
Отэто звиздит и не краснеет. В отставку, гнида!!! Все дроны закупаются на людские донаты за границей. Звездун
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30.07.2023 22:03 Ответить
Бум пізд...жі
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30.07.2023 22:07 Ответить
Немає віри цьому покидьку ,він вже казав про яйця за кілограми. Якісь вихидні багаті на казки від влади
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30.07.2023 22:21 Ответить
Аг7а ти сам заубв як казав що вони непотрібні і всього вистачає?Гнати тебе сраною мітлою.Цей бум хлопцям був потрібен ще рік назал
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30.07.2023 22:31 Ответить
Гнида! Це чмо говорило про весільні дрони? Цього ган...она, я хочу бачити на шибениці , на Майдані Незалежності, щоб всі бачили, чим закінчується зрада України!
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30.07.2023 22:32 Ответить
падло за 17 грн
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30.07.2023 22:43 Ответить
Що з маєтком за 12 млн. євро для дочки нічого не хоче резніков розповісти то навар з яйко чи з цибулі.
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30.07.2023 22:45 Ответить
От тільки МО тут абсолютно ніяким боком. Готові купу проектів, але всі заклики підключитись державі до кінцевої справи - поставити на конвеєр, залишаються без уваги. Є хороші готові прототипи, зроблені буквально в гаражах, але там неможливо випускати серійно. Грьобана Зе-держава, керована Офісом, піклується тільки власними кишенями, але аж ніяк Армією і швидкою Перемогою.
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30.07.2023 23:05 Ответить
От тільки Міноборони до цього взагалі ніяким боком.
Дрони, форму, ліки, шанцевий інструмент, сітки труси, шкарпетки, гумові сапоги, тепловізори - волонтери.

Зброя та бабло - Захід.

Яйця по 17, паливо по потрійним цінам - Міноборони.
Краще б взагалі не було ніякого міноборони...
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30.07.2023 23:06 Ответить
Кількість не завжди дорівнює якості.Китай в 70х роках це довів з виплавкою металу.
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30.07.2023 23:07 Ответить
Кацапы с конвейера гонят дроны на фронт и в больших количествах, а у этих ажиотаж только-только разгорелся.
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30.07.2023 23:16 Ответить
Цього 3,14 дара після перемоги першого до стінки
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30.07.2023 23:27 Ответить
Міністр енергетики Герман Галущенко визнав, що в Україні існує дефіцит електроенергії в 1,7 ГВт. Але він продовжує замовчувати факт, що головною причиною цього є відсутність можливості заміни ТВЕЛів так як бюджеті не передбачені видатки на дане питання і закупівля не проводилась. (див. пов. ‎03.‎06.‎2023 07.‎07.‎2023 ). Загальний стан заповнення вугіллям ТЕЦ складає 12 %. В принципі дії профільного міністерства і уряду Шмигаля в цьому питанні дуже схожі на добре продуманий акт економічного і технічного саботажу. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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31.07.2023 00:03 Ответить
Це він про повернення 32 млрд грн з України на ВЕСНІ 2022, які він же і видав фірмам-одноденним на виробництво чудо-ОЗБРОЄННЯ!!
А тепер ні грошей, ні фірм, ні ОЗБРОЄННЯ!

Можливо, у нього і перевиробництво БПЛА, на папері, для янелоха з дєрьмаком, а так, ВОЛОНТЕРИ викручуються…
Щось у адвоката неусьотакадназначна…
Слава Захисникам України!
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31.07.2023 00:23 Ответить
Саботажник и Враг Народа Кто верит в эту чушь после его заявлений о (свадебных дронах)
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31.07.2023 05:10 Ответить
Цинічна ze гнида
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31.07.2023 05:41 Ответить
А хлопці жаліються, що дронів не вистачає! Де ж ті дрони?
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31.07.2023 08:07 Ответить
Пи....ть як дихає. Як наш янелох. Як остогидла вже ця зелена брехня і це зелене лайно! Але лохторат повірить, як завжди...Нажаль
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31.07.2023 08:16 Ответить
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