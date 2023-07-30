"В Украине настоящий бум производства дронов", - Резников

В Украине значительно выросли темпы и объемы производства собственного вооружения и снаряжения, в частности, БПЛА.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В Украине настоящий бум производства дронов. Благодаря нашей политике, Украина способна самостоятельно обеспечить себя бронежилетами, шлемами, формой, обувью и т.д.", - заявил он.

Резников рассказал, что в прошлом году по инициативе Минобороны правительство упростило процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники. Теперь вместо двух лет процедура ввода в эксплуатацию изделий достигает считанных недель вместе с заключением государственных контрактов.

Кроме того, он отметил, что недавно в Украине урегулировали вопросы прибылей для украинских поставщиков сектора обороны и теперь у них одинаковые права с иностранцами.

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