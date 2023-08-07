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Новини Політика України
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ВР (11733) комітет (337) Шуфрич (355) Сюмар (264)

Замість того, щоб позбутися Шуфрича, монобільшість планує позбутися Комітету з питань свободи слова, - Сюмар

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шуфрич

Монобільшість у Верховній Раді планує ліквідувати Комітет з питань свободи слова.

Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише народний депутат із фракції "ЄС" Вікторія Сюмар.

"Трохи новин. Нестор Шуфрич став надто токсичним для монобільшості, хоч і так він прямо "довгожитель" як для найвідданішого соратника Медведчука. Та замість того, щоб позбутися Шуфрича, монобільшість планує… позбутися Комітету з питань свободи слова", - повідомила Сюмар .

Нардеп нагадує, що цей комітет у ВР працював в найскладніші часи - за цензури Кучми-Медведчука і Януковича-Льовочкіна. І був майданчиком, де принаймні можна було підняти проблему прав журналістів і їх можливості працювати. За результатами цих обговорень злочини проти журналістів були криміналізовані. А спроби цензури після розголосу інколи вдавалося відкочувати назад.

"З 2019 року в комітеті майже не лишили повноважень і де факто спробували маргіналізувати. Шуфрич цьому явно допоміг, коли клеїв рота скотчем за російську пропаганду на медведчуківських каналах, але "не помічав" відключення українських каналів і відвертої цензури. Тепер комітет хочуть ліквідувати. За не потрібністю, вочевидь. А свободу слова просто хочуть передати комітету… з питань прав людини. Це є повним нонсенсом, адже там точно немає людей, що мають компетенції в інформполітиці і в жодній! європейській країні ці сфери не обʼєднуються в профільні комітети. Швидше права людини обʼєднуються з юстицією, а свобода слова - з інформполітикою", - зазначає Сюмар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич активно виступав проти НАТО, але досі залишається головою комітету свободи слова. Є питання, чому ми не в Альянсі? - Ірина Геращенко. ВIДЕО

На думку нардепки, ліквідація Комітету зараз - це фактичне визнання перемоги цензури над свободою слова. "Часом з водою можна вихлюпнути дитину. Тут разом з Шуфричем прагнуть викинути цілий комітет і головне, його сферу відання, яка насправді має неймовірно суттєве значення для правильного вектору країни", -  додає представниця "ЄС".

"До речі, щодо Шуфрича так поспішають саме тому, що, за моєю інформацією, проти нього порушено декілька кримінальних справ, в тому числі і по статті "державна зрада". Нагадаю, його соратника Рабіновича навіть заочно арештував суд за "поширення наративів держави-агресора". Наративи у них з Шуфричем були відверто схожими", - зазначає Сюмар.

Також читайте: Елітна нерухомість Шуфрича записана на підставних осіб. Питання до СБУ, чому нардеп досі на волі, - ЦПК

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+28
Аажеж, в Україні позакривали проукраїнські канали. То яка ж це ''свобода слова''? А якщо немає свободи слова то навіщо такий комітет.
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07.08.2023 18:30
+16
Хто голосував за «слуг» та опсж? Горіть в пеклі. Про що ви думали? «Хоч паржом».
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07.08.2023 18:37
+13
Какаяразніца?

Была Украина, а стала ЗЕЛЯсуэлла, вместо слабой демократии - сильная ЕРМАхамия, ЗЕудар в спину ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=3G7f3BbJM5o

Путч. Русский - нах*й:
 🥀Наша держава продає рф титанову сировину для виробництва літаків та ракет, - РБК-Україна
🤯З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить Україні, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан.
За даними, які були отримані від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до рф.
Торгівля йде не напряму, а через посередників.
показати весь коментар
07.08.2023 18:32
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Аажеж, в Україні позакривали проукраїнські канали. То яка ж це ''свобода слова''? А якщо немає свободи слова то навіщо такий комітет.
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07.08.2023 18:30 Відповісти
Так єрмачмо ж сказало, що будуть заганяти всіх проукраїнськи налаштованих під плінтус, а якщо стане нестерпно від взбунтувавшихся патріотів то втіче до януковоща.
Поки наблюдаємо похід усіх під плінтус і бунтами не пахне.. єрмачмо лікуєт і пайот.
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07.08.2023 18:41 Відповісти
Війна і політичні бредні - несумістні...
Військових в Раду!
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07.08.2023 18:31 Відповісти
Яких військових? Конкретно.
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07.08.2023 18:33 Відповісти
Хунта?
Що військові мають робити у ВР?
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07.08.2023 18:34 Відповісти
Саме Хунта! Якщо на те пішло... Військовий , як ніхто, чує біль за країну...
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07.08.2023 18:37 Відповісти
Яким чином хороший військовий налагодить. до прикладу, економіку, знищену зЕбілами?
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07.08.2023 18:47 Відповісти
Відчувають біль за Україну більшість з тих хто пішов захищати її добровільно...
Військові вони різні. Військового якій спалює чотири особових склади роти щоби отримати підвищення, ви до якого комітету ВР поставите?
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07.08.2023 19:09 Відповісти
А щоб догодити олігарху, депутат голосує за підвищення налогів...
Бачу, ви поміркованний чоловік...
Тож! Майже кожна сім'я зараз має когось на фронті... чи мала...
Хочемо, чи ні... але наступна влада буде за більшості військових...
Сподіваюсь - не Хунта...
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07.08.2023 19:33 Відповісти
Кожна парламентська фракція буде тягнути до себе військових. Багато хто бачить в військових шанс підняти собі політичний рейтинг. Таке вже було - заради піару "Батьківщина" поставила першим номером у списку Савченко, наприклад.
Що значить "за більшості військових" - в ВР більше половини нардепів будуть військовими?
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07.08.2023 19:57 Відповісти
з того піару з сявченко, вони потім конкретно обісрались, ну як і все зо що береться тЮлька. Військові військовими, але то повинні бути люди, які і розуміються на політичних процесах і економіці, був Гарилюк, якщо не помиляюсь, то просто кнопкодавив і отримував зп.
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07.08.2023 21:33 Відповісти
************ всю падаль ногами, а що?
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07.08.2023 18:38 Відповісти
Ще раз? Що вони будуть робити у Раді? Навчатись керувати країною? "Зробимо ще раз"?
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07.08.2023 18:46 Відповісти
Керувати країною не так складно... головне - не красти...
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07.08.2023 18:57 Відповісти
Виникає враження, що у переважній більшості громадян, президент асоціюється з царем з радянських мультфільмів, та з фільму "Иван Васильевич меняет профессию". Тому чіпси до пива, населення вибирає більш прискіпливо, чим майбутнього главу держави. І вибори 2019 року, нажаль, майже нікого нічому не навчили.
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07.08.2023 19:54 Відповісти
За цим принципом вже обрали одного, в 2019-му. То як вважаєте, Бубачка впорався з цією нескладною задачею? А його "слуги"?
Вам колись жилось краще ніж зараз?
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07.08.2023 21:06 Відповісти
За часів Кучми - більш-менш... далі понижалось...
Так а хто після Зелі на твою думку?
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07.08.2023 21:20 Відповісти
О, так. При кучмі почалось процвітання. "Ліхіе 90-тиє". Братки. Рекет. Кришування. Віджими. Корупції, наслідки якої нищать країну по цей день. Саме при кучмі і пропосли нинішні зелені.
Та моє питання в було в іншому. Ви вважаєте, що зараз живеться добре?
Ті, хто в 2019 волав, що Зеленський і "слуги" навчаться, задоволені результатами їх навчанням?
Бо ви хочете ще раз привести до влади тих, хто ніхріна не знає, про економіку, енергетику, політику і т.д. Ви розумієте, що країна не витримає?
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07.08.2023 21:34 Відповісти
Тож я питав - кого наступного бачите президентом?
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07.08.2023 21:43 Відповісти
Ніхто, окрім зЕрмака не виставляв свою кандидатуру. Ймовірно, саме тому інфопростір і окупований зЕ-марафоном, щоб у інших кандидатів не було шансу і люди чули лише про Зеленського,- єрмака- паравознюка і технічних кандидатів, допущених ними до ефіру.
Тому, ...
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07.08.2023 21:52 Відповісти
Та, да... Арістович ще, ніби...
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07.08.2023 21:56 Відповісти
Потім зʼїздять в Трускавецький універ, хуже не буде…
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07.08.2023 19:08 Відповісти
Не гірше ніж зараз? Сумніваюсь.
Ці тупоголові, прийшли в затишшя, на все готове і знищили його.
Тим, хто прийде після них, дістанеться розруха в усьому.
Україну врятують, виключно, професіонали. І було б добре, аби все відбувалось під повним західним контролем.
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07.08.2023 21:11 Відповісти
Ще скажи, крєпкіє хозяйственнікі спасуть, чули вже, 30 років…
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07.08.2023 23:12 Відповісти
Та куди там "хазяйственники"? Краще ж, новиєЛіТцаВнеПолітікі, як зараз.
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07.08.2023 23:42 Відповісти
Поки не зʼявляться відповідальні люди, нічого не зміниться.
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08.08.2023 15:14 Відповісти
Відповідальні люди з'являться лише тоді, коли ті хто їх обирає, будуть відповідально ставитися до свого вибору, а не голосувати пАпріколу, бо так скзала раєвська (мосійчук). Вірити не обіСцянкам, а справам. Голосувати не за странуДураков "країну мрій", де вчитель отримує 4 тис доларів і дишевий газ, а за реальну програму і команду не новихЛітц: фотографів-нянь- корабельнихСосен, а за визнаних професіоналів в своїй галузі.
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08.08.2023 15:37 Відповісти
Так я про то і кажу.
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08.08.2023 19:52 Відповісти
А хто буде вирішувати - хто "падаль", а хто - ні? Більшовиків захотілося?
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07.08.2023 19:14 Відповісти
Ще скажи, верховний суд буде вирішувати, ті за кого залоги в сто лярдів назначають, от поржем…😂
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07.08.2023 23:16 Відповісти
Не потрібно мені казати - що мені казати, я лише поставив два питання. Якщо вони занадто складні - так й напишіть.
Ви любителі простих та швидких рішень завжди "іржете" коли більшовики приходять за іншими, але потім можуть прийти і по вас.
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07.08.2023 23:29 Відповісти
Дійсно , ваші запитання дуже складні, а ви такій розумний , що аж страшно. Десь большовиків серед наших військових знайшли, це добре, вороваті падли повинні боятись
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08.08.2023 07:42 Відповісти
Какаяразніца?

Была Украина, а стала ЗЕЛЯсуэлла, вместо слабой демократии - сильная ЕРМАхамия, ЗЕудар в спину ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=3G7f3BbJM5o

Путч. Русский - нах*й:
 🥀Наша держава продає рф титанову сировину для виробництва літаків та ракет, - РБК-Україна
🤯З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить Україні, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан.
За даними, які були отримані від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до рф.
Торгівля йде не напряму, а через посередників.
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07.08.2023 18:32 Відповісти
а надія не покидає, що "Є Різниця!" переможе все ж таки "какую разницу"...
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07.08.2023 18:40 Відповісти
Чтобы протащить формулу капитуляции Дерьмака-Козака эти уроды планируют на октябрь роспуск ВР. Не говорите потом, что вас не предупреждали и держите коктейли Молотова сухими.
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07.08.2023 18:32 Відповісти
А навіщо нам ВР з якимись там комітетами. В нас ОПа є!
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07.08.2023 18:35 Відповісти
"По подробней" будет в октябре, а баксы зебилам больше не понадобятся.
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07.08.2023 19:16 Відповісти
Коктейли Молотова держать сухими. Не шутка.
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08.08.2023 07:25 Відповісти
Хуже, чем кроты в *ОПе никакие парашники не въе*ут.
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08.08.2023 07:26 Відповісти
ну це різні печі...некоректне порівняння... свобода слова щкідлива річ для зелених корупціоненів
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07.08.2023 18:33 Відповісти
Зелені і свобода слова?
Замість свободи слова у них зелене словоблуддя!
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07.08.2023 18:34 Відповісти
а зеленим мерзотникам свобода слова не потрібна
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07.08.2023 18:35 Відповісти
шо за х*йня? москалі сваіх нє брасают?
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07.08.2023 18:36 Відповісти
Хто голосував за «слуг» та опсж? Горіть в пеклі. Про що ви думали? «Хоч паржом».
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07.08.2023 18:37 Відповісти
ти проклинаєш 80 % населення України. ти вважаєш це розумною дією? навіщо комусь з цих 80 % воювати за тебе? краще ховатися від мобілізації
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07.08.2023 19:12 Відповісти
Какие комитеты,любой комитет распусти страна и не заметит,тоже самое весь парламент,законы пишут на левой стороне,а сборище под куполом просто выполняет роль дорогих кнопкодавов.
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07.08.2023 18:40 Відповісти
Це ж що ж, на цілу Україну не знайдеться жодного, хто б вкоротив йому віку ?!!
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07.08.2023 18:43 Відповісти
зелені підари!
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07.08.2023 18:45 Відповісти

Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє. А мою продажну не раз міцно биту пику, її вже скоро не відлупцюють. Влада слуг злодюг
ЗЕбілів -корупціонерів вона швидше анти-українська та про-кремлівська, і мені
вона майже як рідна. Ну хіба що може і наб'ють то націоналісти ,але пізніше
і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
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07.08.2023 18:47 Відповісти
Зєлєнський - ручна болонка кгбшника дермака...
навіть Голобородько для дебілів був крутіший і не сцявся свого, типу, народу так, як це робить Найвеличнівшивий диктор з голубого очка
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07.08.2023 18:53 Відповісти
напевне в зелених це єдиний варіант позбавитись шуфрича... на фронт передаста на розмінування території для наступу.
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07.08.2023 19:00 Відповісти
A у фіолетових чого не склалось?)
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07.08.2023 19:07 Відповісти

Кремлівського яничара виродка Шуфру дуже добряче, не били вже давно як тільки
до влади пробралися зелені лиходії. Боже як довго! Він продажний холуй опричник фашиста )(уйла напевно забув як це погано коли за зраду України у нього була і не
раз міцно набита його продажна пика. Так тепер це кричуще непорозуміння треба терміново виправлять. І негайно треба бити морду цього кремлівського виродка кожен день, і вже все решту його нікчемного життя.
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07.08.2023 19:05 Відповісти
Изредка напоминаю. И глядя на это фото ещё раз. ,,За Украину не надо умирать---за Украину надо убивать,, Симон Петлюра. 1918г.
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07.08.2023 20:27 Відповісти
Подоляк "гарно" працює,вили йому всраку
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07.08.2023 19:08 Відповісти
Монобольшинство превращается в пятую колонну
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07.08.2023 19:32 Відповісти
Це означає, що закриють "Радіо НВ"...
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07.08.2023 19:36 Відповісти
Теж кажу ліквідувати п'яту зелену фсбешну колону ліквідувати значить повісити.
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07.08.2023 19:39 Відповісти
**. стыд это ган..нище в комитете свободы слова!!!! понятно, шуфрич когда блокпосты фоткает он говорит придуркам в СБУ что это для свободы информации, свинособаки же имеют право знать куда ракетами стрелять????
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07.08.2023 19:42 Відповісти
Перефразую ворожий лозунг минулої осені: Шуфрич здесь НАВСЕГДА.
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07.08.2023 19:46 Відповісти
Шуфрича ЛЕТОПИСЕЦ? ну он ведь -Памятник! как его Бросить.
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07.08.2023 19:55 Відповісти
шуфрича не можна чіпати - це один з символів їбанутості середньостатистичного виборця. А інакше по кому ми зможемо визначати цей рівень.
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07.08.2023 19:57 Відповісти
Вибирають парафяни РПЦ МП.
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07.08.2023 22:00 Відповісти
ну, тобто приблизно 70% віруючих православних. Я десь так і думав.
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07.08.2023 22:14 Відповісти
Просто страшно уявити куди ми скотимось після війни... якщо маєсо такий от рівень запроданства вищих гілок влади посеред війни 😬
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07.08.2023 20:02 Відповісти
1 тв канал на т2 і вистачить а більшість слуг шуфричі це і так ясно ні один слуга не обурився чере3 3аборону транслювати нат2 справді украінські тв канали еспресо прямий 5 так про яку свободу слова ми говоримо
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07.08.2023 20:24 Відповісти
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07.08.2023 20:40 Відповісти
На предателе Шуфриче клейма давно уже негде ставить. Это уже какая-то пародия на свободу слова. Что-то надо серьезно делать с выборами. Наверное, после войны надо создать военный орган через который пропускать кандидатов на государственные и выборные должности. Там всю эту гебнявую шушеру и гасить. Вопросами на детекторах - и сразу за поребрик выбрасывать вместе со своими выводками. Ущерб, чтоб покрыли, не забыть. Не в коем случае не пропускать с "высшим сексотским" образованием. Эти гандоны только и ждут, чтоб пробраться "в элиту". За тридцать лет, прикрываясь дипломами вузов, они - практически - уничтожили укаринскую государственность. Пока не появятся в Укарине выпестованная в укаринском и патриотическом духе своя интеллигенция, не допускать дипломированых подонков к власти!. До этого времени - всю эту образованщину, гнать мокрыми тряпками от власти. Учителей, адвокатов и прочий преподавательсткий состав. Иначе страна не выбереться из мясорубок! Выборы они просто малюют. Это, чтоб все знали.
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07.08.2023 20:55 Відповісти
Такий жирний продажний гаманець при віх владах був корисним.
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07.08.2023 21:24 Відповісти
Коли розстріляють шуфрича ? Коли всю опзж посадять ?
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07.08.2023 21:33 Відповісти
Робіть. Що ви запитуєте ?
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07.08.2023 22:17 Відповісти
За що гинуть наші діти ?
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07.08.2023 21:34 Відповісти
Толку від того комітету, якщо в ньому сидить Шуфрич...
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07.08.2023 22:16 Відповісти
шифрича вже давно потрібно гнати з депутатів ВР і посадити за проросійську пропаганду.. А комітет свободи слова має очолити саме Вікторія СЮМАР, як достойний проукраїнський політик та депутат ВРУ.
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08.08.2023 04:42 Відповісти
 
 