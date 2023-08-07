Замість того, щоб позбутися Шуфрича, монобільшість планує позбутися Комітету з питань свободи слова, - Сюмар
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Монобільшість у Верховній Раді планує ліквідувати Комітет з питань свободи слова.
Про це у своєму блозі на Цензор.НЕТ пише народний депутат із фракції "ЄС" Вікторія Сюмар.
"Трохи новин. Нестор Шуфрич став надто токсичним для монобільшості, хоч і так він прямо "довгожитель" як для найвідданішого соратника Медведчука. Та замість того, щоб позбутися Шуфрича, монобільшість планує… позбутися Комітету з питань свободи слова", - повідомила Сюмар .
Нардеп нагадує, що цей комітет у ВР працював в найскладніші часи - за цензури Кучми-Медведчука і Януковича-Льовочкіна. І був майданчиком, де принаймні можна було підняти проблему прав журналістів і їх можливості працювати. За результатами цих обговорень злочини проти журналістів були криміналізовані. А спроби цензури після розголосу інколи вдавалося відкочувати назад.
"З 2019 року в комітеті майже не лишили повноважень і де факто спробували маргіналізувати. Шуфрич цьому явно допоміг, коли клеїв рота скотчем за російську пропаганду на медведчуківських каналах, але "не помічав" відключення українських каналів і відвертої цензури. Тепер комітет хочуть ліквідувати. За не потрібністю, вочевидь. А свободу слова просто хочуть передати комітету… з питань прав людини. Це є повним нонсенсом, адже там точно немає людей, що мають компетенції в інформполітиці і в жодній! європейській країні ці сфери не обʼєднуються в профільні комітети. Швидше права людини обʼєднуються з юстицією, а свобода слова - з інформполітикою", - зазначає Сюмар.
На думку нардепки, ліквідація Комітету зараз - це фактичне визнання перемоги цензури над свободою слова. "Часом з водою можна вихлюпнути дитину. Тут разом з Шуфричем прагнуть викинути цілий комітет і головне, його сферу відання, яка насправді має неймовірно суттєве значення для правильного вектору країни", - додає представниця "ЄС".
"До речі, щодо Шуфрича так поспішають саме тому, що, за моєю інформацією, проти нього порушено декілька кримінальних справ, в тому числі і по статті "державна зрада". Нагадаю, його соратника Рабіновича навіть заочно арештував суд за "поширення наративів держави-агресора". Наративи у них з Шуфричем були відверто схожими", - зазначає Сюмар.
Будь ласка, зачекайте...
Поки наблюдаємо похід усіх під плінтус і бунтами не пахне.. єрмачмо лікуєт і пайот.
Військових в Раду!
Що військові мають робити у ВР?
Військові вони різні. Військового якій спалює чотири особових склади роти щоби отримати підвищення, ви до якого комітету ВР поставите?
Бачу, ви поміркованний чоловік...
Тож! Майже кожна сім'я зараз має когось на фронті... чи мала...
Хочемо, чи ні... але наступна влада буде за більшості військових...
Сподіваюсь - не Хунта...
Що значить "за більшості військових" - в ВР більше половини нардепів будуть військовими?
Вам колись жилось краще ніж зараз?
Так а хто після Зелі на твою думку?
процвітання. "Ліхіе 90-тиє". Братки. Рекет. Кришування. Віджими. Корупції, наслідки якої нищать країну по цей день. Саме при кучмі і пропосли нинішні зелені.
Та моє питання в було в іншому. Ви вважаєте, що зараз живеться добре?
Ті, хто в 2019 волав, що Зеленський і "слуги" навчаться, задоволені результатами їх навчанням?
Бо ви хочете ще раз привести до влади тих, хто ніхріна не знає, про економіку, енергетику, політику і т.д. Ви розумієте, що країна не витримає?
Тому, ...
Ці тупоголові, прийшли в затишшя, на все готове і знищили його.
Тим, хто прийде після них, дістанеться розруха в усьому.
Україну врятують, виключно, професіонали. І було б добре, аби все відбувалось під повним західним контролем.
странуДураков"країну мрій", де вчитель отримує 4 тис доларів і дишевий газ, а за реальну програму і команду не новихЛітц: фотографів-нянь- корабельнихСосен, а за визнаних професіоналів в своїй галузі.
Ви любителі простих та швидких рішень завжди "іржете" коли більшовики приходять за іншими, але потім можуть прийти і по вас.
Была Украина, а стала ЗЕЛЯсуэлла, вместо слабой демократии - сильная ЕРМАхамия, ЗЕудар в спину ВСУ
https://www.youtube.com/watch?v=3G7f3BbJM5o
Путч. Русский - нах*й:
🥀Наша держава продає рф титанову сировину для виробництва літаків та ракет, - РБК-Україна
🤯З липня минулого року по квітень 2023 року Об'єднана гірничо-хімічна компанія (ОГХК), що належить Україні, відправила на експорт 82,2 тисячі тонн руд, що містять титан.
За даними, які були отримані від джерел у титановій галузі, значна частина цієї продукції потрапила до рф.
Торгівля йде не напряму, а через посередників.
Замість свободи слова у них зелене словоблуддя!
Шуфра.. кремлівський - виродок, яничар - Юда . І він відверто заявляє. А мою продажну не раз міцно биту пику, її вже скоро не відлупцюють. Влада слуг злодюг
ЗЕбілів -корупціонерів вона швидше анти-українська та про-кремлівська, і мені
вона майже як рідна. Ну хіба що може і наб'ють то націоналісти ,але пізніше
і вже при іншій новій справжній проукраїнській владі, державників -патріотів.
навіть Голобородько для дебілів був крутіший і не сцявся свого, типу, народу так, як це робить Найвеличнівшивий диктор з голубого очка
Кремлівського яничара виродка Шуфру дуже добряче, не били вже давно як тільки
до влади пробралися зелені лиходії. Боже як довго! Він продажний холуй опричник фашиста )(уйла напевно забув як це погано коли за зраду України у нього була і не
раз міцно набита його продажна пика. Так тепер це кричуще непорозуміння треба терміново виправлять. І негайно треба бити морду цього кремлівського виродка кожен день, і вже все решту його нікчемного життя.