КНДР готується відправити Росії зброю та боєприпаси, - речник Міністерства об’єднання Південної Кореї Ку Бьон Сам
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав великі збройні заводи, що виробляють снаряди для великокаліберної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Однією з цілей такої перевірки могла бути підготовка до експорту РФ зброї та боєприпасів на війну проти України.
Про це, як інформує Цензор.НЕТ, заявив речник південнокорейського Міністерства у справах об’єднання Ку Бьон Сам, повідомляє Yonhap.
За його словами, минулого тижня Кім проінспектував ключові збройові заводи КНДР, зокрема ті, що виробляють снаряди для реактивних систем залпового вогню і двигуни для стратегічних крилатих ракет.
"Останні перевірки, мабуть, мали кілька цілей - продемонструвати досягнення країни в оборонному секторі, відреагувати на спільні військові навчання Сеула і Вашингтона і досягти експорту зброї", - сказав Ку.
Він зазначив, що під час поїздки лідер КНДР вжив вираз "економічна робота національної оборони", що може свідчити про намір експортувати боєприпаси.
"Така заява Північної Кореї дуже безпрецедентна. Якщо це означає експорт зброї, то Північна сторона публічно заявила про намір порушувати резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють її ядерну та збройову програми", - резюмував Ку.
В Сеулі не виключають, що Північна Корея може прагнути посилити військову співпрацю з РФ. Так, одним із двох високих гостей на військовому параді у Пхеньяні 27 липня був міністр оборони Росії Сергій Шойгу, для якого Кім провів екскурсію виставкою північнокорейського озброєння, включно з новими ударними та шпигунськими безпілотниками й міжконтинентальними балістичними ракетами.
Будь ласка, зачекайте...
Проблема в зарплатах на Заході і в авторитарних помийницях.
Тому за тисячу доларів німецький робітник зробить десять снарядів, а північнокорейський - десять тисяч.
Русня - відсутністю нормальних командирів і вже навіть нормальних солдат.
А вище ви хочете круту зброю у шаленій кількості. Не буває такого. Або кількість, або якість. Русняву кількість і європейську якість одночасно жодна економіка не потягне, хіба що США почнуть самовіддано працювати тільки на наш фронт.
Кількість техніки по країнам можна знайти у щорічному звіті Military Balance.
Будуть тягнути залізницею сотнями тисяч і це реально велика проблема.
Була новина ,що свинособаки випустили по нашим позиціям минулого тижня 500 000 снарядів, що на 100 000 більше ніж раніше за тиждень.
Так що це погані новини і треба думати як вибивати їхню арту і нищити склади з БК , ще ефективніше. Інакше при такій щільній артпідготовці будуть тактичні успіхи у кацапів на певних напрямках ☹️
Розголос - поки що єдина зброя цивільних проти мародерів.
На Депо ні слова про титан.
Як ось це посилання: https://censor.net/ua/news/3432321/*******************************************************************************************************
АЛЕКСАНДР ШЕЛЕСТ Ведущий ток-шоу "Украинский формат. Послесловие", передачи уникального формата - "Шоу Шелеста" и дневных студий на телеканале NEWSONE.
https://newsone.ua/about-channel/vedushhie/aleksandr-shelest.html
Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни Джерело: https://censor.net/ua/n3267878
Теж мені джерело інформації. Ще пєтушарія порадьте.
До чого тут Шелест та його бекграунд?
Є шлях один
титатнаінформації і кінцева мета росіяУкраїна. Якщо поставити прокладку угорськуРБК-Україна, то українське сировина титануросійські наративи не стане угорськимрозслідуванням журналістів проукраїнського видання.
Повторюю, на Цензорі була публікація, досить велика. Посилання не зберіг.
Може краще тут пошукаєте, якщо в темі? Цензору я повірю, РБК і Шелесту, та іншій такій кодлі разом з tZEinform - ні.
При цьому не чіпаємо Баканова, по якому вже є матеріали щодо держзради.
Треба ж прораховувати свої дії на пару кроків наперед, а не діяти рефлекторно.
Інакше русня нас, як мурашку голкою зажене в пастку мурашиного лева. Мурашці здається, що вона спритно уникає однієї небезпеки за іншою, а насправді її ведуть певним маршрутом, який з її мурашиної приземленої точки зору не видно.
Це корелює з висловом Пекаря про те, що наші еліти набагато нижчі за російські за рівнем. Воно й видно.
На синє око плямкають витіювато про мило, а в дійсності, йде допомога московитам РЕАЛЬНА.
Нам своє робити і дякувати Західним партнерам за підтримку України у боротьбі за Україну!!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні!!
@Ray_net_ua
·
2 ч
В ответ
@AZhertsov
У рФ весной был снарядный голод, о чем истерил Пригожин. Сейчас, рФ выстреливает полмиллиона снарядов в неделю. То есть, за неделю армия рФ расходует количество снарядов, которые ВПК рФ нужно было бы производить 4(!) месяца Выродки Китай, Иран и КНДР снабжают бешеными темпами рФ!
Багато хто говорив, що ця війна завершиться коли снаряди для арти у обох сторін почнуть закінчуватись.
Тобто ніякого кінця не видно на горизонті...