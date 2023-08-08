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КНДР готується відправити Росії зброю та боєприпаси, - речник Міністерства об’єднання Південної Кореї Ку Бьон Сам

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кндр

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відвідав великі збройні заводи, що виробляють снаряди для великокаліберної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Однією з цілей такої перевірки могла бути підготовка до експорту РФ зброї та боєприпасів на війну проти України.

Про це, як інформує Цензор.НЕТ, заявив речник південнокорейського Міністерства у справах об’єднання Ку Бьон Сам, повідомляє Yonhap.

За його словами, минулого тижня Кім проінспектував ключові збройові заводи КНДР, зокрема ті, що виробляють снаряди для реактивних систем залпового вогню і двигуни для стратегічних крилатих ракет.

"Останні перевірки, мабуть, мали кілька цілей - продемонструвати досягнення країни в оборонному секторі, відреагувати на спільні військові навчання Сеула і Вашингтона і досягти експорту зброї", - сказав Ку.

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Він зазначив, що під час поїздки лідер КНДР вжив вираз "економічна робота національної оборони", що може свідчити про намір експортувати боєприпаси.

"Така заява Північної Кореї дуже безпрецедентна. Якщо це означає експорт зброї, то Північна сторона публічно заявила про намір порушувати резолюції Ради Безпеки ООН, що забороняють її ядерну та збройову програми", - резюмував Ку.

В Сеулі не виключають, що Північна Корея може прагнути посилити військову співпрацю з РФ. Так, одним із двох високих гостей на військовому параді у Пхеньяні 27 липня був міністр оборони Росії Сергій Шойгу, для якого Кім провів екскурсію виставкою північнокорейського озброєння, включно з новими ударними та шпигунськими безпілотниками й міжконтинентальними балістичними ракетами.

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Топ коментарі
+13
погано не те, що "корейські олівці " погані,а те, що українські західні "друзі" не дають Україні своїх олівців.щоб дати рашисту відповідь
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08.08.2023 10:02
+9
погано те, що своїх нема ((
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08.08.2023 10:05
+5
свИн багато ***** не зможе поставить, навіть якщо в нього з'явиться таке бажання. логістика для такої доставки дуже складна та довга і місяць тягти купку снарядів, яких не вистачить на день війни не дуже доцільно. навіть такі "генії", як свИн та ***** це розуміють.
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08.08.2023 10:03
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Погано, але наші скаржаться на трофейні північнокорейські "олівці" через їх непередбачувану поведінку.
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08.08.2023 09:59 Відповісти
погано не те, що "корейські олівці " погані,а те, що українські західні "друзі" не дають Україні своїх олівців.щоб дати рашисту відповідь
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08.08.2023 10:02 Відповісти
"Хаймарси" і "Шторми" не рахуються?
Проблема в зарплатах на Заході і в авторитарних помийницях.
Тому за тисячу доларів німецький робітник зробить десять снарядів, а північнокорейський - десять тисяч.
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08.08.2023 10:05 Відповісти
рахуються,але у кількості.Якщо в Тебе значно менша їх кількість, то це ї є "погано" .тобто бракує олівців , аналогічних по -дальності рашистським (їх мабуть в де-яких видах немає на озброєнні , від слова "взагалі"
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08.08.2023 10:09 Відповісти
Краще менше, але влучніше. Один "Екскалібур" може вирішити завдання, для якого русня вимушена везти цілий "Урал" снарядів.
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08.08.2023 10:12 Відповісти
Краще менше, але влучніше. -Ти не правий взагалі.У ВІЙНІ З РАШИСТОМ -"КРАЩЕ МАТИ УКРАЇНІ ВСЕ ОЗБРОЄННЯВ В НЕОБХІДНІЙ ПОТРЕБІ"
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08.08.2023 10:15 Відповісти
У рашистів "в войнє с Украіной нам надо імєть нормальних командіров, а нє алкашєй-самодуров". Кожний має те, на що працював.
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08.08.2023 10:17 Відповісти
чому збиваєш "шапку розмови" переходячи з "олівців" на рашистських
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08.08.2023 14:28 Відповісти
"в войнє с Украіной нам надо імєть нормальних командіров, а нє алкашєй-самодуров"-(Кожний має те, на що працював.).або з ким працював...
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08.08.2023 14:29 Відповісти
Тому що всі незадоволені. Ми - відсутністю нормальної зброї в нормальній кількості.
Русня - відсутністю нормальних командирів і вже навіть нормальних солдат.
А вище ви хочете круту зброю у шаленій кількості. Не буває такого. Або кількість, або якість. Русняву кількість і європейську якість одночасно жодна економіка не потягне, хіба що США почнуть самовіддано працювати тільки на наш фронт.
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08.08.2023 14:31 Відповісти
А вище ви хочете круту зброю у шаленій кількості. Не буває такого.Не круту і не в шаленій,залиште свої "мокрі фантазії" для себе.Потрібну зараз і необхідну кількість для того, щоб провчити рашистського терориста.що буде наукою і наглядним прикладом до подібних рашистському куйлу "негідників.Ось і все.що потрібно
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08.08.2023 17:11 Відповісти
Враховуючи, скільки у русні ОС і техніки, які укріплення, а також скільки зброї у Європі, для швидкого успіху потрібна таки шалена, за європейськими мірками, кількість зброї.
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08.08.2023 17:14 Відповісти
Або кількість, або якість-це Ваше. Кількість рашистської зброї добре знищується якісною зброєю,якої в ЄС І в НАТО ДУЖЕ БАГАТО
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08.08.2023 17:21 Відповісти
Ось тут думки сильно розходяться, а реальний стан справ нам ніхто не скаже, навіть у цивілізованих країнах інформація про запаси зброї є держтаємницею.
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08.08.2023 17:24 Відповісти
навіть у цивілізованих країнах інформація про запаси зброї є держтаємницею. в яких самих цивілізованих країнах інформація навіть про кількість шкарпеток і по якій ціні вони закуплені для армії .є таємницею. не кажучи про вартість самого ********* авіаносця ???
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08.08.2023 17:28 Відповісти
Можете знайти відкриті дані про точну (не оцінювану) кількість артилерійських снарядів на зберіганні будь-якої з країн НАТО?
Кількість техніки по країнам можна знайти у щорічному звіті Military Balance.
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08.08.2023 17:32 Відповісти
погано те, що своїх нема ((
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08.08.2023 10:05 Відповісти
свИн багато ***** не зможе поставить, навіть якщо в нього з'явиться таке бажання. логістика для такої доставки дуже складна та довга і місяць тягти купку снарядів, яких не вистачить на день війни не дуже доцільно. навіть такі "генії", як свИн та ***** це розуміють.
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08.08.2023 10:03 Відповісти
Уже говорили що й ракет у рашистів на 2-3 рази, що мопеди неефективні і т.д.
Будуть тягнути залізницею сотнями тисяч і це реально велика проблема.
Була новина ,що свинособаки випустили по нашим позиціям минулого тижня 500 000 снарядів, що на 100 000 більше ніж раніше за тиждень.
Так що це погані новини і треба думати як вибивати їхню арту і нищити склади з БК , ще ефективніше. Інакше при такій щільній артпідготовці будуть тактичні успіхи у кацапів на певних напрямках ☹️
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08.08.2023 10:23 Відповісти
за місяць не за тиждень
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08.08.2023 10:53 Відповісти
говори-не говори, досить відкрити географічну карту і все видно. ніяких регулярних поставок від свИна ***** не буде. хіба що якісь одиничні акції.
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08.08.2023 13:32 Відповісти
А ви не мовчіть, давайте сюди посилання на новину (була недавно).
Розголос - поки що єдина зброя цивільних проти мародерів.
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08.08.2023 10:06 Відповісти
Нащо мені той гугл? Можна набрати "Земля плоская" і такого начитатись, що хоч з тієї Землі тікай. Тут на Цензорі була новина про титан, чому не даєте посилання на неї?
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08.08.2023 10:15 Відповісти
Прочитав, назви чи посилання не знайшов. Підкажете?
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08.08.2023 10:22 Відповісти
І ще дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:51 Відповісти
Я вам про Цензор (бачив новину про титан), ви мені - посилання на інші сайти з московським корінням.
На Депо ні слова про титан.
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08.08.2023 10:52 Відповісти
Бачив, із посиланням на "РБК-Україна", але пересвідчивсь у брехливості цієї "новини" ймовірно "Цензор" її просто ВИДАЛИВ!!!
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08.08.2023 10:59 Відповісти
А може, з іншої причини?
Як ось це посилання: https://censor.net/ua/news/3432321/*******************************************************************************************************
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08.08.2023 11:07 Відповісти
Це не інша, це саме видалення! До речі, це буває не тільки на "Цензорі" а будь де якщо вже не має того що було.
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08.08.2023 11:18 Відповісти
А дати посилання слабо, бо найбільше під це Гугл видає московитські посилання. А окремо продублюю: Напряму тмтанові руди не поставляються до Рашки, а йдуть через посередників після переробки у Європі, включаючи угорські компанії! Не впевнений що коли Україна продає будь що згідно угод з нібито добрими партнерами, вона може контролювати кому врешті решт цей товар, особливо сировина, потрапить!!!
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08.08.2023 10:20 Відповісти
Не треба плутати "божий дар" з яєшнею, бо ніякого "титанопроводу" не існує і подібні паралелі як недоречні так і повністю у протиріччі із суттю процесу!!!
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08.08.2023 10:37 Відповісти
Ще дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:49 Відповісти
Особливо коли його так настирливо розповсюджують такі як ти, бо "розіп'ятого мальчика" НЕ БУЛО, а от "диму" з цього рашисти наробили багато, як немає "нацизму" в Україні, а роССійські нацисти тільки про це й кажуть. Тож цей "дим" і є ФЕЙК, а вони, фейки, привидів ("полум'я") для себе НЕ ПОТРЕБУЮТЬ!!!
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08.08.2023 10:57 Відповісти
Це "РБК-Україна" стала "передовою"?! Тобто філіал рашистського ЗМІ???!!! Продовжуй, це все більше в тобі "Дупа" щось схоже на засланого козачка!
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08.08.2023 11:01 Відповісти
"Дупа" ти в Скабєєвої навчався робити висновки, що якщо "розіп'ятого мальчика" не було, то й Рашка на Україну "не нападала"???!!!
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08.08.2023 10:58 Відповісти
Кущі брешуть , вір деревам .
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08.08.2023 10:26 Відповісти
Пробив по гуглу заради цікавості. Відео А. Шелеста.

АЛЕКСАНДР ШЕЛЕСТ Ведущий ток-шоу "Украинский формат. Послесловие", передачи уникального формата - "Шоу Шелеста" и дневных студий на телеканале NEWSONE.
https://newsone.ua/about-channel/vedushhie/aleksandr-shelest.html

Нацрада оштрафувала NewsOne, "НАШ" і "112 Україна" за заклики до розпалювання війни Джерело: https://censor.net/ua/n3267878

Теж мені джерело інформації. Ще пєтушарія порадьте.
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08.08.2023 10:39 Відповісти
Гру́ппа компа́ний «РБК» - группа компаний и один из крупнейших мультимедийных холдингов России.
До чого тут Шелест та його бекграунд?
Є шлях один титатна інформації і кінцева мета росія Україна. Якщо поставити прокладку угорську РБК-Україна, то українське сировина титану російські наративи не стане угорським розслідуванням журналістів проукраїнського видання.
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08.08.2023 10:48 Відповісти
І знову дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:52 Відповісти
Я тільки за вихід на всіх учасників цієї схеми.
Повторюю, на Цензорі була публікація, досить велика. Посилання не зберіг.
Може краще тут пошукаєте, якщо в темі? Цензору я повірю, РБК і Шелесту, та іншій такій кодлі разом з tZEinform - ні.
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08.08.2023 10:56 Відповісти
Повторюю: Пере5свідчились що брехня і ВИДАЛИЛИ!!!
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08.08.2023 11:03 Відповісти
Дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:48 Відповісти
Та знайдіть вже ту статтю тут, була, сам бачив.
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08.08.2023 10:20 Відповісти
Вкотре дубль: Фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:53 Відповісти
Справа в тому, що я бачив цю новину про титан на Цензорі. Досить велика була публікація. Шкода, не зберіг посилання. Диму без вогню не буває, і ДАСУ з НАБУ краще б взятись за цю компанію, ніж за паливо для ЗСУ і переслідування Логвинського https://censor.net/ua/n3435830 (може, він і заслуговує, але саме зараз нам це пздц як шкодить.).
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08.08.2023 10:59 Відповісти
Скільки разів вже відповідати, що переконались у брехливості і видалили!!! А переслідування Логвіновського не шкодить Україні як США не шкодять судові процеси проти Трампа. Для Заходу НОРМА коли високопосадовців судять за злочини!!!
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08.08.2023 11:09 Відповісти
Ми цим переслідуванням заходимо в конфлікт з ЄСПЛ.
При цьому не чіпаємо Баканова, по якому вже є матеріали щодо держзради.
Треба ж прораховувати свої дії на пару кроків наперед, а не діяти рефлекторно.
Інакше русня нас, як мурашку голкою зажене в пастку мурашиного лева. Мурашці здається, що вона спритно уникає однієї небезпеки за іншою, а насправді її ведуть певним маршрутом, який з її мурашиної приземленої точки зору не видно.
Це корелює з висловом Пекаря про те, що наші еліти набагато нижчі за російські за рівнем. Воно й видно.
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08.08.2023 11:13 Відповісти
НІ! Бо на Заході не зважають на посаду хоч у країні, хоч у міжнародній структурі, і у разі винуватості людина винна нести відповідальність і саме так і повинно бути у демократичному світі. А от галас з цього питання здійняли виключно ті, хто зацікавлений у уникненні цією людиною відповідальності. Єдине чиє рішення буде мати значення це суд, і якщо він визнає його винними, то він злочинець, а якщо НІ, отоді вже буде йти мова про політичне переслідування, як це було, наприклад, із Порошенко, невинуватість котрого була доведена рішеннями судей!!!
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08.08.2023 11:23 Відповісти
Давайте спочатку виграємо позов у ЄСПЛ "Україна проти росії", а вже потім візьмемось за Логвінського. Треба бути трохи хитрішим, бо зокрема через оцю тезу "єслі хочєшь бить хорошім, будь ім во всьом і всєгда" русня маніпулює нами.
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08.08.2023 11:26 Відповісти
нема сечі терпіти мовчати? саме тому ти не витримав і сьогодні зарегався, клоун?
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08.08.2023 10:25 Відповісти
Напряму вона не поставляється, а йде через посередників у Європі, включаючи угорські компанії! Не впевнений що коли Україна продає будь що згідно угод з нібито добрими партнерами, вона може контролювати кому врешті решт цей товар, особливо сировина, потрапить!!!
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08.08.2023 10:15 Відповісти
"Дупа", напряму, це напряму, фізично, і якщо це тобі "не зрозуміло", то ти НІЧОГО не зрозумієш!!!
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08.08.2023 10:22 Відповісти
Даремно, бо згадана тобою артель НІЧОГО НЕ ПРОДАВАЛА й була фіктивною організацією!
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08.08.2023 10:23 Відповісти
Чому ж "фіктивні", офіційні підприємства котрі займаються саме ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ діяльністю та мають виробничі потужності з переробки титанових руд далеко не тільки українського походження, тому увесь галас на цю тему це швидше велике бажання збудити спільноту, а зовсім не бажання знайти істину, ЯК ЦЕ БУЛО ВЖЕ НЕОДНОРАЗОВО!!!
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08.08.2023 10:30 Відповісти
От ти й на брехні попався "Дупа", бо у статтях на цю мову йдеться якраз про МОЖЛИВІСТЬ постачання до Рашки так званої "титанової губки", що є результатом переробки титанової руди, у той час як Україна постачає лише руду а єдине українське підприємство котре могло переробляти цю руду знаходиться під окупацією у Криму біля Армянська!!! Тож шукай обгрунтування далі, бо якісь вони в тебе недолугі!!!
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08.08.2023 10:42 Відповісти
Додам, фейк про "постачання" титану з України на Рашку почало розповсюджувати рашистське "РБК" що в Україні підхопив її філіал "РБК-Україна". А от і спростування цієї брехні: Держкомпанія заперечила інформацію ЗМІ про поcтачання титанової сировини з України до рф
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08.08.2023 10:45 Відповісти
КНР «висловлює свою підтримку Україні» шляхом поставок ОВТ з КНДР на московію!! Онуки *********** по іншому і не можуть!!
На синє око плямкають витіювато про мило, а в дійсності, йде допомога московитам РЕАЛЬНА.
Нам своє робити і дякувати Західним партнерам за підтримку України у боротьбі за Україну!!
«Борітеся - поборете!
Вам Бог помагає!
За вас правда, за вас слава
І воля святая!»
Т.Г.Шевченко Слава Україні!!
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08.08.2023 10:11 Відповісти
Без згоди Пекіну північно-корейці на таке б не пішли, тож щоб там офіційно не промовляло керівництво Китаю, треба дивитись не на їх слова, а на їх дії, як і будь у чому стосовно будь кого!!!
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08.08.2023 10:12 Відповісти
Чому ж "мовчить", він офіційно каже що "за мир", за "територіальну цілісність України", що якісь там "домовленості" конкретизує та закріплює, а у реаліях не робить нічого крім шуму схожого на роботу!
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08.08.2023 10:25 Відповісти
Вероятнее всего ,что отправлять будет Китай,через Северную Корею,чтобы избегать санкций.
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08.08.2023 10:19 Відповісти
Принаймні снаряди китайського виробництва вже знаходили серед кинутих рашистами *********** наши бійці восени попереднього року під час звільнення Харківщини!!!
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08.08.2023 10:27 Відповісти
********** б США паровоз з корейською зброєю з Raptor ,але це буває лише в Голівудських фільмах. А насправді нікчемні санкції і стурбованість. Дно.
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08.08.2023 10:30 Відповісти
Оце ти перднув в калюжу. Аж хвилі пішли.
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08.08.2023 10:41 Відповісти
Не втомися накидувати на вентилятор,веселун. На дворі спека.
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08.08.2023 10:56 Відповісти
В такому випадку Південна Корея має зробити аналогічний жест.
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08.08.2023 11:03 Відповісти
ВЖЕ, виробляє ********** на замовлення США для України!
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08.08.2023 11:06 Відповісти
Головне читати статтю а не заголовки.Почитаєш заголовок готуються передати,почитаєш статтю можливо готуються передати.
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08.08.2023 11:07 Відповісти
Где там аццкие санкции....
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08.08.2023 11:19 Відповісти
Мабуть теж асфальт !
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08.08.2023 11:27 Відповісти
Ray

@Ray_net_ua

·

2 ч

В ответ

@AZhertsov

У рФ весной был снарядный голод, о чем истерил Пригожин. Сейчас, рФ выстреливает полмиллиона снарядов в неделю. То есть, за неделю армия рФ расходует количество снарядов, которые ВПК рФ нужно было бы производить 4(!) месяца Выродки Китай, Иран и КНДР снабжают бешеными темпами рФ!
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08.08.2023 12:03 Відповісти
это не снарядный голод был, а Пригожин просто врал, набивая себе цену. Снарядный голод у кацапов пока что только воображаемый. Что-то из разряда ракеты кончатся к весне.
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08.08.2023 12:24 Відповісти
Гандоны кругом , ***** все отдаст, за помощь..
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08.08.2023 12:09 Відповісти
Дуже погано. В корейців снарядів дуже багато.
Багато хто говорив, що ця війна завершиться коли снаряди для арти у обох сторін почнуть закінчуватись.
Тобто ніякого кінця не видно на горизонті...
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08.08.2023 12:27 Відповісти
500000 за тиждень ?60000 в день ? або 3000 тон в день. А з чого стріляли -1 б/к 60 пострілів - 1000 гармат щоденно. Абсурд
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08.08.2023 13:31 Відповісти
Та бред высосаный из пальца
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08.08.2023 17:48 Відповісти
а что там сша - глубоко озабочены??
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08.08.2023 22:52 Відповісти
 
 