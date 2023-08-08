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суд (8043) Донецька область (5705) військкомат (374) ДБР (2567)

Суд заарештував військкома, який безпідставно виплатив майже 1 млн грн підлеглим

Новини Цензор.НЕТ Події

генпрокурора,офіс

За клопотанням ДБР Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід керівнику Донецького обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у сумі 3 млн грн. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

"Встановлено, що у 2022 році, перебуваючи на посаді керівника Запорізького ОТЦК та СП, посадовець без законних підстав направив наближених підлеглих до бойової бригади ЗСУ нібито для виконання бойових завдань. В результаті військовослужбовцям, які не брали участь у боях, були нараховані безпідставні виплати в сумі 981,3 тис. гривень", - йдеться у повідомленні.

Також керівник військкомату влаштовував на роботу у ТЦК та СП представників місцевого криміналітету, щоб допомогти їм ухилитися від судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам.

Військкому інкримінується перевищення службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ст. ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Також читайте: На контролі ДБР понад 100 кримінальних проваджень, де фігурують працівники ТЦК

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Раніше Цензор.НЕТ писав, що голова обласного військкомату на Запоріжжі безпідставно виплатив 1 млн грн підлеглим.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
а якби він виплатив 36 млрдів, то працював би , як і рєзнікав.
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08.08.2023 11:41
+7
Саме так,ще й послом десь призначили.
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08.08.2023 11:43
+5
А чому тих військових не арештовують - які получили неправомірну виплату?
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08.08.2023 11:40
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А чому тих військових не арештовують - які получили неправомірну виплату?
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08.08.2023 11:40 Відповісти
тому що на них він списував ті гроші, а вони йому їх віддавали!
зараз вони дали на керівника покази і тому їх не притягають
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08.08.2023 12:26 Відповісти
А фінансування роботи військоматів, по вашому, з неба падає? Чи думаєте їм транспорт, канцелярію оргтехніку та ремонт приміщень волонтери забезпечують?
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08.08.2023 13:02 Відповісти
Іспанський сором...
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08.08.2023 11:41 Відповісти
А що робити? Фінансування ЗСУ, як козаків, значною частиною відбувається за рахунок власних коштів, а де їх брати як не шляхом подібних махінацій?
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08.08.2023 13:07 Відповісти
а якби він виплатив 36 млрдів, то працював би , як і рєзнікав.
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08.08.2023 11:41 Відповісти
не трогайте своими грязніми руками святиню
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08.08.2023 14:18 Відповісти
Саме так,ще й послом десь призначили.
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08.08.2023 11:43 Відповісти
Не краде лише той, хто ще не знайшов лазєйку ))
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08.08.2023 11:58 Відповісти
Це паровоз, за яким стояв цілий кагал виконавців, закінчуючи фінансистів!
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08.08.2023 12:16 Відповісти
Він попався на працевлаштуванні братків, а далі по акту ревізії.
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08.08.2023 12:31 Відповісти
Тобто ДБР і Печерський суд показують, що працюють?... А чи не здається вам, панове, що це вже явний "перегіб" в гоніннях на війсккомати? Я не здивуюсь, що колись ініціатори і виконавці цього арешту будуть розказувати в кацапських ЗМІ, як вони навмисне сіяли хаос і зривали мобілізацію
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08.08.2023 12:37 Відповісти
 
 