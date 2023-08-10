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Новини
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Данілов: "Ніхто не дозволить нікому проводити вибори в несправедливий спосіб"

данілов

Під час війни держава не може забезпечити всім без винятку громадянам участь у виборчому процесі, тому за таких умов вибори проводитися не будуть.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ

"Держава має забезпечити всім без винятку громадянам участь у виборчому процесі. Мені складно уявити, як голосуватимуть хлопці, які на сьогодні перебувають біля Бахмута, які перебувають на сьогодні на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? А якщо вони не голосуватимуть, тоді це несправедливо. Вони захищають нашу країну. От вони мають кинути і кудись іти голосувати, чи як? Хто собі як це уявляє?.. А ті громадяни, які перебувають наразі за межами нашої країни, які тимчасово виїхали через те, що божевільний сусід стріляє і є небезпека для життя, то як це зробити?" - зазначив він. 

За словами Данілова, "тут багато виникає запитань, на які треба давати відповіді".

"Тому що, якщо хтось вважає, що вибори можна провести в несправедливий спосіб, то ще раз нагадую - ми наразі за цю справедливість воюємо. Ніхто не дозволить нікому проводити вибори в несправедливий спосіб", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибори будуть після перемоги у війні, - Зеленський

Коментуючи слова голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про те, що Конституція не забороняє проведення виборів в умовах війни, Данілов заявив, що "потрібно дуже уважно подивитися на те, за яких умов Конституцію ухвалювали 1996 року".

"У той час вплив росіян на комуністів, на соціалістів і багатьох інших людей у Верховній Раді був величезним. Тоді цілу добу ухвалювали цю Конституцію. Вдень часу не вистачило - вночі ухвалювали, що, на мою думку, абсолютно некоректно, коли вночі ухвалюється Конституція. Вночі потрібно точно не Конституцію ухвалювати. А потім ми маємо такі от наслідки цих речей", - сказав він.

Також читайте: Україна має організувати вільні та чесні вибори, - президент ПАРЄ Кокс

Нагадаємо, 29 липня голова Верховної Ради Стефанчук заявив в інтерв’ю журналістам, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також він додав, що "з одного боку парламент має продовжувати роботу, але ми маємо розуміти, що не має бути застиглості демократії".

Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів.

представник Президента у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв на це, що не ведеться жодної дискусії про те, чи варто проводити вибори під час дії режиму воєнного стану.

вибори (6687) Данілов Олексій (1259) воєнний стан (573)


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Топ коментарі
+12
Т.е. зебилье хочет узурпировать власть и прикрыться войной? А бежать потом найдете куда?
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10.08.2023 16:21
+9
А шо "справедливо " вирішує ОПа президента...
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10.08.2023 16:25
+6
Щось данілов сьогодні розійшовся, до чого б це?
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10.08.2023 16:24
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Т.е. зебилье хочет узурпировать власть и прикрыться войной? А бежать потом найдете куда?
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10.08.2023 16:21 Відповісти
Та оно ж такое же.Один плохой, второй хороший,а оба из одного разлива.
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10.08.2023 17:03 Відповісти
Да, да. Хуже не будит, сойдёмся посередине, мир в глазах Х...ла, разминирование.
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10.08.2023 17:27 Відповісти
Вони в Омані зійшлися по середині. Українці стоять зараз на Правоберіжжі.
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10.08.2023 19:37 Відповісти
Щось данілов сьогодні розійшовся, до чого б це?
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10.08.2023 16:24 Відповісти
А шо "справедливо " вирішує ОПа президента...
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10.08.2023 16:25 Відповісти
Стране нужны выборы,влада которая не может обеспечить эти выборы должна сама на себя надеть наручники и сесть в камеру,выборы это обязанность,а не хочу-не хочу,не выполняешь обязанности - преступник.
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10.08.2023 16:25 Відповісти
да да да .....заразусе покину тай здамся......
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10.08.2023 18:48 Відповісти
Тот случай когда даже сломанные часы, два раза в сутки показывают точное время. Данилов прав.
Но с такой властью войну не выиграть. Менять надо. И чем быстрее, тем лучше. Вопрос КАК менять и еще более важный вопрос НА КОГО менять? ...
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10.08.2023 16:32 Відповісти
З одного боку вибори потрібні, і мабуть якщо треба, спосіб забезпечити їх «справедливість» можна знайти. З іншого, враховуючи сконцентрований адмін ресурс у зелених, як «оскаржувати» результати виборів?..
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10.08.2023 16:33 Відповісти
Автоматом калашнікова.
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10.08.2023 16:35 Відповісти
Ну так, кацапи сплять і бачать такий розвиток подій. Ще варіанти є? Б
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10.08.2023 16:48 Відповісти
Кацапам навпаки дуже вигідно мати недолугих і корумпованих "зелених" у владі протягом всієї війни. Лише завдяки "зеленій владі" кацапи отримали змогу успішно розпочати війну і досі її продовжувати.
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10.08.2023 16:58 Відповісти
так, але той варіант, з калашами» - набагато перспективніший для кацапів.
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10.08.2023 17:22 Відповісти
Це Вам подоляк навіяв що нема альтернативи "зеленим" злодіям?
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10.08.2023 18:57 Відповісти
Дозвольте поцікавитися - з чого ви це взяли? Де прочитали?
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10.08.2023 19:25 Відповісти
Вибори можна проводити в 20 областях без будь яких обмежень. Іншими словами понад 80% населення України готові прийняти участь у виборах. Проблема лише в тому що зелені гниди не мають жодних шансів на перемогу і створення чергової "монокоаліції" з корупціонерів, дебілів та "жидобільшовиків Бєні". Українці за кордоном під час військового стану не повинні голосувати. Вони втекли. Тому не бачать що тут відбувається і реально зовсім не відчувають наслідків правління корумпованої зє-банди.
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10.08.2023 16:34 Відповісти
А як із доступом будь яких опозиційних партій до рівних прав у агітаціії при наявності "єдиного" телемарафону котрий постійно проводить агітацію на користь "слуг" і спотворює інформацію на користь діючої влади?! Це "НБ" називаєш "можливість виборів" у 20 областях?! У тому то й справа, що зараз, особливо під час військового стану НЕМОЖЛИВО провести ЧЕСНІ вибори через узурпацію керівництвом країни ТБ, через узурпацію місцевих органів влади ВА призначеними саме з Банкової, та неможливістю контролю проведення виборів суспільством та опозиційними силами!!!
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10.08.2023 16:40 Відповісти
Зрозуміло що до початку виборчої кампанії мають бути розблоковані всі проукраїнські канали і припинитися цей фарс з "єдиним марафоном" на користь корумпованої "зельонки". Суспільство врешті має усвідомити що з корумпованим ********** зє війна буде тягнутися дуже довго, адже саме вони докладають масу зусиль щоб було саме так.
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10.08.2023 16:46 Відповісти
Правилтное решение. Ждуны и так наберут меньше меньшего, но не упустят момент обвинить всех подряд в несправедливом способе выборов и подсчете голрсов. Да и ситуация слишком не та для выборов сейчас. Ждите и будет может быть на вашей улице когда нибудь праздник.
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10.08.2023 16:34 Відповісти
А що це за формулювання "НЕСПРАВЕДЛИВИЙ СПОСІБ;???!!! Вибори можуть проводитись лише в один спосіб - ЗАКОННИЙ, а якщо попри законів, то це вже ФАЛЬСИФІКАЦІЯ чи то обмеженням у можливості передвибочої агітації, чи відсутністю контролю з боку УСІХ політичних сил та суспільства, чи обманом під час підрахунку голосів і т.п.! А формулювання про якусь "СПРАВЕДЛИВІСТЬ" це риторика пропагандонів якою маскують відверту брехню та намагання саме фальсифікувати результати виборів тим чи іншим чином!!!
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10.08.2023 16:36 Відповісти
Ну відверто кажучи, складений в суспільстві консенсус, що вибори не зараз, вважаю правильним.

І не тільки з позиції букви закону, чи того, що забезпечити голосування усіх неможливо, безпеку голосування встановити неможливо, адмін ресурс, гроші, ще більші політичні розхитування.. оскарження результатів в т.ч. на майдані якщо тре - все це зараз реально не можливо. Але не тільки це. Конкретно зараз політична кон'юнктура така, що оберуть зелю на другий строк, і в парламенті буде купа а-ля провійськових прокладок з колишніми слугами ригами та всякіми новими ліцами Маркусами, плюс притула і т.п.

Більше того, під соусом "голосування з-за кордону" введуть голосування в дії з відповідними ризиками фальсифікації (а дистанц голосув зараз виглядатиме навіть логічно).

Водночас, обрання влади після війни буде інакшим, і зауважу, що в історії рідко переобиралася влада, що діяла під час великої чи значної війни (якщо говоримо про демократії).

Тому зараз вибори не потрібні нікому, незважачюи на здорові аргументи щодо проблем виграшу війни з такою владою. Просто фішка в тому, що вона не зміниться, якщо обиратимемо прямо зараз.
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10.08.2023 16:41 Відповісти
а якщо війна буде тривати багато років то владу можна у спадок передати?
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10.08.2023 16:42 Відповісти
"Держава має забезпечити всім без винятку громадянам участь у виборчому процесі. Мені складно уявити, як голосуватимуть хлопці, які на сьогодні перебувають біля Бахмута, які перебувають на сьогодні на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? А якщо вони не голосуватимуть, тоді це несправедливо. Вони захищають нашу країну. От вони мають кинути і кудись іти голосувати, чи як? Хто собі як це уявляє?.-діючі "де3,14здати зелені поцріоти" з виборчими урнами і з списками до захисників біля Бахмуту,та на інші ділянки.Де найгарячіші ділянки фронту,туди "слуги зеленого лідора"
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10.08.2023 16:52 Відповісти
На цей рік запланована пряма фінансова допомога у 42 млрд$, а минулому розікрали ще більше.
Ну хіба ж ZEteam пустить чужих до такого корита?
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10.08.2023 16:55 Відповісти
Бояться проводити вибори, бо добре розуміють, що люди не побояться прийти на вибори, навіть під обстрілами, заради того, щоб зміти їх
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10.08.2023 16:56 Відповісти
БУ БУ БУ.--ДЯДЯ ВОВА! О ЧЕМ ОН ЛОПОЧЕТ?ОН КТО? глава Цвк? один Пердеж в Лужу! ГРОМКО НО .......
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10.08.2023 17:04 Відповісти
У цього маргінала як і усієй банди маріонеток на думці вібори.Війна для необільшовиків закінчилась,міста та селищя не обстрілють не кажучи про тих хто воює.Опозіційні канали не працюють.На бидломарафоні одні нетакіє русьькі та бандюки в автарітєтє.
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10.08.2023 17:33 Відповісти
Зелена влада добре прилаштувалась, і в будь-якому випадку виграє, незалежно від того, будуть вибори чи ні. Наповнивши ВР, суд, МВС, обласні та районні адміністрації, монополізувавши телебачення, їм не важко буде провести своїх у владу. Створять ще додатково технічні партії на всі смаки та вподобання, на всяк випадок, та й отримають депутатські мандати. А не буде виборів, то ще краще: не треба гроші витрачати на підкуп та агітацію і все ж сяк-так, але ризикувати монобільшістю.
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10.08.2023 17:44 Відповісти
В такому разі з березня місяця вся в лада і держ установи е не легітивними для народу, від поліцейского до налоговика, депутата , судьї. Всих можна буде посилати НА...Й!!!!
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10.08.2023 18:18 Відповісти
вообще вот єто виражение "Никто не дозволить никому ... никогда" оно само настолько смешное из за бессодержательности и бессмысленности. Поєтому очень любимо рыгами.
Такой маркер, по которому сразу узнаешь оратора-отвлекатора , как правило пафосного с выпученными глазами. Зеленое рыговское шапито.
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10.08.2023 18:20 Відповісти
Лльоха... добав ще слово ніде: гарно вийде ніхто ніколи ніде.... От нізащо - вже буде лишнє. Коли ветеринар практикується в граматиці....
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10.08.2023 19:47 Відповісти
ну, и в чем заключается "справедливость", лишить конституционного права избирать тех кто может голосовать? о них подумали, их ведь подавляющее большинство?
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10.08.2023 22:14 Відповісти
 
 