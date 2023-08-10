Данілов: "Ніхто не дозволить нікому проводити вибори в несправедливий спосіб"

Під час війни держава не може забезпечити всім без винятку громадянам участь у виборчому процесі, тому за таких умов вибори проводитися не будуть.

Про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Держава має забезпечити всім без винятку громадянам участь у виборчому процесі. Мені складно уявити, як голосуватимуть хлопці, які на сьогодні перебувають біля Бахмута, які перебувають на сьогодні на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? А якщо вони не голосуватимуть, тоді це несправедливо. Вони захищають нашу країну. От вони мають кинути і кудись іти голосувати, чи як? Хто собі як це уявляє?.. А ті громадяни, які перебувають наразі за межами нашої країни, які тимчасово виїхали через те, що божевільний сусід стріляє і є небезпека для життя, то як це зробити?" - зазначив він.

За словами Данілова, "тут багато виникає запитань, на які треба давати відповіді".

"Тому що, якщо хтось вважає, що вибори можна провести в несправедливий спосіб, то ще раз нагадую - ми наразі за цю справедливість воюємо. Ніхто не дозволить нікому проводити вибори в несправедливий спосіб", - наголосив він.

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Коментуючи слова голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про те, що Конституція не забороняє проведення виборів в умовах війни, Данілов заявив, що "потрібно дуже уважно подивитися на те, за яких умов Конституцію ухвалювали 1996 року".

"У той час вплив росіян на комуністів, на соціалістів і багатьох інших людей у Верховній Раді був величезним. Тоді цілу добу ухвалювали цю Конституцію. Вдень часу не вистачило - вночі ухвалювали, що, на мою думку, абсолютно некоректно, коли вночі ухвалюється Конституція. Вночі потрібно точно не Конституцію ухвалювати. А потім ми маємо такі от наслідки цих речей", - сказав він.

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Нагадаємо, 29 липня голова Верховної Ради Стефанчук заявив в інтерв’ю журналістам, що "конституційної заборони проводити вибори під час воєнного стану немає". Також він додав, що "з одного боку парламент має продовжувати роботу, але ми маємо розуміти, що не має бути застиглості демократії".

Заява Стефанчука викликала гострі дискусії серед політиків і профільних експертів.

представник Президента у Верховній Раді, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв на це, що не ведеться жодної дискусії про те, чи варто проводити вибори під час дії режиму воєнного стану.