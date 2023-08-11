Територію Нижньої лаври тимчасово закрили для відвідувачів

Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" тимчасово припинив доступ на території Нижньої лаври всіх відвідувачів. Заборона не стосується священників, ченців та працівників монастиря.

Про це заповідник повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"9 серпня 2023 року Господарський суд м. Києва визнав законним рішення Заповідника про розірвання цього договору. Через системне перешкоджання роботі Заповідника щодо доступу до приміщень Нижньої лаври, з метою врегулювання визначених питань його адміністрацією ухвалено таке рішення:

З 7:00 11 серпня 2023 року тимчасово припинити доступ на територію Нижньої лаври усіх відвідувачів (за виключенням священників, ченців та працівників чоловічого монастиря)", - йдеться в повідомленні.

Водночас для проведення богослужінь і відвідування на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" буде відкрито:



1. Храм Прп. Сергія Радонезького;

2. Храм Прп. Агапіта Печерського;

3. Храм Воскресіння Христового ("Афганська церква");

4. Храм Прпп. Антонія та Феодосія Печерських із Трапезною палатою;

5. Успенський собор.

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Як повідомлялося, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" оголосив про розірвання договору про оренду з Українською православною церквою московського патріархату з 29 березня 2023 року. Тривалий час невідомі особи зачиняли приміщення Лаври зсередини та перешкоджали початку діяльності комісії з інвентаризації майна. Однак комісія МКІП все-таки розпочала роботу.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

Кабінет Міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передання в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до Генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

6 червня комісія Мінкультури з приймання-передачі держмайна лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі. Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) має протягом трьох робочих днів із дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення лаври, а також протягом трьох місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою. В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу впродовж трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру, а також не підписали у встановлений термін акти приймання-передачі.

Роботу комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.

У липні Національний заповідник почав опечатувати корпуси Києво-Печерської лаври, в УПЦ (МП) вважають такі дії незаконними.

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