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Ракетний удар на Івано-Франківщині: "Кинджали" були спрямовані на військовий аеродром, - Ігнат

ракета

Чотири ракети "Кинджал", випущені ворогом по Івано-Франківській області вранці 11 серпня, були націлені на військовий аеродром та молодих пілотів, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.

Про це в етері телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це черговий удар терористів ракетами Х-47. Ракети були спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів (Хмельницька область - ред.) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім. Таким чином, ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що одну ракету було збито над Київщиною, однак усі "Кинджали" прямували на Івано-Франківщину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вранці рашисти випустили 4 "Кинджали" по Україні, сили ППО збили одну ракету на Київщині

Нагадаємо, 11 серпня близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик. 

Автор: 

обстріл (28378) ракети (4021) Івано-Франківська область (948) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+17
Існує єдиний спосіб протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.

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11.08.2023 16:13
+12
Дебіли! Хто вам дозволив під час війни розповідати за тактику та стратегію ведення бойових дій Повітряними Силами ЗСУ?! Про підготовку пілотів?! Про плани та наміри?! З усіх шпарин лили, ідіоти!
Будете продовжувати у тому ж дусі - кацапи гатитимуть ракетами постійно, ці падли усе моніторять та дуже уважно вивчають інформпростір України! Максимальна тиша та секретність!
Війна - шлях обману (С)
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11.08.2023 16:36
+9
100% згоден. Задовбало вже що нас постійно виставляють якимись нікчемними, слабкими дегенератами, бідоськами і так далі. Кацапів треба ******* всюди і в будь-який час. А пілотів що кидають своїми обісратими ракетами по мирняку - ще й бажано на частини перед смертю пластать, по міліметрику плоті за раз. І то цього буде не достаньо.
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11.08.2023 16:12
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Кинжал влучив у приватний будинок - і один загиблий?! Царство йому Небесне, невинне дитя...
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11.08.2023 15:37 Відповісти
по території вона влучила..., по території, мабуть дитина була десь на вулиці...
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11.08.2023 15:41 Відповісти
Існує єдиний спосіб протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір, де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.

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11.08.2023 16:13 Відповісти
Після таких суперзусиль і затрат що саме ви хочете обстрілювати у відповідь? І яка буде конкретна користь для фронта від таких "акцій возмєздія"? Тільки посприяти кацаппропаганді?
Дехто під землею вже виробляв різні ФАУ-1, ФАУ-2, дещо навіть долітало до Ландона. І що це їм дало?
Ви реально думаєте, що якщо щось буде вибухати а росії, то вони припинять обстріли?! Та їм всім взагалі пох! Невже ви не розумієте - з яким лайном Україна має справу?
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11.08.2023 17:22 Відповісти
"Ви реально думаєте, що якщо щось буде вибухати а росії, то вони припинять обстріли?! Та їм всім взагалі пох! Невже ви не розумієте - з яким лайном Україна має справу?" - це цитата. Ну, не скажіть. Злочинця розбещує якраз відсутність покарання.
"Дехто під землею вже виробляв різні ФАУ-1, ФАУ-2, дещо навіть долітало до Ландона. І що це їм дало"- це цитата. В той час точність попадання була низька, але по Лондону попало декілька тисяч ракет. Це дало руйнування і тисячні жертви. У Гітлера моральний рівень " обліко морале" був приблизно як тепер у Пуйла.
"Після таких суперзусиль і затрат що саме ви хочете обстрілювати у відповідь? І яка буде конкретна користь для фронта від таких "акцій возмєздія"? Тільки посприяти кацаппропаганді?"-це цитата.
Що в Росії вже немає що обстрілювати ракетами? Якщо будуть зруйновані військові заводи, бази, казармиі т.д. то буде користь і фронту і немала. Як це може посприяти кацаппропаганді- це для мене логічна загадка. Поясніть цей кульбіт вашої логіки.
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11.08.2023 19:13 Відповісти
Нагадай, коли востаннє в США був президент-не маразматик? А українська вата ту маячню ще й плюсує...

При президенті-республіканці Дж. Буші кацапи окупували частину Грузії - США навіть санкції не ввели.
І саме республіканцю Бушу, який так сміливо провів військову операцію в Іраку, #уйло сказав, що Україна - не країна і що він її знищить у разі вступу в НАТО. Щось сміливий республіканець Буш тоді язика у дупу встромив. Посилання: https://www.unian.ua/politics/108324-putin-ti-j-rozumiesh-djordj-scho-ukrajina-tse-navit-ne-derjava.html [1] https://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/04/7/4437118/ [2] https://nv.ua/world/geopolitics/putin-kondoliza-rays-vspomnila-ob-otvratitelnyh-slovah-putina-na-sammite-nato-2008-goda-poslednie-novosti-50327141.html [3]
При президенті-республіканці Трампі Україні надали Джавеліни із забороною використовувати в зоні АТО/ООС. Годі казати, що при сміливому республіканці Трампі за кацапами залишились всі окуповані території.
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11.08.2023 17:57 Відповісти
Ти прав, еліті США треба переглянути вікові вимоги до своїх президентів. Раніше в них були більш молоді президенти: Ніксон, Джонсон, Кеннеді, Картер, Буш-молодший. Що стосується Леоніда Ілліча Байдена, то він давно живе в країні розових поні: здоровається з пустотою, не може знайти вихід зі сцени, регулярно падає на трапі літака, навіть, з велосипеда.
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11.08.2023 19:20 Відповісти
Навіщо писати ,що там молоді пілоти?
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11.08.2023 15:40 Відповісти
Думаю, деза.
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11.08.2023 15:41 Відповісти
точно деза - бо молодих пілотів на Ф16 треба буде кілька років навчати - тому перевчатися за укороченою шестимісячною програмою пошлють вже досвідчених пілотів
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11.08.2023 16:28 Відповісти
Якби вони цього не знали, то не фігачили б ракетами по якомусь другорядному аеродрому
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11.08.2023 16:26 Відповісти
Дійсно,чому молодих і перспективних не тримати десь у Польщі...?
Де значно безпечніше...
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11.08.2023 16:40 Відповісти
Сьогодні з заяви Ігната незрозуміло чи підло і підступно ворог намагався вбити наших молодих пілотів, чи це звичайний воєнний прийом, яким ми також мали б користуватись постійно.
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11.08.2023 15:41 Відповісти
згадайте, що зараз йде війна й можете розвинути тему про пілотів...
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11.08.2023 15:43 Відповісти
Я тому й написав допис. Тому що зараз війна, а пан Ігнат та йому подібні дуже вже часто вживають в своїх заявах про підступність, підлість ворога коли він таємно вночі насилає ракети, коли всі бійці, курсанти солодко сплять. Тобто, ми такими мальчіками в воєнних трусіках починаємо виглядати. Це все замість того, щоб упи здячить у відповідь по таким самим пілотам чи молодим кацапським морякам. У відповідь. Вночі. Підло і нагло. Хай дохнуть.
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11.08.2023 16:00 Відповісти
100% згоден. Задовбало вже що нас постійно виставляють якимись нікчемними, слабкими дегенератами, бідоськами і так далі. Кацапів треба ******* всюди і в будь-який час. А пілотів що кидають своїми обісратими ракетами по мирняку - ще й бажано на частини перед смертю пластать, по міліметрику плоті за раз. І то цього буде не достаньо.
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11.08.2023 16:12 Відповісти
В Україні не має ракет здатних уразити ціль на 1000-2000км
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11.08.2023 16:27 Відповісти
А що, ******* тільки ракетами?
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11.08.2023 16:41 Відповісти
Воно все розляпало,забув як звучить анекдот про Чугуїв.
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11.08.2023 17:10 Відповісти
Просто згадайте перші дні повномаштабної, і фото подоляка і арахамії в соцмережах на фоні Яворівського полігону куди потім прилктіли ракети
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13.08.2023 00:09 Відповісти
Дебіли! Хто вам дозволив під час війни розповідати за тактику та стратегію ведення бойових дій Повітряними Силами ЗСУ?! Про підготовку пілотів?! Про плани та наміри?! З усіх шпарин лили, ідіоти!
Будете продовжувати у тому ж дусі - кацапи гатитимуть ракетами постійно, ці падли усе моніторять та дуже уважно вивчають інформпростір України! Максимальна тиша та секретність!
Війна - шлях обману (С)
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11.08.2023 16:36 Відповісти
Він розповідає те, що хоче чути ворог. Хай думає так. А пілоти, скоріш за все, вже потихеньку навчаються.
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11.08.2023 17:36 Відповісти
дуже уважно вивчають інформпростір України

Отнюдь. Если бы изучали - сюда бы ни одна ракета не прилетела, потому что знали бы - они у них закончились, еще в прошлом году, а новых нет - санкции.


Страна без науки, производства и космической группировки спутников, с паравознюками во власти всерьез считает, что ракеты наводятся по новостям да соцсетям.
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11.08.2023 18:23 Відповісти
А чого ігнат мовчить про те ,що сьогодні так ******* в хмельницькій області???
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11.08.2023 17:47 Відповісти
 
 