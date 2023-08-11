Ракетний удар на Івано-Франківщині: "Кинджали" були спрямовані на військовий аеродром, - Ігнат

Чотири ракети "Кинджал", випущені ворогом по Івано-Франківській області вранці 11 серпня, були націлені на військовий аеродром та молодих пілотів, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.

Про це в етері телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це черговий удар терористів ракетами Х-47. Ракети були спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів (Хмельницька область - ред.) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім. Таким чином, ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки", - наголосив Ігнат.

Він зазначив, що одну ракету було збито над Київщиною, однак усі "Кинджали" прямували на Івано-Франківщину.

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Нагадаємо, 11 серпня близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.