Ракетний удар на Івано-Франківщині: "Кинджали" були спрямовані на військовий аеродром, - Ігнат
Чотири ракети "Кинджал", випущені ворогом по Івано-Франківській області вранці 11 серпня, були націлені на військовий аеродром та молодих пілотів, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.
Про це в етері телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Це черговий удар терористів ракетами Х-47. Ракети були спрямовані на військові аеродроми, які під прицілом ворога вже не перший місяць. І аеродром Старокостянтинів (Хмельницька область - ред.) найбільше зараз переживає наслідки ударів російських окупантів. Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатись за іншою програмою, і знаємо, що й Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім. Таким чином, ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки", - наголосив Ігнат.
Він зазначив, що одну ракету було збито над Київщиною, однак усі "Кинджали" прямували на Івано-Франківщину.
Нагадаємо, 11 серпня близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.
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Дехто під землею вже виробляв різні ФАУ-1, ФАУ-2, дещо навіть долітало до Ландона. І що це їм дало?
Ви реально думаєте, що якщо щось буде вибухати а росії, то вони припинять обстріли?! Та їм всім взагалі пох! Невже ви не розумієте - з яким лайном Україна має справу?
"Дехто під землею вже виробляв різні ФАУ-1, ФАУ-2, дещо навіть долітало до Ландона. І що це їм дало"- це цитата. В той час точність попадання була низька, але по Лондону попало декілька тисяч ракет. Це дало руйнування і тисячні жертви. У Гітлера моральний рівень " обліко морале" був приблизно як тепер у Пуйла.
"Після таких суперзусиль і затрат що саме ви хочете обстрілювати у відповідь? І яка буде конкретна користь для фронта від таких "акцій возмєздія"? Тільки посприяти кацаппропаганді?"-це цитата.
Що в Росії вже немає що обстрілювати ракетами? Якщо будуть зруйновані військові заводи, бази, казармиі т.д. то буде користь і фронту і немала. Як це може посприяти кацаппропаганді- це для мене логічна загадка. Поясніть цей кульбіт вашої логіки.
При президенті-республіканці Дж. Буші кацапи окупували частину Грузії - США навіть санкції не ввели.
І саме республіканцю Бушу, який так сміливо провів військову операцію в Іраку, #уйло сказав, що Україна - не країна і що він її знищить у разі вступу в НАТО. Щось сміливий республіканець Буш тоді язика у дупу встромив. Посилання: https://www.unian.ua/politics/108324-putin-ti-j-rozumiesh-djordj-scho-ukrajina-tse-navit-ne-derjava.html [1] https://www.pravda.com.ua/rus/news/2008/04/7/4437118/ [2] https://nv.ua/world/geopolitics/putin-kondoliza-rays-vspomnila-ob-otvratitelnyh-slovah-putina-na-sammite-nato-2008-goda-poslednie-novosti-50327141.html [3]
При президенті-республіканці Трампі Україні надали Джавеліни із забороною використовувати в зоні АТО/ООС. Годі казати, що при сміливому республіканці Трампі за кацапами залишились всі окуповані території.
Де значно безпечніше...
Будете продовжувати у тому ж дусі - кацапи гатитимуть ракетами постійно, ці падли усе моніторять та дуже уважно вивчають інформпростір України! Максимальна тиша та секретність!
Війна - шлях обману (С)
Отнюдь. Если бы изучали - сюда бы ни одна ракета не прилетела, потому что знали бы - они у них закончились, еще в прошлом году, а новых нет - санкции.
Страна без науки, производства и космической группировки спутников, с паравознюками во власти всерьез считает, что ракеты наводятся по новостям да соцсетям.