Лукашенко доручив налагодити відносини з Польщею
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що доручив прем’єр-міністру налагодити відносини з Польщею.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.
"Зараз ми живемо насамперед за рахунок Сходу – співпраці з Росією і Китаєм. Але не треба забувати про високотехнологічний Захід. Вони поруч, вони наші сусіди – Євросоюз. І відносини з ними втрачати не можна. Ми до цього готові, але з урахуванням наших власних інтересів. Повірте, настане час (зараз така турбулентність, кажучи вашою мовою, складнощі великі) – у 2024-2025 роках, я впевнений, відбудуться серйозні зміни у світі зокрема", – заявив він.
Також Лукашенко заявив, що треба розмовляти з поляками.
"І з поляками потрібно розмовляти. Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від бога. Але в них 15 жовтня парламентські вибори і, звісно, їм потрібно зараз нагнітати, нагнітати обстановку для того, щоб показати, що вони правильно озброювали та переозброювали країну. Тому до 15 жовтня вони навряд чи підуть на якісь суттєві зміни, які вигідні їм і нам. Вони багато чого вимагають від нас і просять, але ми на це піти не можемо, бо це суперечить нашим інтересам", - додав Лукашенко.
При цьому він звинуватив США у тому, нібито вони підштохують Польщу до такого нагнітання.
"Американці зробили ставку на Польщу. Але поляки – люди не дурні. Це наші люди, слов'яни. Вони все прекрасно розуміють. Потерпимо, подивимося. Ми відкриті для співпраці", – заявив Лукашенко.
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- так ми і не сварилися...
- ви не сварилися але я вам учора під двері насрав.
- ?!?
- Поезд! Стой, раз-два!
Хоч і був наш Саня аж цілим лейтенантом, а не прапорщиком, але думає як прапорщик.
Доручив " налагодити відносини ", і наступного року відносини мають бути бути налагоджені. А що там думає інша сторона, Польща, та й взагалі, весь колективний Захід, його не хвилює.
- Я сказав налагодити!
А реально - він просто повторює у гіпертрофованому вигляді "метания из стороны в сторону" Кремля А "гіпертрофовані вони тому, що у свій час він зробив ставку "не на тих" Віддав БРСР "на відкуп" кацапам (не виключено, що й в надії стать "Главой Саюзнава гасударства") А коли зрозумів, що його "вадили за нос" - було пізно! БРСР стала політико-економічним придатком Росії Спробував "урівноважить" "кремлёвские хотелки" контактами з китайцями - але Китай виявився надто прагматичним - "Дружба-дружбой, а денежки - врозь!" Китай використовує БРСР дійсно як свій "європейський хаб" на лінії розмежування Європи і Росії А оте дурне "бикування" Луки може його знищить До того ж цей хаб Луці не тільки валюту приносить (за зберігання та перевалку товарів), але й дає доступ до китайських товарів - бо через Росію не навозишся Адже Кремль почне це використовувать як політичний важіль тиску на Мінськ От він і "крутиться, як воша на гребінці"
Тільки но бульбофюрер заявляє про добрі наміри - готуй зброю.
Слова бульбофюрера просякнуті отрутою.
Так, #уйло величезні надії покладає на перемогу Трампа у 2024. На жаль, у США більш ніж вистачає його прихильників, тому надії кацапсячого і картопляного фюрерів мають помітні шанси стати реальністю
Що тут не ясно, що проклята паРаша і її
пригноблена безправна білоруська колонія
вони люті вороги як для України так і Польщі!
Ну-ну..
и до его задницы наконец это дошло.