Лукашенко доручив налагодити відносини з Польщею

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що доручив прем’єр-міністру налагодити відносини з Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Зараз ми живемо насамперед за рахунок Сходу – співпраці з Росією і Китаєм. Але не треба забувати про високотехнологічний Захід. Вони поруч, вони наші сусіди – Євросоюз. І відносини з ними втрачати не можна. Ми до цього готові, але з урахуванням наших власних інтересів. Повірте, настане час (зараз така турбулентність, кажучи вашою мовою, складнощі великі) – у 2024-2025 роках, я впевнений, відбудуться серйозні зміни у світі зокрема", – заявив він.

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Також Лукашенко заявив, що треба розмовляти з поляками.

"І з поляками потрібно розмовляти. Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від бога. Але в них 15 жовтня парламентські вибори і, звісно, їм потрібно зараз нагнітати, нагнітати обстановку для того, щоб показати, що вони правильно озброювали та переозброювали країну. Тому до 15 жовтня вони навряд чи підуть на якісь суттєві зміни, які вигідні їм і нам. Вони багато чого вимагають від нас і просять, але ми на це піти не можемо, бо це суперечить нашим інтересам", - додав Лукашенко.

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При цьому він звинуватив США у тому, нібито вони підштохують Польщу до такого нагнітання.

"Американці зробили ставку на Польщу. Але поляки – люди не дурні. Це наші люди, слов'яни. Вони все прекрасно розуміють. Потерпимо, подивимося. Ми відкриті для співпраці", – заявив Лукашенко.