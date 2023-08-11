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Новини
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Лукашенко доручив налагодити відносини з Польщею

лукашенко

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, заявив, що доручив прем’єр-міністру налагодити відносини з Польщею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка.

"Зараз ми живемо насамперед за рахунок Сходу – співпраці з Росією і Китаєм. Але не треба забувати про високотехнологічний Захід. Вони поруч, вони наші сусіди – Євросоюз. І відносини з ними втрачати не можна. Ми до цього готові, але з урахуванням наших власних інтересів. Повірте, настане час (зараз така турбулентність, кажучи вашою мовою, складнощі великі) – у 2024-2025 роках, я впевнений, відбудуться серйозні зміни у світі зокрема", – заявив він.

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Також Лукашенко заявив, що треба розмовляти з поляками. 

"І з поляками потрібно розмовляти. Я доручав прем'єр-міністру зв'язатися з ними. Якщо вони хочуть, давайте розмовляти, налагоджувати відносини. Ми сусіди, а сусідів не вибирають, вони від бога. Але в них 15 жовтня парламентські вибори і, звісно, їм потрібно зараз нагнітати, нагнітати обстановку для того, щоб показати, що вони правильно озброювали та переозброювали країну. Тому до 15 жовтня вони навряд чи підуть на якісь суттєві зміни, які вигідні їм і нам. Вони багато чого вимагають від нас і просять, але ми на це піти не можемо, бо це суперечить нашим інтересам", - додав Лукашенко.

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При цьому він звинуватив США у тому, нібито вони підштохують Польщу до такого нагнітання.

"Американці зробили ставку на Польщу. Але поляки – люди не дурні. Це наші люди, слов'яни. Вони все прекрасно розуміють. Потерпимо, подивимося. Ми відкриті для співпраці", – заявив Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7927) Лукашенко Олександр (2653) Польща (8492)


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Топ коментарі
+46
Дранік, спетляти не вийде, гойдатимешся разом з своїм хазяїном на сусідніх гілках.
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11.08.2023 17:29
+27
Він дійсно вважає що його, та його постійну ахінею всі сприймають серйозно. Це хвороба.
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11.08.2023 17:36
+23
Пішов ***** підер🖕🖕🖕🖕
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11.08.2023 17:30
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Дранік, спетляти не вийде, гойдатимешся разом з своїм хазяїном на сусідніх гілках.
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11.08.2023 17:29 Відповісти
Він дійсно вважає що його, та його постійну ахінею всі сприймають серйозно. Це хвороба.
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11.08.2023 17:36 Відповісти
кловун...
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11.08.2023 17:29 Відповісти
Не так. Клован или Кловун это наш украинский бренд. А вот бульбанфюрер и бульбандаун это пусть беларусы разбираются.
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11.08.2023 17:41 Відповісти
Вибачаюсь, але ваш російськомовний бренд, це *****.
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11.08.2023 17:59 Відповісти
Ну так и напиши *****, кацапчик. Это почему ты так обиделся, что буквы перепутал? Товарищ майор ФСБ может заметить?
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11.08.2023 18:23 Відповісти
Пюрер.
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11.08.2023 19:55 Відповісти
Пішов ***** підер🖕🖕🖕🖕
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11.08.2023 17:30 Відповісти
А коли ти біженців гнав на їх кордон то "американці нагнітали" ?
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11.08.2023 17:32 Відповісти
Відправте до Польщі міжнародну делегацію. Делегати вже є, навіть з закордонними паспортами... пардон, візами. І возити далеко не треба, вони вже поряд з кордоном.
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11.08.2023 17:32 Відповісти
- я сьогодні з ранку прийшов з вами помиритися.

- так ми і не сварилися...

- ви не сварилися але я вам учора під двері насрав.

- ?!?
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11.08.2023 17:33 Відповісти
А завтра ще насяру!
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11.08.2023 19:56 Відповісти
У таракана чуйка засвербіла))
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11.08.2023 17:34 Відповісти
З Альфа-Центаврою скоріше налагодить відносини.
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11.08.2023 17:36 Відповісти
Как показательно расстреляет на границе десяток афганских беженцев?
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11.08.2023 17:38 Відповісти
Старий дрищ перелякався - зрозумів що "бикування" ніякої користі не дає: адже закриття кордону з Польщею погрожує БРСР повною економічною блокадою з боку Заходу
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11.08.2023 17:38 Відповісти
таракан - сказочный долба#б и шансов у него нет
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11.08.2023 17:49 Відповісти
у них з росо- фашистами "саюзное гасударство". 1 тема на 2. хай для перемовин пришле повара з кувалдою (вони і так там виконують чудові провокації).
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11.08.2023 19:36 Відповісти
- Товарищ прапорщик, остановите поезд.
- Поезд! Стой, раз-два!

Хоч і був наш Саня аж цілим лейтенантом, а не прапорщиком, але думає як прапорщик.
Доручив " налагодити відносини ", і наступного року відносини мають бути бути налагоджені. А що там думає інша сторона, Польща, та й взагалі, весь колективний Захід, його не хвилює.
- Я сказав налагодити!
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11.08.2023 17:38 Відповісти
Так Лука ж був не просто "лейтенантом", а замполітом! А у них мислення трохи інше Вони виходять не з точки зору "раціональності", а "с идеалагических саабражений" Тобто "с точки зрения палитическай линии партии" А партія у них одна - тільки "лінія" "коливається" І вони з нею "коливаються" теж
А реально - він просто повторює у гіпертрофованому вигляді "метания из стороны в сторону" Кремля А "гіпертрофовані вони тому, що у свій час він зробив ставку "не на тих" Віддав БРСР "на відкуп" кацапам (не виключено, що й в надії стать "Главой Саюзнава гасударства") А коли зрозумів, що його "вадили за нос" - було пізно! БРСР стала політико-економічним придатком Росії Спробував "урівноважить" "кремлёвские хотелки" контактами з китайцями - але Китай виявився надто прагматичним - "Дружба-дружбой, а денежки - врозь!" Китай використовує БРСР дійсно як свій "європейський хаб" на лінії розмежування Європи і Росії А оте дурне "бикування" Луки може його знищить До того ж цей хаб Луці не тільки валюту приносить (за зберігання та перевалку товарів), але й дає доступ до китайських товарів - бо через Росію не навозишся Адже Кремль почне це використовувать як політичний важіль тиску на Мінськ От він і "крутиться, як воша на гребінці"
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12.08.2023 06:59 Відповісти
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11.08.2023 17:40 Відповісти
Старий ідіот...Повторює шлях всіх самодурів,що давно пересиділи на троні.Стільки підсирав Польщі,лякав вагнером,а тепер доручає "налагодити стосунки"...
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11.08.2023 17:41 Відповісти
******** ублюдок.
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11.08.2023 17:43 Відповісти
Доручив прем'єрові, а відправив негрів...
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11.08.2023 17:45 Відповісти
Ах ти ж підор вусатий!
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11.08.2023 17:45 Відповісти
Обісрався бульбафюрер? Поляки пригрозили кордон закрити.
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11.08.2023 17:47 Відповісти
кордон і так закритий
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11.08.2023 18:01 Відповісти
Хто тобі таку дурню сказав?
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11.08.2023 18:17 Відповісти
він так і пред'яву скоро закине, як усі "притомні всесвітні лідори демократії", - "ей, Байден, а чому я не в НАТО?"
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11.08.2023 17:48 Відповісти
А у него шо, Тоже еврейско-советские корни?
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11.08.2023 19:21 Відповісти
упс, а отут ви мене застали зненацька
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11.08.2023 19:39 Відповісти
Знов забув таблетку прийняти, довбо..б
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11.08.2023 17:48 Відповісти
бульбанфюрер с *************** КУЙлом затевает очередную комбинацию-"как бы кому-то поднасрать"
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11.08.2023 17:49 Відповісти
Полякам одна порада шліть його нах і закривате наглухо кордон.
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11.08.2023 17:49 Відповісти
Тобто каже я нормальний пацан давай перебазарим? Завіса залізна і крапка.
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11.08.2023 17:51 Відповісти
Великий ПНД. З мембарцями хай ще налагодить.
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11.08.2023 17:51 Відповісти
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11.08.2023 17:55 Відповісти
Пізно вкакавсі.
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11.08.2023 18:01 Відповісти
Картопляник зовсім не дурний, він просто до усрачки заляканий, тому косить під чокнутого з маразму в маразм
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11.08.2023 18:06 Відповісти
Прийшла команда з Китаю: "Харош!", бо трафік контейнерів з китайським ширнетребом через Польщу і країни Балтії до пітьми може зупинитись.
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11.08.2023 18:08 Відповісти
Він вже налаштовував стосунки з Україною, коли заявляв, що з території білорусії можуть тільки трактори та комбайни заходити до України.
Тільки но бульбофюрер заявляє про добрі наміри - готуй зброю.
Слова бульбофюрера просякнуті отрутою.
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11.08.2023 18:12 Відповісти
Дебіл
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11.08.2023 18:16 Відповісти
Повірте, настане час (зараз така турбулентність, кажучи вашою мовою, складнощі великі) - у 2024-2025 роках, я впевнений, відбудуться серйозні зміни у світі зокрема", - заявив він.

Так, #уйло величезні надії покладає на перемогу Трампа у 2024. На жаль, у США більш ніж вистачає його прихильників, тому надії кацапсячого і картопляного фюрерів мають помітні шанси стати реальністю
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11.08.2023 18:17 Відповісти
Це звичайно внутрішні проблеми американців, але Трамп заслужив на тюрму, через викрадення і зберігання документів з грифом секретно і т.д.
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11.08.2023 18:46 Відповісти
І Т.Д. і т.д і т.п, там вистачить питань
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11.08.2023 19:08 Відповісти
Сцикотно ублюдку
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11.08.2023 18:20 Відповісти
ЧЪтож ти фрайєр здал назад,,,,)),,,
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11.08.2023 18:21 Відповісти
А я сейтшас палякам пакажу, как налаздыц атнашэныя з Бэларусъю. Тшэтырэ напраулэныя, карту прыуоз, штшас пакажу!

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11.08.2023 18:30 Відповісти
Ох и хитрожопый.
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11.08.2023 18:31 Відповісти
значит какую то гадость задумал
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11.08.2023 18:36 Відповісти
ахахаха, ******** походу набухався ))
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11.08.2023 18:43 Відповісти
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11.08.2023 19:01 Відповісти

Що тут не ясно, що проклята паРаша і її
пригноблена безправна білоруська колонія
вони люті вороги як для України так і Польщі!
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11.08.2023 18:57 Відповісти
Ааа! А как же с темнокожими мигрантами, которые ежедневно штурмуют границу и закидывают камнями польских пограничников? А как там дела с вагнеровцами в Белоруссии? )
Ну-ну..
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11.08.2023 19:10 Відповісти
Диктаторы не умирают от старости…

и до его задницы наконец это дошло.
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11.08.2023 19:13 Відповісти
Подобная риторика обычно предшествует какой то провокации
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11.08.2023 19:20 Відповісти
он там что гнилой бульбы обожрался .. или сожрал азаренка не мытого
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11.08.2023 19:24 Відповісти
Кацапы урезали для Китая углеводороды, те в свою очередь урезали отпуск дефицитов на терены епеней, с которых и бацька харчевался . А тут еще вагнера могут его кувыркнуть, пришлось им хмырь урезать. А пыня не сегодня завтра ласты склеит. Да и в конце то концов , кто бацьку травонул в нарабсее... Потому доколе, если под боком,губа не дура, жистя потехнологичней будет...
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11.08.2023 19:29 Відповісти
Он говорит в смыслах своей пропаганды. "Мы мол хотим дружить и все такое...а вот ани! вот ани нихатят!". Это все для ябатек херня.
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11.08.2023 19:45 Відповісти
Колгосп це на все життя
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11.08.2023 20:14 Відповісти
поляки скоріше налагодять стосунки з білорасеєю та расеєю а Україні будуть виносити мозок влолинськими подіями, Бандерою та агропродукцією...
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11.08.2023 20:43 Відповісти
Польские барыги хорошо наживаются на снабжении мордора всякими продуктами и пойлом. И на верняка пойдут на встречу белокацапам.
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11.08.2023 21:11 Відповісти
100%
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11.08.2023 21:21 Відповісти
Господи, яке воно дурне!🤮
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11.08.2023 22:27 Відповісти
 
 