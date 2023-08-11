Лукашенко поручил наладить отношения с Польшей
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что поручил премьер-министру наладить отношения с Польшей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
"Сейчас мы живем, прежде всего, за счет Востока – сотрудничества с Россией и Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) - в 2024-2025 годах, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в частности", - заявил он.
Также Лукашенко заявил, что нужно разговаривать с поляками.
"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Но у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им нужно сейчас нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну, поэтому до 15 октября они вряд ли пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам... попросят, но мы на это не можем пойти, потому что это противоречит нашим интересам", – добавил Лукашенко.
При этом он обвинил США в том, что они подталкивают Польшу к такому нагнетанию.
"Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки – люди не дураки. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", – заявил Лукашенко.
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- так ми і не сварилися...
- ви не сварилися але я вам учора під двері насрав.
- ?!?
- Поезд! Стой, раз-два!
Хоч і був наш Саня аж цілим лейтенантом, а не прапорщиком, але думає як прапорщик.
Доручив " налагодити відносини ", і наступного року відносини мають бути бути налагоджені. А що там думає інша сторона, Польща, та й взагалі, весь колективний Захід, його не хвилює.
- Я сказав налагодити!
А реально - він просто повторює у гіпертрофованому вигляді "метания из стороны в сторону" Кремля А "гіпертрофовані вони тому, що у свій час він зробив ставку "не на тих" Віддав БРСР "на відкуп" кацапам (не виключено, що й в надії стать "Главой Саюзнава гасударства") А коли зрозумів, що його "вадили за нос" - було пізно! БРСР стала політико-економічним придатком Росії Спробував "урівноважить" "кремлёвские хотелки" контактами з китайцями - але Китай виявився надто прагматичним - "Дружба-дружбой, а денежки - врозь!" Китай використовує БРСР дійсно як свій "європейський хаб" на лінії розмежування Європи і Росії А оте дурне "бикування" Луки може його знищить До того ж цей хаб Луці не тільки валюту приносить (за зберігання та перевалку товарів), але й дає доступ до китайських товарів - бо через Росію не навозишся Адже Кремль почне це використовувать як політичний важіль тиску на Мінськ От він і "крутиться, як воша на гребінці"
Тільки но бульбофюрер заявляє про добрі наміри - готуй зброю.
Слова бульбофюрера просякнуті отрутою.
Так, #уйло величезні надії покладає на перемогу Трампа у 2024. На жаль, у США більш ніж вистачає його прихильників, тому надії кацапсячого і картопляного фюрерів мають помітні шанси стати реальністю
Що тут не ясно, що проклята паРаша і її
пригноблена безправна білоруська колонія
вони люті вороги як для України так і Польщі!
Ну-ну..
и до его задницы наконец это дошло.