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Лукашенко поручил наладить отношения с Польшей

лукашенко

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что поручил премьер-министру наладить отношения с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Сейчас мы живем, прежде всего, за счет Востока – сотрудничества с Россией и Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) - в 2024-2025 годах, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в частности", - заявил он.

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Также Лукашенко заявил, что нужно разговаривать с поляками.

"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Но у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им нужно сейчас нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну, поэтому до 15 октября они вряд ли пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам... попросят, но мы на это не можем пойти, потому что это противоречит нашим интересам", – добавил Лукашенко.

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При этом он обвинил США в том, что они подталкивают Польшу к такому нагнетанию.

"Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки – люди не дураки. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", – заявил Лукашенко.

Автор: 

Беларусь (7889) Лукашенко Александр (3611) Польша (8407)


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Топ комментарии
+46
Дранік, спетляти не вийде, гойдатимешся разом з своїм хазяїном на сусідніх гілках.
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11.08.2023 17:29
+27
Він дійсно вважає що його, та його постійну ахінею всі сприймають серйозно. Це хвороба.
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11.08.2023 17:36
+23
Пішов ***** підер🖕🖕🖕🖕
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11.08.2023 17:30
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дранік, спетляти не вийде, гойдатимешся разом з своїм хазяїном на сусідніх гілках.
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11.08.2023 17:29 Ответить
Він дійсно вважає що його, та його постійну ахінею всі сприймають серйозно. Це хвороба.
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11.08.2023 17:36 Ответить
кловун...
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11.08.2023 17:29 Ответить
Не так. Клован или Кловун это наш украинский бренд. А вот бульбанфюрер и бульбандаун это пусть беларусы разбираются.
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11.08.2023 17:41 Ответить
Вибачаюсь, але ваш російськомовний бренд, це *****.
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11.08.2023 17:59 Ответить
Ну так и напиши *****, кацапчик. Это почему ты так обиделся, что буквы перепутал? Товарищ майор ФСБ может заметить?
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11.08.2023 18:23 Ответить
Пюрер.
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11.08.2023 19:55 Ответить
Пішов ***** підер🖕🖕🖕🖕
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11.08.2023 17:30 Ответить
А коли ти біженців гнав на їх кордон то "американці нагнітали" ?
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11.08.2023 17:32 Ответить
Відправте до Польщі міжнародну делегацію. Делегати вже є, навіть з закордонними паспортами... пардон, візами. І возити далеко не треба, вони вже поряд з кордоном.
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11.08.2023 17:32 Ответить
- я сьогодні з ранку прийшов з вами помиритися.

- так ми і не сварилися...

- ви не сварилися але я вам учора під двері насрав.

- ?!?
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11.08.2023 17:33 Ответить
А завтра ще насяру!
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11.08.2023 19:56 Ответить
У таракана чуйка засвербіла))
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11.08.2023 17:34 Ответить
З Альфа-Центаврою скоріше налагодить відносини.
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11.08.2023 17:36 Ответить
Как показательно расстреляет на границе десяток афганских беженцев?
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11.08.2023 17:38 Ответить
Старий дрищ перелякався - зрозумів що "бикування" ніякої користі не дає: адже закриття кордону з Польщею погрожує БРСР повною економічною блокадою з боку Заходу
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11.08.2023 17:38 Ответить
таракан - сказочный долба#б и шансов у него нет
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11.08.2023 17:49 Ответить
у них з росо- фашистами "саюзное гасударство". 1 тема на 2. хай для перемовин пришле повара з кувалдою (вони і так там виконують чудові провокації).
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11.08.2023 19:36 Ответить
- Товарищ прапорщик, остановите поезд.
- Поезд! Стой, раз-два!

Хоч і був наш Саня аж цілим лейтенантом, а не прапорщиком, але думає як прапорщик.
Доручив " налагодити відносини ", і наступного року відносини мають бути бути налагоджені. А що там думає інша сторона, Польща, та й взагалі, весь колективний Захід, його не хвилює.
- Я сказав налагодити!
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11.08.2023 17:38 Ответить
Так Лука ж був не просто "лейтенантом", а замполітом! А у них мислення трохи інше Вони виходять не з точки зору "раціональності", а "с идеалагических саабражений" Тобто "с точки зрения палитическай линии партии" А партія у них одна - тільки "лінія" "коливається" І вони з нею "коливаються" теж
А реально - він просто повторює у гіпертрофованому вигляді "метания из стороны в сторону" Кремля А "гіпертрофовані вони тому, що у свій час він зробив ставку "не на тих" Віддав БРСР "на відкуп" кацапам (не виключено, що й в надії стать "Главой Саюзнава гасударства") А коли зрозумів, що його "вадили за нос" - було пізно! БРСР стала політико-економічним придатком Росії Спробував "урівноважить" "кремлёвские хотелки" контактами з китайцями - але Китай виявився надто прагматичним - "Дружба-дружбой, а денежки - врозь!" Китай використовує БРСР дійсно як свій "європейський хаб" на лінії розмежування Європи і Росії А оте дурне "бикування" Луки може його знищить До того ж цей хаб Луці не тільки валюту приносить (за зберігання та перевалку товарів), але й дає доступ до китайських товарів - бо через Росію не навозишся Адже Кремль почне це використовувать як політичний важіль тиску на Мінськ От він і "крутиться, як воша на гребінці"
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12.08.2023 06:59 Ответить
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11.08.2023 17:40 Ответить
Старий ідіот...Повторює шлях всіх самодурів,що давно пересиділи на троні.Стільки підсирав Польщі,лякав вагнером,а тепер доручає "налагодити стосунки"...
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11.08.2023 17:41 Ответить
******** ублюдок.
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11.08.2023 17:43 Ответить
Доручив прем'єрові, а відправив негрів...
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11.08.2023 17:45 Ответить
Ах ти ж підор вусатий!
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11.08.2023 17:45 Ответить
Обісрався бульбафюрер? Поляки пригрозили кордон закрити.
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11.08.2023 17:47 Ответить
кордон і так закритий
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11.08.2023 18:01 Ответить
Хто тобі таку дурню сказав?
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11.08.2023 18:17 Ответить
він так і пред'яву скоро закине, як усі "притомні всесвітні лідори демократії", - "ей, Байден, а чому я не в НАТО?"
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11.08.2023 17:48 Ответить
А у него шо, Тоже еврейско-советские корни?
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11.08.2023 19:21 Ответить
упс, а отут ви мене застали зненацька
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11.08.2023 19:39 Ответить
Знов забув таблетку прийняти, довбо..б
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11.08.2023 17:48 Ответить
бульбанфюрер с *************** КУЙлом затевает очередную комбинацию-"как бы кому-то поднасрать"
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11.08.2023 17:49 Ответить
Полякам одна порада шліть його нах і закривате наглухо кордон.
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11.08.2023 17:49 Ответить
Тобто каже я нормальний пацан давай перебазарим? Завіса залізна і крапка.
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11.08.2023 17:51 Ответить
Великий ПНД. З мембарцями хай ще налагодить.
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11.08.2023 17:51 Ответить
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11.08.2023 17:55 Ответить
Пізно вкакавсі.
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11.08.2023 18:01 Ответить
Картопляник зовсім не дурний, він просто до усрачки заляканий, тому косить під чокнутого з маразму в маразм
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11.08.2023 18:06 Ответить
Прийшла команда з Китаю: "Харош!", бо трафік контейнерів з китайським ширнетребом через Польщу і країни Балтії до пітьми може зупинитись.
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11.08.2023 18:08 Ответить
Він вже налаштовував стосунки з Україною, коли заявляв, що з території білорусії можуть тільки трактори та комбайни заходити до України.
Тільки но бульбофюрер заявляє про добрі наміри - готуй зброю.
Слова бульбофюрера просякнуті отрутою.
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11.08.2023 18:12 Ответить
Дебіл
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11.08.2023 18:16 Ответить
Повірте, настане час (зараз така турбулентність, кажучи вашою мовою, складнощі великі) - у 2024-2025 роках, я впевнений, відбудуться серйозні зміни у світі зокрема", - заявив він.

Так, #уйло величезні надії покладає на перемогу Трампа у 2024. На жаль, у США більш ніж вистачає його прихильників, тому надії кацапсячого і картопляного фюрерів мають помітні шанси стати реальністю
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11.08.2023 18:17 Ответить
Це звичайно внутрішні проблеми американців, але Трамп заслужив на тюрму, через викрадення і зберігання документів з грифом секретно і т.д.
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11.08.2023 18:46 Ответить
І Т.Д. і т.д і т.п, там вистачить питань
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11.08.2023 19:08 Ответить
Сцикотно ублюдку
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11.08.2023 18:20 Ответить
ЧЪтож ти фрайєр здал назад,,,,)),,,
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11.08.2023 18:21 Ответить
А я сейтшас палякам пакажу, как налаздыц атнашэныя з Бэларусъю. Тшэтырэ напраулэныя, карту прыуоз, штшас пакажу!

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11.08.2023 18:30 Ответить
Ох и хитрожопый.
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11.08.2023 18:31 Ответить
значит какую то гадость задумал
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11.08.2023 18:36 Ответить
ахахаха, ******** походу набухався ))
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11.08.2023 18:43 Ответить
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11.08.2023 19:01 Ответить

Що тут не ясно, що проклята паРаша і її
пригноблена безправна білоруська колонія
вони люті вороги як для України так і Польщі!
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11.08.2023 18:57 Ответить
Ааа! А как же с темнокожими мигрантами, которые ежедневно штурмуют границу и закидывают камнями польских пограничников? А как там дела с вагнеровцами в Белоруссии? )
Ну-ну..
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11.08.2023 19:10 Ответить
Диктаторы не умирают от старости…

и до его задницы наконец это дошло.
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11.08.2023 19:13 Ответить
Подобная риторика обычно предшествует какой то провокации
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11.08.2023 19:20 Ответить
он там что гнилой бульбы обожрался .. или сожрал азаренка не мытого
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11.08.2023 19:24 Ответить
Кацапы урезали для Китая углеводороды, те в свою очередь урезали отпуск дефицитов на терены епеней, с которых и бацька харчевался . А тут еще вагнера могут его кувыркнуть, пришлось им хмырь урезать. А пыня не сегодня завтра ласты склеит. Да и в конце то концов , кто бацьку травонул в нарабсее... Потому доколе, если под боком,губа не дура, жистя потехнологичней будет...
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11.08.2023 19:29 Ответить
Он говорит в смыслах своей пропаганды. "Мы мол хотим дружить и все такое...а вот ани! вот ани нихатят!". Это все для ябатек херня.
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11.08.2023 19:45 Ответить
Колгосп це на все життя
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11.08.2023 20:14 Ответить
поляки скоріше налагодять стосунки з білорасеєю та расеєю а Україні будуть виносити мозок влолинськими подіями, Бандерою та агропродукцією...
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11.08.2023 20:43 Ответить
Польские барыги хорошо наживаются на снабжении мордора всякими продуктами и пойлом. И на верняка пойдут на встречу белокацапам.
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11.08.2023 21:11 Ответить
100%
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11.08.2023 21:21 Ответить
Господи, яке воно дурне!🤮
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11.08.2023 22:27 Ответить
 
 