Лукашенко поручил наладить отношения с Польшей

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, заявил, что поручил премьер-министру наладить отношения с Польшей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

"Сейчас мы живем, прежде всего, за счет Востока – сотрудничества с Россией и Китаем. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи – Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время (сейчас такая турбулентность, говоря на вашем языке, сложности большие) - в 2024-2025 годах, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в частности", - заявил он.

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Также Лукашенко заявил, что нужно разговаривать с поляками.

"И с поляками надо разговаривать. Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения. Мы соседи, а соседей не выбирают, они от бога. Но у них 15 октября парламентские выборы и, конечно, им нужно сейчас нагнетать обстановку для того, чтобы показать, что они правильно вооружали и перевооружали страну, поэтому до 15 октября они вряд ли пойдут на какие-то существенные изменения, выгодные им и нам... попросят, но мы на это не можем пойти, потому что это противоречит нашим интересам", – добавил Лукашенко.

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При этом он обвинил США в том, что они подталкивают Польшу к такому нагнетанию.

"Американцы сделали ставку на Польшу. Но поляки – люди не дураки. Это наши люди, славяне. Они все прекрасно понимают. Потерпим, посмотрим. Мы открыты для сотрудничества", – заявил Лукашенко.