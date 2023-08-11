Російські мільярдери Авен і Фрідман потрапили під санкції США
Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США внесло до санкційного списку російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена.
Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ.
Також до санкційного списку потрапили російські бізнесмени Герман Хан та Олексі Кузьмічов.
Крім них, під обмеження потрапив Російський союз промисловців і підприємців.
Раніше Цензор.НЕТ писав, що російська компанія "АльфаСтрахование" підсанкційного мільярдера Михайла Фрідмана та партнерів заробляє на страхуванні автомобілів підрозділів Росгвардії, що воювали в Україні та захоплювали Запорізьку АЕС. Водночас бізнес Фрідмана в Україні досі працює на свого власника, а передача його в управління заблокована через недосконалість законодавства.
Також повідомлялося, що Російські мільярдери Петро Авен та Михайло Фрідман подали позови проти Ради ЄС, яка наприкінці лютого наклала на них санкції через вторгнення Росії в Україну. Бізнесмени поскаржилися, що через них не можуть найняти прибиральниць.
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А за походження свого прізвища не цікавилися?
(шепель, ивр.) - שפל
- низкий, подлый, гнусный, смиренный, мелкий, некрасивый, жалкий, скотский, понижение, упадок, отлив.
- "Одну букву туди, іншу букву сюди..."
Навіщо мені ці загадки?
Ось якщо ваш метод продовжити, то шляхом заміни всього однієї літери з Білика отримуємо Бялика, а це вже дуже й дуже відоме ім'я. В Ізраїлі ціле місто на його честь названо - Кир'ят-Бялик
А от про призвіще Шепель я чув давно в якомусь історичному сенсі, але не памятаю. Став гуглити - лише москалі трактують цю фамілію. Наші люди тією трактовкою не переймаються і серед них багато відомих. Є й село дуже давнього походження. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
Невже про них забули привладні та секретар РНБОУ ??
а той знає і міг би якусь корисну пораду дати США.
за абрамовича он писок підставив і за цих міг би...