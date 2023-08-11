Російські мільярдери Авен і Фрідман потрапили під санкції США

Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США внесло до санкційного списку російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ.

Також до санкційного списку потрапили російські бізнесмени Герман Хан та Олексі Кузьмічов.

Крім них, під обмеження потрапив Російський союз промисловців і підприємців.

Також читайте: Військова економіка РФ відновлюється після удару, спричиненого санкціями, - Bloomberg

Раніше Цензор.НЕТ писав, що російська компанія "АльфаСтрахование" підсанкційного мільярдера Михайла Фрідмана та партнерів заробляє на страхуванні автомобілів підрозділів Росгвардії, що воювали в Україні та захоплювали Запорізьку АЕС. Водночас бізнес Фрідмана в Україні досі працює на свого власника, а передача його в управління заблокована через недосконалість законодавства.

Також повідомлялося, що Російські мільярдери Петро Авен та Михайло Фрідман подали позови проти Ради ЄС, яка наприкінці лютого наклала на них санкції через вторгнення Росії в Україну. Бізнесмени поскаржилися, що через них не можуть найняти прибиральниць.