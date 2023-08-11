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Новини Санкції проти Росії
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Російські мільярдери Авен і Фрідман потрапили під санкції США

санкції

Управління з контролю над іноземними активами Мінфіну США внесло до санкційного списку російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена.

Про це повідомили у пресслужбі Мінфіну США, передає Цензор.НЕТ. 

Також до санкційного списку потрапили російські бізнесмени Герман Хан та Олексі Кузьмічов.

Крім них, під обмеження потрапив Російський союз промисловців і підприємців.

Також читайте: Військова економіка РФ відновлюється після удару, спричиненого санкціями, - Bloomberg

Раніше Цензор.НЕТ писав, що російська компанія "АльфаСтрахование" підсанкційного мільярдера Михайла Фрідмана та партнерів заробляє на страхуванні автомобілів підрозділів Росгвардії, що воювали в Україні та захоплювали Запорізьку АЕС. Водночас бізнес Фрідмана в Україні досі працює на свого власника, а передача його в управління заблокована через недосконалість законодавства.

Також повідомлялося, що Російські мільярдери Петро Авен та Михайло Фрідман подали позови проти Ради ЄС, яка наприкінці лютого наклала на них санкції через вторгнення Росії в Україну. Бізнесмени поскаржилися, що через них не можуть найняти прибиральниць.

санкції (11810) США (22713) Михайло Фрідман (171) Авен Пьотр (32)


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Топ коментарі
+6
фрідман це "моршинська" і київстар ?
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11.08.2023 18:00
+4
Моршинську віддали АРМА, а коли заберуть Київстар?
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11.08.2023 18:01
+3
Бізнес Фрідмана в Україні працює не через недосконалість законодавства, а через бажання зеленої команди і особливо Блазня співпрацювати з ними і рятувати від санкцій.
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11.08.2023 18:21
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Арахамія не допоміг))
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11.08.2023 17:46 Відповісти
Потрапити можна під дощ, а санкції заслуговують а потім ще й і отримують..
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11.08.2023 21:13 Відповісти
Російські.... А по прізвищах і не скажеш що російські
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11.08.2023 17:48 Відповісти
все вірно-вони евреї але громадяни рабсєї...
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11.08.2023 17:52 Відповісти
фрідман ще плюс до всього у Львові народився.....
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11.08.2023 18:02 Відповісти
І яка в нього рідна мова?
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11.08.2023 18:44 Відповісти
Мова - "Какаяразница"
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11.08.2023 18:52 Відповісти
Це як Ізраїлі - росіяни, але громадяни Ізраїлю.
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11.08.2023 18:35 Відповісти
Марта Шепель.
А за походження свого прізвища не цікавилися?
(шепель, ивр.) - שפל
- низкий, подлый, гнусный, смиренный, мелкий, некрасивый, жалкий, скотский, понижение, упадок, отлив.
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11.08.2023 18:19 Відповісти
ага, а на латині слави - раби. Бо так дуже хотілося римлянам всіх наших славних людей рабами зробити. Я ж не спорю, але призвіще одного олігарха, що ховається від американського правосуддя, озвучене з масковським акцентом звучить ну не дуже красиво. А в моєму якщо змінити другу букву, то взагалі тому олігарху до мене зовсім далеко.
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11.08.2023 21:18 Відповісти
Пишіть ясніше, я нічого з ваших шарад не зрозумів.
- "Одну букву туди, іншу букву сюди..."
Навіщо мені ці загадки?
Ось якщо ваш метод продовжити, то шляхом заміни всього однієї літери з Білика отримуємо Бялика, а це вже дуже й дуже відоме ім'я. В Ізраїлі ціле місто на його честь названо - Кир'ят-Бялик
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11.08.2023 21:40 Відповісти
о, тепер і я знатиму про місто в честь мого імені. Бо і в нас на Полтавщині Біликів трохи є. Є і на Десні. Є і під Києвом (правда зловмисники мої букву поміняли).
А от про призвіще Шепель я чув давно в якомусь історичному сенсі, але не памятаю. Став гуглити - лише москалі трактують цю фамілію. Наші люди тією трактовкою не переймаються і серед них багато відомих. Є й село дуже давнього походження. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)

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11.08.2023 23:21 Відповісти
Чистокровные гусские.
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11.08.2023 17:52 Відповісти
фрідман це "моршинська" і київстар ?
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11.08.2023 18:00 Відповісти
Моршинську віддали АРМА, а коли заберуть Київстар?
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11.08.2023 18:01 Відповісти
А в нас не спромоглися у фрідмана за 9 років війни і 1.5 роки широкомасштабного вторгнення націоналізувати Київстар, моршинську, нерухомість...
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11.08.2023 18:03 Відповісти
А де Українські санкції на калаМойського та Живаго та ще КУПИ заробітчан на Українцях???
Невже про них забули привладні та секретар РНБОУ ??
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11.08.2023 18:05 Відповісти
Десь, засумував Садовий...
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11.08.2023 18:11 Відповісти
Бізнес Фрідмана в Україні працює не через недосконалість законодавства, а через бажання зеленої команди і особливо Блазня співпрацювати з ними і рятувати від санкцій.
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11.08.2023 18:21 Відповісти
Это известные гэбешные фронтмены.
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11.08.2023 18:41 Відповісти
відразу видно, що хламідію не питали чи треба,
а той знає і міг би якусь корисну пораду дати США.
за абрамовича он писок підставив і за цих міг би...
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11.08.2023 18:46 Відповісти
а як це переживе мер Львова фрідман його кормілєць
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11.08.2023 18:55 Відповісти
 
 