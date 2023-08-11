У Коломийській громаді на Івано-Франківщині оголосили дводенну жалобу після ракетного обстрілу

У Коломиї на Прикарпатті 12 і 13 серпня оголосили днями жалоби за дитиною, яку вбила російська ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський.

"Через pociйську ракету загинув восьмирічний Володя. Під час удару він перебував на подвір’ї і дістав численні осколкові поранення. Дитину намагались врятувати, але, на жаль… 12 та 13 серпня - у Коломийській громаді оголошено дні жалоби за загиблим хлопчиком", - написав Станіславський.

За його інформацією, хлопчик родом з села Ценява, згодом з батьками переїхав до Коломиї.

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"Закінчив у нас садок, а потім пішов навчатись у ліцей № 2. Цього року завершив другий клас. Був дуже допитливою, старанною та веселою дитиною. Це страшна та дуже болюча втрата", - додав Станіславський.

Він висловив співчуття родині загиблого. Освітяни Коломиї теж висловили співчуття родині хлопчика.

Нагадаємо, 11 серпня близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.