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Новини
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У Коломийській громаді на Івано-Франківщині оголосили дводенну жалобу після ракетного обстрілу

франківщина

У Коломиї на Прикарпатті 12 і 13 серпня оголосили днями жалоби за дитиною, яку вбила російська ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив Коломийський міський голова Богдан Станіславський.

"Через pociйську ракету загинув восьмирічний Володя. Під час удару він перебував на подвір’ї і дістав численні осколкові поранення. Дитину намагались врятувати, але, на жаль… 12 та 13 серпня - у Коломийській громаді оголошено дні жалоби за загиблим хлопчиком", - написав Станіславський.

За його інформацією, хлопчик родом з села Ценява, згодом з батьками переїхав до Коломиї.

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"Закінчив у нас садок, а потім пішов навчатись у ліцей № 2. Цього року завершив другий клас. Був дуже допитливою, старанною та веселою дитиною. Це страшна та дуже болюча втрата", - додав Станіславський.

Він висловив співчуття родині загиблого. Освітяни Коломиї теж висловили співчуття родині хлопчика.

Нагадаємо, 11 серпня близько 10 години російські військові здійснили обстріли аеробалістичними ракетами по інфраструктурі Івано-Франківщини. Ракета влучила по території приватного будинку в Коломийському районі, де проживала сім’я з трьома дітьми. Загинув 8-річний хлопчик.

Автор: 

Коломия (34) обстріл (28378) жалоба (163) Івано-Франківська область (948)


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Прийми, Господи, світлу дитячу душу до Царства Небесного!
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11.08.2023 18:16 Відповісти
Таке читати важко. Думати про такі звірства неможливо, Вічна Пам'ять, Янголятку
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11.08.2023 18:20 Відповісти
Мразі напишуть що вбили 40 військових і натівських інструкторів і 70 поранили.
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11.08.2023 18:41 Відповісти
Прячьте детей по подвалам при тревоге.... Потом будете волосы рвать на себе.
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11.08.2023 18:57 Відповісти
В знайомих куми, дитина почала заїкатись після місяця в бабусі, яка кожної тривоги будила дитину і тягнула в бомбосховище.
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11.08.2023 21:43 Відповісти
Читала і слухала місцеві пльотки. Місцеві звинувачують не кацапів. Місцеві звинувачують і кленуть Україну. Я в афує...
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Мабуть Ви не раз чули: "А шляк би вже трафив тоту Україну!"
Бог дослухався до прохань побожних галичан...
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11.08.2023 19:31 Відповісти
покажете першоджерело, чи як завжди?
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11.08.2023 20:24 Відповісти
Медики боролись за його життя більше 2 годин
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11.08.2023 20:02 Відповісти
 
 