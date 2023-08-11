Єгипет відмовляється передавати Україні зброю на прохання США, - ЗМІ

Єгипет не дав США однозначної відповіді щодо зброї, але єгипетські урядовці заявили ЗМІ, що вони не планують її давати Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

ЗМІ стверджує, що Каїр раніше планував постачання ракет Росії, однак через звернення Вашингтона влада країни відмовилася від подібних поставок.

Американські офіційні особи, включно з міністром оборони США Ллойдом Остіном, просили Єгипет поставити зброю Україні, прагнучи допомогти нашій країні подолати брак боєприпасів.

Видання зазначає, що Остін у березні особисто попросив про військову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі.

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За словами неназваного американського чиновника, йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

"У розмові з американськими офіційними особами Єгипет не дав однозначної відповіді на цей запит, але єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що Єгипет не планує відправляти зброю", - стверджує ЗМІ.

Вордночас офіційний представник Держдепу США додав, що Єгипет виступає партнером, який працює над досягненням стабільності та міцного миру в Україні.

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