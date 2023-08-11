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Новини
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Єгипет відмовляється передавати Україні зброю на прохання США, - ЗМІ

египет

Єгипет не дав США однозначної відповіді щодо зброї, але єгипетські урядовці заявили ЗМІ, що вони не планують її давати Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

ЗМІ стверджує, що Каїр раніше планував постачання ракет Росії, однак через звернення Вашингтона влада країни відмовилася від подібних поставок.

Американські офіційні особи, включно з  міністром оборони США Ллойдом Остіном, просили Єгипет поставити зброю Україні, прагнучи допомогти нашій країні подолати брак боєприпасів.

Видання зазначає, що Остін у березні особисто попросив про військову допомогу Україні під час зустрічі з президентом Єгипту Абдул-Фаттахом Халілом Ас-Сісі в Каїрі.

Також читайте: Україна закликала Єгипет долучитися до імплементації Формули миру та міжнародних зусиль з відновлення поставок зерна

За словами неназваного американського чиновника, йдеться про артилерійські снаряди, протитанкові ракети, системи ППО та стрілецьку зброю.

"У розмові з американськими офіційними особами Єгипет не дав однозначної відповіді на цей запит, але єгипетський чиновник у приватному порядку заявив, що Єгипет не планує відправляти зброю", - стверджує ЗМІ.

Вордночас офіційний представник Держдепу США додав, що Єгипет виступає партнером, який працює над досягненням стабільності та міцного миру в Україні.

Єгипет розкритикував Росію за вихід з експортної зернової угоди

Автор: 

Єгипет (391) зброя (7454) США (22713) Україна (5882)


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Топ коментарі
+18
Носіння ганчірок на голові призводить до непоправних патологічних змін у мізках.
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11.08.2023 22:09
+14
а зерно і олію ми їм будемо поставляти ?
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11.08.2023 22:15
+6
з єгиптом хоч зрозуміло - вони не отримують щорічно від гамерики 4 мільярди доларів.

але ж євреї отримують і як останні п******и нам щоб від росіян відбиватися жодного набою і жодної гвинтівки не дали.(((
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11.08.2023 22:17
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Носіння ганчірок на голові призводить до непоправних патологічних змін у мізках.
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11.08.2023 22:09 Відповісти
єгиптяни не носять нічого на голові...
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11.08.2023 22:58 Відповісти
Носять, ще й як.
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11.08.2023 23:15 Відповісти
носять араби, які живуть в Єгипті... але то не є частиною їх національного одягу як в странах перської затоки...Тому НЕ НОСЯТЬ...я бував в Єгипті, окрім Сіная і в Каїрі і в Александрії і на півдні...НЕ НОСЯТЬ
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12.08.2023 11:16 Відповісти
Сам підтвердив, що носять. ))
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12.08.2023 11:32 Відповісти
смішний ти)))) так і в Україні носять...
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12.08.2023 11:53 Відповісти
Авжеж, всрався ти, а смішний я. )))
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12.08.2023 11:56 Відповісти
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12.08.2023 10:24 Відповісти
Ганчірки тут ні до чого. Це - показник нинішнього світового авторитету білого доміка та його мешканця, неповносправного дєдушкі Жо.
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12.08.2023 06:36 Відповісти
Тутанхамони -- старшии же сказав
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11.08.2023 22:11 Відповісти
ну тут ясно...
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11.08.2023 22:11 Відповісти
а зерно і олію ми їм будемо поставляти ?
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11.08.2023 22:15 Відповісти
ніт. кацапи не дозволяють, вони тепер в Чорному морі господарі.
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11.08.2023 22:17 Відповісти
вони ж нам не хочуть зброю, тоді хай їдять кацапські онучі (портянки) і варять собі щі з кислої капусти
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11.08.2023 22:27 Відповісти
Як оказуються хліб їдять наш? Ну це і так відповідно було завжди, а як дати ********** то живіть в мірє з расією бо ті нам безплатно в рот не беруть.як то так?
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11.08.2023 22:35 Відповісти
будете.
і діло не в егіптянину нагодованому, а "в піддерживать сільскогосподарский сектор України".
так нас вчять кловани, посередством зелямарафону.
а як з егіпта грoші прийдуть - половину яких зелені склованять,
а іншу половину заасфальтують в мілліард дерев!
велике зерновництво!
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11.08.2023 22:36 Відповісти
а вже потім, як грошей нема і все зеленими через паркан зачищено засіяно долларами...
можна зі спокійним сердцем матюкать союзників! - недодали, сукі!
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11.08.2023 23:20 Відповісти
з єгиптом хоч зрозуміло - вони не отримують щорічно від гамерики 4 мільярди доларів.

але ж євреї отримують і як останні п******и нам щоб від росіян відбиватися жодного набою і жодної гвинтівки не дали.(((
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11.08.2023 22:17 Відповісти
Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции
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11.08.2023 22:28 Відповісти
Можна державною,гніда.Чи ти коцап?🤣🌹
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11.08.2023 22:56 Відповісти
Тобі вже в пащу сцуть,а ти все бігаєш по сайту🤣🌹
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11.08.2023 23:01 Відповісти
Це лише 2022 роцi. Україна так голосувала в ООН, починаючи з 1948 року.
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12.08.2023 07:59 Відповісти
Кацапе йди накати трохи бояри в перемішку з сечі і успоагоцся. Переведеш дай знати?
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11.08.2023 22:38 Відповісти
Ізраїль має оборонний бюджет від 21 до 24 млрд доларів. І американська допомога у 3 млрд нічого не змінює. При цьому площа Ізраїлю менша від площі київської області.
Ось коли у вас буде такий самий оборонний бюджет, тоді США і вам 3 млрд. підкинуть. Адже в дзеркало треба частіше дивитися на свою юдофобьску пику.
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12.08.2023 07:57 Відповісти
***-ПНХ...
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11.08.2023 22:17 Відповісти
Египет в долгу перед Помойкой так как помойка помогала Египту в войне против Израиля
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11.08.2023 22:18 Відповісти
Так але трохи ти забув? Що то був радянський кінчений СОюз. Да?
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11.08.2023 22:40 Відповісти
Не так. То был СССР.
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11.08.2023 22:44 Відповісти
І шо, вони таки перемогли?!
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12.08.2023 08:11 Відповісти
Хрен я більше поїду, після війни, у ваші Шарми Хургади, І марсалами. Самі ж воюють, блокпости скрізь.
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11.08.2023 22:20 Відповісти
Египет ?? Ну, это не серьёзная страна! Мало её лупил Израиль за высокомерие...
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11.08.2023 22:21 Відповісти
що може дати Єгипет Т-54 і Т-62 ? гарна альтернатива Абрамсам ?
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11.08.2023 22:24 Відповісти
у них только абрамсов больше 1000шт
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11.08.2023 22:31 Відповісти
я щось не пам'ятаю щоб єгиптяни різали наші ракети і літаки ? той хто обіцяв безпеку після роззброєння , хто економив гроші на обороні 25 років той повинен дати зброю . час відавати борг.
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11.08.2023 22:40 Відповісти
Якщо правильно я зрозумів то у них наших боєзапасів на пару артскладів, значить що або нам або москалям . Так що так і є.
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11.08.2023 22:46 Відповісти
так ми переходим на натівський стандарт чи ні ? в мене таке враження що нам скоро будуть передавати зброю з музеїв . краще хай попросять талібів щоб нам повернули залишену зброю .
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11.08.2023 23:01 Відповісти
За вiдсутностi будь-яка зброя згодиться. А у талiбiв треба було ранiше викупати та просити, незабаров вони в Казань на "форум" летять, там можуть до чогось домовитись.
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11.08.2023 23:39 Відповісти
ну звісно це ж для українських солдат, вони і мосінці будуть раді.
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11.08.2023 23:55 Відповісти
США в Афганi далеко не "мосiнцi" залишили. Поцiкавтесь, як буде час.
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12.08.2023 01:55 Відповісти
я знаю . тільки нам чомусь стараються дати старий мотлох .
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12.08.2023 02:02 Відповісти
і ви впевнені, шо не знаєте чому?
може тому, шо ви мудакі мудака відбулавили?
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12.08.2023 02:07 Відповісти
А шо повинен зробити той кому казали майже за рік що буде війна, а він дрочив на ті попередження і пиляв бютжет далі?
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11.08.2023 22:47 Відповісти
Як бачиш і далі так вже в дві руки дрочить і ще і в позі . Ну гуй з ним. Додрочеться
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11.08.2023 22:52 Відповісти
як що ? піти тихенько в ліс і вдовитись...
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11.08.2023 23:04 Відповісти
А что сейчас за полтора года войны много сделали? Единственно что он мог, это закрыть границу и начинать мобилизовать миллионную армию. Но вой стоял бы, представляю себе...
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12.08.2023 02:43 Відповісти
можна було оголосити війстковий стан в окремих регіонах і провести збори резервістів першої черги. Як це зробив попередній презедент. Цапи за пів року окопались так що нащі тепер харкають кровію, клована попереджали про війну, так чому нам не можна було замінувати кордони і нарити укріплень? Так ні, для ньго важливіше було будувати дороги. По яким ворог за день проскочив те що ми відбивається тепер по метру.
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12.08.2023 09:09 Відповісти
Для укреплений нужны люди, резервистами ты тут не отделаешься. Единственно правильным решением было сразу же пытаться мобилизовать под миллион людей. Но представляете какой бы вой стоял?
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12.08.2023 13:49 Відповісти
на 2017 рік армія 240 000 +150000 резерву +50000 нац. гвардія + 50000 прикордонні війська. А ще в нас є 75 000 співробітників Держ Служби Надзичайних Ситуаців які б легко могли споруджувати укріплення та проводити мінування. Тільки це потрібно було починати робити в серпні 2021 року, коли до найвиличнішошо блазняприїзжав голова ЦРУ і попереджав про неминучу війну. А з нього квартальна бикота поржала і продвжила красти далі.
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12.08.2023 14:19 Відповісти
И этого нам хватило только удержать Донбасс, где все войска практически и были. Если хотели минировать / окапываться на севере, востоке и юге - без массовой мобилизации нефиг рыпаться. Сейчас многие рашистов приводят в пример. Блин ну так у них более 300к оборону держат, если бы у нас на каждое направление столько было, то тоже могли оборону держать...
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12.08.2023 15:57 Відповісти
Кстати по этой бредовой статистике у раши тоже армия под миллион была, только по факту чтобы наскрести 300к пришлось и мобилизацию частичную проводить и наемников привлекать!
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12.08.2023 15:59 Відповісти
а кто выбирал наших Президентов? правильно...умный нарид...а хто передал в рассею озброення типа за борги за газ? правильно парламент и правительство.....кто нам доктор...
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11.08.2023 22:51 Відповісти
Египет уже давно не закупает совковое вооружение, их основной поставщик - США.
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11.08.2023 22:45 Відповісти
Вірно .але де тіж снаряди ? Пакистан дає а ці целку корчать так
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11.08.2023 22:49 Відповісти
Вопрос к ним...
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11.08.2023 23:41 Відповісти
то для чого просити того кому ти сам постачаєш зброю ? свисни ти дурнішій ? в чому гарантії безпеки від США ?
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11.08.2023 23:28 Відповісти
Если ума не хватает, то это не лечится...
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11.08.2023 23:39 Відповісти
мамкин ти розумник ,мову коли вивчиш ?
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11.08.2023 23:52 Відповісти
С какой стати, чудик? Я не украинец и не россиянин, но родился в Украине, мову изучал в школе. Это было давно, но понимаю. Сейчас живу в другой стране, мне удобнее общаться на русском. Кстати, многие мои знакомые в Украине русскоязычные. Некоторые воюют за свободу Украины. Что ещё скажешь, "мамкин" патриот?
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12.08.2023 00:02 Відповісти
Єгипет це країна шлюха що вертиттся і не може вибрати сторону
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14.08.2023 17:56 Відповісти
у ******* просить бесполезно - них под боком непредсказуемая Ливия, с юга Судан с непонятным Южным Суданом и Эритреей, Нигер недалеко, вагнер шляется туда-сюда вокруг границ...
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11.08.2023 22:48 Відповісти
В 2022 - 2023 роках Єгипет з обороного бюджету США отримав- 3,3 мільярда доларів
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11.08.2023 23:00 Відповісти
Вже добре те. що Єгипет не поставляє озброєння рашці.
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11.08.2023 23:02 Відповісти
who knows?
чайнизи теж ни , як бе...
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12.08.2023 03:11 Відповісти
перестаньте вже нарікати шо наші ворують! - вони ******* вагонами
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12.08.2023 03:20 Відповісти
Єгипет має реально сильну армію.

Єгипет має значний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 ракетний потенціал , який включає 6 ПУ (24 ракети) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD-1&action=edit&redlink=1 БРСД «Нодон» (дальність польоту сягає 1 300 км), 92 ПУ (390 ракет) радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17 Р-17 декількох модифікацій (500-900 км), а також створені на їхній базі 6 ПУ власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 ОТР «Аль-Бадр» (30 ракет) і 10 ПУ (50 ракет) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD-6&action=edit&redlink=1 «Хвасон-6» плюс 60 ПУ власних єгипетських «Сакре-80» і 48 ПУ радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Луна» з арсеналом 648 ракет (по 6 на установку) та дальністю стрільби менше 100 кілометрів.

Основу танкового парку складають 1 130 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основних бойових танків https://uk.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams М1А1 «Абрамс» , велика частина яких зібрана за ліцензією в АРЄ. Значна кількість застарілих танків: 1929 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/M60_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) М60А1/3 , 425 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81-2&action=edit&redlink=1 «Рамзес-2» (радянські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-54 Т-54 , модернізовані в Єгипті за західними стандартами), до 653 радянських Т-62. З 600 БРМ майже половину складають радянські БРДМ-2. На озброєнні армії також перебувають 112 застарілих американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando «******** Скаут» і 33 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M981_FISTV&action=edit&redlink=1 М981 (варіант https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 ), а також 180 ******** південноафриканських https://uk.wikipedia.org/wiki/RG-32_Scout RG-32М .

На озброєнні механізованих підрозділів армії Єгипту перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8 бойові машини піхоти - голландські https://uk.wikipedia.org/wiki/AIFV YPR-765 (понад 1 000 одиниць) і радянські БМП-1 (до 225, усі в резерві), а також БМП власного виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=EIFV_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)&action=edit&redlink=1 EIFV , гібридна версія https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 з баштою https://uk.wikipedia.org/wiki/M2_Bradley M2 «Бредлі» (1 200 одиниць). Кількість БТР перевищує 5 тисяч: 635 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-280» (з баштою радянської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-2 БМП-2 ) і 758 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-240» , 180 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando V-150 і 1 248 М113 (до 800 SIFV з 25-мм гарматою, 131 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 КШМ https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) М577 ), 400 американських бронеавтомобілів «Кайман» і 260 RG-33, 173 французькі https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault_Sherpa «Шерпа» , 260 іспанських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegaso_BMR&action=edit&redlink=1 BMP-600P , до 600 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60 БТР-60 , до 230 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-40 БТР-40 , до 479 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-50 БТР-50ПКМ (модернізовані в Білорусі), до 300 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-152 БТР-152 , до 200 чехословацьких https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-62_TOPAS ОТ-62 і 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-64_SKOT ОТ-64 , до 650 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Walid_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Валід» .

Єгипетська артилерія також представлена великою кількістю різноманітних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 артилерійських систем , переважна більшість її зразків - радянського, китайського або власного виробництва.

САУ: 124 єгипетських SP-122 (радянська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-30 Д-30 на шасі американської САУ https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 ), 565 https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 (365 А1/2/3, 200 А5); https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 що буксирується : до 48 китайських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D0%BF_60&action=edit&redlink=1 Тип 60 і до 144 аналогічних радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%94-74&action=edit&redlink=1 Д-74 , до 200 Д-30, до 100 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C-30)&action=edit&redlink=1 М-30 , 388 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 Тип 59 і 98 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 М-46 , до 264 https://uk.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-20 Д-20 , до 136 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1937_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C%D0%9B-20)&action=edit&redlink=1 МЛ-20 , 16 фінських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=155_GH_52_APU&action=edit&redlink=1 GH-52 , 24 радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=180-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1-23&action=edit&redlink=1 С-23 , до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/100-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%A1-3 БС-3 , до 50 https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1931/37_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%90-19) А-19 . Число мінометів може досягати 8 тисяч.

Велика увага приділяється розвитку реактивної артилерії, на базі радянських, китайських і американських зразків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оборонно-промисловий комплекс Єгипту розробив низку власних РСЗВ сімейства «Сакре». Загальна кількість перевищує 1 200. Це 250 80-мм VAP-80, 96 буксируваних RL-812 (аналог китайської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_63_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92) «Тип 63» ), 145 північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C-11_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92)&action=edit&redlink=1 БМ-11 , 48 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB «Сакр-8» , 50 «Сакр-10», 72 «Сакр-18», 130 «Сакр-30», 100 «Сакр-36», до 20 «Сакр-45», близько 100 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 &laq
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11.08.2023 23:08 Відповісти
********* замість українського зерна свинячого навозу і свинячих струків.
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12.08.2023 00:18 Відповісти
А кому передавати! Зелені вонючки просрали все! Тварі то дидея то русня! Путляра знала куди лізла, до гнід , їй там в гніднику дуже камільфо! Зелена скотина, впораються наші хлопці?
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12.08.2023 01:49 Відповісти
Эх, беднота американская. Побираются по миру. Ну нет у них ничего, обнищали.
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12.08.2023 07:50 Відповісти
А на хрена тогда Штаты столько вкладывают в оборонку этих хитрожопых свиней.
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12.08.2023 09:00 Відповісти
Цілком послідовне рішення - не кради, зеленский.
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12.08.2023 09:33 Відповісти
 
 