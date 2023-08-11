Египет отказывается передавать Украине оружие по просьбе США, - СМИ

Египет не дал США однозначного ответа по поводу оружия, но египетские чиновники заявили СМИ, что они не планируют его давать Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

СМИ утверждает, что Каир ранее планировал поставки ракет России, однако из-за обращения Вашингтона власти страны отказались от подобных поставок.

Американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, просили Египет поставить оружие Украине, стремясь помочь нашей стране преодолеть нехватку боеприпасов.

Издание отмечает, что Остин в марте лично попросил о военной помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире.

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По словам неназванного американского чиновника, речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

"В разговоре с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не намерен отправлять оружие", - утверждает СМИ.

В то же время официальный представитель Госдепа США добавил, что Египет выступает партнером, работающим над достижением стабильности и крепкого мира в Украине.

Египет раскритиковал Россию за выход из экспортного зернового соглашения.