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Новости
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Египет отказывается передавать Украине оружие по просьбе США, - СМИ

египет

Египет не дал США однозначного ответа по поводу оружия, но египетские чиновники заявили СМИ, что они не планируют его давать Киеву.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

СМИ утверждает, что Каир ранее планировал поставки ракет России, однако из-за обращения Вашингтона власти страны отказались от подобных поставок.

Американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, просили Египет поставить оружие Украине, стремясь помочь нашей стране преодолеть нехватку боеприпасов.

Издание отмечает, что Остин в марте лично попросил о военной помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире.

Читайте также: Украина призвала Египет присоединиться к имплементации "формулы мира" и к международным усилиям по возобновлению поставок зерна

По словам неназванного американского чиновника, речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.

"В разговоре с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не намерен отправлять оружие", - утверждает СМИ.

В то же время официальный представитель Госдепа США добавил, что Египет выступает партнером, работающим над достижением стабильности и крепкого мира в Украине.

Египет раскритиковал Россию за выход из экспортного зернового соглашения.

Автор: 

Египет (772) оружие (10210) США (26564) Украина (44934)


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Топ комментарии
+18
Носіння ганчірок на голові призводить до непоправних патологічних змін у мізках.
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11.08.2023 22:09
+14
а зерно і олію ми їм будемо поставляти ?
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11.08.2023 22:15
+6
з єгиптом хоч зрозуміло - вони не отримують щорічно від гамерики 4 мільярди доларів.

але ж євреї отримують і як останні п******и нам щоб від росіян відбиватися жодного набою і жодної гвинтівки не дали.(((
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11.08.2023 22:17
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Правила форума Совет форумчан
Носіння ганчірок на голові призводить до непоправних патологічних змін у мізках.
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11.08.2023 22:09 Ответить
єгиптяни не носять нічого на голові...
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11.08.2023 22:58 Ответить
Носять, ще й як.
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11.08.2023 23:15 Ответить
носять араби, які живуть в Єгипті... але то не є частиною їх національного одягу як в странах перської затоки...Тому НЕ НОСЯТЬ...я бував в Єгипті, окрім Сіная і в Каїрі і в Александрії і на півдні...НЕ НОСЯТЬ
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12.08.2023 11:16 Ответить
Сам підтвердив, що носять. ))
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12.08.2023 11:32 Ответить
смішний ти)))) так і в Україні носять...
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12.08.2023 11:53 Ответить
Авжеж, всрався ти, а смішний я. )))
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12.08.2023 11:56 Ответить
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12.08.2023 10:24 Ответить
Ганчірки тут ні до чого. Це - показник нинішнього світового авторитету білого доміка та його мешканця, неповносправного дєдушкі Жо.
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12.08.2023 06:36 Ответить
Тутанхамони -- старшии же сказав
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11.08.2023 22:11 Ответить
ну тут ясно...
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11.08.2023 22:11 Ответить
а зерно і олію ми їм будемо поставляти ?
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11.08.2023 22:15 Ответить
ніт. кацапи не дозволяють, вони тепер в Чорному морі господарі.
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11.08.2023 22:17 Ответить
вони ж нам не хочуть зброю, тоді хай їдять кацапські онучі (портянки) і варять собі щі з кислої капусти
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11.08.2023 22:27 Ответить
Як оказуються хліб їдять наш? Ну це і так відповідно було завжди, а як дати ********** то живіть в мірє з расією бо ті нам безплатно в рот не беруть.як то так?
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11.08.2023 22:35 Ответить
будете.
і діло не в егіптянину нагодованому, а "в піддерживать сільскогосподарский сектор України".
так нас вчять кловани, посередством зелямарафону.
а як з егіпта грoші прийдуть - половину яких зелені склованять,
а іншу половину заасфальтують в мілліард дерев!
велике зерновництво!
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11.08.2023 22:36 Ответить
а вже потім, як грошей нема і все зеленими через паркан зачищено засіяно долларами...
можна зі спокійним сердцем матюкать союзників! - недодали, сукі!
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11.08.2023 23:20 Ответить
з єгиптом хоч зрозуміло - вони не отримують щорічно від гамерики 4 мільярди доларів.

але ж євреї отримують і як останні п******и нам щоб від росіян відбиватися жодного набою і жодної гвинтівки не дали.(((
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11.08.2023 22:17 Ответить
Украина дважды проголосовала в ООН за антиизраильские резолюции
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11.08.2023 22:28 Ответить
Можна державною,гніда.Чи ти коцап?🤣🌹
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11.08.2023 22:56 Ответить
Тобі вже в пащу сцуть,а ти все бігаєш по сайту🤣🌹
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11.08.2023 23:01 Ответить
Це лише 2022 роцi. Україна так голосувала в ООН, починаючи з 1948 року.
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12.08.2023 07:59 Ответить
Кацапе йди накати трохи бояри в перемішку з сечі і успоагоцся. Переведеш дай знати?
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11.08.2023 22:38 Ответить
Ізраїль має оборонний бюджет від 21 до 24 млрд доларів. І американська допомога у 3 млрд нічого не змінює. При цьому площа Ізраїлю менша від площі київської області.
Ось коли у вас буде такий самий оборонний бюджет, тоді США і вам 3 млрд. підкинуть. Адже в дзеркало треба частіше дивитися на свою юдофобьску пику.
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12.08.2023 07:57 Ответить
***-ПНХ...
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11.08.2023 22:17 Ответить
Египет в долгу перед Помойкой так как помойка помогала Египту в войне против Израиля
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11.08.2023 22:18 Ответить
Так але трохи ти забув? Що то був радянський кінчений СОюз. Да?
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11.08.2023 22:40 Ответить
Не так. То был СССР.
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11.08.2023 22:44 Ответить
І шо, вони таки перемогли?!
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12.08.2023 08:11 Ответить
Хрен я більше поїду, після війни, у ваші Шарми Хургади, І марсалами. Самі ж воюють, блокпости скрізь.
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11.08.2023 22:20 Ответить
Египет ?? Ну, это не серьёзная страна! Мало её лупил Израиль за высокомерие...
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11.08.2023 22:21 Ответить
що може дати Єгипет Т-54 і Т-62 ? гарна альтернатива Абрамсам ?
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11.08.2023 22:24 Ответить
у них только абрамсов больше 1000шт
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11.08.2023 22:31 Ответить
я щось не пам'ятаю щоб єгиптяни різали наші ракети і літаки ? той хто обіцяв безпеку після роззброєння , хто економив гроші на обороні 25 років той повинен дати зброю . час відавати борг.
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11.08.2023 22:40 Ответить
Якщо правильно я зрозумів то у них наших боєзапасів на пару артскладів, значить що або нам або москалям . Так що так і є.
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11.08.2023 22:46 Ответить
так ми переходим на натівський стандарт чи ні ? в мене таке враження що нам скоро будуть передавати зброю з музеїв . краще хай попросять талібів щоб нам повернули залишену зброю .
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11.08.2023 23:01 Ответить
За вiдсутностi будь-яка зброя згодиться. А у талiбiв треба було ранiше викупати та просити, незабаров вони в Казань на "форум" летять, там можуть до чогось домовитись.
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11.08.2023 23:39 Ответить
ну звісно це ж для українських солдат, вони і мосінці будуть раді.
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11.08.2023 23:55 Ответить
США в Афганi далеко не "мосiнцi" залишили. Поцiкавтесь, як буде час.
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12.08.2023 01:55 Ответить
я знаю . тільки нам чомусь стараються дати старий мотлох .
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12.08.2023 02:02 Ответить
і ви впевнені, шо не знаєте чому?
може тому, шо ви мудакі мудака відбулавили?
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12.08.2023 02:07 Ответить
А шо повинен зробити той кому казали майже за рік що буде війна, а він дрочив на ті попередження і пиляв бютжет далі?
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11.08.2023 22:47 Ответить
Як бачиш і далі так вже в дві руки дрочить і ще і в позі . Ну гуй з ним. Додрочеться
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11.08.2023 22:52 Ответить
як що ? піти тихенько в ліс і вдовитись...
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11.08.2023 23:04 Ответить
А что сейчас за полтора года войны много сделали? Единственно что он мог, это закрыть границу и начинать мобилизовать миллионную армию. Но вой стоял бы, представляю себе...
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12.08.2023 02:43 Ответить
можна було оголосити війстковий стан в окремих регіонах і провести збори резервістів першої черги. Як це зробив попередній презедент. Цапи за пів року окопались так що нащі тепер харкають кровію, клована попереджали про війну, так чому нам не можна було замінувати кордони і нарити укріплень? Так ні, для ньго важливіше було будувати дороги. По яким ворог за день проскочив те що ми відбивається тепер по метру.
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12.08.2023 09:09 Ответить
Для укреплений нужны люди, резервистами ты тут не отделаешься. Единственно правильным решением было сразу же пытаться мобилизовать под миллион людей. Но представляете какой бы вой стоял?
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12.08.2023 13:49 Ответить
на 2017 рік армія 240 000 +150000 резерву +50000 нац. гвардія + 50000 прикордонні війська. А ще в нас є 75 000 співробітників Держ Служби Надзичайних Ситуаців які б легко могли споруджувати укріплення та проводити мінування. Тільки це потрібно було починати робити в серпні 2021 року, коли до найвиличнішошо блазняприїзжав голова ЦРУ і попереджав про неминучу війну. А з нього квартальна бикота поржала і продвжила красти далі.
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12.08.2023 14:19 Ответить
И этого нам хватило только удержать Донбасс, где все войска практически и были. Если хотели минировать / окапываться на севере, востоке и юге - без массовой мобилизации нефиг рыпаться. Сейчас многие рашистов приводят в пример. Блин ну так у них более 300к оборону держат, если бы у нас на каждое направление столько было, то тоже могли оборону держать...
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12.08.2023 15:57 Ответить
Кстати по этой бредовой статистике у раши тоже армия под миллион была, только по факту чтобы наскрести 300к пришлось и мобилизацию частичную проводить и наемников привлекать!
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12.08.2023 15:59 Ответить
а кто выбирал наших Президентов? правильно...умный нарид...а хто передал в рассею озброення типа за борги за газ? правильно парламент и правительство.....кто нам доктор...
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11.08.2023 22:51 Ответить
Египет уже давно не закупает совковое вооружение, их основной поставщик - США.
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11.08.2023 22:45 Ответить
Вірно .але де тіж снаряди ? Пакистан дає а ці целку корчать так
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11.08.2023 22:49 Ответить
Вопрос к ним...
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11.08.2023 23:41 Ответить
то для чого просити того кому ти сам постачаєш зброю ? свисни ти дурнішій ? в чому гарантії безпеки від США ?
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11.08.2023 23:28 Ответить
Если ума не хватает, то это не лечится...
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11.08.2023 23:39 Ответить
мамкин ти розумник ,мову коли вивчиш ?
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11.08.2023 23:52 Ответить
С какой стати, чудик? Я не украинец и не россиянин, но родился в Украине, мову изучал в школе. Это было давно, но понимаю. Сейчас живу в другой стране, мне удобнее общаться на русском. Кстати, многие мои знакомые в Украине русскоязычные. Некоторые воюют за свободу Украины. Что ещё скажешь, "мамкин" патриот?
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12.08.2023 00:02 Ответить
Єгипет це країна шлюха що вертиттся і не може вибрати сторону
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14.08.2023 17:56 Ответить
у ******* просить бесполезно - них под боком непредсказуемая Ливия, с юга Судан с непонятным Южным Суданом и Эритреей, Нигер недалеко, вагнер шляется туда-сюда вокруг границ...
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11.08.2023 22:48 Ответить
В 2022 - 2023 роках Єгипет з обороного бюджету США отримав- 3,3 мільярда доларів
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11.08.2023 23:00 Ответить
Вже добре те. що Єгипет не поставляє озброєння рашці.
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11.08.2023 23:02 Ответить
who knows?
чайнизи теж ни , як бе...
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12.08.2023 03:11 Ответить
перестаньте вже нарікати шо наші ворують! - вони ******* вагонами
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12.08.2023 03:20 Ответить
Єгипет має реально сильну армію.

Єгипет має значний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 ракетний потенціал , який включає 6 ПУ (24 ракети) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD-1&action=edit&redlink=1 БРСД «Нодон» (дальність польоту сягає 1 300 км), 92 ПУ (390 ракет) радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17 Р-17 декількох модифікацій (500-900 км), а також створені на їхній базі 6 ПУ власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 ОТР «Аль-Бадр» (30 ракет) і 10 ПУ (50 ракет) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD-6&action=edit&redlink=1 «Хвасон-6» плюс 60 ПУ власних єгипетських «Сакре-80» і 48 ПУ радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Луна» з арсеналом 648 ракет (по 6 на установку) та дальністю стрільби менше 100 кілометрів.

Основу танкового парку складають 1 130 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основних бойових танків https://uk.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams М1А1 «Абрамс» , велика частина яких зібрана за ліцензією в АРЄ. Значна кількість застарілих танків: 1929 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/M60_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) М60А1/3 , 425 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81-2&action=edit&redlink=1 «Рамзес-2» (радянські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-54 Т-54 , модернізовані в Єгипті за західними стандартами), до 653 радянських Т-62. З 600 БРМ майже половину складають радянські БРДМ-2. На озброєнні армії також перебувають 112 застарілих американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando «******** Скаут» і 33 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M981_FISTV&action=edit&redlink=1 М981 (варіант https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 ), а також 180 ******** південноафриканських https://uk.wikipedia.org/wiki/RG-32_Scout RG-32М .

На озброєнні механізованих підрозділів армії Єгипту перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8 бойові машини піхоти - голландські https://uk.wikipedia.org/wiki/AIFV YPR-765 (понад 1 000 одиниць) і радянські БМП-1 (до 225, усі в резерві), а також БМП власного виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=EIFV_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)&action=edit&redlink=1 EIFV , гібридна версія https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 з баштою https://uk.wikipedia.org/wiki/M2_Bradley M2 «Бредлі» (1 200 одиниць). Кількість БТР перевищує 5 тисяч: 635 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-280» (з баштою радянської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-2 БМП-2 ) і 758 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-240» , 180 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando V-150 і 1 248 М113 (до 800 SIFV з 25-мм гарматою, 131 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 КШМ https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) М577 ), 400 американських бронеавтомобілів «Кайман» і 260 RG-33, 173 французькі https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault_Sherpa «Шерпа» , 260 іспанських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegaso_BMR&action=edit&redlink=1 BMP-600P , до 600 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60 БТР-60 , до 230 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-40 БТР-40 , до 479 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-50 БТР-50ПКМ (модернізовані в Білорусі), до 300 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-152 БТР-152 , до 200 чехословацьких https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-62_TOPAS ОТ-62 і 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-64_SKOT ОТ-64 , до 650 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Walid_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Валід» .

Єгипетська артилерія також представлена великою кількістю різноманітних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 артилерійських систем , переважна більшість її зразків - радянського, китайського або власного виробництва.

САУ: 124 єгипетських SP-122 (радянська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-30 Д-30 на шасі американської САУ https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 ), 565 https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 (365 А1/2/3, 200 А5); https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 що буксирується : до 48 китайських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D0%BF_60&action=edit&redlink=1 Тип 60 і до 144 аналогічних радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%94-74&action=edit&redlink=1 Д-74 , до 200 Д-30, до 100 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C-30)&action=edit&redlink=1 М-30 , 388 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 Тип 59 і 98 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 М-46 , до 264 https://uk.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-20 Д-20 , до 136 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1937_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C%D0%9B-20)&action=edit&redlink=1 МЛ-20 , 16 фінських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=155_GH_52_APU&action=edit&redlink=1 GH-52 , 24 радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=180-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1-23&action=edit&redlink=1 С-23 , до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/100-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%A1-3 БС-3 , до 50 https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1931/37_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%90-19) А-19 . Число мінометів може досягати 8 тисяч.

Велика увага приділяється розвитку реактивної артилерії, на базі радянських, китайських і американських зразків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оборонно-промисловий комплекс Єгипту розробив низку власних РСЗВ сімейства «Сакре». Загальна кількість перевищує 1 200. Це 250 80-мм VAP-80, 96 буксируваних RL-812 (аналог китайської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_63_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92) «Тип 63» ), 145 північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C-11_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92)&action=edit&redlink=1 БМ-11 , 48 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB «Сакр-8» , 50 «Сакр-10», 72 «Сакр-18», 130 «Сакр-30», 100 «Сакр-36», до 20 «Сакр-45», близько 100 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 &laq
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11.08.2023 23:08 Ответить
********* замість українського зерна свинячого навозу і свинячих струків.
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12.08.2023 00:18 Ответить
А кому передавати! Зелені вонючки просрали все! Тварі то дидея то русня! Путляра знала куди лізла, до гнід , їй там в гніднику дуже камільфо! Зелена скотина, впораються наші хлопці?
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12.08.2023 01:49 Ответить
Эх, беднота американская. Побираются по миру. Ну нет у них ничего, обнищали.
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12.08.2023 07:50 Ответить
А на хрена тогда Штаты столько вкладывают в оборонку этих хитрожопых свиней.
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12.08.2023 09:00 Ответить
Цілком послідовне рішення - не кради, зеленский.
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12.08.2023 09:33 Ответить
 
 