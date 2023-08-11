Египет отказывается передавать Украине оружие по просьбе США, - СМИ
Египет не дал США однозначного ответа по поводу оружия, но египетские чиновники заявили СМИ, что они не планируют его давать Киеву.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
СМИ утверждает, что Каир ранее планировал поставки ракет России, однако из-за обращения Вашингтона власти страны отказались от подобных поставок.
Американские официальные лица, включая министра обороны США Ллойда Остина, просили Египет поставить оружие Украине, стремясь помочь нашей стране преодолеть нехватку боеприпасов.
Издание отмечает, что Остин в марте лично попросил о военной помощи Украине во время встречи с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси в Каире.
По словам неназванного американского чиновника, речь идет об артиллерийских снарядах, противотанковых ракетах, системах ПВО и стрелковом оружии.
"В разговоре с американскими официальными лицами Египет не дал однозначного ответа на этот запрос, но египетский чиновник в частном порядке заявил, что Египет не намерен отправлять оружие", - утверждает СМИ.
В то же время официальный представитель Госдепа США добавил, что Египет выступает партнером, работающим над достижением стабильности и крепкого мира в Украине.
Египет раскритиковал Россию за выход из экспортного зернового соглашения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
і діло не в егіптянину нагодованому, а "в піддерживать сільскогосподарский сектор України".
так нас вчять кловани, посередством зелямарафону.
а як з егіпта грoші прийдуть - половину яких зелені склованять,
а іншу половину заасфальтують в мілліард дерев!
велике зерновництво!
можна зі спокійним сердцем матюкать союзників! - недодали, сукі!
але ж євреї отримують і як останні п******и нам щоб від росіян відбиватися жодного набою і жодної гвинтівки не дали.(((
Ось коли у вас буде такий самий оборонний бюджет, тоді США і вам 3 млрд. підкинуть. Адже в дзеркало треба частіше дивитися на свою юдофобьску пику.
може тому, шо ви мудакі мудака відбулавили?
чайнизи теж ни , як бе...
Єгипет має значний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 ракетний потенціал , який включає 6 ПУ (24 ракети) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD-1&action=edit&redlink=1 БРСД «Нодон» (дальність польоту сягає 1 300 км), 92 ПУ (390 ракет) радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-17 Р-17 декількох модифікацій (500-900 км), а також створені на їхній базі 6 ПУ власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%91%D0%B0%D0%B4%D1%80_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)&action=edit&redlink=1 ОТР «Аль-Бадр» (30 ракет) і 10 ПУ (50 ракет) північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%BD-6&action=edit&redlink=1 «Хвасон-6» плюс 60 ПУ власних єгипетських «Сакре-80» і 48 ПУ радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) «Луна» з арсеналом 648 ракет (по 6 на установку) та дальністю стрільби менше 100 кілометрів.
Основу танкового парку складають 1 130 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA основних бойових танків https://uk.wikipedia.org/wiki/M1_Abrams М1А1 «Абрамс» , велика частина яких зібрана за ліцензією в АРЄ. Значна кількість застарілих танків: 1929 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/M60_(%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA) М60А1/3 , 425 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B5%D1%81-2&action=edit&redlink=1 «Рамзес-2» (радянські https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-54 Т-54 , модернізовані в Єгипті за західними стандартами), до 653 радянських Т-62. З 600 БРМ майже половину складають радянські БРДМ-2. На озброєнні армії також перебувають 112 застарілих американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando «******** Скаут» і 33 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=M981_FISTV&action=edit&redlink=1 М981 (варіант https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 ), а також 180 ******** південноафриканських https://uk.wikipedia.org/wiki/RG-32_Scout RG-32М .
На озброєнні механізованих підрозділів армії Єгипту перебувають https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8 бойові машини піхоти - голландські https://uk.wikipedia.org/wiki/AIFV YPR-765 (понад 1 000 одиниць) і радянські БМП-1 (до 225, усі в резерві), а також БМП власного виробництва https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=EIFV_(%D0%91%D0%9C%D0%9F)&action=edit&redlink=1 EIFV , гібридна версія https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) БТР М113 з баштою https://uk.wikipedia.org/wiki/M2_Bradley M2 «Бредлі» (1 200 одиниць). Кількість БТР перевищує 5 тисяч: 635 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-280» (з баштою радянської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C%D0%9F-2 БМП-2 ) і 758 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fahd_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Фахд-240» , 180 американських https://uk.wikipedia.org/wiki/Cadillac_Gage_Commando V-150 і 1 248 М113 (до 800 SIFV з 25-мм гарматою, 131 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 КШМ https://uk.wikipedia.org/wiki/M113_(%D0%91%D0%A2%D0%A0) М577 ), 400 американських бронеавтомобілів «Кайман» і 260 RG-33, 173 французькі https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault_Sherpa «Шерпа» , 260 іспанських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegaso_BMR&action=edit&redlink=1 BMP-600P , до 600 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-60 БТР-60 , до 230 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-40 БТР-40 , до 479 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-50 БТР-50ПКМ (модернізовані в Білорусі), до 300 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%A2%D0%A0-152 БТР-152 , до 200 чехословацьких https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-62_TOPAS ОТ-62 і 200 https://uk.wikipedia.org/wiki/OT-64_SKOT ОТ-64 , до 650 власних https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Walid_(%D0%91%D0%A2%D0%A0)&action=edit&redlink=1 «Валід» .
Єгипетська артилерія також представлена великою кількістю різноманітних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 артилерійських систем , переважна більшість її зразків - радянського, китайського або власного виробництва.
САУ: 124 єгипетських SP-122 (радянська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F гаубиця https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-30 Д-30 на шасі американської САУ https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 ), 565 https://uk.wikipedia.org/wiki/M109_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) М109 (365 А1/2/3, 200 А5); https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F артилерія , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0 що буксирується : до 48 китайських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%A2%D0%B8%D0%BF_60&action=edit&redlink=1 Тип 60 і до 144 аналогічних радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%94-74&action=edit&redlink=1 Д-74 , до 200 Д-30, до 100 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1938_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C-30)&action=edit&redlink=1 М-30 , 388 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 Тип 59 і 98 https://uk.wikipedia.org/wiki/130-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%9C-46 М-46 , до 264 https://uk.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F_%D0%94-20 Д-20 , до 136 https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=152-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1937_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_(%D0%9C%D0%9B-20)&action=edit&redlink=1 МЛ-20 , 16 фінських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=155_GH_52_APU&action=edit&redlink=1 GH-52 , 24 радянських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=180-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A1-23&action=edit&redlink=1 С-23 , до 100 https://uk.wikipedia.org/wiki/100-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%A1-3 БС-3 , до 50 https://uk.wikipedia.org/wiki/122-%D0%BC%D0%BC_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0_1931/37_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2_(%D0%90-19) А-19 . Число мінометів може досягати 8 тисяч.
Велика увага приділяється розвитку реактивної артилерії, на базі радянських, китайських і американських зразків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81 оборонно-промисловий комплекс Єгипту розробив низку власних РСЗВ сімейства «Сакре». Загальна кількість перевищує 1 200. Це 250 80-мм VAP-80, 96 буксируваних RL-812 (аналог китайської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF_63_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92) «Тип 63» ), 145 північнокорейських https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%9C-11_(%D0%A0%D0%A1%D0%97%D0%92)&action=edit&redlink=1 БМ-11 , 48 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB «Сакр-8» , 50 «Сакр-10», 72 «Сакр-18», 130 «Сакр-30», 100 «Сакр-36», до 20 «Сакр-45», близько 100 радянських https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9C-21_%C2%AB%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%C2%BB БМ-21 &laq