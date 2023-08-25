"Вагнер" зникне як паралельна військова структура, - ISW

Після майже достовірного вбивства президентом РФ Володимиром Путіним власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина ця компанія більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура.

Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Смерть центрального керівництва ПВК "Вагнера" підриває її здатність переломити наслідки кампанії Кремля і Міністерства оборони РФ, спрямованої на ослаблення, підпорядкування і знищення організації після збройного заколоту 24 червня", - йдеться у їхньому звіті.

В ISW зазначили, що міноборони Росії вже зараз вербує нинішніх та колишніх "вагнерівців", щоб перебрати на себе контроль за операціями ПВК за кордоном.

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При цьому російський уряд відмовився платити Білорусі за розгортання ПВК "Вагнер" на території цієї держави. Фінансові проблеми ведуть до скорочення виплат, тож "вагнерівці" йдуть у відставку.

Порівняння супутникових знімків від 1 та 23 серпня показує, що "Вагнер" за попередній місяць демонтував майже третину наметів у своєму таборі в Білорусі.

"Ліквідація центрального керівництва, ймовірно, поклала край будь-яким засобам, що залишилися у "Вагнера" для того, щоб діяти незалежно від російського Міністерства оборони.

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Залишається незрозумілим, має намір Кремль повністю розпустити "Вагнера", відновити його як набагато меншу організацію чи повністю підпорядкувати Міноборони. Відновлення "Вагнера" як квазінезалежної організації під керівництвом нового лояльного до Кремля командира можливе, але малоймовірне", - зазначили в ISW.

23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера"Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".