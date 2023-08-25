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Новини Війна
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"Вагнер" зникне як паралельна військова структура, - ISW

крим,вагнер,пвк

Після майже достовірного вбивства президентом РФ Володимиром Путіним власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина ця компанія більше не існуватиме як квазінезалежна паралельна військова структура.

Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Смерть центрального керівництва ПВК "Вагнера" підриває її здатність переломити наслідки кампанії Кремля і Міністерства оборони РФ, спрямованої на ослаблення, підпорядкування і знищення організації після збройного заколоту 24 червня", - йдеться у їхньому звіті.

В ISW зазначили, що міноборони Росії вже зараз вербує нинішніх та колишніх "вагнерівців", щоб перебрати на себе контроль за операціями ПВК за кордоном.

Дивіться: Путін про загибель Пригожина: "Талантливый бизнесмен. Не забудем его". ВIДЕО

При цьому російський уряд відмовився платити Білорусі за розгортання ПВК "Вагнер" на території цієї держави. Фінансові проблеми ведуть до скорочення виплат, тож "вагнерівці" йдуть у відставку.

Порівняння супутникових знімків від 1 та 23 серпня показує, що "Вагнер" за попередній місяць демонтував майже третину наметів у своєму таборі в Білорусі.

"Ліквідація центрального керівництва, ймовірно, поклала край будь-яким засобам, що залишилися у "Вагнера" для того, щоб діяти незалежно від російського Міністерства оборони.

Також читайте: Кількість "вагнерівців" в Білорусі за останній час зменшилася, - Держприкордонслужба

Залишається незрозумілим, має намір Кремль повністю розпустити "Вагнера", відновити його як набагато меншу організацію чи повністю підпорядкувати Міноборони. Відновлення "Вагнера" як квазінезалежної організації під керівництвом нового лояльного до Кремля командира можливе, але малоймовірне", - зазначили в ISW.

23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака, імовірно, був один з ватажків "Вагнера"Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Автор: 

ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) ISW (653)


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Топ коментарі
+4
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25.08.2023 08:51
+3
Зникнуть наші вороженьки,як роса на сонці!
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25.08.2023 08:56
+1
створять щось інше
це ж кацапи
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25.08.2023 08:57
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25.08.2023 08:51 Відповісти
Зникнуть наші вороженьки,як роса на сонці!
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25.08.2023 08:56 Відповісти
Дело в том что врагов внутри самой Украины больше чем где.И они такую же власть выбрали в 2019 в лице ЗЕермаков.Просто ФАКТ
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25.08.2023 09:18 Відповісти
Згинуть
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25.08.2023 09:34 Відповісти
створять щось інше
це ж кацапи
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25.08.2023 08:57 Відповісти
Цивілізований світ вкотре побачив сутність російського світу, Путіна та його банди. Без суду та слідства підло вбито власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Росіяни своїх не кидають, вони їх убивають.
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25.08.2023 09:03 Відповісти
Літак лисого закуярили зразу з різних сторін, спланована операція гейштабом мінорків рофесеру: із землі та із винищувача одночасно. Коли ракети підбили лікак, рванула закладена вибухівка.

Мені більше сподобалося, як куяшенка куйло кинув. "Видать он следующий".🤣
"При цьому російський уряд відмовився платити Білорусі за розгортання ПВК "Вагнер" на території цієї держави. Фінансові проблеми ведуть до скорочення виплат, тож "вагнерівці" йдуть у відставку".
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25.08.2023 09:10 Відповісти
Порозпихають по інших підрозділах та й по всьому
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25.08.2023 09:10 Відповісти
дивно, але цей урка виявився телепнем. Повірив лукашисту і *****.
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25.08.2023 09:31 Відповісти
але в параші з"явиться 10-20 к свіжих бандюків
а це теї добре
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25.08.2023 09:59 Відповісти
Весь сенс Вагнера лише у тому, щоб забивати зеків кувалдами, бо лише у такий спосіб рашисти можуть змусити когось іти на смерть. А от якщо вагнер війде до складу збройних сил росії під будь-яким виглядом, то будь-яка страта буде вже здійснюватися від імені держави. А ось це вже рашистам не пройде без наслідків. Бо тоді кожен чмобік дізнається, що він може бути наступним, бо забиває кувалдами вже не приватна компанія, а шойгу і це буде мати колосальний резонанс, на що х#йло навряд чи наважиться
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25.08.2023 10:08 Відповісти
 
 