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Новини Війна
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Росіяни можуть посилити наступ на Куп’янськ та Лиман, - британська розвідка

миротворці,російські,придністров’я

Протягом наступних двох місяців росіяни можуть посилити наступ на напрямку Куп’янськ-Лиман. Вони хочуть створити навколо Луганщини буферну зону.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Розвідники наголосили, що контрнаступ ЗСУ створив тиск на сили росіян в Бахмуті та на півдні України.

"Оскільки Україна продовжує поступово завойовувати позиції на півдні, доктрина Росії передбачає, що вона спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні. Куп'янськ-Лиман є одним із потенційних напрямків для цього", - йдеться у повідомленні.

Читайте: На Куп’янському і Лиманському напрямках ворог перегруповується після серйозних втрат, - Сирський

При цьому, на думку британських розвідників, РФ може в найближчі два місяці збільшити інтенсивність наступальних дій на Куп'янському та Лиманському напрямках.

Ворог, імовірно, має на меті просунутися на захід до річки Оскіл і створити навколо Луганської області буферну зону.

Раніше військове керівництво заявило, що окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога.

Також читайте: ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку в умовах відчайдушного спротиву ворога, - Міноборони

Автор: 

Велика Британія (5553) розвідка (3856) Лиман (228) Куп’янськ (740)


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Они от туда даже некоторые части перекидывают на запор.направление,у них там ******** вырисовываеться )
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26.08.2023 10:58 Відповісти
Звісно кацапи ще будуть наступати тому як тільки Україна отримає літаки ці наступи зійдуть нанівець бо тоді будуть знищувати і більшій кількості
Але до цього часу буде важко
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26.08.2023 11:15 Відповісти
Хотят захватить Купянск и объявить его "временным областным центром Харьковской области". Далее по накатанной: псевдореферендум и аннексия.

Фюрера перед выборами надо рейтинг поднять.
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26.08.2023 14:00 Відповісти
 
 