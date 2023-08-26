Росіяни можуть посилити наступ на Куп’янськ та Лиман, - британська розвідка
Протягом наступних двох місяців росіяни можуть посилити наступ на напрямку Куп’янськ-Лиман. Вони хочуть створити навколо Луганщини буферну зону.
Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Розвідники наголосили, що контрнаступ ЗСУ створив тиск на сили росіян в Бахмуті та на півдні України.
"Оскільки Україна продовжує поступово завойовувати позиції на півдні, доктрина Росії передбачає, що вона спробує відновити ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні. Куп'янськ-Лиман є одним із потенційних напрямків для цього", - йдеться у повідомленні.
При цьому, на думку британських розвідників, РФ може в найближчі два місяці збільшити інтенсивність наступальних дій на Куп'янському та Лиманському напрямках.
Ворог, імовірно, має на меті просунутися на захід до річки Оскіл і створити навколо Луганської області буферну зону.
Раніше військове керівництво заявило, що окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Проте ЗСУ відбивають атаки ворога.
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