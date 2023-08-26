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Новости Война
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Россияне могут усилить наступление на Купянск и Лиман, - британская разведка

миротворці,російські,придністров’я

В течение следующих двух месяцев россияне могут усилить наступление в направлении Купянск-Лиман. Они хотят создать вокруг Луганщины буферную зону.

К такому выводу пришла разведка Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ.

Разведчики подчеркнули, что контрнаступление ВСУ оказало давление на силы россиян в Бахмуте и на юге Украины.

"Поскольку Украина продолжает постепенно завоевывать позиции на юге, доктрина России предполагает, что она попытается возобновить инициативу, вернувшись к наступлению на оперативном уровне. Купянск-Лиман является одним из потенциальных направлений для этого", - говорится в сообщении.

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При этом, по мнению британских разведчиков, РФ может в ближайшие два месяца увеличить интенсивность наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях.

Враг, вероятно, преследует цель продвинуться на запад к реке Оскол и создать вокруг Луганской области буферную зону.

Ранее военное руководство заявило, что оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Однако ВСУ отражают атаки врага.

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Великобритания (4931) разведка (4170) Лиман (317) Купянск (616)


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Они от туда даже некоторые части перекидывают на запор.направление,у них там ******** вырисовываеться )
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26.08.2023 10:58 Ответить
Звісно кацапи ще будуть наступати тому як тільки Україна отримає літаки ці наступи зійдуть нанівець бо тоді будуть знищувати і більшій кількості
Але до цього часу буде важко
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26.08.2023 11:15 Ответить
Хотят захватить Купянск и объявить его "временным областным центром Харьковской области". Далее по накатанной: псевдореферендум и аннексия.

Фюрера перед выборами надо рейтинг поднять.
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26.08.2023 14:00 Ответить
 
 