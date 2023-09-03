Коломойський - громадянин України, заявив у своєму рішенні суддя Ковтуненко. ВIДЕО (оновлено)
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Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, якому в суботу 2 вересня вручили підозру в шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Під час оголошення ухвали суддя назвав його "громадянином України".
Відео із зали Шевченківського райсуду публікує Цензор.НЕТ.
"Кримінального провадження про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Коломойського Ігоря Валерійовича 13 лютого 1963 року народження, який народився у місті Дніпропетровськ, громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінального порушення", - зачитав вирок суддя.
У липні 2022 року з'явилася інформація, що в канцлярії президента України Володимира Зеленського готується указ про позбавлення Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Вадима Рабиновича громадянства України.
У ОП відмовилися надати на запит журналістів копії указів президента №502-2022 і №503-2022, які стосуються припинення громадянства України та прийняття до громадянства України, де начебто містяться ці прізвища. У канцелярії Зеленського зазначили, що ці укази були засекречені.
25 липня Державна міграційна служба позначила як "недійсний" паспорт Ігоря Коломойського.
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Назва шоу : -- Вгадай із -3 (трьохї ) раз чим це завершиться ??? ( коли у нас жодного мільйонера НЕ посадили. а тут мільярдер ??? )
Остап Бендер, или Корейко?
Я склоняюсь к Бендеру, т.к. такие деньги он мог украсть только у Корейко, который не мог в открытую сказать, что это у меня украли 5,5 млрд$!
Ни одного случая, что исчезли деньги со счета частного лица я в то врем не слышал. А их реально украли! Это не вызывает сомнений.
Потом, правда, каждый из нас заплатил со своего кармана, чтобы компенсировать какому то Корейко 5,5 млрд$. Интересна многоходовочка.