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Коломойський (1421) суд (8043)

Коломойський - громадянин України, заявив у своєму рішенні суддя Ковтуненко. ВIДЕО (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід олігарху Ігорю Коломойському, якому в суботу 2 вересня вручили підозру в шахрайстві та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Під час оголошення ухвали суддя назвав його "громадянином України".

Відео із зали Шевченківського райсуду публікує Цензор.НЕТ.

Також читайте: Суд обрав запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 509 млн грн.

"Кримінального провадження про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Коломойського Ігоря Валерійовича 13 лютого 1963 року народження, який народився у місті Дніпропетровськ, громадянина України,  який підозрюється у вчиненні кримінального порушення", - зачитав вирок суддя.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чекаємо повний текст судового рішення, чекаємо на апеляцію, заставу не вносимо, - адвокати Коломойського. ВIДЕО

У липні 2022 року з'явилася інформація, що в канцлярії президента України Володимира Зеленського готується указ про позбавлення Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана та Вадима Рабиновича громадянства України.

У ОП відмовилися надати на запит журналістів копії указів президента №502-2022 і №503-2022, які стосуються припинення громадянства України та прийняття до громадянства України, де начебто містяться ці прізвища. У канцелярії Зеленського зазначили, що ці укази були засекречені.

25 липня Державна міграційна служба позначила як "недійсний" паспорт Ігоря Коломойського.

Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+68
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03.09.2023 15:35
+59
Є підозра, що у нашому СІЗО йому набагато комфортніше за тюрму в США.
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03.09.2023 15:49
+56
Клоунада продовжується з олігархами вже пʼятий рік поспіль і толку нуль , тому що -
Зеленський + Коломойський = ЗеБеня

Беню потрібно судити в США , а не під дахом ЗепреЗедента 😠
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03.09.2023 15:39
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04.09.2023 08:20 Відповісти
...поинтересуйтесь о его финансовых преступлениях в США....Или спросите Юстицию США....
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04.09.2023 08:37 Відповісти
Пам'ятається список з десяти чоловік про позбавлення українського громадянства. Разом з Корбаном там фігурувало і прізвище Коломойського. " Не дуріте самі себе, бо лихо вам буде..."
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04.09.2023 09:08 Відповісти
Чекає Беню страшна кара- 50 гривень штрафу.
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04.09.2023 11:17 Відповісти
Спектакль Передвиборчо-- ПРЕЗИДЕНТСЬКОГО старту ---розпочато ?!
Назва шоу : -- Вгадай із -3 (трьохї ) раз чим це завершиться ??? ( коли у нас жодного мільйонера НЕ посадили. а тут мільярдер ??? )
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04.09.2023 12:15 Відповісти
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04.09.2023 12:31 Відповісти
Схема не нова. "Золотой теленок". Вопрос только в том, кто есть Беня в этой схеме.
Остап Бендер, или Корейко?
Я склоняюсь к Бендеру, т.к. такие деньги он мог украсть только у Корейко, который не мог в открытую сказать, что это у меня украли 5,5 млрд$!
Ни одного случая, что исчезли деньги со счета частного лица я в то врем не слышал. А их реально украли! Это не вызывает сомнений.
Потом, правда, каждый из нас заплатил со своего кармана, чтобы компенсировать какому то Корейко 5,5 млрд$. Интересна многоходовочка.
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04.09.2023 12:45 Відповісти
Коломойський дозволив себе арештувати!
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04.09.2023 21:02 Відповісти
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