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Резніков подав заяву про відставку. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" - зазначив він.
Раніше президент Зеленський заявив про бажання замінити міністра оборони.
Голосування за нового міністра оборони відбудеться цього тижня.
Топ коментарі
+65 Volodymyr Volodymyr 3a645568
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+58 Руслан Скрипник
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В 2022 - забули підписати та повернулось в бюджет 4.38млрд
6.2 млрд - переоцінка, не зрозуміло, чи можна буде їх використати після 1 жовтня 2023,
чи вони також повернуться в бюджет
Загалом залишока на PDA:
25.5 (бюджет) - 4.38 (втрачено в 2022) + 6.2 (перерахунок) - 24.175 (поставлено PDA) = 3.145млрд
До кінця 2023 бюджетного року, 3 тижні
Можна втратити 2.5 млрд...