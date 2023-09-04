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Резніков подав заяву про відставку. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" - зазначив він.

Раніше президент Зеленський заявив про бажання замінити міністра оборони.

Голосування за нового міністра оборони відбудеться цього тижня.

Читайте: Резніков: "Цієї осені буде бум з виробництва різних українських дронів"

Резніков подав заяву про відставку 01
Резніков подав заяву про відставку 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
Юрій Бутусов

10 год ·

Якщо б у Центрі протидії корупціїї та Наших грошей малювати відмітки за збитих "бубнових тузів", які намагаються їх знищити, то у коридорах не буде вільного місця.

Але я вперше бачив як міністр, якого звинувачували у корупції, пробував помститися одному з критиків, намагаючись запроторити його на передову на таке місце, де можна знайти вірну смерть ( а іншому критику навпаки - категорично забороняв з'являтися на передовій).

Я вважаю, що найкраще, що має зробити пан Резніков хоча б після звільнення, це поїхати на фронт, на передову, проїхати, посидіти під обстрілами на лініях оборони, які він відрив технікою, поносити саме ті бронежилети та каски, які він закупив, знайти ті дрони, якими він сам опікувався, відчути на собі як працює військова поліція, яку він обіцяв створити, як організована мобілізація та підготовка військовослужбовців і так далі. Щоб хоча б солдатам спробував все це пояснити, і укласти багато парі, які він так любить. Брехати буде складно.
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04.09.2023 09:56
+58
боже, який пафос в заяві...
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04.09.2023 09:54
+35
Він має сидіти з конфіскацією довічно. Якщо справедливість не буде забезпечена згідно Законів України то буде Суд Лінча. Своєю смертю він не помре. Зараз спостерігаємо хто конкретно його "відмазує" від тюрми і вносимо в список мразоти. Державна охорона у цього чорта закінчиться разом з владою зє. І тоді "піздєц котьонку - большє срать нє будєт!"
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04.09.2023 09:59
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На 2022-2023 фінансові роки виділено 25.5млрд.
В 2022 - забули підписати та повернулось в бюджет 4.38млрд
6.2 млрд - переоцінка, не зрозуміло, чи можна буде їх використати після 1 жовтня 2023,
чи вони також повернуться в бюджет

Загалом залишока на PDA:
25.5 (бюджет) - 4.38 (втрачено в 2022) + 6.2 (перерахунок) - 24.175 (поставлено PDA) = 3.145млрд

До кінця 2023 бюджетного року, 3 тижні
Можна втратити 2.5 млрд...
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05.09.2023 13:49 Відповісти
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