Резніков подав заяву про відставку. ФОТО

Міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!" - зазначив він.

Раніше президент Зеленський заявив про бажання замінити міністра оборони.

Голосування за нового міністра оборони відбудеться цього тижня.

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