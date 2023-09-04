На Луганщині росіяни наказали військкоматам пришвидшити "заходи примусової мобілізації", - ОВА
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Під час псевдовиборів військкомати на тимчасово окупованих територіях Луганської області отримали вказівку про пришвидшення заходів примусової мобілізації.
Про це у Фейсбуці повідомляє Луганська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
"У військкоматах у так званій "ЛНР" отримали вказівку стосовно пришвидшення заходів примусової мобілізації. Тому під час затягнутого на 10 діб голосування вони перевіряють у виборців наявність військового обліку, уточнюють списки, кого ще можна забрати. Одним треба підвищити явку, другим – призов. Конкуренція", - йдеться у повідомленні ОВА.
Водночас у Лисичанську загарбники розгорнули мережу пунктів прийому металу.
"По-перше, росіяни зруйнували значну кількість промислових об’єктів, де є чим розжитися. По-друге, з міста евакуювалася більша частина людей. Сотні будинків і тисячі квартир залишилися порожніми. Ті, хто згодом повертається в таке житло, виявляє навіть відсутність столових приладів та садового інвентарю, не кажучи вже про щось більш цінне, - зазначає ОВА.
За словами начальника ОВА Артема Лисогора, із середини позаминулого тижня ворог пішов на штурм українських позицій у районі Новоєгорівки. Сили оборони відбивають по декілька атак на добу, іноді понад десяти. Але ворогу просунутися не вдається, вдається лише втрачати сили та засоби, додав він.
За його словами, Білогорівка опинилася під ударами авіації та артилерії. Також із різних артсистем окупанти обстріляли Невське.
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Примусом по кумполу - і на хронт!
Майже одразу після прибуття на нове місце дислокації буряти кинулися у тилові міста, аби забезпечити свої родини покращеними умовами існування. Найчастіше житло "віджимали" у самому Луганську та Старобільську, втім деякі вирішили поїхати трохи далі та вподобали квартири в Алчевську та навіть Хрустальному. Лише після цього десантники почали виконувати бойові завдання - підсилювати другу лінію оборони та слугувати загороджувальними загонами для численних чмобіків, яких женуть вперед у напрямку Кремінної та Сватового.
Родини ж бурятів почали масово прибувати на тимчасово окупований Схід майже через місяць після передислокації своїх чоловіків, коли "впевнилися, що цього разу вони точно зможуть оселитися тут назавжди". Втім, навіть попри те, що багатьом дружинам окупантів вже довелося разом із дітьми тікати з нового житла, вони цілком задоволені можливостями своїх чоловіків покращувати їхнє існування. Адже у порівнянні з бараками в Улан-Уде якість життя набагато краща навіть на прифронтових та розбомблених армією Росії містах. Саме це й підкуповує родини бурятів здійснювати марш-кидки по 7 тисяч кілометрів зі всім своїм майном.
Барак, який у будь-який момент може розвалитися, набагато гірший за квартиру навіть у геть занедбаних містах так званої "ЛНР", а до життя без електроенергії, води чи тепла нікому з них не звикати, адже вдома у них і без того нема опалення після кожної негоди.
"Мери" самі роздавали квартири для "підйому економіки"
Після свого приїзду та поселення у чужих помешканнях дружини окупантів одразу ж почали смітити грошима, оновлювати побутову техніку та закупати одяг у місцевих магазинах у чималих кількостях. Саме той факт, що бурятські родини контрактників, які отримують за свої злочини від 60 до 200 тисяч рублів на місяць, призвів до того, що "народні" мери неабияк допомагали загарбникам підібрати собі квартири та будинки серед кращих. Адже їх проживання у містах буде підтримувати місцевий бізнес - у порівнянні з місцевими мешканцями вони є вкрай заможними персонами.
Для того, аби заселити деякі родини бурятських офіцерів, у Луганську навіть виселити людей із кількох квартир у центрі міста. Адже у "республіці" оголошено воєнний стан, а на відселення власників саме цього житла "існувала оперативна необхідність". При цьому представників "влади" взагалі не хвилювало, що люди, яких вони викинули із власної оселі, підтримували путінську війну, а також, що окупована Луганщина стала "територією Росії".
https://24tv.ua/buryati-okupanti-pochali-masovo-perevoziti-svoyi-rodini-luganshhinu_n2237504
СБУ требо кожного "упалчлєнця" фотографувати й на звільниних теріторіях показувати жертвам катувать й згвалтувань -- розумово з усіма слідчими процедурами !