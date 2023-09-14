11 613 36
Зранку в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами
На західному березі окупованого Криму, в районі Євпаторії, близько 5 години пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Користувачі соцмереж пишуть про звуки прольоту безпілотників і роботу ППО.
У районі Євпаторії в захопленому Росією Криму розташовані кілька військових частин. Неподалік від неї розташований і військовий аеродром Саки, по якому українська армія вже завдавала удару.
Топ коментарі
+27 Алекс Ростиков #551155
показати весь коментар14.09.2023 06:29
+20 Николай Водяной #551433
показати весь коментар14.09.2023 06:30
+20 три - пятнадцать
показати весь коментар14.09.2023 06:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
хлопці вміють робити подарунки...
нам всім справляти свої Дні Народження ще років забагато.
вільним людям в вільній Україні!
ну краплю то давай - за перемогу України!
Местные жители жалуются, что около 40 минут назад что-то взорвалось и начал подниматься дым. Предварительно, речь идет о повреждении газопровода. Местные власти молчат.
https://t.me/insiderUKR/61798?single