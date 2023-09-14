Зранку в Євпаторії пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про атаку дронами

На західному березі окупованого Криму, в районі Євпаторії, близько 5 години пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Користувачі соцмереж пишуть про звуки прольоту безпілотників і роботу ППО.

У районі Євпаторії в захопленому Росією Криму розташовані кілька військових частин. Неподалік від неї розташований і військовий аеродром Саки, по якому українська армія вже завдавала удару.

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