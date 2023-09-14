США обіцяють "належним чином реагувати" на вислання Росією американських дипломатів

Росія продовжує переслідувати співробітників посольства Сполучених Штатів, і Вашингтон обіцяє "належним чином реагувати" на це.

Про це на брифінгу в четвер заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Він зазначив, що Росія вкотре "обрала конфронтацію та ескалацію замість конструктивної дипломатичної взаємодії".

"Вона продовжує переслідувати співробітників нашого посольства, так само, як продовжує залякувати своїх громадян. Ми шкодуємо, що Росія стала на цей шлях, і ви, безумовно, можете очікувати, що ми будемо належним чином реагувати на її дії", – додав Міллер.

Він не уточнив, якими можуть бути кроки Вашингтона у відповідь.

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Нагадаємо, Росія через підозри у шпигунстві оголосила "персонами нон ґрата" й висилає з країни двох співробітників посольства США в Москві.