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США обіцяють "належним чином реагувати" на вислання Росією американських дипломатів

міллер,метью

Росія продовжує переслідувати співробітників посольства Сполучених Штатів, і Вашингтон обіцяє "належним чином реагувати" на це.

Про це на брифінгу в четвер заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

Він зазначив, що Росія вкотре "обрала конфронтацію та ескалацію замість конструктивної дипломатичної взаємодії".

"Вона продовжує переслідувати співробітників нашого посольства, так само, як продовжує залякувати своїх громадян. Ми шкодуємо, що Росія стала на цей шлях, і ви, безумовно, можете очікувати, що ми будемо належним чином реагувати на її дії", – додав Міллер.

Він не уточнив, якими можуть бути кроки Вашингтона у відповідь.

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Нагадаємо, Росія через підозри у шпигунстві оголосила "персонами нон ґрата" й висилає з країни двох співробітників посольства США в Москві.

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> "Він не уточнив, якими можуть бути кроки Вашингтона у відповідь."

Імпотент - він і в америці імпотент
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14.09.2023 22:54 Відповісти
Параша открытии текстом послала вызов США о том, что она и дальше будет врагом Америки и ее народа.

Путин таки хочет внимание гаагского трибунала.
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14.09.2023 23:03 Відповісти
Пилять, ви тільки вдумайтеся, шановне панство: США очікують від параші "конструктивної дипломатичної взаємодії".

Це чітко узгоджується з їх діями з призначення посла, перемовин з наришкіним, etc.
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14.09.2023 23:14 Відповісти
Давайте за кожного висланого дипломата +10 ракет ATACMS ЗСУ, так би мовити, для вправляння мізків кацапам
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14.09.2023 23:20 Відповісти
викиньте рашистських вибл..ків з Майамі, LA, НХЛ для початку, подивитесь що буде
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15.09.2023 06:41 Відповісти
Розовые пони должны на конец понять что визы свинособакам в США давать не надо.
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15.09.2023 10:08 Відповісти
 
 