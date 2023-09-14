США обещают "должным образом реагировать" на высылку Россией американских дипломатов

Россия продолжает преследовать сотрудников посольства Соединенных Штатов, и Вашингтон обещает "должным образом реагировать" на это.

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он отметил, что Россия в очередной раз "выбрала конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия".

"Она продолжает преследовать сотрудников нашего посольства, равно как продолжает запугивать своих граждан. Мы сожалеем, что Россия стала на этот путь, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы будем должным образом реагировать на ее действия", - добавил Миллер.

Он не уточнил, какими могут быть ответные шаги Вашингтона.

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Напомним, Россия из-за подозрений в шпионаже объявила "персонами нон грата" и высылает из страны двух сотрудников посольства США в Москве.