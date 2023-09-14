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Новости
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США обещают "должным образом реагировать" на высылку Россией американских дипломатов

міллер,метью

Россия продолжает преследовать сотрудников посольства Соединенных Штатов, и Вашингтон обещает "должным образом реагировать" на это.

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Он отметил, что Россия в очередной раз "выбрала конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия".

"Она продолжает преследовать сотрудников нашего посольства, равно как продолжает запугивать своих граждан. Мы сожалеем, что Россия стала на этот путь, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы будем должным образом реагировать на ее действия", - добавил Миллер.

Он не уточнил, какими могут быть ответные шаги Вашингтона.

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Напомним, Россия из-за подозрений в шпионаже объявила "персонами нон грата" и высылает из страны двух сотрудников посольства США в Москве.

Автор: 

Миллер Мэтью (338) россия (95365) США (26409) дипломаты (635)


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> "Він не уточнив, якими можуть бути кроки Вашингтона у відповідь."

Імпотент - він і в америці імпотент
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14.09.2023 22:54 Ответить
Параша открытии текстом послала вызов США о том, что она и дальше будет врагом Америки и ее народа.

Путин таки хочет внимание гаагского трибунала.
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14.09.2023 23:03 Ответить
Пилять, ви тільки вдумайтеся, шановне панство: США очікують від параші "конструктивної дипломатичної взаємодії".

Це чітко узгоджується з їх діями з призначення посла, перемовин з наришкіним, etc.
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14.09.2023 23:14 Ответить
Давайте за кожного висланого дипломата +10 ракет ATACMS ЗСУ, так би мовити, для вправляння мізків кацапам
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14.09.2023 23:20 Ответить
викиньте рашистських вибл..ків з Майамі, LA, НХЛ для початку, подивитесь що буде
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15.09.2023 06:41 Ответить
Розовые пони должны на конец понять что визы свинособакам в США давать не надо.
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15.09.2023 10:08 Ответить
 
 