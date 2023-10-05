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Полтава (527) військкомат (431) НАЗК (1669)

У військкома в Полтаві знайшли підозрілі активи на 1,8 млн, - НАЗК

шеврон

У заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП виявили ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн.

Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК дійшли висновку, що квартиру насправді купили за кошти військкома.

Читайте: У Полтаві зі 100 людей, яких мобілізували рік тому, у строю залишилося 10-20 осіб, решта — це загиблі, поранені та виведені зі строю, - міський воєнком Бережний

Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.

НАЗК передало матеріали моніторингу способу життя військкома до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Та має звернутися до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.

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Автор: 
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Топ коментарі
+10
Намобилизовал.
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05.10.2023 09:14
+9
Все марно. Вже той воєнком побіг до колєги-бізнесмена підписувати договір позички на 2 млн. грн. заднім числом.
Тіпа випадрк як із "бородатой бабушкой".
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05.10.2023 09:13
+5
Чого приї.алися? Звідки бабки, звідки бабки? Наколядував!
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05.10.2023 09:15
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Все марно. Вже той воєнком побіг до колєги-бізнесмена підписувати договір позички на 2 млн. грн. заднім числом.
Тіпа випадрк як із "бородатой бабушкой".
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05.10.2023 09:13 Відповісти
В Америке, как с Капоне боролись, хорошо ты занял деньги, а налоги ты с них заплатил, декларацию подал? Даже с нашим дырявым законом где можно занять деньги у сторонних- если в течение года не вернул, необходимо оплатить ПДФО. А по поводу бизнесмена у которого занял- тот же вопрос уплатил ли налоги с этой суммы, но вначале проверка доходов налоговой, я думаю что ой не многие захотят кому-то давать бумажки что занял.
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05.10.2023 10:01 Відповісти
Во всем нет самого главного- не желание власть имущих бороться с себе подобными, подоить- это можно, а вот раздавить- не, а то смотри и до себя дорожка приведет.
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05.10.2023 10:05 Відповісти
Намобилизовал.
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05.10.2023 09:14 Відповісти
Чого приї.алися? Звідки бабки, звідки бабки? Наколядував!
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05.10.2023 09:15 Відповісти
Може він насосав, чого причепилися?
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05.10.2023 09:18 Відповісти
А був би син президентом, отримав би ще додатково державну стипендію за видатні заслуги.
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05.10.2023 09:23 Відповісти
А начальник мабуть нє в курсі, що змію пригрів.
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05.10.2023 09:25 Відповісти
Таких, «невідомих та незрозумілих надходжень» у нардепів та держСекретарів з замами, як у митників та пдатеівців з суддями!!

Це ті ж СХЕМАТОЗИ та їх «наслідки», як і у членів МСЕК, та інших освоювачів договорів з харчуванням, як військових, осуджених, так і дітей чи хворих у лікарнях!!
Це таж пожиттєва пенсія татові Зеленського від Шмигалівщини, усьо у них згідно з Регламентом КабМіну! Пачесному, совковому!

Добре, що Західні Паринери знають ще більші ляпи та мародерство від Зеленського то його оточення!
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05.10.2023 09:27 Відповісти
А у Рєзнікова пошукати нє? Не на часі? Чи там все ясно і нічого підозрілого після яєць по 17?
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05.10.2023 09:35 Відповісти
С рождьєнія не пив не їв всю зарплату складав щоб купити авто та квартиру. Навіть мамашка святим духом піталась... От суки, нічого святого...
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05.10.2023 09:46 Відповісти
Это уже просто какая-то затянувшаяся комедия, все эти "граждане" явные взяточники, но раз в месяц это преподносится как какой-то сюрприз, - не может быть, как так, подозрительные активы. Так с ними уже год наверное борется и все как было так и есть, а где новые люди, раненые бойцы, которыми обещали заменить этих барыг? Как всегда кругом обман!
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05.10.2023 09:53 Відповісти
наведіть приклад
хто з тцк затриманий
кого посадили в кого конфіскували майно
хто з них пішов на передову
хоч оден приклаз від заяви боневтіка про те що в тцк мають працьвати інваліди убд та жінки
я особисто не чув
і щоб віли на побережжі конфісковували не чув
може все воно переходить але не в державу а дбр та сбу???
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05.10.2023 10:09 Відповісти
Так это ж он наколядовал....
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05.10.2023 10:14 Відповісти
Стопэ пля, выж всех военкомов поувольняли)))
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05.10.2023 11:26 Відповісти
все шо нажито непосильным трудом
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05.10.2023 12:32 Відповісти
То не "підозрілі", а цілком зрозумілі активи... Лаври одеського воєнкома спати не дають.
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05.10.2023 22:38 Відповісти
 
 