У військкома в Полтаві знайшли підозрілі активи на 1,8 млн, - НАЗК
У заступника начальника Полтавського обласного ТЦК та СП виявили ознаки набуття необґрунтованих активів на понад 1,8 млн грн.
Про це повідомили в Національному агентстві з питань запобігання корупції, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, було встановлено, що воєнком у травні 2023 року набув у власність автомобіль TOYOTA RAV4 вартістю майже 1,5 млн грн. Цього ж місяця його мати набула у власність квартиру у Полтаві за майже 2 млн грн. При цьому доходи, отримані нею та її чоловіком, не давали змоги здійснити таку покупку", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК дійшли висновку, що квартиру насправді купили за кошти військкома.
Різниця між вартістю набутого майна та законними доходами родини становить понад 1,8 млн грн.
НАЗК передало матеріали моніторингу способу життя військкома до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Та має звернутися до суду з позовом про визнання активів необґрунтованим та стягнення їх в дохід держави.
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Тіпа випадрк як із "бородатой бабушкой".
Це ті ж СХЕМАТОЗИ та їх «наслідки», як і у членів МСЕК, та інших освоювачів договорів з харчуванням, як військових, осуджених, так і дітей чи хворих у лікарнях!!
Це таж пожиттєва пенсія татові Зеленського від Шмигалівщини, усьо у них згідно з Регламентом КабМіну! Пачесному, совковому!
Добре, що Західні Паринери знають ще більші ляпи та мародерство від Зеленського то його оточення!
хто з тцк затриманий
кого посадили в кого конфіскували майно
хто з них пішов на передову
хоч оден приклаз від заяви боневтіка про те що в тцк мають працьвати інваліди убд та жінки
я особисто не чув
і щоб віли на побережжі конфісковували не чув
може все воно переходить але не в державу а дбр та сбу???