У военкома в Полтаве нашли подозрительные активы на 1,8 млн, - НАПК

У заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП выявили признаки приобретения необоснованных активов более чем на 1,8 млн грн.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Было установлено, что военком в мае 2023 года приобрел в собственность автомобиль TOYOTA RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В этом же месяце его мать приобрела в собственность квартиру в Полтаве за почти 2 млн грн. При этом доходы, полученные ею и ее мужем, не позволяли совершить такую покупку", - говорится в сообщении.

В НАПК пришли к выводу, что квартиру действительно купили за средства военкома.

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Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн. грн.

НАПК передало материалы мониторинга образа жизни военкома в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Прокуратура должна обратиться в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

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