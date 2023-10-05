У военкома в Полтаве нашли подозрительные активы на 1,8 млн, - НАПК
У заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП выявили признаки приобретения необоснованных активов более чем на 1,8 млн грн.
Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, информирует Цензор.НЕТ.
"Было установлено, что военком в мае 2023 года приобрел в собственность автомобиль TOYOTA RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В этом же месяце его мать приобрела в собственность квартиру в Полтаве за почти 2 млн грн. При этом доходы, полученные ею и ее мужем, не позволяли совершить такую покупку", - говорится в сообщении.
В НАПК пришли к выводу, что квартиру действительно купили за средства военкома.
Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн. грн.
НАПК передало материалы мониторинга образа жизни военкома в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Прокуратура должна обратиться в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.
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Тіпа випадрк як із "бородатой бабушкой".
Це ті ж СХЕМАТОЗИ та їх «наслідки», як і у членів МСЕК, та інших освоювачів договорів з харчуванням, як військових, осуджених, так і дітей чи хворих у лікарнях!!
Це таж пожиттєва пенсія татові Зеленського від Шмигалівщини, усьо у них згідно з Регламентом КабМіну! Пачесному, совковому!
Добре, що Західні Паринери знають ще більші ляпи та мародерство від Зеленського то його оточення!
хто з тцк затриманий
кого посадили в кого конфіскували майно
хто з них пішов на передову
хоч оден приклаз від заяви боневтіка про те що в тцк мають працьвати інваліди убд та жінки
я особисто не чув
і щоб віли на побережжі конфісковували не чув
може все воно переходить але не в державу а дбр та сбу???