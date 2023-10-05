РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12801 посетитель онлайн
Новости
2 962 17
Тахтаулове (724) военкомат (457) НАПК (1214)

У военкома в Полтаве нашли подозрительные активы на 1,8 млн, - НАПК

шеврон

У заместителя начальника Полтавского областного ТЦК и СП выявили признаки приобретения необоснованных активов более чем на 1,8 млн грн.

Об этом сообщили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

"Было установлено, что военком в мае 2023 года приобрел в собственность автомобиль TOYOTA RAV4 стоимостью почти 1,5 млн грн. В этом же месяце его мать приобрела в собственность квартиру в Полтаве за почти 2 млн грн. При этом доходы, полученные ею и ее мужем, не позволяли совершить такую покупку", - говорится в сообщении.

В НАПК пришли к выводу, что квартиру действительно купили за средства военкома.

Также смотрите: Чиновники ТЦК в Виннице помогали уклонистам. Брали по $4 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн. грн.

НАПК передало материалы мониторинга образа жизни военкома в Специализированную антикоррупционную прокуратуру. Прокуратура должна обратиться в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства.

Читайте: В Полтаве из 100 человек, мобилизованных год назад, в строю осталось 10-20 человек, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя, - городской военком Бережной
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+10
Намобилизовал.
показать весь комментарий
05.10.2023 09:14
+9
Все марно. Вже той воєнком побіг до колєги-бізнесмена підписувати договір позички на 2 млн. грн. заднім числом.
Тіпа випадрк як із "бородатой бабушкой".
показать весь комментарий
05.10.2023 09:13
+5
Чого приї.алися? Звідки бабки, звідки бабки? Наколядував!
показать весь комментарий
05.10.2023 09:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все марно. Вже той воєнком побіг до колєги-бізнесмена підписувати договір позички на 2 млн. грн. заднім числом.
Тіпа випадрк як із "бородатой бабушкой".
показать весь комментарий
05.10.2023 09:13 Ответить
В Америке, как с Капоне боролись, хорошо ты занял деньги, а налоги ты с них заплатил, декларацию подал? Даже с нашим дырявым законом где можно занять деньги у сторонних- если в течение года не вернул, необходимо оплатить ПДФО. А по поводу бизнесмена у которого занял- тот же вопрос уплатил ли налоги с этой суммы, но вначале проверка доходов налоговой, я думаю что ой не многие захотят кому-то давать бумажки что занял.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:01 Ответить
Во всем нет самого главного- не желание власть имущих бороться с себе подобными, подоить- это можно, а вот раздавить- не, а то смотри и до себя дорожка приведет.
показать весь комментарий
05.10.2023 10:05 Ответить
Намобилизовал.
показать весь комментарий
05.10.2023 09:14 Ответить
Чого приї.алися? Звідки бабки, звідки бабки? Наколядував!
показать весь комментарий
05.10.2023 09:15 Ответить
Може він насосав, чого причепилися?
показать весь комментарий
05.10.2023 09:18 Ответить
А був би син президентом, отримав би ще додатково державну стипендію за видатні заслуги.
показать весь комментарий
05.10.2023 09:23 Ответить
А начальник мабуть нє в курсі, що змію пригрів.
показать весь комментарий
05.10.2023 09:25 Ответить
Таких, «невідомих та незрозумілих надходжень» у нардепів та держСекретарів з замами, як у митників та пдатеівців з суддями!!

Це ті ж СХЕМАТОЗИ та їх «наслідки», як і у членів МСЕК, та інших освоювачів договорів з харчуванням, як військових, осуджених, так і дітей чи хворих у лікарнях!!
Це таж пожиттєва пенсія татові Зеленського від Шмигалівщини, усьо у них згідно з Регламентом КабМіну! Пачесному, совковому!

Добре, що Західні Паринери знають ще більші ляпи та мародерство від Зеленського то його оточення!
показать весь комментарий
05.10.2023 09:27 Ответить
А у Рєзнікова пошукати нє? Не на часі? Чи там все ясно і нічого підозрілого після яєць по 17?
показать весь комментарий
05.10.2023 09:35 Ответить
С рождьєнія не пив не їв всю зарплату складав щоб купити авто та квартиру. Навіть мамашка святим духом піталась... От суки, нічого святого...
показать весь комментарий
05.10.2023 09:46 Ответить
Это уже просто какая-то затянувшаяся комедия, все эти "граждане" явные взяточники, но раз в месяц это преподносится как какой-то сюрприз, - не может быть, как так, подозрительные активы. Так с ними уже год наверное борется и все как было так и есть, а где новые люди, раненые бойцы, которыми обещали заменить этих барыг? Как всегда кругом обман!
показать весь комментарий
05.10.2023 09:53 Ответить
наведіть приклад
хто з тцк затриманий
кого посадили в кого конфіскували майно
хто з них пішов на передову
хоч оден приклаз від заяви боневтіка про те що в тцк мають працьвати інваліди убд та жінки
я особисто не чув
і щоб віли на побережжі конфісковували не чув
може все воно переходить але не в державу а дбр та сбу???
показать весь комментарий
05.10.2023 10:09 Ответить
Так это ж он наколядовал....
показать весь комментарий
05.10.2023 10:14 Ответить
Стопэ пля, выж всех военкомов поувольняли)))
показать весь комментарий
05.10.2023 11:26 Ответить
все шо нажито непосильным трудом
показать весь комментарий
05.10.2023 12:32 Ответить
То не "підозрілі", а цілком зрозумілі активи... Лаври одеського воєнкома спати не дають.
показать весь комментарий
05.10.2023 22:38 Ответить
 
 